НИЖНИЕ СЕРГИ
НИЖНИЕ СЕРГИ - город в России, в юго-западной части Свердловской области, центр Нижнесергинского района.
Население 9,9 тыс. человек (2012 год). Расположен на Ср. Урале, на р. Серга. Железнодорожная станция.
Возник как посёлок при строившемся в 1743-1744 годы Нижнесергинском доменном и молотовом заводе (разрешительный указ Берг-коллегии на строительство дан в 1740 году) на землях, купленных Никитой Н. Демидовым (из рода Демидовых) у башкирских старшин. В 1789-1861 годы и 1867-1881 годы завод принадлежал купцу и промышленнику М.П. Губину и его наследникам; в 1861-1867 годы - казне; в 1881-1917 годы - Т-ву Сергинско-Уфалейских горных заводов, Главное управление которого находилось в Нижних Сергах. Постепенное истощение сырьевой базы и отдалённость от транспортных путей привели к упадку производства на Нижнесергинском заводе. В 1916 году открыто движение по прошедшей через Нижние Серги железнодорожной линии Дружинино - Бердяуш.
Советская власть установлена в конца 1917 года мирным путём. Летом 1918 года Нижние Серги захвачены частями Чехословацкого корпуса в ходе Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. Посёлок находился под контролем Уральского временного правительства (лето - ноябрь 1918 год), Уфимской директории (ноябрь 1918 год), «Омского правительства» (ноябрь 1918 - июль 1919 годы). Осенью 1918 года сторонники сов. власти организовали партизанские отряды, которые весной – летом 1919 развернули «рельсовую войну», уничтожив неск. эшелонов с войсками и задержав эвакуацию белых войск. 11 июля 1919 года Нижние Серги заняты частями РККА во время Екатеринбургской операции в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов.
Районный центр Екатеринбургского (с 1924 года - Свердловского) окр. Уральской обл. (1924-1930 годы), Уральской обл. (1930-1934 годы), Свердловской обл. (1934-1963 годы, с 1965 года). В 1925-1926 годы на заводе восстановлено передельное и чугунолитейное произ-во. Рабочий посёлок с 1928 года. Город с 1943 года.
Сохранились: плотина пруда и кирпичное здание механическая цеха завода (первая половина XIX века); кладбищенская церковь Св. Иоанна Предтечи (1903 год) и здание церкви Воздвижения Креста Господня (освящена в 1907 году, позднее перестроена под хлебокомбинат). Дом культуры металлургов в стиле советского неоклассицизма.
Градообразующее предприятие - метизно-металлургический завод (в составе группы компаний НЛМК; сортовой прокат, стальные заготовки).
На окраине Нижние Серги - одноименный бальнеологический курорт, старейший на Урале. Основан в 1840 году на базе источников минеральных вод (известны с первой половины XVIII века, упоминаются в записках В.Н. Татищева; использовались с 1833 года). Климат умеренный континентальный, с холодной снежной зимой (средняя температура января -16 °C) и умеренно тёплым летом (средняя температура июля около 17 °C). Около 500 мм осадков в год. От холодных ветров курорт защищён хребтами Среднего Урала. Основной природный лечебный фактор - слабосульфидная хлоридная натриевая вода, используемая для питьевого лечения (розлив в бутылки под названием «Нижнесергинская»), ванн и др. процедур при заболеваниях органов пищеварения. Многопрофильный санаторий «Нижние Серги».
Близ Нижних Серги - природный парк «Оленьи ручьи» (открыт в 1999 году) и др. памятники природы. В поселок городского типа Верхние Серги - завод «Уралбурмаш» (буровое оборудование для горнодобывающей промышленности; основан в 1743 году как Верхнесергинский доменный и молотовый завод; сохранился литейный цех (первая половина XIX века); Введенская церковь (1897 год).