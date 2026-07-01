НИЖНИЙ АРХЫЗ

НИЖНИЙ АРХЫЗ - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков ала­нов X-XIII веков, в 22 км к югу от современной ста­ни­цы Зе­лен­чук­ской (Зе­лен­чук­ский район Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии, Рос­сия).

За­ни­ма­ет об­шир­ную гор­ную до­ли­ну и тя­нет­ся вдоль р. Боль­шой Зе­лен­чук поч­ти на 3 км (площадь около 63 га). Об­сле­до­ва­ния про­во­ди­лись: в 1802 году - май­о­ром русской ар­мии По­тём­ки­ным; вос­то­ко­ве­дом Г.Ю. Кла­про­том во время поездки по Кав­ка­зу в 1807-1808 годы; во второй половины XIX века - чле­на­ми Русского ар­хео­ло­гического общества братьями На­рыш­ки­ны­ми, зем­ле­ме­ром Н. Пет­ру­се­ви­чем, ху­дож­ни­ком и ар­хео­ло­гом Д.М. Стру­ко­вым. В конце 1880-х годов для вос­ста­нов­ле­ния древ­них хра­мов и воз­ро­ж­де­ния хри­сти­ан­ских тра­ди­ций на тер­ри­то­рии Нижнего Архыза бы­ла уч­ре­ж­де­на Свя­то-Алек­сан­д­ро-Афон­ская Зе­лен­чук­ская пус­тынь, за­кры­тая в 1920-х годоах. Рас­коп­ки крае­ве­да В.М. Сы­сое­ва в 1895 году, К.М. Пет­ро­ле­ви­ча в 1940 году, П.Г. Ак­ри­та­са и В.А. Куз­не­цо­ва в 1952-1953 годы, В.А. Куз­не­цо­ва в 1960-1980-х годах (с пе­ре­ры­ва­ми), Г.Х.У. Те­кее­ва в 1979-1980 годы, У.Ю. Эль­ка­но­ва в 1980-1990-х годах, В.Н. Ка­мин­ско­го в 1986 году. Об­сле­до­ва­ния и сбо­ры археологичеких ма­те­риа­лов: И.А. Ар­жан­це­вой в 1993-1994 годы, А.А. Де­ма­ко­ва, О.В. Ор­фин­ской, Н.А. Ти­хо­но­ва с 1990-х годов.

Ис­хо­дя из пред­по­ло­же­ния В.А. Куз­не­цо­ва об ото­жде­ст­в­ле­нии Нижнего Архыза с цен­тром Алан­ской епар­хии , в современных ис­сле­до­ва­ни­ях Нижнего Архыза де­лит­ся на 6 струк­тур­но-то­по­гра­фических час­тей: 1-й зем­ле­дельческий уча­сток; по­сё­лок епар­хии; 2-й зем­ле­дельческий уча­сток; го­род; мо­гиль­ник на скло­нах хреб­та Ужум; мо­гиль­ник на скло­нах хреб­та Мы­цеш­та. В обо­ро­нительую сис­те­му вхо­ди­ло не ме­нее 4 ка­мен­ных стен, раз­го­ра­жи­ваю­щих до­ли­ну.

По­сё­лок епар­хии (рас­по­ло­жен в северной час­ти Нижнего Архыза) - уча­сток плот­ной за­строй­ки с ком­плек­сом куль­то­вых (в т. ч. 7 ка­мен­ных од­но­ап­сид­ных ка­пелл) и жи­лых со­ору­же­ний; 2 хри­сти­ан­ских мо­гиль­ни­ка и сте­ны, ко­то­рые кон­цен­три­ру­ют­ся во­круг Северного хра­ма, счи­таю­ще­го­ся ка­фед­раль­ным со­бо­ром. Эта кре­сто­во-ку­поль­ная 3-ап­сид­ная цер­ковь (рис.), по­стро­ен­ная в первой половины X века, - круп­ней­шая из из­вест­ных куль­то­вых по­стро­ек X-XIII веков на Северном Кав­ка­зе. Сте­ны и ба­ра­бан бы­ли по­кры­ты фре­ска­ми, они прак­ти­че­ски не со­хра­ни­лись, из­вест­ны по ри­сун­кам Д.М. Стру­ко­ва. Под по­лом изу­че­но жен­ское по­гре­бе­ние, в ин­вен­та­ре ко­то­ро­го бо­лее 100 зо­ло­тых и по­зо­ло­чен­ных ук­ра­ше­ний, в т. ч. серь­ги и мас­сив­ные пер­ст­ни, один из ко­то­рых имел аль­ман­ди­но­вую встав­ку - пе­чать с име­нем арм. ца­ря Ашо­та I (886-891 годы). В ос­тат­ках строе­ний близ хра­ма най­де­ны брон­зо­вые древне-русские кре­сты-эн­кол­пио­ны.

Соб­ст­вен­но го­род, по пред­по­ло­же­нию ис­сле­до­ва­те­лей, на­хо­дил­ся в центральной и южной час­ти Нижнего Архыза, где со­сре­до­то­че­но боль­шин­ст­во ос­тат­ков ка­мен­ных по­стро­ек, в т. ч. со­ору­же­ния в фор­ме кру­га («цирк») диа­мет­ром 88 м, зда­ния, раз­де­лён­ные на не­боль­шие по­ме­ще­ния (пред­по­ло­жи­тель­но мо­на­стырь с кель­я­ми), Средние и Южные хра­мы. Средний храм (ве­ро­ят­но, первая половина X века) - кре­сто­во-куполь­ный, 3-ап­сид­ный, бли­зок по ар­хит. ре­ше­нию и ря­ду эле­мен­тов к Северному хра­му, но не­мно­го мень­ше. В ал­тар­ной час­ти На­рыш­ки­ны­ми от­ме­ча­лись ос­тат­ки пре­сто­ла и син­трон. Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты фре­сок, в т. ч. ор­на­мен­таль­ные фри­зы, об­ра­зы св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца, по­ра­жаю­ще­го змея, св. Дмит­рия Со­лун­ско­го . Южный храм - са­мый ма­лень­кий, кре­сто­во-ку­поль­ный, 3-ап­сид­ный, с 4 стол­ба­ми квад­рат­но­го се­че­ния, ти­пич­ны­ми для всех хра­мов Нижнего Архыза; пред­по­ла­га­ет­ся, что это до­мо­вая цер­ковь од­ной из уса­деб. Вбли­зи най­ден ка­мен­ный став­ро­пи­ги­аль­ный крест с греческой над­пи­сью и да­той 1073 года, что яв­ля­ет­ся ар­гу­мен­том в поль­зу от­не­се­ния по­строй­ки хра­ма к XI веку. Од­на­ко ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ет, что его воз­ве­де­ние от­но­сит­ся к то­му же вре­ме­ни, что и строи­тель­ст­во Северного и Среднего хра­мов, или не­мно­го позд­нее. Спе­циа­ли­сты полагают, что он был по­свя­щён св. про­ро­ку Илии. В конце XIX века этот храм был вос­ста­нов­лен и ос­вя­щён в честь св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, ис­поль­зо­вал­ся для бо­го­слу­же­ний.

Основным ви­дом за­строй­ки Нижнего Архыза бы­ли усадь­бы, вклю­чав­шие дом на вы­со­ком ка­мен­ном цо­коль­ном эта­же и хо­зяйственного со­ору­же­ния (на од­ной усадь­бе рас­ко­па­на кры­тая же­ле­зо­пла­виль­ная мас­тер­ская). Кро­ме 3 основных «зе­лен­чук­ских» хра­мов, вы­яв­ле­но 11 од­но­не­фных не­боль­ших церк­вей и ка­пелл (т. н. ма­лые фор­мы). На мо­гиль­ни­ках за­фик­си­ро­ва­ны тру­по­по­ло­же­ния (в т. ч. кол­лек­тив­ные) в пе­ще­рах, на­зем­ных скле­пах, ка­мен­ных ящи­ках, со­вер­шён­ные и по язы­че­ско­му, и по хри­сти­ан­ско­му об­ря­дам. «Зем­ле­дельч. участ­ки» - ров­ные пло­щад­ки, ог­ра­ни­чен­ные ви­зу­аль­но про­сле­жи­вае­мы­ми ва­ла­ми или фра­гмен­та­ми стен.

Сре­ди на­хо­док: ка­мен­ные и ме­тал­лические кре­сты, в т. ч. брон­зо­вый крест из ин­терье­ра Северного хра­ма с греческой над­пи­сью 1067 года, ка­мен­ные пли­ты с греческими над­пи­ся­ми и изо­бра­же­ния­ми кре­стов; фраг­мен­ты ви­зантийских окон­ных стё­кол и цвет­ных брас­ле­тов; стек­лян­ные, ке­ра­ми­че­ские с би­рю­зо­вой по­ли­вой, сер­до­ли­ко­вые, ян­тар­ные бу­сы; брон­зо­вые на­клад­ки на ре­мень; же­лез­ные сла­бо­изо­гну­тая саб­ля, пло­ские и 3-гран­ные че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел, лёг­кие бое­вые се­ки­ры, об­рыв­ки коль­чу­ги, сош­ни­ки, тёс­ла, но­жи, про­бои и др.; ка­мен­ные жер­но­ва; ка­мен­ные и гли­ня­ные пряс­ли­ца; ти­пич­ные для Северо-Западного Кав­ка­за и Центр. Пред­кав­ка­зья ке­ра­мической кув­ши­ны, круж­ки, горш­ки, кот­лы, пи­фо­сы; при­воз­ные крас­но­гли­ня­ные ам­фо­ры. В ин­вен­тарь по­гре­бе­ний вхо­ди­ли ме­тал­личекие зер­ка­ла с цен­траль­ной или бо­ко­вой пет­лей и кон­цен­трич. ор­на­мен­том, брон­зо­вые и се­реб­ря­ные серь­ги, брон­зо­вые ли­тые пер­ст­ни, брон­зо­вая бу­лав­ка с се­реб­ря­ной го­лов­кой, брон­зо­вая ко­по­уш­ка с кре­стом на руч­ке. Со­хра­ни­лось мно­го фраг­мен­тов ко­жа­ной обу­ви, оде­ж­ды - в основном из до­мо­тка­но­го хол­ста, ино­гда с от­дел­кой со­гдий­ским по­ли­хром­ным шёл­ком. Сре­ди мо­нет: ви­зан­тий­ские, араб­ские, зо­ло­то­ор­дын­ские.

Об­ра­зо­ва­ние круп­но­го куль­то­во­го цен­тра в Нижнем Архызе свя­зы­ва­ют с при­ня­ти­ем хри­сти­ан­ст­ва государством Ала­ния, сфор­ми­ро­вав­шим­ся в первой половины X века (см. в ст. Ала­ны ), с воз­ник­но­ве­ни­ем на Северном Кав­ка­зе цен­тра Алан­ской епар­хии. Нижний Архыз рас­смат­ри­ва­ют и как зна­чительный тор­го­вый центр. В первой половины XII века. Алан­ская ка­фед­ра бы­ла пе­ре­ме­ще­на в г. Со­ти­риу­поль (в рай­он современного г. Су­хум или близ Тра­пе­зун­да, ны­не Траб­зо­на), но на Нижнем Архызе про­дол­жа­ет­ся ин­тен­сив­ная жиз­не­дея­тель­ность до конца XII века или начала XIII века. При­зна­ков раз­ру­ше­ния и ги­бе­ли го­ро­да нет, но в XIII веке он опус­тел, что свя­зы­ва­ют с из­ме­не­ни­ем эт­но­по­ли­тич. си­туа­ции в вер­ховь­ях Ку­ба­ни: при­то­ком по­лов­цев, по­сте­пен­но вы­тес­няв­ших ала­нов, хо­тя их ос­тат­ки со­хра­ня­лись и в XIII-XIV веках.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)