НИЖНЕУДИНСК
НИЖНЕУДИНСК - город в России, в юго-западной части Иркутской области, центр Нижнеудинского района.
Население 36,3 тыс. человек (2012 год). Расположен у подножия отрогов Восточная Саяна, на р. Уда (бассейн р. Енисей; по территории города протекают протоки Уды, в т. ч. Застрянка). Железнодорожная станция на Транссибирской магистрали. Через Нижнеудинск проходит федеральная автотрасса «Байкал» (участок Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск - Листвянка). Аэропорт.
Основан 1(11) октября 1648 года на правом берегу р. Уда как Удинское зимовье красноярским казачьим атаманом Е.В. Тюменцевым в день Покрова Пресвятой Богородицы (отсюда второе название Покровский городок). С 1664 года Покровский (или Удинский) острог (перестраивался в 1681 году и 1727-1728 годы; окружён земляным валом и рвом). В середине XVIII века укрепления были разобраны; близ селения прошёл Московский тракт (в Удинском остроге учреждена почтовая станция).
Статус города и современное название с 1783 года. Уездный (1783-1822, 1898-1922 годы), окружной (1822-1898 годы) город Иркутской губернии (в 1783-1796 годы Иркутское наместничество). В течение длительного времени Нижнеудинск оставался одним из самых небольших городов региона. Указом Сената от 12(24) февраля 1851 года объединён с Подгородно-Удинской слободой (располагалась на левом берегу Уды, через неё проходил Московский тракт; по числу жителей превосходила Нижнеудинск); город стал важным обменно-торговым пунктом. Кроме Московского тракта, из Нижнеудинска шёл зимний путь на р. Лена через Братский острог, а также дорога на Бирюсинские золотые прииски. Многие жители Нижнеудинска занимались отхожими промыслами (извоз, развозная торговля, работы на золотых приисках). В 1897-1898 годы построены паровозное депо и железнодорожные мастерские. В 1899 году открыто постоянное движение по участку Транссибирской магистрали Красноярск - Иннокентьевская, прошедшему через город.
В ноябре 1917 года власть в городе перешла к объединённому Совету рабочих и солдатских депутатов. В ходе Гражданской войны 1917-1922 годов в ночь на 29 мая 1918 года при поддержке частей Чехосл. корпуса (см. в статье Чехословацкого корпуса выступление 1918 года) в городе произошло восстание против советской власти. Вскоре Нижнеудинск перешёл под контроль Временного сибирского правительства, затем Уфимской директории (ноябрь 1918 года) и «Омского правительства» (ноябрь 1918 - конец 1919 годы). С марта 1919 года в Нижнеудинском у. развернулось движение красных партизан, совершавших диверсии на железной дороге. С декабря того же года власть в Нижнеудинске контролировалась партизанами и политбюро, поддерживавшим эсеровский Политцентр в Иркутске. На станции Нижнеудинск 4 января 1920 года А.В. Колчак издал указ о сложении с себя звания Верховного правителя России и передаче власти А.И. Деникину. 31 января в Нижнеудинск вошли части РККАС 1922 года Нижнеудинск - заштатный город Тулунского у. Иркутской губ. Районный центр Тулунского (1924-1929 годы) и Канского (1929-1930 годы) округов Иркутской губ. (1924-1926 годы), Сибирского края (1926-1930 годы), районный центр Восточно-Сибирского края (1930-1936 годы), Восточно-Сибирской обл. (1936-1937 годы), Иркутской обл. (1937-1963 годы, с 1965 года).
От исторической застройки Нижнеудинска XIX - начала XX веков сохранились: участок в междуречье Уды и Застрянки, отдельные кварталы с купеческими особняками, часто украшенными резьбой (дома Перфильева, Виноградова, Хлёсткина); кирпичные магазины купцов Метелева-Щелкунова, Гурдуса, Коткова; деревянный 2-этажный склад-амбар магазина Васильева; пожарная часть (1861 год). В начало XX века возведены: синагога; деревянная церковь Свт. Николая Чудотворца (1907-1908 годы; построена на собранные населением деньги на месте расстрела железнодорожных рабочих в дни октябрьской забастовки 1905 года); военный городок (1912 года, арх. И.И. Феоктистов) с казармами, лазаретным корпусом и часовней. В 1930-е годы снесены градообразующие доминанты - каменные Воскресенская церковь (1780-1783 годы) и Вознесенский собор (1811-1815 годы); в 1970-1980-е годы снесена историческая застройка Подгородно-Удинской слободы. Памятники: обелиск «Борцам революции» (1967 год), «Скорбящая мать» (1971 год), авиаторам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы (1985 год) и др. В 1998 году на горе Вознесенская установлен крестьянский Краеведческий музей (1972 года).
Предприятия деревообрабатывающей, пищевой промышленности, по обслуживанию железноорожного транспорта; производство стройматериалов, изделий из слюды. В районе Нижнеудинская - лесозаготовки.
В окрестностях Нижеудинская - памятники природы: Уковский водопад и Нижнеудинские пещеры. В Нижнеудинском р-не, в центрльной части Восточного Саяна, - природный регион Тофалария (площадь свыше 21 тыс. км2; Нижнеудинск - ближайший населённый пункт, связанный с ним авиасообщением) - место проживания тофаларов (одна из самых малочисленных народностей России), на его территории - Тофаларский заказник федерального значения.