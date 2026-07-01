НИЖНЕКАМСК

НИЖНЕКАМСК - го­род в Рос­сии, на се­ве­ро-вос­то­ке Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан, центр Ниж­не­кам­ско­го района.

Население 234,9 тыс. человек (2012 год); тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род Та­тар­ста­на по­сле Ка­за­ни и На­бе­реж­ных Чел­нов. Нижнекамск - один из цен­тров городской аг­ло­ме­ра­ции (население свыше 800 тыс. человек), в со­став ко­то­рой вхо­дят так­же го­ро­да Ела­бу­га и На­бе­реж­ные Чел­ны. Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Ка­ма (при­стань), в 35 км от железнодорожной станции Круг­лое По­ле. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Бе­ги­ше­во (к юго-вос­то­ку от го­ро­да).

Ос­но­ван в феврале 1961 года в свя­зи со строи­тель­ст­вом хи­мического ком­би­на­та (ны­не «Ниж­не­кам­ск­неф­те­хим»). С ап­ре­ля то­го же го­да поселок городского ти­па Ниж­не­кам­ский, с 1965 года рай­он­ный центр Татарской АССР (1965-1990 годы), Тататарская ССР (1990-1992 годы), Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан (с 1992 года). В 1966 году пре­об­ра­зо­ван в го­род Ниж­не­камск.

Го­род за­стро­ен по ген­пла­ну 1959 года (арх. В.А. Паш­ков ), скор­рек­ти­ро­ван­но­му в 1969 году (ар­хи­тек­то­ры Ю.К. Кар­за­нов и Ю.Е. Бе­ля­ев). Со­бор­ная ме­четь с 4 ми­на­ре­та­ми 66-мет­ро­вой вы­со­ты по уг­лам (1989-1996 годы, ар­хи­тек­то­ры И. Са­би­тов, Р.И. Ма­ку­ев и Ф.Г. Ха­нов), церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (1999-2000 годы, арх. А.Х. Ах­ма­дия­ров), де­ревянная церковь Св. Ро­ма­на Слад­ко­пев­ца (2008 год). Мо­ну­мент пав­шим за­щит­ни­кам Ро­ди­ны в го­ды Великой Отечественной войны 1941-1945 годы (1985 год, арх. Ха­нов). Па­мят­ни­ки: татарскому по­эту Г. Ту­каю (1991 год, скульп­тор Б.И. Ур­ман­че, арх. Ха­нов), вои­нам-ин­тер­на­цио­на­ли­стам (1994 год), пер­во­строи­те­лям го­ро­да (1996 год), вы­даю­ще­му­ся дея­те­лю отечественной неф­те­хи­мической промышленности Н.В. Ле­мае­ву (2001 год, скульп­тор Р. Са­фин, арх. Ха­нов), управ­ляю­ще­му тре­стом «Тат­энер­го­ст­рой» Е.Н. Ко­ро­лё­ву (2002 год, скульп­тор Са­фин, ар­хи­тек­то­ры Ах­ма­дия­ров, Ха­нов).

Ву­зы: хи­ми­ко-тех­но­ло­гический институт (фи­лиал) Ка­зан­ско­го национального исследовательско­го тех­но­ло­гического университета, му­ни­ци­паль­ный институт, институт от­кры­то­го об­ра­зо­ва­ния Московского государственного университета эко­но­ми­ки, ста­ти­сти­ки и ин­фор­ма­ти­ки, институт ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и те­ле­ком­му­ни­ка­ций Ка­зан­ско­го национального технического университета им. А.Н. Ту­по­ле­ва ; фи­лиа­лы: Института эко­но­ми­ки, управ­ле­ния и пра­ва, Ака­де­мии управ­ле­ния «ТИСБИ» (оба - не­го­су­дар­ст­вен­ные ву­зы). Му­зей ис­то­рии го­ро­да (1976 год; с 2004 года в но­вом зда­нии, арх. А.Х. Ах­ма­дия­ров). Те­ат­ры: Татарский дра­ма­ти­че­ский (1990 год), юно­го зри­те­ля (1994 год).

Хок­кей­ный клуб «Неф­те­хи­мик» вы­сту­па­ет в Кон­ти­нен­таль­ной хок­кей­ной ли­ге (с 2008 года); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков в Ле­до­вом двор­це од­но­им. спор­тив­но-куль­тур­но­го ком­плек­са (5500 мест). Сре­ди др. спор­тив­ных арен наи­бо­лее по­пу­ляр­ны ип­по­дром и ав­то­трас­са (куль­тур­но-спор­тив­ный ком­плекс «Иль­ин­ка»); фут­боль­ный ста­ди­он «Неф­те­хи­мик».

Нижнекамск - один из ве­ду­щих цен­тров российской неф­те­хи­мической промышленности. Круп­ней­шие пред­при­ятия - «Ниж­не­кам­ск­неф­те­хим» (в со­ста­ве груп­пы ком­па­ний ТАИФ; про­из­вод­ственный комп­лекс со­сто­ит из 10 за­во­дов основного про­изводства, на­учно-тех­но­ло­гического и про­ект­но-кон­струк­тор­ско­го цент­ров и др.; основная про­дук­ция - син­те­тические кау­чу­ки, пла­сти­ки, сы­рьё для их про­из-ва) и «Ниж­не­кам­ск­ши­на» (в со­ста­ве ком­па­нии «Тат­нефть»; один из российских ли­де­ров по про­изводству ав­то­мо­биль­ных шин, в т. ч. на экс­порт); при обо­их пред­при­яти­ях дей­ст­ву­ют му­зеи их ис­то­рии. Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий ком­плекс ТАИФ-НК (вклю­ча­ет неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий и бен­зи­но­вый за­во­ды, ус­та­нов­ку по пе­ре­ра­бот­ке га­зо­во­го кон­ден­са­та). Та­тар­стан­ский неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий комп­лекс (ТАНЕКО; в его со­ста­ве за­во­ды: неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий, неф­те­хи­ми­чес­кий и глу­бо­кой пе­ре­ра­бот­ки неф­ти), за­во­ды: «Ниж­не­камск­тех­угле­род» (круп­ное про­из-во тех­нич. уг­ле­ро­да), цель­но­ме­тал­ло­корд­ных шин, син­те­тических ма­сел «Тат­нефть-Ниж­не­камск­неф­те­хим-Ойл», ме­ха­ни­чес­кий (не­стан­дарт­ное обо­ру­до­ва­ние и др.; ка­пи­таль­ный ре­монт обо­ру­до­ва­ния пред­прия­тия «Ниж­не­камск­ши­на»), на­учно-тех­нический центр «Ка­ма» (раз­ра­бот­ка и ос­вое­ние но­вых мо­де­лей шин), ТЭЦ (380 МВт) (все пред­прия­тия в со­ста­ве «Тат­неф­ти»). Про­изводство не­тка­ных и тен­то­вых ма­те­риа­лов, из­де­лий из пласт­масс (за­вод «Эла­стик»).

Круп­ное про­изводство строй­ма­те­риа­лов - пред­при­ятие «Кам­энер­го­ст­ройп­ром» (железо-бе­тонные из­де­лия, го­то­вые бе­тон­ные сме­си, ме­тал­ло­кон­струк­ции и др.), а так­же за­во­ды (все в со­ста­ве ком­па­нии «Ка­ма­глав­ст­рой»): железо-бе­тоннных из­де­лий, круп­но­па­нель­но­го до­мо­строе­ния, кир­пич­ный, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций. Мо­лоч­ный ком­би­нат, хле­бо­ком­би­нат (в т. ч. кон­ди­тер­ские из­де­лия), ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод. Ниж­не­кам­ская ТЭЦ (в со­ста­ве «ТГК-16», 880 МВт).

Близ Нижнекамска расположены: у с. Красная Кадка - го­роди­ще Булгарии Волжско- Камской; в с. Боль­шое Афа­на­со­во - По­кров­ская церковь (1817 год), ме­четь Умет-Гуль­сум.

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