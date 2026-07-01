НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА - круп­ней­шая яр­мар­ка в Российской им­пе­рии в XIX - начале XX веков. Бы­ла свя­за­на со все­ми ве­ду­щи­ми российскими яр­мар­ка­ми и с Лейп­циг­ской яр­мар­кой - са­мой боль­шой по обо­ро­ту в Ев­ро­пе.

Воз­ник­ла по­сле пе­ре­но­са в 1817 году Ма­карь­ев­ской яр­мар­ки на ле­вый, про­ти­во­по­лож­ный от Ниж­не­го Нов­го­ро­да, бе­рег р. Ока при её слия­нии с р. Вол­га. На этом мес­те в 1817-1822 годы каз­ной по­стро­ен круп­ней­ший в Ев­ро­пе тор­го­вый ко­мп­лекс - Гос­ти­ный двор (про­ект инж. А.А. Бе­тан­ку­ра; не сохр.). На его тер­ри­то­рии раз­ме­ща­лись глав­ный яр­ма­роч­ный дом и 56 двух­этаж­ных кир­пич­ных кор­пу­сов, в ко­то­рых на­хо­ди­лось 2530 тор­го­вых ла­вок, а так­же Спас­ский со­бор (1822 год, арх. О. Мон­фер­ран ; позд­нее, в 1827 году, по­строе­ны не­со­хра­нив­шие­ся ар­мя­но-гри­го­ри­ан­ская цер­ковь и ме­четь по про­ек­ту арх. А.Л. Лее­ра), мно­го­численные гос­ти­ни­цы, рес­то­ра­ны, трак­ти­ры, уве­се­лительные за­ве­де­ния и лет­ний те­атр.

Для со­об­ще­ния с Ниж­ним Нов­го­ро­дом еже­год­но со­ору­жал­ся плаш­ко­ут­ный мост че­рез Оку. На Нижегородской ярмарке бы­ла про­ве­де­на ка­на­ли­за­ция, что яви­лось но­вым эле­мен­том в уст­рой­ст­ве об­щественных ком­плек­сов в Рос­сии; в про­ти­во­по­жар­ных це­лях во­круг Нижегородской ярмарки, с трёх сто­рон, был уст­ро­ен т. н. Бе­тан­ку­ров­ский ка­нал. Со вре­ме­нем за пре­дела­ми Гос­ти­но­го дво­ра воз­ни­ка­ли де­ревяные лав­ки и скла­ды (напр., в 1890 году около 3,4 тыс.), по­строе­ны Кре­сто­воз­дви­жен­ская (1852 год, арх. А.П. Брюл­лов), Пе­чер­ская (1859 год, арх. И.К. Ко­ст­рю­ков), Ма­карь­ев­ская (Флаж­ная; 1866 год, арх. Д.И. Гу­щин) ча­сов­ни (не сохр.), а так­же Алек­сан­д­ро-Нев­ская ча­сов­ня (1869год, арх. Л.В. Даль).

В со­от­вет­ст­вии с ге­не­раль­ны­ми пла­на­ми 1860 и 1886 годы тер­ри­то­рия Нижегородской ярмарки рас­ши­ря­лась и бла­го­ус­т­раи­ва­лась. Уст­рое­ны буль­ва­ры, скве­ры, ули­цы и пло­ща­ди, они бы­ли за­мо­ще­ны. С 1860-х годов тор­го­вые лав­ки (без зем­ли) про­да­ва­лись каз­ной в соб­ст­вен­ность тор­гую­щим (к концу XIX века поч­ти весь Гос­ти­ный двор стал ча­ст­но­вла­дель­че­ским; боль­шин­ст­во дел по хо­зяйственному управ­ле­нию яр­мар­кой с 1864 года вёл вы­бор­ный Яр­ма­роч­ный комитет). В 1860-1870-е годы кор­пу­са Гос­ти­но­го дво­ра ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны, про­ве­дён во­до­про­вод (1870 год), уст­рое­но элек­трическое ос­ве­ще­ние (1885 год), про­ло­же­на трам­вай­ная ли­ния (1896 год) и др.

Нижегородская ярмарка бы­ла свя­за­на с Мо­ск­вой и Санки-Пе­тер­бур­гом Мо­с­ков­ско-Ни­же­го­род­ской железной дорогой (1858-1862 годы) - од­ной из пер­вых железнодорожных ма­ги­ст­ра­лей в стра­не, позд­нее - с Югом Рос­сии.

По­строе­ны но­вые ве­ли­че­ст­вен­ные зда­ния, в т. ч. Алек­сан­д­ро-Нев­ский собор (1867-1881 годы, архитек­то­ры Р.Я. Ки­ле­вейн, Л.В. Даль ), на мес­те об­вет­шав­ше­го главного яр­ма­роч­но­го до­ма - ре­шён­ный в не­орус­ском сти­ле один из круп­ней­ших в Рос­сии пас­саж (1889-1890 годы, архи­тек­то­ры К.В. Трей­ман, А.И. фон Го­ген и Г.А. Трам­биц­кий). К началу XX века Нижегородская ярмарка пред­став­ля­ла со­бой свое­об­раз­ный «го­род» с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой: свыше 30 улиц, 10 пло­ща­дей; около 7 тыс. ма­га­зи­нов и ла­вок, т. н. Боль­шой те­атр на 1,6 тыс. мест (1878 год, арх. Ки­ле­вейн), цирк (1887год, арх. Н.П. Ива­нов), ип­по­дром (1896 год) (все - не сохр.) и др.

Нижегородская ярмарка про­во­ди­лась еже­год­но офи­ци­аль­но с 15 ию­ля до 25 августа по юли­ан­ско­му ка­лен­да­рю, од­на­ко тор­гов­ля поч­ти все­гда про­дол­жа­лась до 1 сентября, а ино­гда и доль­ше. В конце 1850-х годов на яр­мар­ке тор­го­ва­ли около 15 тыс. человек (с них взи­мались осо­бые сбо­ры в каз­ну), в т. ч. около 700 ино­стран­цев; об­слу­жи­ваю­щий пер­со­нал (ре­мес­лен­ни­ки, при­слу­га, чер­но­ра­бо­чие, из­воз­чи­ки, су­до­ра­бо­чие) - около 100 тыс. человек. Чис­ло по­се­ти­те­лей до 250 тыс. человек в день в раз­гар яр­мар­ки (10-20 августа) и до 2 млн. человек за се­зон.

Пре­об­ла­да­ла оп­то­вая тор­гов­ля. К середине XIX века на Нижегородскую ярмарку при­хо­ди­лось свыше 1/2 все­го яр­ма­роч­но­го то­ва­ро­обо­ро­та в Рос­сии. Цен­ность при­во­за то­ва­ров: 24 млн. руб. (1817 год), 246 млн. руб. (1881 год), 195 млн. руб. (1912 год). Тор­гов­ля про­из­во­ди­лась главным образом российскими то­ва­ра­ми (3/4 от об­щей цен­но­сти все­го при­во­за), из них б. ч. со­став­ля­ли тка­ни (до 1/2 все­го при­во­за), ме­тал­лы и ме­тал­лические из­де­лия, хлеб, пуш­ни­на, ко­жи, шерсть, лён. Из Пер­сии, Ки­тая, Аф­га­ни­ста­на, Средней Азии, Мон­го­лии вво­зи­лись чай, хло­пок, шёлк, ков­ры, фрук­ты, из Западной Ев­ро­пы - сук­на, шёл­ко­вые и льня­ные тка­ни выс­ших сор­тов, га­лан­те­рея, ви­но, крас­ки, ин­ст­ру­мен­ты и ма­ши­ны. По­сте­пен­но тор­гов­ля на Нижегородской ярмарке при­об­ре­та­ла бир­же­вой ха­рак­тер (многие то­ва­ры ста­ли про­да­вать­ся по об­раз­цам). В 1896 году в рам­ках Нижегородкой ярморки про­ве­де­ны круп­ней­шая в ис­то­рии до­ре­во­люционной Рос­сии Все­российская промышленная и ху­дожественная вы­став­ка (свыше 8,5 тыс. уча­ст­ни­ков) и 4-й Все­российской тор­го­во-промышленный съезд.

Яр­мар­ка на­хо­ди­лась под управ­ле­ни­ем ни­же­го­род­ско­го гу­бер­на­то­ра (на вре­мя тор­гов он пе­ре­но­сил свою штаб-квар­ти­ру в главной яр­ма­роч­ный дом), а в 1879-1880 годы - спе­ци­аль­но на­зна­чав­ше­го­ся ни­же­го­род­ско­го временного генерал-гу­бер­на­то­ра гр. Н.П. Иг­нать­ева . Не­по­сред­ст­вен­но де­ла­ми яр­мар­ки за­ни­ма­лась Ни­же­го­род­ская яр­ма­роч­ная кон­то­ра при гу­бер­на­то­ре (до 1833 года Кон­то­ра строе­ния яр­ма­роч­но­го Гос­ти­но­го дво­ра). На Нижегородской ярморке дей­ст­во­ва­ли се­зон­ная бир­жа и яр­ма­роч­ный бир­же­вой комитет (об­ра­зо­ва­ны в 1848 году, ак­тив­но дей­ст­во­ва­ли с 1860-х годов). В 1866 году со­б­ра­нию упол­но­мо­чен­ных от яр­ма­роч­но­го ку­пе­че­ст­ва да­но пра­во, в ча­ст­но­сти, хо­да­тай­ст­во­вать пе­ред пра­ви­тель­ст­вом о «поль­зах и ну­ж­дах» тор­гов­ли и пром-сти.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года тер­ри­то­рия яр­мар­ки во­шла в со­став Ниж­не­го Нов­го­ро­да, с на­ча­лом по­ли­ти­ки «во­енно­го ком­му­низ­ма» Нижегородская ярмарка бы­ла за­кры­та (1918 год). Вновь дей­ст­во­ва­ла в 1922-1929 годы, в пе­ри­од НЭПа. С 1990 года на час­ти тер­ри­то­рии бывшей Нижегородской ярморки дей­ст­ву­ет вы­ста­воч­ный ком­плекс «Ни­же­го­род­ская яр­мар­ка».

Дополнительная литература:

Мель­ни­ков А.П. Очер­ки бы­то­вой ис­то­рии Ни­же­го­род­ской яр­мар­ки. Н. Нов­го­род, 1917;

Ост­ро­ухов П.А. Ни­же­го­род­ская яр­мар­ка в 1817–1867 гг. // Ис­то­ри­че­ские за­пис­ки. М., 1972. Т. 90.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)