НИЖИНСКАЯ БРОНИСЛАВА ФОМИНИЧНА
НИЖИНСКАЯ БРОНИСЛАВА ФОМИНИЧНА - российская артистка балета, хореограф, педагог.
Дочь польских танцовщиков Э. Береды и Ф. Нижинского, сестра В.Ф. Нижинского. В 1908 году окончила Санкт-Петербургское театральное училище и была принята в труппу Мариинского театра, которую покинула в 1911 году в знак протеста против увольнения брата.
В 1909-1913 годы выступала в спектаклях Русских сезонов С.П. Дягилева. Партии в балетах М.М. Фокина: Бабочка («Карнавал» на музыку Р. Шумана), Уличная танцовщица («Петрушка» И.Ф. Стравинского). В 1914 году участвовала в лондонской антрепризе В.Ф. Нижинского. В 1915-1921 годы выступала и преподавала в Киеве (среди учеников - С. Лифарь).
В 1921 году эмигрировала.
В 1921-1924 годы танцовщица, балетмейстер (с 1921 года) и режисер труппы Русский балет Дягилева. Среди постановок: «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана» Стравинского (1922 год), «Лани» («Лоретки») Ф. Пуленка, «Докучные» Ж. Орика, «Голубой экспресс» Д. Мийо (все 1924 год). Поставленная в 1923 году «Свадебка» Стравинского создала Б.Ф. Нижинская репутацию одного из реформаторов хореографии XX века.
В конце 1920-х - начале 1930-х годов балетмейстер в Парижской опере, в театре «Колон» (Буэнос-Айрес), в труппе Иды Рубинштейн («Болеро» на музыку М. Равеля, 1928 год) и др.
В 1933-1934 годы возглавляла собственную труппу. Поставила балеты: «Этюды» на музыку И.С. Баха, «Вариации» на музыку Л. ван Бетховена (оба 1932 год), «Гамлет» на музыку Ф. Листа (1934 год; исполнила заглавную партию). В 1937 году руководила парижской труппой «Польский балет»; работала в Берлине у М. Рейнхардта (поставила танцы в опере «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха и в фильме «Сон в летнюю ночь»).
В 1938 году основала в Лос-Анджелесе балетную школу. С 1952 года руководила школой «Балле тиэтр» (Нью-Йорк). Среди её учениц - Мария и Марджори Толчиф, А. Кент.
До 1966 года Б.Ф. Нижинская ставила новые, возобновляла свои прежние балеты в театрах разных стран. Балеты Б.Ф. Нижинской вошли в «золотой фонд» балетного искусства и включены в репертуар ведущих трупп мира.
Сочинения:
Школа движения: теория хореографии. К., 1920;
A dancer’s legacy. S. F., 1986;
Ранние воспоминания. М., 1999. Ч. 1–2.
Дополнительная литература:
Sokolova L. Dancing for Diaghilev. L., 1960;
Haskell A.L. Ballet Russe. The age of Diaghilev. L., 1968;
Красовская В.M. Русский балетный театр начала XX в. Л., 1971–1972. Ч. 1–2.