НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

НИЖЕГОРО́ДСКИЙ ГОСУДА́РСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕ́Т ИМЕНИ Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО (ННГУ).

Ос­но­ван 17(30) января 1916 года как один из трёх народных университетов Рос­сии и стал пер­вым выс­шим учеб­ным за­ве­де­ни­ем в Ниж­нем Нов­го­ро­де.

В 1918 году по­сле слия­ния с эва­куи­ро­ван­ным из Вар­ша­вы По­ли­тех­ническим институтом и с Выс­ши­ми сельско-хозяйственными кур­са­ми университет по­лу­чил ста­тус го­су­дар­ст­вен­но­го (пер­вый советский уни­вер­си­тет). В 1930 году рас­фор­ми­ро­ван; на ба­зе ря­да его факультетов бы­ли соз­да­ны 6 уз­ко­про­филь­ных институтов: ме­ха­ни­ко-ма­ши­но­стро­ительный, хи­мический, пе­да­го­гический, сельско-хозяйственный, стро­ительный, ме­ди­цин­ский.

В 1931 году вновь от­крыт в со­ста­ве фи­зи­че­ско­го, ме­ха­нического, зоо­ло­гического, бо­та­нического, хи­ми­че­ско­го и ма­те­ма­тического от­де­ле­ний.

В 1932-1990 годы Горь­ков­ский государственный университет. В 1956 году университету при­свое­но имя Н.И. Ло­ба­чев­ско­го.

Ко второй половине XX века ННГУ ста­но­вит­ся круп­ным на­учно-об­ра­зо­вательным цен­тром, вклю­чаю­щим из­вест­ные на­учные шко­лы в об­лас­ти тео­рии ко­ле­ба­ний (А.А. Ан­д­ро­нов), кри­стал­ло­гра­фии (Н.В. Бе­лов), ра­дио­фи­зи­ки (А.В. Га­по­нов-Гре­хов), хи­мии метал-ло­ор­га­нических со­еди­не­ний (Г.А. Ра­зу­ва­ев), хи­мии вы­со­ко­чис­тых ве­ществ (Г.Г. Де­вя­тых), по­пу­ля­ци­он­ной ге­не­ти­ки (С.С. Чет­ве­ри­ков), эко­но­мической ис­то­рии (С.И. Ар­хан­гель­ский) и др.

Ла­бо­ра­то­рии университета по­слу­жи­ли пер­во­на­чаль­ной ба­зой для соз­да­ния ни­же­го­род­ских институтов РАН. В струк­ту­ре ННГУ соз­да­ны пер­вые в СССР ра­дио­фи­зический факультет (1945 год) и факультет вы­чис­лительной ма­те­ма­ти­ки и ки­бер­нети­ки (1963 год), сфор­ми­ро­ва­ны круп­ные НИИ: фи­зи­ко-тех­ни­че­ский (1932 год), хи­мии (1944 год), ра­дио­фи­зи­че­ский (1956 год), при­клад­ной ма­те­ма­ти­ки и ки­бер­не­ти­ки (1964 год), ме­ха­ни­ки (1974 год), мо­ле­ку­ляр­ной био­ло­гии и ре­гио­наль­ной эко­ло­гии (2002 год).

В 2009 году по­лу­чил ста­тус Национального ис­сле­до­ва­тель­ско­го университета. В раз­ное вре­мя в университете пре­по­да­ва­ли лау­реа­ты Но­бе­лев­ской премии А.А. Аб­ри­ко­сов, В.Л. Гинз­бург.

В струк­ту­ре университета (2011 год): 19 факультетов, 132 ка­фед­ры, 5 НИИ, Ни­же­го­род­ский объ­е­ди­нён­ный учеб­но-на­учных центр университета и ин­сти­ту­тов РАН (2001 год), 9 фи­лиа­лов и 6 пред­ста­ви­тельств, фун­даментальная библиотека (1918 год), Ин­но­ва­ци­он­но-тех­но­ло­гический центр, издательство и ти­по­гра­фия, ком­плекс му­зе­ев - зоо­логический, ар­хео­ло­гический, эт­но­гра­фи­че­ский, ис­то­рии университета (с ху­дожественной га­ле­ре­ей), Ме­мо­риаль­ный му­зей Ни­же­го­род­ской ра­дио­ла­бо­ра­то­рии. Из­да­ёт «Вест­ник ННГУ им. Н.И. Ло­ба­чев­ско­го» (с 1996 года), на­учно-ме­то­дический журнал «Ма­те­ма­ти­ка в выс­шем об­ра­зо­ва­нии» (с 2003 года), сборники на­учных тру­дов и др. Обу­ча­ют­ся около 40 тыс. сту­ден­тов (2012 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)