НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ Абу Му­хам­мед Иль­яс ибн Юсуф - азербайджанский по­эт и мыс­ли­тель.

Пи­сал на персидском языке. Вы­рос в се­мье учё­ных-бо­го­сло­вов, по­лу­чил все­сто­рон­нее об­ра­зо­ва­ние. Жил в Гянд­же. Около 1173 года же­нил­ся на тюркской ра­бы­не Афак, ко­то­рую вос­пел в сво­их сти­хах.

Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель пер­соя­зыч­ной по­эзии в азербаджанской литературе.

Про­сла­вил­ся как ав­тор «Хам­се» («Пя­те­ри­ца») - цик­ла из 5 эпических по­эм в фор­ме мас­на­ви (30 тыс. бей­тов); дей­ст­вие её отдельных эпи­зо­дов пе­ре­не­се­но на тер­ри­то­рию Азер­бай­джа­на.

Ди­дак­тическая поэма «Со­кро­вищ­ни­ца тайн» (1178 год) на­пи­са­на ус­лож­нён­ным язы­ком и со­сто­ит из 20 ко­рот­ких, на­сы­щен­ных нра­во­учит. прит­ча­ми глав, ко­то­рые свя­за­ны в еди­ное це­лое ас­со­циа­тив­ны­ми пе­ре­хо­да­ми.

В ос­но­ве по­эмы «Хос­ров и Ши­рин» (1180 год) - ле­ген­дар­ный сю­жет, наи­бо­лее пол­но из­ло­жен­ный Фир­до­уси: пре­да­ние о люб­ви ша­ха Хос­ро­ва к кра­са­ви­це Ши­рин. В сво­ей трак­тов­ке Низям Гянджеви впер­вые от­во­дит главную роль ге­рои­не, на­де­ляя её вы­со­ки­ми мо­раль­ны­ми ка­че­ст­ва­ми.

В поэ­ме «Лей­ли и Медж­нун» (1188 год) раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ста­рин­ная арабская ле­ген­да о не­сча­ст­ной люб­ви юно­ши-по­эта Кай­са, про­зван­но­го Медж­нун (букв. - одер­жи­мый), к кра­са­ви­це Лей­ли. Низам Гянджеви при­дал ле­ген­де мо­ну­мен­таль­ность и за­кон­чен­ность, раз­вил ха­рак­те­ры ге­ро­ев, пси­хо­ло­ги­че­ски мо­ти­ви­ро­вав их по­ступ­ки.

По­эма «Семь кра­са­виц» (1197 год) соз­да­на по мо­ти­вам средне-вековой вос­точ­ной ле­ген­ды о ша­хе Бах­ра­ме Гу­ре; в ней за­ни­мат. но­вел­лы о люб­ви, вос­хо­дя­щей от гру­бой чув­ст­вен­но­сти к ду­хов­но­му про­свет­ле­нию, рас­ска­зы­вае­мые от ли­ца 7 ца­ре­вен - жён Бах­ра­ма, со­че­та­ют­ся с опи­са­ни­ем пре­вра­ще­ния лег­ко­мыс­лен­но­го ша­ха в спра­вед­ли­во­го и ум­но­го пра­ви­те­ля.

По­эма «Ис­кан­дер-на­ме» (1203 год) - со­ци­аль­ная уто­пия Низана Гянджеви, объ­еди­ня­ет ис­то­рическое по­ве­ст­во­ва­ние с фи­лоскими раз­мыш­ле­ния­ми и со­сто­ит из двух час­тей - «Ша­раф-на­ме» («Кни­га сла­вы») и «Ик­бал-на­ме» («Кни­га сча­стья»). В цен­тре по­эмы об­раз Ис­кан­де­ра - Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го , пред­стаю­ще­го за­щит­ни­ком всех оби­жен­ных и уг­не­тён­ных. Об­раз иде­аль­но­го пра­ви­те­ля до­пол­нен сме­лой для сво­его вре­ме­ни иде­ей: как бы ни был хо­рош го­су­дарь, со­вер­шен­ное об­ще­ст­во - то, где все лю­ди рав­ны: нет ни бо­га­тых, ни бед­ных, ни вла­стей, ни под­чи­нён­ных.

По­эмы Низан Гянджеви от­ли­ча­ют­ся мас­тер­ст­вом ком­по­зи­ции, не­ожи­дан­но­стью сю­жет­ных по­во­ро­тов, чёт­кой про­ри­сов­кой ха­рак­те­ров, яр­ки­ми об­ра­зами, бо­гат­ст­вом язы­ка и изо­щрён­ной по­этич. тех­ни­кой. Вы­звав мно­же­ст­во под­ра­жа­ний и по­этич. «от­ве­тов» (в т. ч. На­вои, Ами­ра Хос­ро­ва Дех­ле­ви), они ока­за­ли боль­шое воз­дей­ст­вие на ли­те­ра­ту­ру Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка.

Со­хра­ни­лись так­же фраг­мен­ты ли­рического ди­ва­на Низан Гянджеви: га­зе­ли, ка­сы­ды, ру­баи и кит’ы (не­боль­шие сти­хо­тво­ре­ния фи­лоского или ди­дак­тического со­дер­жа­ния) - около 20 тыс. бей­тов.

Сочинения:

Ли­ри­ка. Из­бран­ное. Ба­ку, 1980 (на азерб. яз.);

Собр. соч. М., 1985–1986. Т. 1–5; Собр. соч. Ба­ку, 1991. Т. 1–3.