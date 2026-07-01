НИЖНЕКАМСК
НИЖНЕКАМСК - город в России, на северо-востоке Республики Татарстан, центр Нижнекамского района.
Население 234,9 тыс. человек (2012 год); третий по числу жителей город Татарстана после Казани и Набережных Челнов. Нижнекамск - один из центров городской агломерации (население свыше 800 тыс. человек), в состав которой входят также города Елабуга и Набережные Челны. Расположен на левом берегу р. Кама (пристань), в 35 км от железнодорожной станции Круглое Поле. Международный аэропорт Бегишево (к юго-востоку от города).
Основан в феврале 1961 года в связи со строительством химического комбината (ныне «Нижнекамскнефтехим»). С апреля того же года поселок городского типа Нижнекамский, с 1965 года районный центр Татарской АССР (1965-1990 годы), Тататарская ССР (1990-1992 годы), Республики Татарстан (с 1992 года). В 1966 году преобразован в город Нижнекамск.
Город застроен по генплану 1959 года (арх. В.А. Пашков), скорректированному в 1969 году (архитекторы Ю.К. Карзанов и Ю.Е. Беляев). Соборная мечеть с 4 минаретами 66-метровой высоты по углам (1989-1996 годы, архитекторы И. Сабитов, Р.И. Макуев и Ф.Г. Ханов), церковь Воскресения Христова (1999-2000 годы, арх. А.Х. Ахмадияров), деревянная церковь Св. Романа Сладкопевца (2008 год). Монумент павшим защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы (1985 год, арх. Ханов). Памятники: татарскому поэту Г. Тукаю (1991 год, скульптор Б.И. Урманче, арх. Ханов), воинам-интернационалистам (1994 год), первостроителям города (1996 год), выдающемуся деятелю отечественной нефтехимической промышленности Н.В. Лемаеву (2001 год, скульптор Р. Сафин, арх. Ханов), управляющему трестом «Татэнергострой» Е.Н. Королёву (2002 год, скульптор Сафин, архитекторы Ахмадияров, Ханов).
Вузы: химико-технологический институт (филиал) Казанского национального исследовательского технологического университета, муниципальный институт, институт открытого образования Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, институт информационных технологий и телекоммуникаций Казанского национального технического университета им. А.Н. Туполева; филиалы: Института экономики, управления и права, Академии управления «ТИСБИ» (оба - негосударственные вузы). Музей истории города (1976 год; с 2004 года в новом здании, арх. А.Х. Ахмадияров). Театры: Татарский драматический (1990 год), юного зрителя (1994 год).
Хоккейный клуб «Нефтехимик» выступает в Континентальной хоккейной лиге (с 2008 года); принимает соперников в Ледовом дворце одноим. спортивно-культурного комплекса (5500 мест). Среди др. спортивных арен наиболее популярны ипподром и автотрасса (культурно-спортивный комплекс «Ильинка»); футбольный стадион «Нефтехимик».
Нижнекамск - один из ведущих центров российской нефтехимической промышленности. Крупнейшие предприятия - «Нижнекамскнефтехим» (в составе группы компаний ТАИФ; производственный комплекс состоит из 10 заводов основного производства, научно-технологического и проектно-конструкторского центров и др.; основная продукция - синтетические каучуки, пластики, сырьё для их произ-ва) и «Нижнекамскшина» (в составе компании «Татнефть»; один из российских лидеров по производству автомобильных шин, в т. ч. на экспорт); при обоих предприятиях действуют музеи их истории. Нефтеперерабатывающий комплекс ТАИФ-НК (включает нефтеперерабатывающий и бензиновый заводы, установку по переработке газового конденсата). Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс (ТАНЕКО; в его составе заводы: нефтеперерабатывающий, нефтехимический и глубокой переработки нефти), заводы: «Нижнекамсктехуглерод» (крупное произ-во технич. углерода), цельнометаллокордных шин, синтетических масел «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл», механический (нестандартное оборудование и др.; капитальный ремонт оборудования предприятия «Нижнекамскшина»), научно-технический центр «Кама» (разработка и освоение новых моделей шин), ТЭЦ (380 МВт) (все предприятия в составе «Татнефти»). Производство нетканых и тентовых материалов, изделий из пластмасс (завод «Эластик»).
Крупное производство стройматериалов - предприятие «Камэнергостройпром» (железо-бетонные изделия, готовые бетонные смеси, металлоконструкции и др.), а также заводы (все в составе компании «Камаглавстрой»): железо-бетоннных изделий, крупнопанельного домостроения, кирпичный, металлоконструкций. Молочный комбинат, хлебокомбинат (в т. ч. кондитерские изделия), ликёро-водочный завод. Нижнекамская ТЭЦ (в составе «ТГК-16», 880 МВт).
Близ Нижнекамска расположены: у с. Красная Кадка - городище Булгарии Волжско- Камской; в с. Большое Афанасово - Покровская церковь (1817 год), мечеть Умет-Гульсум.