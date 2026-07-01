НИЖИНСКИЙ ВАЦЛАВ ФОМИЧ
НИЖИНСКИЙ ВАЦЛАВ ФОМИЧ - российский артист балета, хореограф.
Сын польских танцовщиков Э. Береды и Ф. Нижинского, брат Б.Ф. Нижинской. В 1907 году окончил Санкт-Петербургское театральное училище, в том же году принят в Мариинский театр.
Выдающийся талант танцовщика и актёра сразу вывел В.Ф. Нижинского на положение премьера. В академическом репертуаре он стал партнёром М.Ф. Кшесинской, О.И. Преображенской, А.П. Павловой, Т.П. Карсавиной. Первый исполнитель главной партий в балетах: М.М. Фокина - Белый раб («Павильон Армиды» Н.Н. Черепнина), Раб («Египетские ночи» А.С. Аренского), Юноша («Шопениана» на музыку Ф. Шопена), Н.Г. Легата - Ураган («Талисман» Р.Е. Дриго).
В 1911 году уволен из Мариинского театра за то, что самовольно надел для выступления в балете «Жизель» А. Адана новый костюм по эскизу А.Н. Бенуа.
В 1909-1913 годы ведущий танцовщик Русских сезонов С.П. Дягилева, первый исполнитель главной партий в балетах, поставленных Фокиным: «Карнавал» на музыку Р. Шумана, «Шехера- зада» на музыку Н.А. Римского-Корсакова (оба 1910 год), «Видение розы» на музыку К.М. фон Вебера, «Петрушка» И.Ф. Стравинского, «Нарцисс» Черепнина (все 1911 год), «Синий бог» Р. Ана, «Дафнис и Хлоя» М. Равеля (оба 1912 год).
В 1912 году В.Ф. Нижинский поставил для труппы Дягилева балет «Послеполуденный отдых фавна» на музыку К. Дебюсси (В.Ф. Нижиский исполнил главную партию), в 1913 году - «Игры» на музыку Дебюсси и «Весну священную» Стравинского. Постановки В.Ф. Нижинского получили противоречивые оценки, вызвали резкие споры публики и критики, т. к. ломали устоявшиеся каноны академического балетного спектакля и классического танца, отрицали пластичную живопись фокинской реформы, предвосхищая будущие поиски балетного театра середины XX века.
В 1914 году В.Ф. Нижинский организовал собственную труппу, выступавшую в Лондоне. В 1916 году вернулся в труппу Дягилева; поставил для её американских гастролей балет «Тиль Уленшпигель» на музыку Р. Штрауса.
Как танцовщик возродил искусство мужского танца, сочетая высокую технику прыжка и пируэта с выразительностью пластики и пантомимы. В балетмейстерской деятельности В.Ф. Нижинского опередил время, расширив лексику балетного танца и обогатив средства его образности.
В 1917 году психическое заболевание заставило артиста покинуть сцену.
Судьбе В.Ф. Нижинского посвящены балеты «Нижинский, клоун божий» (балетм. М. Бежар), «Вацлав» (балетм. Дж. Ноймайер), «На Восток к Нижинскому» (балетм. М. Эйлам), «Нижинский» («Воспоминание юности»; реж. и балетм. Б. Манегатти), «Жизнь артиста, или Пленный фавн» (балетм. Н.А. Волкова), драматические спектакли, кино- и телефильмы, опера.
Сочинения:
Дневник. М., 1995.
Дополнительная литература:
Reiss F. Nijinsky, ou La grâce. P., 1957;
Sokolova L. Dancing for Diaghilev. L., 1960;
Niehaus M. Nijinsky. Münch., 1961;
Haskell A.L. Ballet Russe. The age of Diaghilev. L., 1968;
Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX в. Л., 1971–1972. Ч. 1–2;
она же. Павлова. Нижинский. Ваганова. 2-е изд. СПб., 2009;
Nijinsky dancing. N. Y., 1975;
Nijinsky T. Nijinsky and Romola. L., 1991;
Тихонова Н.А. Девушка в синем. М., 1992.