НИЖИНСКИЙ ВАЦЛАВ ФОМИЧ

НИЖИНСКИЙ ВАЦЛАВ ФОМИЧ - российский ар­тист ба­ле­та, хо­рео­граф.

Сын польских тан­цов­щи­ков Э. Бе­ре­ды и Ф. Ни­жин­ско­го, брат Б.Ф. Ни­жин­ской. В 1907 году окон­чил Санкт-Пе­тербургское те­ат­раль­ное училище, в том же го­ду при­нят в Ма­ри­ин­ский те­атр.

Вы­даю­щий­ся та­лант тан­цов­щи­ка и ак­тё­ра сра­зу вы­вел В.Ф. Нижинского на по­ло­же­ние пре­мье­ра. В ака­де­мическом ре­пер­туа­ре он стал парт­нё­ром М.Ф. Кше­син­ской, О.И. Пре­об­ра­жен­ской, А.П. Пав­ло­вой , Т.П. Кар­са­ви­ной. Пер­вый ис­пол­ни­тель главной пар­тий в ба­ле­тах: М.М. Фо­ки­на - Бе­лый раб («Па­виль­он Ар­ми­ды» Н.Н. Че­реп­ни­на), Раб («Еги­пет­ские но­чи» А.С. Арен­ско­го), Юно­ша («Шо­пе­ниа­на» на му­зы­ку Ф. Шо­пена), Н.Г. Ле­га­та - Ура­ган («Та­лис­ман» Р.Е. Дри­го).

В 1911 году уво­лен из Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра за то, что са­мо­воль­но на­дел для вы­сту­п­ле­ния в ба­ле­те «Жи­зель» А. Ада­на но­вый кос­тюм по эс­ки­зу А.Н. Бе­нуа.

В 1909-1913 годы ве­ду­щий тан­цов­щик Рус­ских се­зо­нов С.П. Дя­ги­ле­ва , пер­вый ис­пол­ни­тель главной пар­тий в ба­ле­тах, по­став­лен­ных Фо­ки­ным: «Кар­на­вал» на му­зы­ку Р. Шу­ма­на, «Шехе­ра- за­да» на му­зы­ку Н.А. Рим­ско­го-Кор­сако­ва (оба 1910 год), «Ви­де­ние ро­зы» на му­зы­ку К.М. фон Ве­бе­ра, «Пет­руш­ка» И.Ф. Стра­вин­ско­го, «Нар­цисс» Че­реп­ни­на (все 1911 год), «Си­ний бог» Р. Ана, «Даф­нис и Хлоя» М. Ра­ве­ля (оба 1912 год).

В 1912 году В.Ф. Нижинский по­ста­вил для труп­пы Дя­ги­ле­ва ба­лет «По­сле­по­лу­ден­ный от­дых фав­на» на му­зы­ку К. Де­бюс­си (В.Ф. Нижиский ис­пол­нил главную пар­тию), в 1913 году - «Иг­ры» на му­зы­ку Де­бюс­си и «Вес­ну свя­щен­ную» Стра­вин­ско­го. По­ста­нов­ки В.Ф. Нижинского по­лу­чи­ли про­ти­во­ре­чи­вые оцен­ки, вы­зва­ли рез­кие спо­ры пуб­ли­ки и кри­ти­ки, т. к. ло­ма­ли ус­то­яв­шие­ся ка­но­ны ака­де­мического ба­лет­но­го спек­так­ля и клас­сического тан­ца, от­ри­ца­ли пла­стичную жи­во­пись фо­кин­ской ре­фор­мы, пред­вос­хи­щая бу­ду­щие по­ис­ки ба­лет­но­го те­ат­ра середины XX века.

В 1914 году В.Ф. Нижинский ор­гани­зо­вал собственную труп­пу, вы­сту­пав­шую в Лон­до­не. В 1916 году вер­нул­ся в труп­пу Дя­ги­ле­ва; по­ста­вил для её американских га­ст­ро­лей ба­лет «Тиль Улен­шпи­гель» на му­зы­ку Р. Штрау­са.

Как тан­цов­щик воз­ро­дил ис­кус­ст­во муж­ско­го тан­ца, со­че­тая вы­со­кую тех­ни­ку прыж­ка и пи­ру­эта с вы­ра­зи­тель­но­стью пла­сти­ки и пан­то­ми­мы. В ба­лет­мей­стер­ской дея­тель­но­сти В.Ф. Нижинского опе­ре­дил вре­мя, рас­ши­рив лек­си­ку ба­лет­но­го тан­ца и обо­га­тив сред­ст­ва его об­раз­но­сти.

В 1917 году пси­хическое за­бо­ле­ва­ние за­ста­ви­ло ар­ти­ста по­ки­нуть сце­ну.

Судь­бе В.Ф. Нижинского по­свя­ще­ны ба­ле­ты «Ни­жин­ский, кло­ун бо­жий» (ба­летм. М. Бе­жар), «Вац­лав» (ба­летм. Дж. Ной­май­ер), «На Вос­ток к Ни­жин­ско­му» (ба­летм. М. Эй­лам), «Ни­жин­ский» («Вос­по­ми­на­ние юно­сти»; реж. и ба­летм. Б. Ма­не­гат­ти), «Жизнь ар­ти­ста, или Плен­ный фавн» (ба­летм. Н.А. Вол­ко­ва), дра­ма­тические спек­так­ли, ки­но- и те­ле­филь­мы, опе­ра.

Сочинения:

Днев­ник. М., 1995.

Дополнительная литература:

Reiss F. Nijinsky, ou La grâce. P., 1957;

Sokolova L. Dancing for Diaghilev. L., 1960;

Niehaus M. Nijinsky. Münch., 1961;

Haskell A.L. Ballet Russe. The age of Diaghilev. L., 1968;

Кра­сов­ская В.М. Рус­ский ба­лет­ный те­атр на­ча­ла XX в. Л., 1971–1972. Ч. 1–2;

она же. Пав­ло­ва. Ни­жин­ский. Ва­га­но­ва. 2-е изд. СПб., 2009;

Nijinsky dancing. N. Y., 1975;

Ni­jinsky T. Nijinsky and Romola. L., 1991;

Ти­хо­но­ва Н.А. Де­вуш­ка в си­нем. М., 1992.