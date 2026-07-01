НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - Нижегородский Государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина.
Основан в 1931 году, открыт в 1935 году в г. Горький в бывшем здании Народного дома (построено в 1903 году, арх. П.П. Малиновский; перестроено в 1931-1935 годы). С 1937 года им. А.С. Пушкина. До 1990 года существовал под названием Горьковский театр оперы и балета. С 1990 года совреенное название, с 1994 года академический.
Первая постановка - опера «Князь Игорь» А.П. Бородина (1935 год), в 1936 году поставлен первый балет - «Дон Кихот» Л.Ф. Минкуса. Становлению театра способствовали режиссер Б.А. Покровский, дирижёры И.А. Зак, А.Г. Ерофеев, балетмейстеры В.А. Кононович, М.Д. Цейтлин, художники А.М. и В.М. Мазановы.
Отличительная черта репертуара - множество постановок на пушкинские сюжеты, за все годы работы театра в него вошли: оперы - «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» П.И. Чайковского, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Каменный гость» и «Русалка» А.С. Даргомыжского, «Руслан и Людмила» М.И. Глинки, «Золотой петушок» и «Моцарт и Сальери» Н.А. Римского-Корсакова, «Скупой рыцарь» и «Алеко» С.В. Рахманинова, «Мавра» И.Ф. Стравинского, «Граф Нулин» и «Пир во время чумы» А.А. Николаева, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» В.В. Плешака; оперетта «Акулина» И.Н. Ковнера (по повести «Барышня-крестьянка»); балеты - «Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева, «Цыганы» С.Н. Василенко, «Медный всадник» Р.М. Глиэра, «Метель» Г.В. Свиридова, «Дубровский» В.Г. Кикты, «Капитанская дочка» Т.Н. Хренникова, и др.
На сцене театра осуществлены первые постановки сочинений нижегородских авторов: оперы «Степан Разин» (1939 год, 2-я ред. - 1953 год) и «Фома Гордеев» (1946 год, 2-я ред. - 1966 год) А.А. Касьянова, опера «Летят журавли» (1970 год) и балет «Тимур и его команда» (1956 год) А.А. Нестерова, оперетта «Крутые повороты» (1972 год) Б.Б. Благовидова, и др.
Значительное место в репертуаре по-прежнему занимают европейские классические оперы, оперетты и балеты, поставлены все оперы Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, все оперы и балеты Чайковского; среди лучших постановок последних 30 лет - оперы «Чародейка» Чайковского (1983 год), «Тоска» Дж. Пуччини (1989 год), «Борис Годунов» Мусоргского (1994 год).
В разное время в театре работали: дирижёры - В.В. Бойков, Л.В. Любимов, В.А. Пирадов, П.М. Резников, И.Э. Шерман; режиссёры - М.М. Валентинов, А.Н. Зыков, В.А. Лосский, Г.С. Миллер, О.М. Моралёв, М.Б. Мордвинов; балетмейстеры - П.К. Йоркин, Л.А. Серебровская, Г.И. Язвинский; хормейстеры - Г.П. Муратов, П.С. Скаковский; художник В.И. Баженов; певцы - А.М. Бурлацкий, В.А. Бусыгин, В.В. Викторова, Н.И. Гусельникова, Н.А. Дружков, В.Н. Ермаков, Л.Д. Зырянова, А.П. Иванов, К.В. Леонова, И.Г. Малинина, А.С. Правилов, В.П. Симанская, В.Т. Степанов, И.Я. Струков, М.Л. Чиненкова и др.; артистка балета Л.М. Злобина и др.
Художественное руководство театра (2011 год): главный дирижёр Е.Б. Шейко, художественные руководители оперы Д.А. Суханов, художественный руководитель балета В.Ф. Миклин, главный художник Е.А. Спекторов, главый хормейстер Э.А. Пастухов, режиссёр-постановщик О.М. Дадишкилиани, балетмейстер-постановщик Л.А. Сычёв.
С 1986 года театр проводит Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень» (с 1988 года ежегодно). С 1992 года театр гастролирует за рубежом, с 1997 года осуществляет международные проекты.