НИЖНЕАМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕАМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на Дальнем Востоке в РСФСР в 1934-1956 годы. Образована постановлением ВЦИК РСФСР от 22 июля 1934 года «О новом административном делении Дальневосточного края» из части территории Охотского национального (Эвенского) округа и Нижнеамурского (Нижне-Амурского) округа (образован 20 октября 1932 года).
В состав Нижнеамурской области вошли также острова Охотского моря: Шантарские, Чкалов, Байдуков и Хагемиф (Частые) в Амурском лимане. Административный центр - г. Николаевск-на-Амуре. Площадь 549,6 тыс. км2 (1941 год), 513,6 тыс. км2 (1955 год). Население 83,0 тыс. человек (1935 год); среди коренного населения - якуты, ульчи, эвены, эвенки, негидальцы. 15 сентября 1934 года Охотский и Нижне-Амурский округа упразднены, их районы переведены в областное подчинение, после чего Нижнеамурская область стала делиться на 6 районов: Аяно-Майский, Кербинский (с 1939 года им. Полины Осипенко), Нижне-Амурский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский.
Восточная граница Нижнеамурской области проходила по Татарскому проливу и Охотскому морю, на севере Нижнеамурская область граничила с Ольским и Среднеканским районами прямого краевого подчинения (с 3 декабря 1953 года - с Магаданской обл.), на северо-западе - с Якутской АССР, на западе - с Зейской (до 26 сентября 1937 года, затем - с Читинской обл.) и Амурской областями, на юге - с Хабаровской областью (до 26 мая 1939 года, в дальнейшем с Комсомольским и Кур-Урмийским районами краевого подчинения) и Приморской обл. После указа Президиума ВС СССР от 20 октября 1938 года о разделении Дальневосточного края Нижнеамурская область вошла в состав Хабаровского края. 2 апреля 1943 года образован Тахтинский р-н, выделенный из Нижне-Амурского р-на.
В Нижнеамурской области действовал педагогический техникум, широкая сеть школ (в т. ч. свыше 30 национальных).
Основные виды хозяйственной деятельности Нижнеамурской области: рыболовство и рыбообработка (основные объекты лова - лососёвые и сельдь), а также золотодобыча. В 1936-1940 годы в Николаевске-на-Амуре построена судоверфь (подчинялась Наркомрыбпрому), наряду с ней строился судостроительный завод № 3 в системе Наркомфлота, существовавшие в городе судоремонтные мастерские были реконструированы и стали судо-ремонтным заводом. В 1939 году речной порт в г. Николаевск-на-Амуре преобразован в морской. К 1943 году на территории Нижнеамурской области работало 12 рыбозаводов.
При образовании Нижнеамрской области на её территории функционировали 6 районных приисковых управлений: Херпучинское, Удыльское, Кербинское, Колчанское, Охотское, Дяппинское, подчинявшиеся тресту «Приморзолото», и Пильдо-Лимурийское рудоуправление. Действовал Кизинский леспромхоз, к 1954 году введены в строй Быстринский, Нигирьский и Дуранский леспромхозы.
Значительное место в хозяйстве Нижнеамурской области занимало животноводство. В 1943 году в Нижнеамурской обалсти насчитывалось свыше 38 тыс. голов оленей, свыше 6,8 тыс. лошадей, свыше 4,6 тыс. свиней и 11,7 тыс. голов крупного рогатого скота. Коренное население также занималось добычей пушнины.
Через территорию Нижнеамурской области прошёл нефтепровод Сахалин - Комсомольск-на-Амуре (введён в строй в 1953 году).
Упразднена указом Президиума ВС СССР от 23 января 1956 года, её районы и г. Николаевск-на-Амуре переданы в подчинение краевым организациям Хабаровского края.