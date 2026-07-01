НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ - го­судар­ст­вен­ный ака­де­ми­че­ский име­ни М. Горь­ко­го , один из ста­рей­ших те­ат­ров Рос­сии.

Ве­дёт на­ча­ло от кре­по­ст­но­го те­ат­ра князя Н.Г. Ша­хов­ско­го (1798 год).

\Ме­нял на­зва­ния. С 1940 года Горь­ков­ский государственный те­атр дра­мы, с 1948 года им. М. Горь­ко­го, с 1968 года ака­де­ми­че­ский, с 1990 года современное название.

Здесь на­чи­на­ли свою ар­ти­стическую дея­тель­ность Л.П. Ко­сиц­кая, П.А. Стре­пе­то­ва, А.П. Лен­ский .

В раз­ные го­ды те­атром ру­ко­во­ди­ли: Н.И. Со­боль­щи­ков-Са­ма­рин (1893-1899, 1924-1936 годы, да­лее до 1945 года ху­дожественный кон­суль­тант), Е.А. Бриль (1936-1940 годы), Н.А. По­кров­ский (1942-1956 годы), М.А. Гершт (1956-1962 годы), Б.Д. Во­ро­нов (1962-1971 годы), Г.В. Мень­ше­нин (1975-1979 годы), А.А. Ко­ше­лев (1979-1985 годы) и др.

С 2004 года художественный руководитель - Г.С. Де­му­ров.

Сре­ди ак­тё­ров в раз­ные го­ды: М.П. Ала­шее­ва, С.В. Бло­хин, Р.Л. Бож­ко, Р.М. Ва­шу­ри­на, В.В. Вих­ров, В.Я. Двор­жец­кий (см. Двор­жец­кие), Л.С. Дроз­до­ва, Т.Ю. Ки­рил­ло­ва, Н.А. Лев­ко­ев, В.В. Ни­ки­тин, С.П. Ожи­гин, А.Н. Са­ма­ри­на, В.Я. Са­мой­лов, Е.А. Су­ро­дей­ки­на, Э.В. Су­сло­ва, А.П. Фир­стов.

Те­атр ра­бо­та­ет в зда­нии, спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном для не­го в 1896 году по слу­чаю от­кры­тия Все­российской промышленной вы­став­ки по про­ек­ту арх. В.А. Шрё­те­ра.

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