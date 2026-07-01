НИЖНИЙ ДЖУЛАТ
НИЖНИЙ ДЖУЛАТ - комплекс археологических памятников в Майском районе Кабардино-Балкарии (Россия).
Городище впервые описано в 1807 году востоковедом Г.Ю. Клапротом, обследования проводились М.И. Ермоленко (между 1920 и 1941 годами), Е.И. Крупновым (1947 год); раскопки Г.И. Ионе (1962-1963 годы), И.М. Чеченова (1966-1967 годы). Могильник исследовался М. П. Абрамовой (1966-1968 годы, 1971 год). Нижний Джулат - один из опорных памятников для изучения истории Северного Кавказа сарматского времени, эпох Великого переселения народов и Золотой Орды.
Городище состоит из цитадели (культурный слой до 3,7 м, в т. ч. около 1 м относится к золотоордынскому времени) и «посадов», окружённых рвами и валами, к ним примыкает селище. Поселение возникло в последние века до н. э., непрерывно существовало, очевидно, по VII век н. э. Следующий период жизни на Нижний Джулат связан с золотоордынским и, возможно, предордынским (XI-XII веков) временем. В конце XIII-XIV веков это был один из крупнейших городов Золотой Орды на Северном Кавказе: с жилыми и ремесленными кварталами, мощными оборонительными стенами, самой большой соборной мечетью (площадь 436 м2) из известных на Северной Кавказе, с пристроенным минаретом (основание 5,8× 4,75 м), к которым примыкало кладбище. Могилы изучались и в пределах мечети, видимо, они относятся ко времени после её разрушения. Среди них - подземный склеп-мавзолей (рис.) с обширными стрельчатыми нишами, ложными окнами, 8-гранным сводом; среди 5 похороненных определены европеоид и монголоид. При исследовании вала цитадели были обнаружены следы разрушений и пожаров, видимо, второй половине XIII века и конца XIV века. Распространено мнение, что близ Нижниго Джулата в 1395 году Тимур (Тамерлан) разгромил Тохтамыша.
На южном окраине городища - обширный (частично разрушен) грунтовый могильник с трупоположения и в катакомбах (в основном Т-образных; камеры овальные или подпрямоугольные в плане, с полусферическими или стрельчатыми сводами) или в ямах. Выделяются ранняя (II века до н. э. - середина III века н. э.) и поздняя (VI - серидна VII веков н. э.) группы погребений. Среди находок - керамическая посуда, оружие, конское снаряжение, украшения. Встречаются также погребения бронзового (катакомбной культуры) и раннего железного (в пределах VII-IV веков до н. э.) веков.