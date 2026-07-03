НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф - азербайджанский поэт и мыслитель.
Писал на персидском языке. Вырос в семье учёных-богословов, получил всестороннее образование. Жил в Гяндже. Около 1173 года женился на тюркской рабыне Афак, которую воспел в своих стихах.
Крупнейший представитель персоязычной поэзии в азербаджанской литературе.
Прославился как автор «Хамсе» («Пятерица») - цикла из 5 эпических поэм в форме маснави (30 тыс. бейтов); действие её отдельных эпизодов перенесено на территорию Азербайджана.
Дидактическая поэма «Сокровищница тайн» (1178 год) написана усложнённым языком и состоит из 20 коротких, насыщенных нравоучит. притчами глав, которые связаны в единое целое ассоциативными переходами.
В основе поэмы «Хосров и Ширин» (1180 год) - легендарный сюжет, наиболее полно изложенный Фирдоуси: предание о любви шаха Хосрова к красавице Ширин. В своей трактовке Низям Гянджеви впервые отводит главную роль героине, наделяя её высокими моральными качествами.
В поэме «Лейли и Меджнун» (1188 год) разрабатывается старинная арабская легенда о несчастной любви юноши-поэта Кайса, прозванного Меджнун (букв. - одержимый), к красавице Лейли. Низам Гянджеви придал легенде монументальность и законченность, развил характеры героев, психологически мотивировав их поступки.
Поэма «Семь красавиц» (1197 год) создана по мотивам средне-вековой восточной легенды о шахе Бахраме Гуре; в ней занимат. новеллы о любви, восходящей от грубой чувственности к духовному просветлению, рассказываемые от лица 7 царевен - жён Бахрама, сочетаются с описанием превращения легкомысленного шаха в справедливого и умного правителя.
Поэма «Искандер-наме» (1203 год) - социальная утопия Низана Гянджеви, объединяет историческое повествование с филоскими размышлениями и состоит из двух частей - «Шараф-наме» («Книга славы») и «Икбал-наме» («Книга счастья»). В центре поэмы образ Искандера - Александра Македонского, предстающего защитником всех обиженных и угнетённых. Образ идеального правителя дополнен смелой для своего времени идеей: как бы ни был хорош государь, совершенное общество - то, где все люди равны: нет ни богатых, ни бедных, ни властей, ни подчинённых.
Поэмы Низан Гянджеви отличаются мастерством композиции, неожиданностью сюжетных поворотов, чёткой прорисовкой характеров, яркими образами, богатством языка и изощрённой поэтич. техникой. Вызвав множество подражаний и поэтич. «ответов» (в т. ч. Навои, Амира Хосрова Дехлеви), они оказали большое воздействие на литературу Ближнего и Среднего Востока.
Сохранились также фрагменты лирического дивана Низан Гянджеви: газели, касыды, рубаи и кит’ы (небольшие стихотворения филоского или дидактического содержания) - около 20 тыс. бейтов.
Сочинения:
Лирика. Избранное. Баку, 1980 (на азерб. яз.);
Собр. соч. М., 1985–1986. Т. 1–5; Собр. соч. Баку, 1991. Т. 1–3.