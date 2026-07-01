НИЖНИЕ СЕРГИ

НИЖНИЕ СЕРГИ - го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Сверд­лов­ской области, центр Ниж­не­сер­гин­ско­го района.

Население 9,9 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на Ср. Ура­ле, на р. Сер­га. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник как по­сё­лок при стро­ив­шем­ся в 1743-1744 годы Ниж­не­сер­гин­ском до­мен­ном и мо­ло­то­вом за­во­де (раз­ре­шительный указ Берг-кол­ле­гии на стро­и­тель­ст­во дан в 1740 году) на зем­лях, ку­п­лен­ных Ни­ки­той Н. Де­ми­до­вым (из ро­да Де­ми­до­вых) у баш­кир­ских стар­шин. В 1789-1861 годы и 1867-1881 годы за­вод при­над­ле­жал куп­цу и про­мыш­лен­ни­ку М.П. Гу­би­ну и его на­след­ни­кам; в 1861-1867 годы - каз­не; в 1881-1917 годы - Т-ву Сер­гин­ско-Уфа­лей­ских гор­ных за­во­дов, Главное управ­ле­ние ко­то­ро­го на­хо­ди­лось в Нижних Сергах. По­сте­пен­ное ис­то­ще­ние сырь­е­вой ба­зы и от­да­лён­ность от транс­порт­ных пу­тей при­ве­ли к упад­ку про­изводства на Ниж­не­сер­гин­ском за­во­де. В 1916 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Нижние Серги железнодорожной ли­нии Дру­жи­ни­но - Бер­дя­уш.

Советская власть ус­та­нов­ле­на в конца 1917 года мир­ным пу­тём. Ле­том 1918 года Нижние Серги за­хва­че­ны час­тя­ми Че­хословацкого кор­пу­са в хо­де Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ния 1918 года. По­сё­лок на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Ураль­ско­го вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва (ле­то - но­ябрь 1918 год), Уфим­ской ди­рек­то­рии (но­ябрь 1918 год), «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­ябрь 1918 - июль 1919 годы). Осе­нью 1918 года сто­рон­ни­ки сов. вла­сти ор­га­ни­зо­ва­ли пар­ти­зан­ские от­ря­ды, ко­то­рые вес­ной – ле­том 1919 раз­вер­ну­ли «рель­со­вую вой­ну», унич­то­жив неск. эше­ло­нов с вой­ска­ми и за­дер­жав эва­куа­цию бе­лых войск. 11 июля 1919 года Нижние Серги за­ня­ты час­тя­ми РККА во вре­мя Ека­те­рин­бург­ской опе­ра­ции в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов.

Рай­он­ный центр Ека­те­рин­бург­ско­го (с 1924 года - Сверд­лов­ско­го) окр. Ураль­ской обл. (1924-1930 годы), Ураль­ской обл. (1930-1934 годы), Сверд­лов­ской обл. (1934-1963 годы, с 1965 года). В 1925-1926 годы на за­во­де вос­ста­новле­но пе­ре­дель­ное и чу­гу­но­ли­тей­ное про­из-во. Ра­бо­чий по­сё­лок с 1928 года. Го­род с 1943 года.

Со­хра­ни­лись: пло­ти­на пру­да и кир­пич­ное зда­ние ме­ха­ническая це­ха за­во­да (первая половина XIX века); клад­би­щен­ская церковь Св. Ио­ан­на Пред­те­чи (1903 год) и зда­ние церкви Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня (ос­вя­ще­на в 1907 году, позд­нее пе­ре­строе­на под хле­бо­ком­би­нат). Дом куль­ту­ры ме­тал­лур­гов в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма.

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - ме­тиз­но-ме­тал­лур­гический завод (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний НЛМК; сор­то­вой про­кат, сталь­ные за­го­тов­ки).

На ок­раи­не Нижние Серги - од­но­именный баль­нео­ло­гический ку­рорт, ста­рей­ший на Ура­ле. Ос­но­ван в 1840 году на ба­зе ис­точ­ни­ков ми­неральных вод (из­вест­ны с первой половины XVIII века, упо­ми­на­ют­ся в за­пис­ках В.Н. Та­ти­ще­ва ; ис­поль­зо­ва­лись с 1833 года). Кли­мат уме­рен­ный кон­ти­нен­таль­ный, с хо­лод­ной снеж­ной зи­мой (средняя температура ян­ва­ря -16 °C) и уме­рен­но тё­п­лым ле­том (средняя температура ию­ля около 17 °C). Около 500 мм осад­ков в год. От хо­лод­ных вет­ров ку­рорт за­щи­щён хреб­та­ми Среднего Ура­ла. Основной при­род­ный ле­чеб­ный фак­тор - сла­бо­суль­фид­ная хло­рид­ная на­трие­вая во­да, ис­поль­зуе­мая для пить­е­во­го ле­че­ния (роз­лив в бу­тыл­ки под названием «Ниж­не­сер­гин­ская»), ванн и др. про­це­дур при за­бо­ле­ва­ни­ях ор­га­нов пи­ще­ва­ре­ния. Мно­го­про­филь­ный са­на­то­рий «Ниж­ние Сер­ги».

Близ Нижних Серги - при­род­ный парк «Оле­ньи ру­чьи» (от­крыт в 1999 году) и др. па­мят­ни­ки при­ро­ды. В поселок городского ти­па Верх­ние Сер­ги - за­вод «Урал­бур­маш» (бу­ро­вое обо­ру­до­ва­ние для гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности; ос­но­ван в 1743 году как Верх­не­сер­гин­ский до­мен­ный и мо­ло­то­вый за­вод; со­хра­нил­ся ли­тей­ный цех (первая половина XIX века); Вве­ден­ская церковь (1897 год).

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