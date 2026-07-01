НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КРАЙ
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КРАЙ - административно-территориальная единица в РСФСР, в Нижнем Поволжье. Образован постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 21 мая 1928 года как Нижне-Волжская область, которая включила территории Астраханской, Саратовской, Сталинградской губерний, а также часть Пугачёвского уезда Самарской губернии и Калмыцкую АО.
Постановлением ВЦИК от 11 июня 1928 года преобразована в Нижневолжский край. Центр - г. Саратов (1928-1932 годы), г. Сталинград (1932-1934 годы). 28 июня 1928 года в состав Нижневолжского края включена Немцев Поволжья АССР. Нижневолжский край граничил на севере со Средневолжским краем, на востоке - с Казакской АССР, на юге с Дагестанской АССР и на западе с Северо-Кавказским краем и Центральночернозёмной областью. Площадь свыше 333,9 тыс. км2 (1930 год). Население 5,7 млн. человек (1932 год).
Постановлением ВЦИК от 23 июля 1928 года Нижневолжский край разделён на 8 округов [Астраханский, Балашовский, Вольский, Камышинский, Пугачёвский, Саратовский (с 1 июля 1929 года Аткарский), Сталинградский, Хопёрский] и 76 районов (не включая национальные автономии; 73 района в 1933 году). Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года деление на округа ликвидировано. Статус города получили Урюпинск (1929 год), Элиста (1930 год), Серафимович (1933 год).
Высоки были темпы индустриализации Нижневолжского края Сталинград к концу 1-й пятилетки превратился в один из крупных общесоюзных промышленных центров (выпускал свыше 40% отечественых тракторов и 1/3 качественных сталей для автотракторной промышленности; 55,3% валовой продукции Нижневолжского края). Другие города серьёзно отставали от Сталинграда: Саратов (16,5% валовой продукции Нижневолжского края), Астрахань (8%) и Вольск (4,5%). В 1932 году объёмы производства предприятий Нижневолжского края в союзной промышленности составляли: в рыбной промышленности 15,4%, маслобойной - 6,5%, махорочной - 15,1%, консервной - 3,8%. Процесс сельско-хозяйственого развития Нижневолжского края шёл замедленными темпами (по сравнению с общесоюзными).
Постановлением ВЦИК от 10 января 1934 года Нижневолжский край разделён на Саратовский край и Сталинградский край.