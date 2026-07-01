НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в России в Центральном По­вол­жье.

Впер­вые об­ра­зо­ва­на по при­го­во­ру Се­на­та от 26 января (6 февраля) 1714 года на тер­ри­то­рии, вы­де­лен­ной из Ка­зан­ской гу­бер­нии.

Административный центр - г. Ниж­ний Нов­го­род.

В 1714-1717 годы де­ли­лась на уез­ды: Ала­тыр­ский, Ар­за­мас­ский, Ба­лах­нин­ский, Ва­силь­ский, Го­ро­хо­вец­кий, Кур­мыш­ский, Му­ром­ский, Ни­же­го­род­ский, Юрь­е­вец-По­воль­ский, Яд­рин­ский. Ука­зом ца­ря Пет­ра I от 22 ноября (3 декабря) 1717 года Нижегородская губерния воз­вра­ще­на в со­став Ка­зан­ской губернии. Вновь вы­де­ле­на из неё ука­зом Пет­ра I от 29 мая (9 июня) 1719 года. Де­ли­лась на 3 про­вин­ции: Ала­тыр­скую (Ала­тыр­ский, Кур­мыш­ский, Яд­рин­ский уез­ды), Ар­за­мас­скую и Ни­же­го­род­скую (Ба­лах­нин­ский, Ни­же­го­род­ский, Юрь­е­вец-По­воль­ский уез­ды).

Пло­щадь свыше 48,8 тыс. км2 (1794 год), свыше 83,4 тыс.км2 (1923 год). На­се­ле­ние свыше 816 тыс. человек (1785 год), св. 1,1 млн. челоыек (1847 год), св. 1,5 млн. человек (1897 год), св. 2,5 млн. человек (1923 год).

В XVIII веке в Нижегородской губернии ак­тив­но раз­ви­ва­лось су­до­строе­ние, цен­тра­ми ко­то­ро­го яв­ля­лись Ниж­ний Нов­го­род и Ба­лах­нин­ский уезд (г. Ба­лах­на, сё­ла Го­ро­дец, Ва­си­лё­ва сло­бо­да, Ку­бин­це­во, Чёр­ное). Од­ной из ве­ду­щих от­рас­лей яв­ля­лось ка­на­топ­ря­де­ние (Ниж­ний Нов­го­род, Гор­ба­тов­ский уезд), боль­шо­го раз­ма­ха дос­тиг­ла ко­же­вен­ная промышленность (г. Ар­за­мас, с. Бо­го­род­ское Гор­ба­тов­ско­го уезда, с. Боль­шое Му­раш­ки­но Кня­ги­нин­ско­го уезда, с. Го­ро­дец Ба­лах­нин­ско­го уезда). Об­ще­ро­ссий­ское зна­че­ние име­ли чу­гу­но­пла­виль­ные и же­ле­зо­де­ла­тель­ные Вы­ксун­ские за­во­ды Ба­та­шё­вых.

Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 5(16) сентября 1779 года Нижегородская губерния пре­об­ра­зо­ва­на в Ни­же­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. Де­ли­лось на уез­ды: Ар­за­мас­ский, Ар­да­тов­ский, Ба­лах­нин­ский, Ва­силь­ский (с начала 1920-х годов - Ва­силь­сур­ский), Гор­ба­тов­ский, Кня­ги­нин­ский, Лу­коя­нов­ский, Ма­карь­ев­ский, Ни­же­го­род­ский, Пе­ре­воз­ский, По­чин­ков­ский, Се­мё­нов­ский, Сер­гач­ский. В 1786 году в Ниж­нем Нов­го­ро­де от­кры­лось Главное на­род­ное училище; в 1791 году на­ча­ла ра­бо­ту Ни­же­го­род­ская гу­берн­ская ти­по­гра­фия.

Ука­зом импертора Пав­ла I от 12(23) декабря 1796 года Ни­же­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во пе­ре­име­но­ва­но в Нижегородскую губернию, уп­разд­не­ны Ма­карь­ев­ский [вос­ста­нов­лен 12(24) мая 1804 года], Пе­ре­воз­ский, По­чин­ков­ский и Сер­гач­ский [вос­ста­нов­лен 24 апреля (6 мая) 1802 года] уез­ды. В 1797-1801 годы в со­став Нижегородской губернии вхо­ди­ли тер­ри­то­рии Крас­но­сло­бод­ско­го, а так­же На­ров­чат­ско­го и Тро­иц­ко­го уез­дов [уп­разд­не­ны 12(23) апреля 1798 года] ли­к­ви­ди­ро­ван­ной Пен­зен­ской губернии. В 1817-1820 годы вме­сто унич­то­жен­но­го в 1817 году по­жа­ром г. Лу­коя­нов уезд­ным цен­тром был г. Ма­да­ев (пре­об­ра­зо­ван­ный из с. Ма­дае­во), а сам уезд но­сил название Ма­да­ев­ско­го.

В XIX - начале XX веков в Ба­лах­нин­ском и Се­мё­нов­ском уез­дах Нижегородской губернии дос­тиг­ли боль­шо­го раз­ви­тия кус­тар­ные про­мыс­лы по об­ра­бот­ке де­ре­ва: про­изводство ло­жек, по­су­ды, ве­ре­тён, дет­ских иг­ру­шек, пря­лоч­ных до­нец, хох­лом­ская рос­пись, го­ро­дец­кая рос­пись и др. В Пав­лов­ском ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щем рай­оне (сё­ла Пав­ло­во, Вор­сма и др. Гор­ба­тов­ско­го уезда) в боль­ших объ­ё­мах из­го­тав­ли­ва­лись но­жи, зам­ки, нож­ни­цы.

Главными цен­тра­ми вы­дел­ки кож ос­та­ва­лись г. Ар­за­мас и с. Бо­го­род­ское Гор­ба­тов­ско­го уезда. В юж­ных уез­дах Нижегородской губернии (Ва­силь­ский, Кня­ги­нин­ский, Лу­коя­нов­ский, Сер­гач­ский) раз­ви­ва­лось пре­имущественно зем­ле­де­лие. Вы­ра­щи­ва­лись рожь, овёс, пше­ни­ца, го­рох, гре­чи­ха, лён, кар­то­фель. В при­го­род­ных сё­лах Ни­же­го­род­ско­го уезда зна­чительное раз­ви­тие по­лу­чи­ло ово­ще­вод­ст­во, Ар­за­мас­ский уезд сла­вил­ся лу­ком.

В 1831 году штабс-ка­пи­тан А.М. Зи­лов в сво­ём име­нии при с. Но­во­сёл­ки Лу­коя­нов­ско­го уезда по­стро­ил пер­вый в Нижегородской губернии свек­ло­вич­но-са­хар­ный за­вод. Во второй половине XIX - начале XX веков в по­ме­щичь­их хо­зяй­ст­вах Нижегородской губернии ос­но­ван ряд сы­ро­ва­рен­ных за­во­дов и мас­ло­де­лен. На­ли­чие удоб­ных вод­ных пу­тей спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию в Нижегородской губернии сис­те­мы ба­за­ров и яр­ма­рок, из ко­то­рых все­рос. зна­че­ние по­лу­чи­ла Ма­карь­ев­ская яр­мар­ка (с 1817 года Ни­же­го­род­ская яр­мар­ка).

В XIX - начале XX веках от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шим по тер­ри­то­рии Нижегородкой губернии железнодорожными ли­ни­ям: Мо­ск­ва - Ниж­ний Нов­го­род (1862 год), Ро­мо­да­но­во - Ниж­ний Нов­го­род (1901 год), Лю­бер­цы - Ар­за­мас (1917 год), Ар­за­мас - Ка­наш (1918 год).

Основные от­рас­ли промышленности в XIX - начале XX веков - су­до­строи­тель­ная, му­ко­моль­ная, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щая. Сре­ди круп­ней­ших пред­при­ятий: Сор­мов­ский за­вод (1849 год), чу­гу­но­пла­виль­ный Та­шин за­вод (Ар­да­тов­ский уезд, 1853 год), Вы­ксун­ские за­во­ды, су­до­строит. за­вод Кол­чи­на (Ниж­ний Нов­го­род, 1857 год), Ку­ле­бак­ский чу­гу­но­пла­виль­ный и же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод (1866 год), за­вод мель­нич­но­го обо­ру­до­ва­ния Доб­ро­вых и На­б­гольц (Ниж­ний Нов­го­род, 1873 год). В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны в Нижегородском уезде эва­куи­ро­ва­ны 8 пред­при­ятий из Ри­ги, Ох­тин­ский за­вод взрыв­ча­тых ве­ществ из Пет­ро­гра­да, в Ка­на­ви­не по­стро­ен сна­ряд­ный за­вод Ни­же­го­род­ско­го бир­же­во­го общества, на Мы­зе близ Ниж­не­го Нов­го­ро­да - за­вод «Си­менс и Галь­ске». Многие пред­при­ятия Нижегородского уезда пе­ре­шли на вы­пуск во­енной про­дук­ции.

Советская власть на тер­ри­то­рии Нижегородкой губернии бы­ла про­воз­гла­ше­на 2(15) ноября 1917 года. В го­ды Гражданской вой­ны 1917-1922 годов яв­ля­лась ты­лом Восточного фрон­та РККА; в Ниж­нем Нов­го­ро­де ор­га­ни­зо­ва­на Волж­ская во­ен­ная фло­ти­лия (июнь 1918 год); в Ар­за­ма­се в августе 1918 года на­хо­дил­ся штаб Восточного фрон­та РККА. В 1918 году со­стоя­лись ан­ти­боль­ше­ви­ст­ские вы­сту­п­ле­ния в Вы­ксе, Пав­ло­ве, Даль­нем Кон­стан­ти­но­ве, Бо­го­род­ском, Го­род­це. 10 августа 1918 года об­ра­зо­ван ВРК, санк­цио­ни­ро­вав­ший мас­со­вые рас­стре­лы в Ниж­нем Нов­го­ро­де бывших чи­нов­ни­ков, офи­це­ров и свя­щен­ни­ков (ко­нец ав­гу­ста - сентябрь 1918 года).

По­ста­нов­ле­ни­ем НКВД от 16 июня 1919 года Гор­ба­тов­ский уезд пре­об­ра­зо­ван в Пав­лов­ский уезд (центр - г. Пав­ло­во), а из час­ти Ма­карь­ев­ско­го уезда соз­дан Вос­кре­сен­ский уезд (центр - г. Вос­кре­сенск). 13 января 1921 года об­ра­зо­ван Вы­ксун­ский р-н на пра­вах уез­да (с то­го же го­да уезд), 18 июня 1921 гоад из час­ти Лу­коя­нов­ско­го уезда об­ра­зо­ван По­чин­ков­ский уезд, 6 марта 1922 года из час­ти Ба­лах­нин­ско­го уезда - Сор­мов­ский уезд, то­гда же об­ра­зо­ван Ка­на­вин­ский р-н.

3 июля 1922 года Ба­лах­нин­ский уезд слит с Сор­мов­ским уездом в еди­ный Сор­мов­ский уезд (по уто­чне­нию 10 августа 1922 года Ба­лах­на ос­тав­ле­на в со­ста­ве Сор­мов­ско­го уезда, а тер­ри­то­рия Ба­ла­х­нин­ско­го уезда со­ста­ви­ла Го­ро­дец­кий уезда), Ма­карь­ев­ский у. пре­об­ра­зо­ван в Лыс­ков­ский уезд, то­гда же в со­став Нижегородской губернии во­шли Вар­на­вин­ский и Вет­луж­ский уез­ды Ко­ст­ром­ской губернии.

По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 27 апреля 1923 года ли­к­ви­ди­ро­ва­ны Ар­да­тов­ский, Вар­на­вин­ский, Ва­силь­сур­ский, Вос­кре­сен­ский, Кня­ги­нин­ский, Кур­мыш­ский и По­чин­ков­ский уез­ды; из Вар­на­вин­ско­го и Вос­кре­сен­ско­го уез­дов об­ра­зо­ван Крас­но­ба­ков­ский уезд. 27 июня 1924 года об­ра­зо­ва­ны Ба­лах­нин­ский и Рас­тя­пин­ский ра­бо­чие рай­оны, Сор­мов­ский уезд пре­об­ра­зо­ван в ра­бо­чий рай­он. В 1927году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ниж­ний Нов­го­род - Ко­тель­нич.

Нижегородская губерния уп­разд­не­на на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния Пре­зи­диу­ма ВЦИК от 14 января 1929 года, её тер­ри­то­рия со­ста­ви­ла ос­но­ву вновь соз­дан­ной Ни­же­го­род­ской об­лас­ти.

Дополнительная литература:

Ор­га­ны Со­вет­ской го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти на тер­ри­то­рии Ни­же­го­род­ской гу­бер­нии (1917–1928). Г., 1982;

Ис­то­рия ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-тер­ри­то­ри­аль­но­го де­ле­ния Ни­же­го­род­ской гу­бер­нии. 1917–1929 гг. Г., 1983;

Ни­же­го­род­ский край: фак­ты, со­бы­тия, лю­ди. Н. Нов­го­род, 1994.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)