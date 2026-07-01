НИЖНИЙ АРХЫЗ
НИЖНИЙ АРХЫЗ - комплекс археологических памятников аланов X-XIII веков, в 22 км к югу от современной станицы Зеленчукской (Зеленчукский район Карачаево-Черкесии, Россия).
Занимает обширную горную долину и тянется вдоль р. Большой Зеленчук почти на 3 км (площадь около 63 га). Обследования проводились: в 1802 году - майором русской армии Потёмкиным; востоковедом Г.Ю. Клапротом во время поездки по Кавказу в 1807-1808 годы; во второй половины XIX века - членами Русского археологического общества братьями Нарышкиными, землемером Н. Петрусевичем, художником и археологом Д.М. Струковым. В конце 1880-х годов для восстановления древних храмов и возрождения христианских традиций на территории Нижнего Архыза была учреждена Свято-Александро-Афонская Зеленчукская пустынь, закрытая в 1920-х годоах. Раскопки краеведа В.М. Сысоева в 1895 году, К.М. Петролевича в 1940 году, П.Г. Акритаса и В.А. Кузнецова в 1952-1953 годы, В.А. Кузнецова в 1960-1980-х годах (с перерывами), Г.Х.У. Текеева в 1979-1980 годы, У.Ю. Эльканова в 1980-1990-х годах, В.Н. Каминского в 1986 году. Обследования и сборы археологичеких материалов: И.А. Аржанцевой в 1993-1994 годы, А.А. Демакова, О.В. Орфинской, Н.А. Тихонова с 1990-х годов.
Исходя из предположения В.А. Кузнецова об отождествлении Нижнего Архыза с центром Аланской епархии, в современных исследованиях Нижнего Архыза делится на 6 структурно-топографических частей: 1-й земледельческий участок; посёлок епархии; 2-й земледельческий участок; город; могильник на склонах хребта Ужум; могильник на склонах хребта Мыцешта. В оборонительую систему входило не менее 4 каменных стен, разгораживающих долину.
Посёлок епархии (расположен в северной части Нижнего Архыза) - участок плотной застройки с комплексом культовых (в т. ч. 7 каменных одноапсидных капелл) и жилых сооружений; 2 христианских могильника и стены, которые концентрируются вокруг Северного храма, считающегося кафедральным собором. Эта крестово-купольная 3-апсидная церковь (рис.), построенная в первой половины X века, - крупнейшая из известных культовых построек X-XIII веков на Северном Кавказе. Стены и барабан были покрыты фресками, они практически не сохранились, известны по рисункам Д.М. Струкова. Под полом изучено женское погребение, в инвентаре которого более 100 золотых и позолоченных украшений, в т. ч. серьги и массивные перстни, один из которых имел альмандиновую вставку - печать с именем арм. царя Ашота I (886-891 годы). В остатках строений близ храма найдены бронзовые древне-русские кресты-энколпионы.
Собственно город, по предположению исследователей, находился в центральной и южной части Нижнего Архыза, где сосредоточено большинство остатков каменных построек, в т. ч. сооружения в форме круга («цирк») диаметром 88 м, здания, разделённые на небольшие помещения (предположительно монастырь с кельями), Средние и Южные храмы. Средний храм (вероятно, первая половина X века) - крестово-купольный, 3-апсидный, близок по архит. решению и ряду элементов к Северному храму, но немного меньше. В алтарной части Нарышкиными отмечались остатки престола и синтрон. Сохранились фрагменты фресок, в т. ч. орнаментальные фризы, образы св. Георгия Победоносца, поражающего змея, св. Дмитрия Солунского. Южный храм - самый маленький, крестово-купольный, 3-апсидный, с 4 столбами квадратного сечения, типичными для всех храмов Нижнего Архыза; предполагается, что это домовая церковь одной из усадеб. Вблизи найден каменный ставропигиальный крест с греческой надписью и датой 1073 года, что является аргументом в пользу отнесения постройки храма к XI веку. Однако ряд исследователей считает, что его возведение относится к тому же времени, что и строительство Северного и Среднего храмов, или немного позднее. Специалисты полагают, что он был посвящён св. пророку Илии. В конце XIX века этот храм был восстановлен и освящён в честь св. Александра Невского, использовался для богослужений.
Основным видом застройки Нижнего Архыза были усадьбы, включавшие дом на высоком каменном цокольном этаже и хозяйственного сооружения (на одной усадьбе раскопана крытая железоплавильная мастерская). Кроме 3 основных «зеленчукских» храмов, выявлено 11 однонефных небольших церквей и капелл (т. н. малые формы). На могильниках зафиксированы трупоположения (в т. ч. коллективные) в пещерах, наземных склепах, каменных ящиках, совершённые и по языческому, и по христианскому обрядам. «Земледельч. участки» - ровные площадки, ограниченные визуально прослеживаемыми валами или фрагментами стен.
Среди находок: каменные и металлические кресты, в т. ч. бронзовый крест из интерьера Северного храма с греческой надписью 1067 года, каменные плиты с греческими надписями и изображениями крестов; фрагменты византийских оконных стёкол и цветных браслетов; стеклянные, керамические с бирюзовой поливой, сердоликовые, янтарные бусы; бронзовые накладки на ремень; железные слабоизогнутая сабля, плоские и 3-гранные черешковые наконечники стрел, лёгкие боевые секиры, обрывки кольчуги, сошники, тёсла, ножи, пробои и др.; каменные жернова; каменные и глиняные пряслица; типичные для Северо-Западного Кавказа и Центр. Предкавказья керамической кувшины, кружки, горшки, котлы, пифосы; привозные красноглиняные амфоры. В инвентарь погребений входили металличекие зеркала с центральной или боковой петлей и концентрич. орнаментом, бронзовые и серебряные серьги, бронзовые литые перстни, бронзовая булавка с серебряной головкой, бронзовая копоушка с крестом на ручке. Сохранилось много фрагментов кожаной обуви, одежды - в основном из домотканого холста, иногда с отделкой согдийским полихромным шёлком. Среди монет: византийские, арабские, золотоордынские.
Образование крупного культового центра в Нижнем Архызе связывают с принятием христианства государством Алания, сформировавшимся в первой половины X века (см. в ст. Аланы), с возникновением на Северном Кавказе центра Аланской епархии. Нижний Архыз рассматривают и как значительный торговый центр. В первой половины XII века. Аланская кафедра была перемещена в г. Сотириуполь (в район современного г. Сухум или близ Трапезунда, ныне Трабзона), но на Нижнем Архызе продолжается интенсивная жизнедеятельность до конца XII века или начала XIII века. Признаков разрушения и гибели города нет, но в XIII веке он опустел, что связывают с изменением этнополитич. ситуации в верховьях Кубани: притоком половцев, постепенно вытеснявших аланов, хотя их остатки сохранялись и в XIII-XIV веках.