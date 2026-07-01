НИЖНЕУДИНСК

НИЖНЕУДИНСК - го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Ир­кут­ской области, центр Ниж­не­удин­ско­го района.

Население 36,3 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен у под­но­жия от­ро­гов Восточная Сая­на, на р. Уда (бас­сейн р. Ени­сей; по тер­ри­то­рии го­ро­да про­те­ка­ют про­то­ки Уды, в т. ч. За­стрян­ка). Железнодорожная станция на Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. Че­рез Нижнеудинск про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Бай­кал» (учас­ток Но­во­си­бирск - Ке­ме­ро­во - Крас­но­ярск - Ир­кутск - Ли­ст­вян­ка). Аэ­ро­порт.

Ос­но­ван 1(11) октября 1648 года на пра­вом бе­ре­гу р. Уда как Удин­ское зи­мо­вье крас­но­яр­ским ка­зачь­им ата­ма­ном Е.В. Тю­мен­це­вым в день По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (от­сю­да вто­рое название По­кров­ский го­ро­док). С 1664 года По­кров­ский (или Удин­ский) ост­рог (пе­ре­страи­вал­ся в 1681 году и 1727-1728 годы; ок­ру­жён зем­ля­ным ва­лом и рвом). В середине XVIII века ук­ре­п­ле­ния бы­ли ра­зо­бра­ны; близ се­ле­ния про­шёл Московский тракт (в Удин­ском ост­ро­ге уч­ре­ж­де­на поч­то­вая стан­ция).

Ста­тус го­ро­да и современное название с 1783 года. Уезд­ный (1783-1822, 1898-1922 годы), ок­руж­ной (1822-1898 годы) го­род Ир­кут­ской губернии (в 1783-1796 годы Ир­кут­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни Нижнеудинск ос­та­вал­ся од­ним из са­мых не­боль­ших го­ро­дов ре­гио­на. Ука­зом Се­на­та от 12(24) февраля 1851 года объ­е­ди­нён с Под­го­род­но-Удин­ской сло­бо­дой (рас­по­ла­га­лась на ле­вом бе­ре­гу Уды, че­рез неё про­хо­дил Московский тракт; по чис­лу жи­те­лей пре­вос­хо­ди­ла Нижнеудинск); го­род стал важ­ным об­мен­но-тор­го­вым пунк­том. Кро­ме Московского трак­та, из Нижнеудинска шёл зим­ний путь на р. Ле­на че­рез Брат­ский ост­рог, а так­же до­ро­га на Би­рю­син­ские зо­ло­тые при­ис­ки. Многие жи­те­ли Нижнеудинска за­ни­ма­лись от­хожи­ми про­мыс­ла­ми (из­воз, раз­воз­ная тор­гов­ля, ра­бо­ты на зо­ло­тых при­ис­ках). В 1897-1898 годы по­строе­ны па­ро­воз­ное де­по и железнодорожные мас­тер­ские. В 1899 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по уча­ст­ку Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли Крас­но­ярск - Ин­но­кен­ть­ев­ская, про­шед­ше­му че­рез го­род.

В но­ябре 1917 года власть в го­ро­де пе­ре­шла к объ­е­ди­нён­но­му Со­ве­ту ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. В хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в ночь на 29 мая 1918 года при под­держ­ке час­тей Че­хосл. кор­пу­са (см. в статье Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ние 1918 года) в го­ро­де про­изош­ло вос­ста­ние про­тив советской вла­сти. Вско­ре Нижнеудинск пе­ре­шёл под кон­троль Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, за­тем Уфим­ской ди­рек­то­рии (но­ябрь 1918 года) и «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» (но­ябрь 1918 - конец 1919 годы). С мар­та 1919 года в Ниж­не­удин­ском у. раз­вер­ну­лось дви­же­ние крас­ных пар­ти­зан, со­вер­шав­ших ди­вер­сии на же­лез­ной до­ро­ге. С де­каб­ря то­го же го­да власть в Нижнеудинске кон­тро­ли­ро­ва­лась пар­ти­за­на­ми и по­лит­бю­ро, под­дер­жи­вав­шим эсе­ров­ский По­лит­центр в Ир­кут­ске. На стан­ции Нижнеудинск 4 января 1920 года А.В. Кол­чак из­дал указ о сло­же­нии с се­бя зва­ния Вер­хов­но­го пра­ви­те­ля Рос­сии и пе­ре­да­че вла­сти А.И. Де­ни­ки­ну. 31 января в Нижнеудинск во­шли час­ти РККАС 1922 года Нижнеудинск - за­штат­ный го­род Ту­лун­ско­го у. Ир­кут­ской губ. Рай­он­ный центр Ту­лун­ско­го (1924-1929 годы) и Кан­ско­го (1929-1930 годы) ок­ру­гов Ир­кут­ской губ. (1924-1926 годы), Си­бир­ско­го края (1926-1930 годы), рай­он­ный центр Вос­точ­но-Си­бир­ско­го края (1930-1936 годы), Вос­точ­но-Си­бир­ской обл. (1936-1937 годы), Ир­кут­ской обл. (1937-1963 годы, с 1965 года).

От ис­то­рической за­строй­ки Нижнеудинска XIX - начала XX веков со­хра­ни­лись: учас­ток в ме­ж­ду­ре­чье Уды и За­стрян­ки, отдельные квар­та­лы с ку­печескими особ­ня­ка­ми, час­то ук­ра­шен­ны­ми резь­бой (до­ма Пер­филь­е­ва, Ви­но­гра­до­ва, Хлё­ст­ки­на); кир­пич­ные ма­га­зи­ны куп­цов Ме­те­ле­ва-Щел­ку­но­ва, Гур­ду­са, Кот­ко­ва; де­ревянный 2-этаж­ный склад-ам­бар ма­га­зи­на Ва­силь­е­ва; по­жар­ная часть (1861 год). В начало XX века воз­ве­де­ны: си­на­го­га; де­ревянная церковь Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1907-1908 годы; по­строе­на на со­б­ран­ные на­се­ле­ни­ем день­ги на мес­те рас­стре­ла железнодорожных ра­бо­чих в дни ок­тябрь­ской за­бас­тов­ки 1905 года); во­енный го­ро­док (1912 года, арх. И.И. Фе­ок­ти­стов) с ка­зар­ма­ми, ла­за­рет­ным кор­пу­сом и ча­сов­ней. В 1930-е годы сне­се­ны гра­до­об­ра­зую­щие до­ми­нан­ты - ка­мен­ные Вос­кре­сен­ская церковь (1780-1783 годы) и Воз­не­сен­ский со­бор (1811-1815 годы); в 1970-1980-е годы сне­се­на ис­то­рическая за­строй­ка Под­го­род­но-Удин­ской сло­бо­ды. Па­мят­ни­ки: обе­лиск «Бор­цам ре­во­лю­ции» (1967 год), «Скор­бя­щая мать» (1971 год), авиа­то­рам, по­гиб­шим в го­ды Великой Отечественной вой­ны 1941-1945 годы (1985 год) и др. В 1998 году на го­ре Воз­не­сен­ская ус­та­нов­лен крестьянский Крае­ведческий му­зей (1972 года).

Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой промышленности, по об­слу­жи­ва­нию железноорожного транс­пор­та; про­изводство строй­ма­те­риа­лов, из­де­лий из слю­ды. В рай­оне Нижнеудинская - ле­со­за­го­тов­ки.

В ок­ре­ст­но­стях Нижеудинская - па­мят­ни­ки при­ро­ды: Уков­ский во­до­пад и Ниж­не­удин­ские пе­ще­ры. В Ниж­не­удин­ском р-не, в центрльной час­ти Восточного Сая­на, - при­род­ный ре­ги­он То­фа­ла­рия (площадь свыше 21 тыс. км2; Нижнеудинск - бли­жай­ший на­се­лён­ный пункт, свя­зан­ный с ним авиа­со­об­ще­ни­ем) - ме­сто про­жи­ва­ния то­фа­ла­ров (од­на из са­мых ма­ло­численных на­род­но­стей Рос­сии), на его тер­ри­то­рии - То­фа­лар­ский за­каз­ник фе­де­раль­но­го зна­че­ния.

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