НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КРАЙ

НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КРАЙ - административно-территориальная еди­ни­ца в РСФСР , в Ниж­нем По­вол­жье. Об­ра­зо­ван по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК и СНК РСФСР от 21 мая 1928 года как Ниж­не-Волж­ская область, ко­то­рая вклю­чи­ла тер­ри­то­рии Ас­т­ра­хан­ской, Са­ра­тов­ской, Ста­лин­град­ской гу­бер­ний, а так­же часть Пу­га­чёв­ско­го уезда Са­мар­ской губернии и Кал­мыц­кую АО.

По­ста­новле­ни­ем ВЦИК от 11 июня 1928 года пре­об­разо­ва­на в Нижневолжский край. Центр - г. Са­ра­тов (1928-1932 годы), г. Ста­лин­град (1932-1934 годы). 28 июня 1928 года в со­став Нижневолжского края вклю­че­на Нем­цев По­вол­жья АССР. Нижневолжский край гра­ни­чил на се­ве­ре со Сред­не­волж­ским кра­ем, на вос­то­ке - с Ка­зак­ской АССР, на юге с Дагестанской АССР и на за­па­де с Северо-Кавказским кра­ем и Цен­траль­но­чер­но­зём­ной об­ла­стью. Площадь свыше 333,9 тыс. км2 (1930 год). Население 5,7 млн. человек (1932 год).

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 23 июля 1928 года Нижневолжский край раз­де­лён на 8 ок­ру­гов [Ас­т­ра­ханский, Ба­ла­шов­ский, Воль­ский, Ка­мы­шин­ский, Пу­га­чёв­ский, Са­ра­тов­ский (с 1 июля 1929 года Ат­кар­ский), Ста­лин­град­ский, Хо­пёр­ский] и 76 рай­онов (не вклю­чая национальные ав­то­но­мии; 73 рай­она в 1933 году). По­ста­нов­ле­ни­ем ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года де­ле­ние на ок­ру­га ли­к­ви­ди­рова­но. Ста­тус го­ро­да по­лу­чи­ли Урю­пинск (1929 год), Эли­ста (1930 год), Се­ра­фи­мо­вич (1933 год).

Вы­со­ки бы­ли тем­пы ин­ду­ст­риа­ли­за­ции Нижневолжского края Ста­лин­град к концу 1-й пя­ти­лет­ки пре­вра­тил­ся в один из круп­ных об­ще­со­юз­ных промышленных цен­тров (вы­пус­кал свыше 40% отечественых трак­то­ров и 1/3 ка­че­ст­вен­ных ста­лей для ав­то­трак­тор­ной промышленности; 55,3% ва­ло­вой про­дук­ции Нижневолжского края). Дру­гие го­ро­да серь­ёз­но от­ста­ва­ли от Ста­лин­гра­да: Са­ра­тов (16,5% ва­ло­вой про­дук­ции Нижневолжского края), Ас­т­ра­хань (8%) и Вольск (4,5%). В 1932 году объ­ё­мы про­изводства пред­при­ятий Нижневолжского края в со­юз­ной промышленности со­став­ля­ли: в рыб­ной промышленности 15,4%, мас­ло­бой­ной - 6,5%, ма­хо­роч­ной - 15,1%, кон­серв­ной - 3,8%. Про­цесс сельско-хозяйственого раз­ви­тия Нижневолжского края шёл за­мед­лен­ны­ми тем­па­ми (по срав­не­нию с об­ще­со­юз­ны­ми).

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 10 января 1934 года Нижневолжский край раз­де­лён на Са­ра­тов­ский край и Ста­лин­град­ский край.

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