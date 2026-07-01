НИЖИНСКАЯ БРОНИСЛАВА ФОМИНИЧНА

НИЖИНСКАЯ БРОНИСЛАВА ФОМИНИЧНА - российская ар­ти­ст­ка ба­ле­та, хо­рео­граф, пе­да­гог.

Дочь польских тан­цов­щи­ков Э. Бе­ре­ды и Ф. Ни­жин­ско­го, се­ст­ра В.Ф. Ни­жин­ско­го. В 1908 году окон­чи­ла Санкт-Пе­тербургское те­ат­раль­ное училище и бы­ла при­ня­та в труп­пу Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра, ко­то­рую по­ки­ну­ла в 1911 году в знак про­тес­та про­тив уволь­не­ния бра­та.

В 1909-1913 годы вы­сту­па­ла в спек­так­лях Рус­ских се­зо­нов С.П. Дя­ги­ле­ва. Пар­тии в ба­ле­тах М.М. Фо­ки­на: Ба­боч­ка («Кар­на­вал» на му­зы­ку Р. Шу­ма­на), Улич­ная тан­цов­щи­ца («Пет­руш­ка» И.Ф. Стра­вин­ско­го). В 1914 году уча­ст­во­ва­ла в лон­дон­ской ан­тре­при­зе В.Ф. Ни­жин­ско­го. В 1915-1921 годы вы­сту­па­ла и пре­по­да­ва­ла в Кие­ве (сре­ди уче­ни­ков - С. Ли­фарь ).

В 1921 году эмиг­ри­ро­ва­ла.

В 1921-1924 годы тан­цов­щи­ца, ба­лет­мей­стер (с 1921 года) и режисер труп­пы Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва. Сре­ди по­ста­но­вок: «Бай­ка про Ли­су, Пе­ту­ха, Ко­та да Ба­ра­на» Стра­вин­ско­го (1922 год), «Ла­ни» («Ло­рет­ки») Ф. Пу­лен­ка, «До­куч­ные» Ж. Ори­ка, «Го­лу­бой экс­пресс» Д. Мийо (все 1924 год). По­став­лен­ная в 1923 году «Сва­деб­ка» Стра­вин­ско­го соз­да­ла Б.Ф. Нижинская ре­пу­та­цию од­но­го из ре­фор­ма­то­ров хо­рео­гра­фии XX века.

В конце 1920-х - начале 1930-х годов ба­лет­мей­стер в Па­риж­ской опе­ре, в те­ат­ре «Ко­лон» (Бу­энос-Ай­рес), в труп­пе Иды Ру­бин­штейн («Бо­ле­ро» на му­зы­ку М. Ра­ве­ля, 1928 год) и др.

В 1933-1934 годы воз­глав­ля­ла собственную труп­пу. По­ста­ви­ла ба­ле­ты: «Этю­ды» на му­зы­ку И.С. Ба­ха, «Ва­риа­ции» на му­зы­ку Л. ван Бет­хо­ве­на (оба 1932 год), «Гам­лет» на му­зы­ку Ф. Лис­та (1934 год; ис­пол­ни­ла за­глав­ную пар­тию). В 1937 году ру­ко­во­ди­ла па­риж­ской труп­пой «Поль­ский ба­лет»; ра­бо­та­ла в Бер­ли­не у М. Рейн­хард­та (по­ста­ви­ла тан­цы в опе­ре «Сказ­ки Гоф­ма­на» Ж. Оф­фен­ба­ха и в фильме «Сон в лет­нюю ночь»).

В 1938 году ос­но­ва­ла в Лос-Анд­же­ле­се ба­лет­ную шко­лу. С 1952 года ру­ко­во­ди­ла шко­лой «Бал­ле ти­этр» ( Нью-Йорк ). Сре­ди её уче­ниц - Ма­рия и Мард­жо­ри Тол­чиф, А. Кент.

До 1966 года Б.Ф. Нижинская ста­ви­ла но­вые, во­зоб­нов­ля­ла свои преж­ние ба­ле­ты в те­ат­рах раз­ных стран. Ба­ле­ты Б.Ф. Нижинской во­шли в «зо­ло­той фонд» ба­лет­но­го искусства и вклю­че­ны в ре­пер­ту­ар ве­ду­щих трупп ми­ра.

Сочинения:

Шко­ла дви­же­ния: тео­рия хо­рео­гра­фии. К., 1920;

A dancer’s legacy. S. F., 1986;

Ран­ние вос­по­ми­на­ния. М., 1999. Ч. 1–2.

Дополнительная литература:

Sokolova L. Dancing for Diaghilev. L., 1960;

Haskell A.L. Ballet Russe. The age of Diaghilev. L., 1968;

Кра­сов­ская В.M. Рус­ский ба­лет­ный те­атр на­ча­ла XX в. Л., 1971–1972. Ч. 1–2.