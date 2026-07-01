НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в России в Центральном Поволжье.
Впервые образована по приговору Сената от 26 января (6 февраля) 1714 года на территории, выделенной из Казанской губернии.
Административный центр - г. Нижний Новгород.
В 1714-1717 годы делилась на уезды: Алатырский, Арзамасский, Балахнинский, Васильский, Гороховецкий, Курмышский, Муромский, Нижегородский, Юрьевец-Повольский, Ядринский. Указом царя Петра I от 22 ноября (3 декабря) 1717 года Нижегородская губерния возвращена в состав Казанской губернии. Вновь выделена из неё указом Петра I от 29 мая (9 июня) 1719 года. Делилась на 3 провинции: Алатырскую (Алатырский, Курмышский, Ядринский уезды), Арзамасскую и Нижегородскую (Балахнинский, Нижегородский, Юрьевец-Повольский уезды).
Площадь свыше 48,8 тыс. км2 (1794 год), свыше 83,4 тыс.км2 (1923 год). Население свыше 816 тыс. человек (1785 год), св. 1,1 млн. челоыек (1847 год), св. 1,5 млн. человек (1897 год), св. 2,5 млн. человек (1923 год).
В XVIII веке в Нижегородской губернии активно развивалось судостроение, центрами которого являлись Нижний Новгород и Балахнинский уезд (г. Балахна, сёла Городец, Василёва слобода, Кубинцево, Чёрное). Одной из ведущих отраслей являлось канатопрядение (Нижний Новгород, Горбатовский уезд), большого размаха достигла кожевенная промышленность (г. Арзамас, с. Богородское Горбатовского уезда, с. Большое Мурашкино Княгининского уезда, с. Городец Балахнинского уезда). Общероссийское значение имели чугуноплавильные и железоделательные Выксунские заводы Баташёвых.
Указом императрицы Екатерины II от 5(16) сентября 1779 года Нижегородская губерния преобразована в Нижегородское наместничество. Делилось на уезды: Арзамасский, Ардатовский, Балахнинский, Васильский (с начала 1920-х годов - Васильсурский), Горбатовский, Княгининский, Лукояновский, Макарьевский, Нижегородский, Перевозский, Починковский, Семёновский, Сергачский. В 1786 году в Нижнем Новгороде открылось Главное народное училище; в 1791 году начала работу Нижегородская губернская типография.
Указом импертора Павла I от 12(23) декабря 1796 года Нижегородское наместничество переименовано в Нижегородскую губернию, упразднены Макарьевский [восстановлен 12(24) мая 1804 года], Перевозский, Починковский и Сергачский [восстановлен 24 апреля (6 мая) 1802 года] уезды. В 1797-1801 годы в состав Нижегородской губернии входили территории Краснослободского, а также Наровчатского и Троицкого уездов [упразднены 12(23) апреля 1798 года] ликвидированной Пензенской губернии. В 1817-1820 годы вместо уничтоженного в 1817 году пожаром г. Лукоянов уездным центром был г. Мадаев (преобразованный из с. Мадаево), а сам уезд носил название Мадаевского.
В XIX - начале XX веков в Балахнинском и Семёновском уездах Нижегородской губернии достигли большого развития кустарные промыслы по обработке дерева: производство ложек, посуды, веретён, детских игрушек, прялочных донец, хохломская роспись, городецкая роспись и др. В Павловском металлообрабатывающем районе (сёла Павлово, Ворсма и др. Горбатовского уезда) в больших объёмах изготавливались ножи, замки, ножницы.
Главными центрами выделки кож оставались г. Арзамас и с. Богородское Горбатовского уезда. В южных уездах Нижегородской губернии (Васильский, Княгининский, Лукояновский, Сергачский) развивалось преимущественно земледелие. Выращивались рожь, овёс, пшеница, горох, гречиха, лён, картофель. В пригородных сёлах Нижегородского уезда значительное развитие получило овощеводство, Арзамасский уезд славился луком.
В 1831 году штабс-капитан А.М. Зилов в своём имении при с. Новосёлки Лукояновского уезда построил первый в Нижегородской губернии свекловично-сахарный завод. Во второй половине XIX - начале XX веков в помещичьих хозяйствах Нижегородской губернии основан ряд сыроваренных заводов и маслоделен. Наличие удобных водных путей способствовало развитию в Нижегородской губернии системы базаров и ярмарок, из которых всерос. значение получила Макарьевская ярмарка (с 1817 года Нижегородская ярмарка).
В XIX - начале XX веках открыто движение по прошедшим по территории Нижегородкой губернии железнодорожными линиям: Москва - Нижний Новгород (1862 год), Ромоданово - Нижний Новгород (1901 год), Люберцы - Арзамас (1917 год), Арзамас - Канаш (1918 год).
Основные отрасли промышленности в XIX - начале XX веков - судостроительная, мукомольная, металлообрабатывающая. Среди крупнейших предприятий: Сормовский завод (1849 год), чугуноплавильный Ташин завод (Ардатовский уезд, 1853 год), Выксунские заводы, судостроит. завод Колчина (Нижний Новгород, 1857 год), Кулебакский чугуноплавильный и железоделательный завод (1866 год), завод мельничного оборудования Добровых и Набгольц (Нижний Новгород, 1873 год). В годы Первой мировой войны в Нижегородском уезде эвакуированы 8 предприятий из Риги, Охтинский завод взрывчатых веществ из Петрограда, в Канавине построен снарядный завод Нижегородского биржевого общества, на Мызе близ Нижнего Новгорода - завод «Сименс и Гальске». Многие предприятия Нижегородского уезда перешли на выпуск военной продукции.
Советская власть на территории Нижегородкой губернии была провозглашена 2(15) ноября 1917 года. В годы Гражданской войны 1917-1922 годов являлась тылом Восточного фронта РККА; в Нижнем Новгороде организована Волжская военная флотилия (июнь 1918 год); в Арзамасе в августе 1918 года находился штаб Восточного фронта РККА. В 1918 году состоялись антибольшевистские выступления в Выксе, Павлове, Дальнем Константинове, Богородском, Городце. 10 августа 1918 года образован ВРК, санкционировавший массовые расстрелы в Нижнем Новгороде бывших чиновников, офицеров и священников (конец августа - сентябрь 1918 года).
Постановлением НКВД от 16 июня 1919 года Горбатовский уезд преобразован в Павловский уезд (центр - г. Павлово), а из части Макарьевского уезда создан Воскресенский уезд (центр - г. Воскресенск). 13 января 1921 года образован Выксунский р-н на правах уезда (с того же года уезд), 18 июня 1921 гоад из части Лукояновского уезда образован Починковский уезд, 6 марта 1922 года из части Балахнинского уезда - Сормовский уезд, тогда же образован Канавинский р-н.
3 июля 1922 года Балахнинский уезд слит с Сормовским уездом в единый Сормовский уезд (по уточнению 10 августа 1922 года Балахна оставлена в составе Сормовского уезда, а территория Балахнинского уезда составила Городецкий уезда), Макарьевский у. преобразован в Лысковский уезд, тогда же в состав Нижегородской губернии вошли Варнавинский и Ветлужский уезды Костромской губернии.
Постановлением ВЦИК от 27 апреля 1923 года ликвидированы Ардатовский, Варнавинский, Васильсурский, Воскресенский, Княгининский, Курмышский и Починковский уезды; из Варнавинского и Воскресенского уездов образован Краснобаковский уезд. 27 июня 1924 года образованы Балахнинский и Растяпинский рабочие районы, Сормовский уезд преобразован в рабочий район. В 1927году открыто движение по железнодорожной линии Нижний Новгород - Котельнич.
Нижегородская губерния упразднена на основании постановления Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года, её территория составила основу вновь созданной Нижегородской области.
Дополнительная литература:
Органы Советской государственной власти на территории Нижегородской губернии (1917–1928). Г., 1982;
История административно-территориального деления Нижегородской губернии. 1917–1929 гг. Г., 1983;
Нижегородский край: факты, события, люди. Н. Новгород, 1994.