НИЖНЕСИЛЕЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 ГОДА

НИЖНЕСИЛЕЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 ГОДА - на­сту­па­тель­ная опе­ра­ция войск 1-го Украинского фрон­та, про­ве­дён­ная 8-24 февраля во вре­мя Великой Отечественной вой­ны с це­лью раз­гро­мить ниж­не­си­лез­скую груп­пи­ров­ку германских войск, вый­ти на ру­беж р. Ней­се и за­нять вы­год­ное по­ло­же­ние для по­сле­дую­ще­го на­сту­п­ле­ния на бер­лин­ском, дрез­ден­ском и праж­ском на­прав­ле­ни­ях.

В кон­це ян­ва­ря вой­ска 1-го Украинского фрон­та в ре­зуль­та­те Вис­ло-Одер­ской опе­ра­ции 1945 года вы­шли в 500-ки­ло­мет­ро­вой по­ло­се на­сту­п­ле­ния к р. Одер и на ря­де уча­ст­ков се­ве­ро-за­пад­нее и юго-вос­точ­нее Брес­лау (ны­не Вроц­лав, Поль­ша) и се­вер­нее Ра­ти­бо­ра (Ра­ци­буж) за­хва­ти­ли плац­дар­мы на ле­вом бе­ре­гу ре­ки.

К на­ча­лу опе­ра­ции вой­ска 1-го Укр. фрон­та име­ли в сво­ём со­ста­ве около 981 тыс. человек. Пе­ред ни­ми обо­ро­ня­лись основные си­лы германской груп­пы ар­мий «Центр» (генерал-полковник Ф. Шёр­нер; 4-я тан­ко­вая и 17-я по­ле­вая ар­мии и часть сил ар­мей­ской груп­пы «Хейн­ри­ци»). Главный удар по этой груп­пи­ров­ке про­тив­ни­ка на­ме­ча­лось на­нес­ти с двух круп­ных плац­дар­мов на Оде­ре - се­ве­ро-за­пад­нее и юго-вос­точ­нее Брес­лау. Се­вер­нее Брес­лау бы­ла соз­да­на удар­ная груп­пи­ров­ка в со­ста­ве 3-й гвар­дей­ской, 13, 52 и 6-й об­ще­вой­ско­вых ар­мий, 3-й гвар­дей­ской и 4-й тан­ко­вых ар­мий, 25-го тан­ко­во­го и 7-го гвар­дей­ско­го ме­ха­ни­зи­ро­ван­ных кор­пу­сов. На плац­дар­ме юж­нее Брес­лау со­сре­до­то­чились 5-я гвардейская и 21-я об­ще­войско­вая ар­мии, 4-й гвар­дей­ский и 31-й тан­ко­вые кор­пу­са. На ле­вом кры­ле фрон­та долж­на бы­ла дей­ст­во­вать тре­тья груп­пи­ров­ка - 59-я, 60-я об­ще­вой­ско­вые ар­мии и 1-й гв. кав. кор­пус, на­но­ся удар с плац­дар­ма юго-за­пад­нее Оп­пель­на (Опо­ле, Поль­ша) вдоль северных скло­нов гор Су­де­ты. Дей­ст­вия войск фрон­та под­дер­жи­ва­ла 2-я воздушная ар­мия.

На­сту­п­ле­ние на­ча­лось 8 февраля при не­бла­го­при­ят­ной по­го­де, по­ме­шав­шей ак­тив­ным дей­ст­ви­ям авиа­ции. В пер­вые 2 дня главная груп­пи­ров­ка фрон­та во всей по­ло­се про­рва­ла обо­ро­ну про­тив­ни­ка: об­ще­вой­ско­вые ар­мии про­дви­ну­лись в глу­би­ну на 10-15 км, а тан­ко­вые - на 30-60 км. На ле­вом кры­ле фрон­та вой­ска 59-й и 60-й ар­мий не смог­ли про­рвать обо­ро­ну про­тив­ни­ка и 10 февраля по при­ка­зу ко­ман­до­ва­ния пе­ре­шли к обо­ро­не. Раз­ви­вая на­сту­п­ле­ние, главные си­лы фрон­та раз­гро­ми­ли вве­дён­ные в бой ре­зер­вы про­тив­ни­ка, пре­одо­ле­ли про­ме­жу­точ­ные обо­ро­нит. ру­бе­жи и к 15 февралю про­двину­лись на 60-110 км, за­няв ряд административных и промышленных цен­тров Ниж­ней Си­ле­зии, а так­же го­ро­да На­ум­бург (Но­во­грод­зец), Лиг­ниц (Лег­ни­ца), Бунц­лау (Бо­ле­сла­вец), Зо­рау (Жа­ры, ны­не все в Поль­ше) и др. Ос­тат­ки герм. 4-й тан­ко­вой ар­мии ото­шли за р. Бо­бер (Бубр). В ты­лу фрон­та ос­та­лись 2 германских гар­ни­зо­на, ок­ру­жён­ные в Брес­лау (около 40 тыс. человек; капитулировал 6 мая) и Гло­гау (Гло­гув, Поль­ша) (около 18 тыс. человек, ка­пи­ту­ли­ро­вал 1 апреля). К 24 февраля вой­ска фрон­та за­ня­ли вы­год­ное опе­ра­тив­но-стра­те­гическое по­ло­же­ние для за­вер­шаю­ще­го уда­ра на бер­лин­ском на­прав­ле­нии и ох­ва­ты­ваю­щее по­ло­же­ние по от­но­ше­нию к верх­не­си­лез­ской (оп­пельн­ской) груп­пи­ров­ке про­тив­ни­ка.

В хо­де Нижнесилезской операции вой­ска 1-го Украинского фрон­та от­влек­ли на се­бя зна­чительную часть ре­зер­вов про­тив­ни­ка и тем са­мым со­дей­ст­во­ва­ли вой­скам 1-го и 2-го Бе­ло­русских фрон­тов в раз­гро­ме вос­точно-по­ме­ран­ской груп­пи­ров­ки, а вой­скам 2-го и 3-го Украинских фрон­тов - в ли­к­ви­да­ции уг­ро­зы про­ры­ва про­тив­ни­ка к Ду­наю. По­те­ри 1-го Украинского фрон­та со­ста­ви­ли: без­воз­врат­ные - 23577 человек, са­ни­тар­ные - 75809 человек. В ре­зуль­та­те опе­ра­ции вой­ска 1-го Украинского фрон­та, про­рвав обо­ро­ну про­тив­ни­ка на 250-ки­ло­мет­ро­вом фрон­те, про­дви­ну­лись пра­вым кры­лом бо­лее чем на 100 км, ов­ла­де­ли Ниж­ней Си­ле­зи­ей и всту­пи­ли в германскую пров. Бран­ден­бург.

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