НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ - государственный академический имени М. Горького, один из старейших театров России.
Ведёт начало от крепостного театра князя Н.Г. Шаховского (1798 год).
\Менял названия. С 1940 года Горьковский государственный театр драмы, с 1948 года им. М. Горького, с 1968 года академический, с 1990 года современное название.
Здесь начинали свою артистическую деятельность Л.П. Косицкая, П.А. Стрепетова, А.П. Ленский.
В разные годы театром руководили: Н.И. Собольщиков-Самарин (1893-1899, 1924-1936 годы, далее до 1945 года художественный консультант), Е.А. Бриль (1936-1940 годы), Н.А. Покровский (1942-1956 годы), М.А. Гершт (1956-1962 годы), Б.Д. Воронов (1962-1971 годы), Г.В. Меньшенин (1975-1979 годы), А.А. Кошелев (1979-1985 годы) и др.
С 2004 года художественный руководитель - Г.С. Демуров.
Среди актёров в разные годы: М.П. Алашеева, С.В. Блохин, Р.Л. Божко, Р.М. Вашурина, В.В. Вихров, В.Я. Дворжецкий (см. Дворжецкие), Л.С. Дроздова, Т.Ю. Кириллова, Н.А. Левкоев, В.В. Никитин, С.П. Ожигин, А.Н. Самарина, В.Я. Самойлов, Е.А. Суродейкина, Э.В. Суслова, А.П. Фирстов.
Театр работает в здании, специально построенном для него в 1896 году по случаю открытия Всероссийской промышленной выставки по проекту арх. В.А. Шрётера.