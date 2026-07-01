НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА - крупнейшая ярмарка в Российской империи в XIX - начале XX веков. Была связана со всеми ведущими российскими ярмарками и с Лейпцигской ярмаркой - самой большой по обороту в Европе.
Возникла после переноса в 1817 году Макарьевской ярмарки на левый, противоположный от Нижнего Новгорода, берег р. Ока при её слиянии с р. Волга. На этом месте в 1817-1822 годы казной построен крупнейший в Европе торговый комплекс - Гостиный двор (проект инж. А.А. Бетанкура; не сохр.). На его территории размещались главный ярмарочный дом и 56 двухэтажных кирпичных корпусов, в которых находилось 2530 торговых лавок, а также Спасский собор (1822 год, арх. О. Монферран; позднее, в 1827 году, построены несохранившиеся армяно-григорианская церковь и мечеть по проекту арх. А.Л. Леера), многочисленные гостиницы, рестораны, трактиры, увеселительные заведения и летний театр.
Для сообщения с Нижним Новгородом ежегодно сооружался плашкоутный мост через Оку. На Нижегородской ярмарке была проведена канализация, что явилось новым элементом в устройстве общественных комплексов в России; в противопожарных целях вокруг Нижегородской ярмарки, с трёх сторон, был устроен т. н. Бетанкуровский канал. Со временем за пределами Гостиного двора возникали деревяные лавки и склады (напр., в 1890 году около 3,4 тыс.), построены Крестовоздвиженская (1852 год, арх. А.П. Брюллов), Печерская (1859 год, арх. И.К. Кострюков), Макарьевская (Флажная; 1866 год, арх. Д.И. Гущин) часовни (не сохр.), а также Александро-Невская часовня (1869год, арх. Л.В. Даль).
В соответствии с генеральными планами 1860 и 1886 годы территория Нижегородской ярмарки расширялась и благоустраивалась. Устроены бульвары, скверы, улицы и площади, они были замощены. С 1860-х годов торговые лавки (без земли) продавались казной в собственность торгующим (к концу XIX века почти весь Гостиный двор стал частновладельческим; большинство дел по хозяйственному управлению ярмаркой с 1864 года вёл выборный Ярмарочный комитет). В 1860-1870-е годы корпуса Гостиного двора реконструированы, проведён водопровод (1870 год), устроено электрическое освещение (1885 год), проложена трамвайная линия (1896 год) и др.
Нижегородская ярмарка была связана с Москвой и Санки-Петербургом Московско-Нижегородской железной дорогой (1858-1862 годы) - одной из первых железнодорожных магистралей в стране, позднее - с Югом России.
Построены новые величественные здания, в т. ч. Александро-Невский собор (1867-1881 годы, архитекторы Р.Я. Килевейн, Л.В. Даль), на месте обветшавшего главного ярмарочного дома - решённый в неорусском стиле один из крупнейших в России пассаж (1889-1890 годы, архитекторы К.В. Трейман, А.И. фон Гоген и Г.А. Трамбицкий). К началу XX века Нижегородская ярмарка представляла собой своеобразный «город» с регулярной планировкой: свыше 30 улиц, 10 площадей; около 7 тыс. магазинов и лавок, т. н. Большой театр на 1,6 тыс. мест (1878 год, арх. Килевейн), цирк (1887год, арх. Н.П. Иванов), ипподром (1896 год) (все - не сохр.) и др.
Нижегородская ярмарка проводилась ежегодно официально с 15 июля до 25 августа по юлианскому календарю, однако торговля почти всегда продолжалась до 1 сентября, а иногда и дольше. В конце 1850-х годов на ярмарке торговали около 15 тыс. человек (с них взимались особые сборы в казну), в т. ч. около 700 иностранцев; обслуживающий персонал (ремесленники, прислуга, чернорабочие, извозчики, судорабочие) - около 100 тыс. человек. Число посетителей до 250 тыс. человек в день в разгар ярмарки (10-20 августа) и до 2 млн. человек за сезон.
Преобладала оптовая торговля. К середине XIX века на Нижегородскую ярмарку приходилось свыше 1/2 всего ярмарочного товарооборота в России. Ценность привоза товаров: 24 млн. руб. (1817 год), 246 млн. руб. (1881 год), 195 млн. руб. (1912 год). Торговля производилась главным образом российскими товарами (3/4 от общей ценности всего привоза), из них б. ч. составляли ткани (до 1/2 всего привоза), металлы и металлические изделия, хлеб, пушнина, кожи, шерсть, лён. Из Персии, Китая, Афганистана, Средней Азии, Монголии ввозились чай, хлопок, шёлк, ковры, фрукты, из Западной Европы - сукна, шёлковые и льняные ткани высших сортов, галантерея, вино, краски, инструменты и машины. Постепенно торговля на Нижегородской ярмарке приобретала биржевой характер (многие товары стали продаваться по образцам). В 1896 году в рамках Нижегородкой ярморки проведены крупнейшая в истории дореволюционной России Всероссийская промышленная и художественная выставка (свыше 8,5 тыс. участников) и 4-й Всероссийской торгово-промышленный съезд.
Ярмарка находилась под управлением нижегородского губернатора (на время торгов он переносил свою штаб-квартиру в главной ярмарочный дом), а в 1879-1880 годы - специально назначавшегося нижегородского временного генерал-губернатора гр. Н.П. Игнатьева. Непосредственно делами ярмарки занималась Нижегородская ярмарочная контора при губернаторе (до 1833 года Контора строения ярмарочного Гостиного двора). На Нижегородской ярморке действовали сезонная биржа и ярмарочный биржевой комитет (образованы в 1848 году, активно действовали с 1860-х годов). В 1866 году собранию уполномоченных от ярмарочного купечества дано право, в частности, ходатайствовать перед правительством о «пользах и нуждах» торговли и пром-сти.
После Октябрьской революции 1917 года территория ярмарки вошла в состав Нижнего Новгорода, с началом политики «военного коммунизма» Нижегородская ярмарка была закрыта (1918 год). Вновь действовала в 1922-1929 годы, в период НЭПа. С 1990 года на части территории бывшей Нижегородской ярморки действует выставочный комплекс «Нижегородская ярмарка».
Дополнительная литература:
Мельников А.П. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Н. Новгород, 1917;
Остроухов П.А. Нижегородская ярмарка в 1817–1867 гг. // Исторические записки. М., 1972. Т. 90.