НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО
НИЖЕГОРО́ДСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ́Т ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО (ННГУ).
Основан 17(30) января 1916 года как один из трёх народных университетов России и стал первым высшим учебным заведением в Нижнем Новгороде.
В 1918 году после слияния с эвакуированным из Варшавы Политехническим институтом и с Высшими сельско-хозяйственными курсами университет получил статус государственного (первый советский университет). В 1930 году расформирован; на базе ряда его факультетов были созданы 6 узкопрофильных институтов: механико-машиностроительный, химический, педагогический, сельско-хозяйственный, строительный, медицинский.
В 1931 году вновь открыт в составе физического, механического, зоологического, ботанического, химического и математического отделений.
В 1932-1990 годы Горьковский государственный университет. В 1956 году университету присвоено имя Н.И. Лобачевского.
Ко второй половине XX века ННГУ становится крупным научно-образовательным центром, включающим известные научные школы в области теории колебаний (А.А. Андронов), кристаллографии (Н.В. Белов), радиофизики (А.В. Гапонов-Грехов), химии метал-лоорганических соединений (Г.А. Разуваев), химии высокочистых веществ (Г.Г. Девятых), популяционной генетики (С.С. Четвериков), экономической истории (С.И. Архангельский) и др.
Лаборатории университета послужили первоначальной базой для создания нижегородских институтов РАН. В структуре ННГУ созданы первые в СССР радиофизический факультет (1945 год) и факультет вычислительной математики и кибернетики (1963 год), сформированы крупные НИИ: физико-технический (1932 год), химии (1944 год), радиофизический (1956 год), прикладной математики и кибернетики (1964 год), механики (1974 год), молекулярной биологии и региональной экологии (2002 год).
В 2009 году получил статус Национального исследовательского университета. В разное время в университете преподавали лауреаты Нобелевской премии А.А. Абрикосов, В.Л. Гинзбург.
В структуре университета (2011 год): 19 факультетов, 132 кафедры, 5 НИИ, Нижегородский объединённый учебно-научных центр университета и институтов РАН (2001 год), 9 филиалов и 6 представительств, фундаментальная библиотека (1918 год), Инновационно-технологический центр, издательство и типография, комплекс музеев - зоологический, археологический, этнографический, истории университета (с художественной галереей), Мемориальный музей Нижегородской радиолаборатории. Издаёт «Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского» (с 1996 года), научно-методический журнал «Математика в высшем образовании» (с 2003 года), сборники научных трудов и др. Обучаются около 40 тыс. студентов (2012 год).