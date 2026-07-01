НИЖНЕЕ ВЕРЕТЬЕ

НИЖНЕЕ ВЕРЕТЬЕ - сто­ян­ка второй половины VII тысячелетия до н.э. на ле­вом бе­ре­гу р. Ки­не­ма, впа­даю­щей в озеро Ла­ча (Кар­го­поль­ский район Ар­хан­гель­ской области, Рос­сия).

За­ле­га­ет в слое об­вод­нён­но­го тор­фа у под­но­жия бе­ре­го­во­го воз­вы­ше­ния. На вы­со­кой час­ти пло­щад­ки - сто­ян­ки (Верх­нее Ве­ре­тье по М.Е. Фосс) не­о­ли­та и брон­зо­во­го ве­ка (кар­го­поль­ская куль­ту­ра и позд­не­кар­го­поль­ская куль­ту­ра). Па­мят­ник (об­щее названеи Ве­ре­тье) от­крыт М.Е. Фосс, рас­коп­ки её же в 1929-1934 годы, С.В. Ошиб­ки­ной в 1990 году, шур­фов­ка В.И. Смир­но­ва в 1940 году.

Сре­ди на­хо­док с Нижнего Веретья - из­де­лия из де­ре­ва, в т. ч. 2 не­боль­ших лу­ка, ко­пьё, дро­тик, по­пла­вок, на­ко­неч­ни­ки стрел (из де­ре­ва и кос­ти); ро­го­вой вы­пря­ми­тель древ­ков, кос­тя­ные пла­сти­ны (в т. ч. боль­шая, с изо­бра­же­ни­ем жи­ли­ща, и оваль­ная, со слож­ным гео­мет­рич. ри­сун­ком), мо­тыж­ка, из­де­лие из ло­пат­ки ло­ся с гра­ви­ров­кой в ви­де за­штри­хо­ван­ных тре­уголь­ни­ков (воз­мож­но, изо­бра­же­ние жи­лищ), зоо­морф­ные фи­гур­ки; кос­тя­ные ры­бо­лов­ные крюч­ки, иг­лы для пле­те­ния се­тей и ши­тья, под­вес­ки из зу­бов жи­вот­ных и др. С Нижнем Веретьем свя­зан ряд других ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков.

В 100 м от Нижнего Веретья, ни­же по те­че­нию Ки­не­мы от­кры­то и ис­сле­до­ва­но С.В. Ошиб­ки­ной в 1978-1991 году по­се­ле­ние Ве­ре­тье I (начала VII тысячилетия до н. э. по се­рии ка­либ­ро­ван­ных ра­дио­уг­ле­род­ных дат; ру­беж пре­бо­ре­аль­но­го и бо­ре­аль­но­го пе­рио­дов по спо­ро­во-пыль­це­вым ана­ли­зам и фау­не). Куль­тур­ный слой рас­по­ло­жен под слоя­ми об­вод­нён­но­го тор­фа, что обу­сло­ви­ло со­хран­ность ор­га­нич. ма­те­риа­лов. На пло­ща­ди ок. 1,5 тыс. м2 - раз­ва­лы 3 жи­лищ пл. 40-65 м2 (2 из них 2-ка­мер­ные), в ка­ж­дом - очаг на пес­ча­ной под­сып­ке или уст­ро­ен­ный из кам­ней; та­кие оча­ги бы­ли и ме­ж­ду до­ма­ми. Внут­ри строе­ний и ря­дом с ни­ми - ско­п­ле­ния ору­жия, ору­дий, бы­то­вых пред­ме­тов; близ жи­ли­ща № 3 - мас­тер­ская (вы­со­кая ка­мен­ная на­ко­валь­ня, ско­п­ле­ние рас­ко­ло­то­го крем­ня, бе­ре­стя­ной ту­ес с крем­нё­вы­ми за­го­тов­ка­ми и ору­дия­ми), у др. сте­ны сто­ял ук­ре­п­лён­ный ко­лыш­ка­ми бе­ре­стя­ной свёр­ток с крем­нем.

Около 6000 на­хо­док: св. 200 на­ко­неч­ни­ков стрел и 170 гар­пу­нов, но­жи , кин­жа­лы, ры­бо­лов­ные крюч­ки, иг­лы для пле­те­ния се­тей и др. ору­дия из кос­ти и ро­га; ка­мен­ные то­по­ры, но­жи, скреб­ки, вкла­ды­ши, есть крем­нё­вые мо­ты­ги, уни­ка­лен кин­жал из пла­сти­ны с ру­ко­ятью, обёр­ну­той бе­ре­стой; 11 лу­ков, по­плав­ки из де­ре­ва; цель­ные и со­став­ные (из кос­ти, де­ре­ва и крем­ня) стре­лы, ко­пья, дро­ти­ки, ост­ро­ги; из­де­лия из ко­ры, бе­ре­сты; под­вес­ки из зу­бов жи­вот­ных и др. Бо­лее 50 кос­тя­ных и ро­го­вых кин­жа­лов и но­жей с ор­на­мен­том, кос­тя­ных на­ко­неч­ни­ков стрел, в т. ч. эк­зем­п­ля­ры с «лич­ны­ми» мет­ка­ми, кин­жал из вы­прям­лен­но­го реб­ра ло­ся с обу­хом в ви­де гри­вы ло­ся, из­де­лия из ло­па­ток ло­ся с гра­ви­ров­ка­ми. Ос­тан­ки 42 со­бак.

По этим и другим ма­те­риа­лам С.В. Ошиб­ки­ной в 1997 году вы­де­ле­на ме­зо­ли­тическая куль­ту­ра Ве­ре­тье (В.), по­се­ле­ния и сто­ян­ки ко­то­рой (VII тысячилетие до н. э.) со­сре­до­то­че­ны близ во­до­ёмов в озёр­ных кот­ло­ви­нах Восточного При­оне­жья. Ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние чёр­но­го и се­ро­го крем­ня, в т. ч. для из­го­тов­ле­ния то­по­ров и других ору­дий де­ре­во­об­ра­бот­ки, пре­об­ла­да­ние ору­дий из от­ще­пов, ма­лое чис­ло пла­стин и из­де­лий из них, не­смот­ря на мно­же­ст­во со­став­ных ору­дий, мно­го­числ. ору­жие вы­со­ко­го ка­че­ст­ва. Близ пос. Но­ко­ла в карь­е­ре Пес­ча­ни­ца най­ден че­реп муж­чи­ны 45-50 лет, отдельное за­хо­ро­не­ние кос­тей ног др. ин­ди­ви­да (ра­дио­уг­ле­род­ная да­та 9890±120 лет на­зад, ка­либ­ро­ван­ная - 9500-9010), во­круг ско­п­ле­ния кос­тей жи­вот­ных, за­сы­пан­ных крас­ной ох­рой. На мо­рен­ном хол­ме у пра­во­го бе­ре­га Ки­не­мы, в ме­ст­но­сти По­по­во, - 2 ря­да из 10 тру­по­по­ло­же­ний (3 раз­ру­ше­ны) в не­глу­бо­ких ямах, го­ло­вой на вос­ток с не­боль­ши­ми от­кло­не­ния­ми. Ря­дом с ка­ж­дым - ямы, за­пол­нен­ные ох­рой, с ос­тат­ка­ми фау­ны, фраг­мен­та­ми ору­дий. По­гре­бён­ные за­сы­па­ны крас­ной ох­рой или мел­ки­ми ком­ка­ми мер­ге­ля. Ин­вен­тарь – ка­мен­ные то­по­ры, кос­тя­ные но­жи, под­вес­ки из зу­бов зве­рей и со­бак; над боль­шой ямой близ дет­ско­го по­гре­бе­ния – ске­ле­ты 2 со­бак. Ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты - в пре­де­лах первой половины VII тысячилетия до н. э. Ар­ха­ич­ные ев­ро­пео­и­ды.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва Веретье - охо­та (лось, се­вер­ный олень, бобр, мед­ведь, волк, пе­сец и др.) с ис­поль­зо­ва­ни­ем со­ба­ки, ры­бо­лов­ст­во (щу­ка, окунь, лещ, линь, на­лим), со­би­ра­тель­ст­во в ус­ло­ви­ях бо­лее хо­лод­но­го, чем в не­оли­те и ны­не, кли­ма­та (в со­ста­ве ле­сов пре­об­ла­да­ли ев­ро­пей­ская со­сна, кед­ро­вая со­сна, бе­рё­за; из­ред­ка ель, мож­же­вель­ник, оль­ха). Но­си­те­ли Веретье - пер­вое на­се­ле­ние ре­гио­на по­сле ухо­да лед­ни­ков, по куль­ту­ре близ­ко груп­пам охот­ни­ков-со­би­ра­те­лей у юж. по­бе­ре­жья Ан­ци­ло­во­го оз. (от совр. тер­ри­то­рий При­бал­ти­ки и юга Фин­лян­дии до Гер­ма­нии и Ют­лан­дии). В не­оли­те Восточное При­оне­жье бы­ло за­ня­то кар­го­поль­ской куль­ту­рой, не свя­зан­ной с Веретье. Ве­ро­ят­но, но­си­те­ли тра­ди­ций Веретье сдви­ну­лись на за­пад, в поль­зу че­го сви­де­тель­ст­ву­ет сход­ст­во со сто­ян­ка­ми ме­зо­ли­та у Онеж­ско­го оз. и ан­тро­по­ло­гич. об­ли­ком лю­дей, по­хо­ро­нен­ных на Оле­нео­ст­ров­ском мо­гиль­ни­ке.

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