НИЖНЕЕ ВЕРЕТЬЕ
НИЖНЕЕ ВЕРЕТЬЕ - стоянка второй половины VII тысячелетия до н.э. на левом берегу р. Кинема, впадающей в озеро Лача (Каргопольский район Архангельской области, Россия).
Залегает в слое обводнённого торфа у подножия берегового возвышения. На высокой части площадки - стоянки (Верхнее Веретье по М.Е. Фосс) неолита и бронзового века (каргопольская культура и позднекаргопольская культура). Памятник (общее названеи Веретье) открыт М.Е. Фосс, раскопки её же в 1929-1934 годы, С.В. Ошибкиной в 1990 году, шурфовка В.И. Смирнова в 1940 году.
Среди находок с Нижнего Веретья - изделия из дерева, в т. ч. 2 небольших лука, копьё, дротик, поплавок, наконечники стрел (из дерева и кости); роговой выпрямитель древков, костяные пластины (в т. ч. большая, с изображением жилища, и овальная, со сложным геометрич. рисунком), мотыжка, изделие из лопатки лося с гравировкой в виде заштрихованных треугольников (возможно, изображение жилищ), зооморфные фигурки; костяные рыболовные крючки, иглы для плетения сетей и шитья, подвески из зубов животных и др. С Нижнем Веретьем связан ряд других археологических памятников.
В 100 м от Нижнего Веретья, ниже по течению Кинемы открыто и исследовано С.В. Ошибкиной в 1978-1991 году поселение Веретье I (начала VII тысячилетия до н. э. по серии калиброванных радиоуглеродных дат; рубеж пребореального и бореального периодов по спорово-пыльцевым анализам и фауне). Культурный слой расположен под слоями обводнённого торфа, что обусловило сохранность органич. материалов. На площади ок. 1,5 тыс. м2 - развалы 3 жилищ пл. 40-65 м2 (2 из них 2-камерные), в каждом - очаг на песчаной подсыпке или устроенный из камней; такие очаги были и между домами. Внутри строений и рядом с ними - скопления оружия, орудий, бытовых предметов; близ жилища № 3 - мастерская (высокая каменная наковальня, скопление расколотого кремня, берестяной туес с кремнёвыми заготовками и орудиями), у др. стены стоял укреплённый колышками берестяной свёрток с кремнем.
Около 6000 находок: св. 200 наконечников стрел и 170 гарпунов, ножи, кинжалы, рыболовные крючки, иглы для плетения сетей и др. орудия из кости и рога; каменные топоры, ножи, скребки, вкладыши, есть кремнёвые мотыги, уникален кинжал из пластины с рукоятью, обёрнутой берестой; 11 луков, поплавки из дерева; цельные и составные (из кости, дерева и кремня) стрелы, копья, дротики, остроги; изделия из коры, бересты; подвески из зубов животных и др. Более 50 костяных и роговых кинжалов и ножей с орнаментом, костяных наконечников стрел, в т. ч. экземпляры с «личными» метками, кинжал из выпрямленного ребра лося с обухом в виде гривы лося, изделия из лопаток лося с гравировками. Останки 42 собак.
По этим и другим материалам С.В. Ошибкиной в 1997 году выделена мезолитическая культура Веретье (В.), поселения и стоянки которой (VII тысячилетие до н. э.) сосредоточены близ водоёмов в озёрных котловинах Восточного Прионежья. Характерно использование чёрного и серого кремня, в т. ч. для изготовления топоров и других орудий деревообработки, преобладание орудий из отщепов, малое число пластин и изделий из них, несмотря на множество составных орудий, многочисл. оружие высокого качества. Близ пос. Нокола в карьере Песчаница найден череп мужчины 45-50 лет, отдельное захоронение костей ног др. индивида (радиоуглеродная дата 9890±120 лет назад, калиброванная - 9500-9010), вокруг скопления костей животных, засыпанных красной охрой. На моренном холме у правого берега Кинемы, в местности Попово, - 2 ряда из 10 трупоположений (3 разрушены) в неглубоких ямах, головой на восток с небольшими отклонениями. Рядом с каждым - ямы, заполненные охрой, с остатками фауны, фрагментами орудий. Погребённые засыпаны красной охрой или мелкими комками мергеля. Инвентарь – каменные топоры, костяные ножи, подвески из зубов зверей и собак; над большой ямой близ детского погребения – скелеты 2 собак. Радиоуглеродные даты - в пределах первой половины VII тысячилетия до н. э. Архаичные европеоиды.
В основе хозяйства Веретье - охота (лось, северный олень, бобр, медведь, волк, песец и др.) с использованием собаки, рыболовство (щука, окунь, лещ, линь, налим), собирательство в условиях более холодного, чем в неолите и ныне, климата (в составе лесов преобладали европейская сосна, кедровая сосна, берёза; изредка ель, можжевельник, ольха). Носители Веретье - первое население региона после ухода ледников, по культуре близко группам охотников-собирателей у юж. побережья Анцилового оз. (от совр. территорий Прибалтики и юга Финляндии до Германии и Ютландии). В неолите Восточное Прионежье было занято каргопольской культурой, не связанной с Веретье. Вероятно, носители традиций Веретье сдвинулись на запад, в пользу чего свидетельствует сходство со стоянками мезолита у Онежского оз. и антропологич. обликом людей, похороненных на Оленеостровском могильнике.