НИЖНЕСИЛЕЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 ГОДА
НИЖНЕСИЛЕЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 ГОДА - наступательная операция войск 1-го Украинского фронта, проведённая 8-24 февраля во время Великой Отечественной войны с целью разгромить нижнесилезскую группировку германских войск, выйти на рубеж р. Нейсе и занять выгодное положение для последующего наступления на берлинском, дрезденском и пражском направлениях.
В конце января войска 1-го Украинского фронта в результате Висло-Одерской операции 1945 года вышли в 500-километровой полосе наступления к р. Одер и на ряде участков северо-западнее и юго-восточнее Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) и севернее Ратибора (Рацибуж) захватили плацдармы на левом берегу реки.
К началу операции войска 1-го Укр. фронта имели в своём составе около 981 тыс. человек. Перед ними оборонялись основные силы германской группы армий «Центр» (генерал-полковник Ф. Шёрнер; 4-я танковая и 17-я полевая армии и часть сил армейской группы «Хейнрици»). Главный удар по этой группировке противника намечалось нанести с двух крупных плацдармов на Одере - северо-западнее и юго-восточнее Бреслау. Севернее Бреслау была создана ударная группировка в составе 3-й гвардейской, 13, 52 и 6-й общевойсковых армий, 3-й гвардейской и 4-й танковых армий, 25-го танкового и 7-го гвардейского механизированных корпусов. На плацдарме южнее Бреслау сосредоточились 5-я гвардейская и 21-я общевойсковая армии, 4-й гвардейский и 31-й танковые корпуса. На левом крыле фронта должна была действовать третья группировка - 59-я, 60-я общевойсковые армии и 1-й гв. кав. корпус, нанося удар с плацдарма юго-западнее Оппельна (Ополе, Польша) вдоль северных склонов гор Судеты. Действия войск фронта поддерживала 2-я воздушная армия.
Наступление началось 8 февраля при неблагоприятной погоде, помешавшей активным действиям авиации. В первые 2 дня главная группировка фронта во всей полосе прорвала оборону противника: общевойсковые армии продвинулись в глубину на 10-15 км, а танковые - на 30-60 км. На левом крыле фронта войска 59-й и 60-й армий не смогли прорвать оборону противника и 10 февраля по приказу командования перешли к обороне. Развивая наступление, главные силы фронта разгромили введённые в бой резервы противника, преодолели промежуточные оборонит. рубежи и к 15 февралю продвинулись на 60-110 км, заняв ряд административных и промышленных центров Нижней Силезии, а также города Наумбург (Новогродзец), Лигниц (Легница), Бунцлау (Болеславец), Зорау (Жары, ныне все в Польше) и др. Остатки герм. 4-й танковой армии отошли за р. Бобер (Бубр). В тылу фронта остались 2 германских гарнизона, окружённые в Бреслау (около 40 тыс. человек; капитулировал 6 мая) и Глогау (Глогув, Польша) (около 18 тыс. человек, капитулировал 1 апреля). К 24 февраля войска фронта заняли выгодное оперативно-стратегическое положение для завершающего удара на берлинском направлении и охватывающее положение по отношению к верхнесилезской (оппельнской) группировке противника.
В ходе Нижнесилезской операции войска 1-го Украинского фронта отвлекли на себя значительную часть резервов противника и тем самым содействовали войскам 1-го и 2-го Белорусских фронтов в разгроме восточно-померанской группировки, а войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов - в ликвидации угрозы прорыва противника к Дунаю. Потери 1-го Украинского фронта составили: безвозвратные - 23577 человек, санитарные - 75809 человек. В результате операции войска 1-го Украинского фронта, прорвав оборону противника на 250-километровом фронте, продвинулись правым крылом более чем на 100 км, овладели Нижней Силезией и вступили в германскую пров. Бранденбург.