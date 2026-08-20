НИЖНЕВАРТОВСК

НИЖНЕВАРТОВСК - город в России, в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа, центр Нижневартовского района.

Население 258,8 тыс. человек (2012 год; вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род ок­ру­га по­сле Сур­гу­та). Рас­по­ло­жен в восточной час­ти Сред­не­об­ской низ­мен­но­сти, на пра­вом бе­ре­гу р. Обь (порт). Железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в конце 1880-х - начале 1890-х годов как Ниж­не­вар­тов­ская при­стань, пред­на­зна­чав­шая­ся для скла­ди­ро­ва­ния и по­груз­ки дров на па­ро­хо­ды. В 1900-е годы на её мес­те воз­ник­ло ста­цио­нар­ное по­се­ле­ние. С 1917 года се­ло. В первой половине XX века основным за­ня­ти­ем жи­те­лей бы­ли ры­бо­лов­ст­во и ры­бо­пе­ре­ра­бот­ка, сельское хозяйство. В 1930-1940-е годы Нижневартовск - ме­сто ссыл­ки. От­кры­тие Ме­ги­он­ско­го (1961 год) и Са­мо­тлор­ско­го (1965 год) неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний (За­пад­но-Си­бир­ская неф­те­га­зо­нос­ная про­вин­ция) да­ло тол­чок раз­ви­тию Нижневартовска (в 1964 году ор­га­ни­зо­ва­но неф­те­про­мы­сло­вое управ­ле­ние; с 1969 года промышленная до­бы­ча на Са­мо­тло­ре). С 1962 году рай­он­ный центр Хан­ты-Ман­сийско­го национального (с 1977-1980 года ав­то­ном­но­го) округа. С 1964 года поселок городского ти­па. С 1972 года го­род. В 1979 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Сур­гут - Ниж­не­вар­товск.

Го­род за­стро­ен пре­имущественно мно­го­этаж­ны­ми до­ма­ми (во второй половине 1970-х годов - 10-этаж­ны­ми, в 1980-е годы - 16-этаж­ны­ми). На пл. Неф­тя­ни­ков рас­по­ло­жен Дво­рец ис­кусств (1992 год, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2007 году); на на­бе­реж­ной Оби - 5-гла­вая церковь Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (1992-1999 годы, арх. А. Бар­гер). Железнодорожный во­кзал (2002 год), церковь Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи (2003-2007 годы). С 1990-х годов ве­дёт­ся строи­тель­ст­во ме­че­ти. Па­мят­ни­ки: по­ко­ри­те­лям Са­мо­тло­ра (1978 год, ар­хи­тек­то­ры Ю.Ф. Ко­жин, О.В. Ва­си­лен­ко, скульп­тор И.Н. Кос­тю­хин), вои­нам-зем­ля­кам, по­гиб­шим в го­ды Великой Отечественной вой­ны (1978 год, скульп­то­ры Б.Л. Ер­миш­кин, Б.В. Ма­ко­вец­кий, арх. Б.В. Ка­за­ков), вои­нам-ин­тер­на­цио­на­ли­стам (1996 год, О.В. Ко­валь­чук), «звёз­дам ниж­не­вар­тов­ско­го спор­та» (2002 год), Му­се Джа­ли­лю (2007 год).

В Нижневартовске - На­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский и про­ект­ный институт неф­тя­ной промышленности (1986 год). Государственный гу­ма­ни­тар­ный университет (ос­но­ван в 1988 году как фи­ли­ал То­боль­ско­го пе­да­го­гического института им. Д.И. Мен­де­лее­ва, с 1992 года са­мо­сто­ятельный институт, современный ста­тус с 2005 года), эко­но­ми­ко-пра­во­вой институт (1993 год; фи­ли­ал Тю­мен­ско­го государственного университета), За­пад­но-Си­бир­ский институт фи­нан­сов и пра­ва (1997 год) и Ака­де­мический институт при­клад­ной энер­ге­ти­ки (2002 год; оба - не­го­су­дарственные ву­зы), фи­лиа­лы Юж­но-Ураль­ско­го государственного университета и дру­гих росударственных ву­зов. Крае­ведческий му­зей им. Т.Д. Шу­вае­ва (1973 год; фи­ли­ал - Му­зей ис­то­рии русского бы­та, от­крыт в 2003 годц). Те­атр ку­кол «Ба­ра­баш­ка» (1989 год); городской дра­ма­тический те­атр (ос­но­ван в 1995 году на ба­зе те­ат­раль­ной сту­дии «Скво­реш­ник»; зда­ние - 1996 год). Про­во­дят­ся городской фес­ти­валь «Са­мо­тлор­ские но­чи» (с 1976 года еже­год­но; в ию­не), Ме­ж­ду­народный те­ат­раль­ный фес­ти­валь спек­так­лей ма­лых форм «Се­вер­ные встре­чи» (с 2005 года, раз в 2 го­да).

Нижневартовск - один из важ­ней­ших российских цен­тров до­бы­чи неф­ти (в Ниж­не­вар­тов­ском р-не - 70 млн. т в 2010 году). Ве­ду­щая ком­па­ния - ТНК-BP, в го­ро­де ба­зи­ру­ют­ся не­сколь­ко её до­бы­ваю­щих под­раз­де­ле­ний (в т. ч. «Са­мо­тлор­неф­те­газ», «ТНК- Нижне­вар­товск», «Кор­по­ра­ция Югранефть»). Сре­ди других неф­те­до­бы­ваю­щих пред­при­ятий - под­раз­де­ле­ния ком­па­ний «Русс­Нефть», «Газ­пром­нефть». Управ­ле­ние ма­ги­ст­раль­ных неф­те­про­во­дов ком­па­нии «Сиб­неф­те­про­вод». Дей­ст­ву­ют «Ниж­не­вар­тов­ское неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щее объ­е­ди­не­ние» (при­над­ле­жит ТНК-BP; мощ­ность 4,5 млн. т сы­рой неф­ти в год) и Ниж­не­вар­тов­ский га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий ком­плекс ком­па­нии «Юг­ра­газ­пе­ре­ра­бот­ка» (со­вме­ст­ное пред­при­ятие ТНК-BP и ком­па­нии «Си­бур»; мощ­ность св. 8,5 млрд. м3 по­пут­но­го неф­тя­но­го га­за в год). Про­изводство строй­ма­териа­лов. Пи­ще­вая промышленность (мя­со­пе­ре­ра­батывающие пред­прия­тия, хле­бо­ком­би­на­ты, ры­бо­кон­серв­ный ком­би­нат и др.). Пти­це­фаб­ри­ка.

Близ Нижневартовска, в пос. Из­лу­чинск, рас­по­ло­же­на Ниж­не­вар­тов­ская ГРЭС (ра­бо­та­ет на при­род­ном га­зе; мощ­ность 1600 МВт).

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