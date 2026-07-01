НИЖНЕАМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕАМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на Дальнем Востоке в РСФСР в 1934-1956 годы. Образована постановлением ВЦИК РСФСР от 22 июля 1934 года «О новом административном делении Дальневосточного края» из час­ти тер­ри­то­рии Охот­ского на­цио­наль­но­го (Эвен­ско­го) ок­ру­га и Ниж­не­амур­ско­го (Ниж­не-Амур­ско­го) ок­ру­га (об­ра­зо­ван 20 октября 1932 года).

В со­став Нижнеамурской области во­шли так­же ост­ро­ва Охот­ско­го моря: Шан­тар­ские, Чка­лов, Бай­ду­ков и Ха­гемиф (Час­тые) в Амур­ском ли­ма­не. Административный центр - г. Ни­ко­ла­евск-на-Аму­ре. Площадь 549,6 тыс. км2 (1941 год), 513,6 тыс. км2 (1955 год). Население 83,0 тыс. человек (1935 год); сре­ди ко­рен­но­го на­се­ле­ния - яку­ты , уль­чи, эве­ны, эвен­ки, не­ги­даль­цы. 15 сентября 1934 года Охот­ский и Ниж­не-Амур­ский ок­ру­га уп­разд­не­ны, их рай­оны пе­ре­ве­де­ны в об­ласт­ное под­чи­не­ние, по­сле че­го Нижнеамурская область ста­ла де­лить­ся на 6 рай­онов: Ая­но-Май­ский, Кер­бин­ский (с 1939 года им. По­ли­ны Оси­пен­ко), Ниж­не-Амур­ский, Охот­ский, Ту­гу­ро-Чу­ми­кан­ский, Ульч­ский.

Восточная гра­ни­ца Нижнеамурской области про­хо­ди­ла по Та­тар­ско­му про­ли­ву и Охот­ско­му морю, на се­ве­ре Нижнеамурская область гра­ни­чи­ла с Оль­ским и Сред­не­кан­ским рай­она­ми пря­мо­го крае­во­го под­чи­не­ния (с 3 декабря 1953 года - с Ма­га­дан­ской обл.), на се­ве­ро-за­па­де - с Якут­ской АССР, на за­па­де - с Зей­ской (до 26 сентября 1937 года, за­тем - с Чи­тин­ской обл.) и Амур­ской об­лас­тями, на юге - с Ха­ба­ров­ской об­ла­стью (до 26 мая 1939 года, в даль­ней­шем с Ком­со­моль­ским и Кур-Ур­мий­ским рай­она­ми крае­во­го под­чи­не­ния) и При­мор­ской обл. По­сле ука­за Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 20 октября 1938 года о раз­де­ле­нии Даль­не­во­сточ­но­го края Нижнеамурская область во­шла в со­став Ха­ба­ров­ско­го края. 2 апреля 1943 года об­ра­зо­ван Тах­тин­ский р-н, вы­де­лен­ный из Ниж­не-Амур­ско­го р-на.

В Нижнеамурской области дей­ст­во­вал пе­да­го­гический тех­ни­кум, ши­ро­кая сеть школ (в т. ч. свыше 30 на­цио­наль­ных).

Основные ви­ды хо­зяйственной дея­тель­но­сти Нижнеамурской области: ры­бо­лов­ст­во и ры­бо­об­ра­бот­ка (основные объ­ек­ты ло­ва - ло­со­сё­вые и сельдь), а так­же зо­ло­то­до­бы­ча. В 1936-1940 годы в Ни­ко­лаев­ске-на-Аму­ре по­строе­на су­до­верфь (под­чи­ня­лась Нар­ком­рыб­про­му), на­ря­ду с ней стро­ил­ся су­до­строительный за­вод № 3 в сис­те­ме Нар­ком­фло­та, су­ще­ст­во­вав­шие в го­ро­де су­до­ре­монт­ные мас­тер­ские бы­ли ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны и ста­ли су­до-ремонт­ным за­во­дом. В 1939 году реч­ной порт в г. Ни­ко­ла­евск-на-Аму­ре пре­об­ра­зо­ван в мор­ской. К 1943 году на тер­ри­то­рии Нижнеамурской области ра­бо­та­ло 12 ры­бо­за­во­дов.

При об­ра­зо­ва­нии Нижнеамрской области на её тер­ри­тории функ­цио­ни­ро­ва­ли 6 рай­он­ных при­ис­ко­вых управ­ле­ний: Хер­пу­чин­ское, Удыль­ское, Кер­бин­ское, Кол­чан­ское, Охот­ское, Дяп­пин­ское, под­чи­няв­шие­ся тре­сту «При­мор­зо­ло­то», и Пиль­до-Ли­му­рий­ское ру­до­управ­ле­ние. Дей­ст­во­вал Ки­зин­ский лес­пром­хоз, к 1954 году вве­де­ны в строй Бы­ст­рин­ский, Ни­гирь­ский и Ду­ран­ский лес­пром­хо­зы.

Зна­чительное ме­сто в хо­зяй­ст­ве Нижнеамурской области за­ни­ма­ло жи­вот­но­вод­ст­во. В 1943 году в Нижнеамурской обалсти на­счи­ты­ва­лось свыше 38 тыс. го­лов оле­ней, свыше 6,8 тыс. ло­ша­дей, свыше 4,6 тыс. сви­ней и 11,7 тыс. го­лов круп­но­го ро­га­то­го ско­та. Ко­рен­ное на­се­ле­ние так­же за­ни­ма­лось до­бы­чей пуш­ни­ны.

Че­рез тер­ри­то­рию Нижнеамурской области про­шёл неф­те­про­вод Са­ха­лин - Ком­со­мольск-на-Аму­ре (вве­дён в строй в 1953 году).

Уп­разд­не­на ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 23 января 1956 года, её рай­оны и г. Ни­ко­ла­евск-на-Аму­ре пе­ре­да­ны в под­чи­не­ние крае­вым ор­га­ни­за­ци­ям Ха­ба­ров­ско­го края.

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