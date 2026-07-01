НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА - Нижегородский Го­су­дар­ст­вен­ный ака­де­ми­че­ский театр оперы и балета име­ни А.С. Пуш­ки­на .

Ос­но­ван в 1931 году, от­крыт в 1935 году в г. Горь­кий в бывшем зда­нии Народного до­ма (по­строе­но в 1903 году, арх. П.П. Ма­ли­нов­ский; пе­ре­ст­рое­но в 1931-1935 годы). С 1937 года им. А.С. Пуш­ки­на. До 1990 года су­ще­ст­во­вал под названием Горь­ков­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та. С 1990 года совреенное название, с 1994 года ака­де­ми­че­ский.

Пер­вая по­ста­нов­ка - опе­ра «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на (1935 год), в 1936 году по­став­лен пер­вый ба­лет - «Дон Ки­хот» Л.Ф. Мин­ку­са. Ста­нов­ле­нию те­ат­ра спо­соб­ст­во­ва­ли режиссер Б.А. По­кров­ский, ди­ри­жё­ры И.А. Зак, А.Г. Еро­фе­ев, ба­лет­мей­сте­ры В.А. Ко­но­но­вич, М.Д. Цейт­лин, ху­дож­ни­ки А.М. и В.М. Ма­за­но­вы.

От­ли­чительная чер­та ре­пер­туа­ра - мно­же­ст­во по­ста­но­вок на пуш­кин­ские сю­же­ты, за все го­ды ра­бо­ты те­ат­ра в не­го во­шли: опе­ры - «Ев­ге­ний Оне­гин», «Пи­ко­вая да­ма», «Ма­зе­па» П.И. Чай­ков­ско­го, «Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го , «Ка­мен­ный гость» и «Ру­сал­ка» А.С. Дар­го­мыж­ско­го, «Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки, «Зо­ло­той пе­ту­шок» и «Мо­царт и Саль­е­ри» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Ску­пой ры­царь» и «Але­ко» С.В. Рах­ма­ни­но­ва, «Мав­ра» И.Ф. Стра­вин­ско­го, «Граф Ну­лин» и «Пир во вре­мя чу­мы» А.А. Ни­ко­лае­ва, «Сказ­ка о мёрт­вой ца­рев­не и о се­ми бо­га­ты­рях» В.В. Пле­ша­ка; опе­рет­та «Аку­ли­на» И.Н. Ков­не­ра (по по­вес­ти «Ба­рыш­ня-кре­сть­ян­ка»); ба­ле­ты - «Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Б.В. Асафь­е­ва, «Цы­га­ны» С.Н. Ва­си­лен­ко, «Мед­ный всад­ник» Р.М. Гли­эра, «Ме­тель» Г.В. Сви­ри­до­ва, «Дуб­ров­ский» В.Г. Кик­ты, «Ка­пи­тан­ская доч­ка» Т.Н. Хрен­ни­ко­ва, и др.

На сце­не те­ат­ра осу­ще­ст­в­ле­ны пер­вые по­ста­нов­ки со­чи­не­ний ни­же­го­род­ских ав­то­ров: опе­ры «Сте­пан Ра­зин» (1939 год, 2-я ред. - 1953 год) и «Фо­ма Гор­де­ев» (1946 год, 2-я ред. - 1966 год) А.А. Кась­я­но­ва, опе­ра «Ле­тят жу­рав­ли» (1970 год) и ба­лет «Ти­мур и его ко­ман­да» (1956 год) А.А. Не­сте­ро­ва, опе­рет­та «Кру­тые по­во­ро­ты» (1972 год) Б.Б. Бла­го­ви­до­ва, и др.

Зна­чительное ме­сто в ре­пер­туа­ре по-преж­не­му за­ни­ма­ют ев­ропейские клас­сические опе­ры, опе­рет­ты и ба­ле­ты, по­став­ле­ны все опе­ры Глин­ки, Дар­го­мыж­ско­го, Му­сорг­ско­го, все опе­ры и ба­ле­ты Чай­ков­ско­го; сре­ди луч­ших по­ста­но­вок по­след­них 30 лет - опе­ры «Ча­ро­дей­ка» Чай­ков­ско­го (1983 год), «Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни (1989 год), «Бо­рис Го­ду­нов» Му­сорг­ско­го (1994 год).

В раз­ное вре­мя в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ди­ри­жё­ры - В.В. Бой­ков, Л.В. Лю­би­мов, В.А. Пи­ра­дов, П.М. Рез­ни­ков, И.Э. Шер­ман; ре­жис­сё­ры - М.М. Ва­лен­ти­нов, А.Н. Зы­ков, В.А. Лос­ский, Г.С. Мил­лер, О.М. Мо­ра­лёв, М.Б. Морд­ви­нов; ба­лет­мей­сте­ры - П.К. Йор­кин, Л.А. Се­реб­ров­ская, Г.И. Яз­вин­ский; хор­мей­сте­ры - Г.П. Му­ра­тов, П.С. Ска­ков­ский; ху­дож­ник В.И. Ба­же­нов; пев­цы - А.М. Бур­лац­кий, В.А. Бу­сы­гин, В.В. Вик­то­ро­ва, Н.И. Гу­сель­ни­ко­ва, Н.А. Друж­ков, В.Н. Ер­ма­ков, Л.Д. Зы­ря­но­ва, А.П. Ива­нов, К.В. Ле­о­но­ва, И.Г. Ма­ли­ни­на, А.С. Пра­ви­лов, В.П. Си­ман­ская, В.Т. Сте­па­нов, И.Я. Стру­ков, М.Л. Чи­нен­ко­ва и др.; ар­ти­ст­ка ба­ле­та Л.М. Зло­би­на и др.

Ху­дожественное ру­ко­во­дство те­ат­ра (2011 год): главный ди­ри­жёр Е.Б. Шей­ко, художественные руководители опе­ры Д.А. Су­ха­нов, художественный руководитель ба­ле­та В.Ф. Мик­лин, главный ху­дож­ник Е.А. Спек­то­ров, главый хор­мей­стер Э.А. Пас­ту­хов, ре­жис­сёр-по­ста­нов­щик О.М. Да­диш­ки­лиа­ни, ба­лет­мей­стер-по­ста­нов­щик Л.А. Сы­чёв.

С 1986 года те­атр про­во­дит Все­российский Пуш­кин­ский фес­ти­валь опер­но­го и ба­лет­но­го искусства «Бол­дин­ская осень» (с 1988 года еже­год­но). С 1992 года те­атр га­ст­ро­ли­ру­ет за ру­бе­жом, с 1997 года осу­ще­ст­в­ля­ет ме­ж­ду­народные про­ек­ты.

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