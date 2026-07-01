НИЖНИЙ ДЖУЛАТ

НИЖНИЙ ДЖУЛАТ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков в Май­ском районе Ка­барди­но-Бал­ка­рии (Рос­сия).

Го­ро­ди­ще впер­вые опи­са­но в 1807 году вос­то­ко­ве­дом Г.Ю. Кла­про­том, об­сле­до­ва­ния про­во­ди­лись М.И. Ер­мо­лен­ко (ме­ж­ду 1920 и 1941 годами), Е.И. Круп­но­вым (1947 год); рас­коп­ки Г.И. Ио­не (1962-1963 годы), И.М. Че­че­но­ва (1966-1967 годы). Мо­гиль­ник ис­сле­до­вал­ся М. П. Аб­ра­мо­вой (1966-1968 годы, 1971 год). Нижний Джулат - один из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния ис­то­рии Северного Кав­ка­за сар­мат­ско­го вре­ме­ни, эпох Великого пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов и Зо­ло­той Ор­ды.

Го­ро­ди­ще со­сто­ит из ци­та­де­ли (куль­тур­ный слой до 3,7 м, в т. ч. около 1 м от­но­сит­ся к зо­ло­то­ор­дын­ско­му вре­ме­ни) и «по­са­дов», ок­ру­жён­ных рва­ми и ва­ла­ми, к ним при­мы­ка­ет се­ли­ще. По­се­ле­ние воз­ник­ло в по­след­ние ве­ка до н. э., не­пре­рыв­но су­ще­ст­во­ва­ло, оче­вид­но, по VII век н. э. Сле­дую­щий пе­ри­од жиз­ни на Нижний Джулат свя­зан с зо­ло­то­ор­дын­ским и, воз­мож­но, пре­д­ор­дын­ским (XI-XII веков) вре­ме­нем. В конце XIII-XIV веков это был один из круп­ней­ших го­ро­дов Зо­ло­той Ор­ды на Северном Кав­ка­зе: с жи­лы­ми и ре­мес­лен­ны­ми квар­та­ла­ми, мощ­ны­ми обо­ро­нительными сте­на­ми, са­мой боль­шой со­бор­ной ме­че­тью (площадь 436 м2) из из­вест­ных на Северной Кав­ка­зе, с при­стро­ен­ным ми­на­ре­том (ос­но­ва­ние 5,8× 4,75 м), к ко­то­рым при­мы­ка­ло клад­би­ще. Мо­ги­лы изу­ча­лись и в пре­де­лах ме­че­ти, ви­ди­мо, они от­но­сят­ся ко вре­ме­ни по­сле её раз­ру­ше­ния. Сре­ди них - под­зем­ный склеп-мав­зо­лей (рис.) с об­шир­ны­ми стрель­ча­ты­ми ни­ша­ми, лож­ны­ми ок­на­ми, 8-гран­ным сво­дом; сре­ди 5 по­хо­ронен­ных оп­ре­де­ле­ны ев­ро­пео­ид и мон­го­ло­ид. При ис­сле­до­ва­нии ва­ла ци­та­де­ли бы­ли об­на­ру­же­ны сле­ды раз­ру­ше­ний и по­жа­ров, ви­ди­мо, второй половине XIII века и конца XIV века. Рас­про­стра­не­но мне­ние, что близ Нижниго Джулата в 1395 году Ти­мур (Та­мер­лан) раз­гро­мил Тох­та­мы­ша.

На южном ок­раи­не го­ро­ди­ща - об­шир­ный (час­тич­но раз­ру­шен) грун­то­вый мо­гиль­ник с тру­по­по­ло­же­ния­ и в ка­та­ком­бах (в основном Т-об­раз­ных; ка­ме­ры оваль­ные или под­пря­мо­уголь­ные в пла­не, с по­лу­сфе­рическими или стрель­ча­ты­ми сво­да­ми) или в ямах. Вы­де­ля­ют­ся ран­няя (II века до н. э. - середина III века н. э.) и позд­няя (VI - серидна VII веков н. э.) груп­пы по­гре­бе­ний. Сре­ди на­хо­док - ке­ра­мическая по­су­да, ору­жие, кон­ское сна­ря­же­ние, ук­ра­ше­ния. Встре­ча­ют­ся так­же по­гре­бе­ния брон­зо­во­го ( ка­та­комб­ной куль­ту­ры ) и ран­не­го же­лез­но­го (в пре­де­лах VII-IV веков до н. э.) ве­ков.

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