НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ МУЗЕЙ

Нижнеколымский музей истории и культуры народов Севера организован 27 ноября 1981 года на базе общественного историко-революционного музея как филиал Якутского объединённого музея имени Ем. Ярославского.

Экспозиция 1983 года была создана группой сотрудников Якутского республиканского музея имени Ем. Ярославского и стала одной из лучших в Арктической зоне. Она просуществовала двадцать лет до переезда музея в октябре 2002 года в другое здание. На новом месте усилиями коллектива была создана уникальная экспозиция со следующими отделами: отдел природы, культура и быт малочисленных народов Севера, материальная культура коренных народов края, исторический раздел со сменными выставками, наибольший интерес в котором вызывает тема "Заполярная точка ГУЛага ".

Иллюстрации:

Нижнеколымский музей истории и культуры народностей Севера.