НИЗАМ АЛЬ-МУЛЬК

НИЗАМ АЛЬ-МУЛЬК, Ни­зам ал-Мулк (араб. - по­ря­док цар­ст­ва, по­чёт­ное имя; на­стоя­щее имя - Абу Али ал-Ха­сан ибн Али ибн Ис­хак ат-Ту­си) - са­нов­ник Сель­джук­ско­го сул­та­на­та.

Из се­мьи мел­ко­го хо­ра­сан­ско­го зем­ле­вла­дель­ца, слу­жив­ше­го в на­ло­го­вом ве­дом­ст­ве при Газ­не­ви­дах.

В от­ро­че­ст­ве по­лу­чил ре­лигиозно-юри­дическое об­ра­зо­ва­ние у бо­го­сло­вов и за­ко­но­ве­дов Ту­са, мо­ло­дость про­вёл в Газ­ни, ку­да его отец бе­жал из за­хва­чен­но­го сель­джу­ка­ми Хо­ра­са­на. За­тем вер­нул­ся на ро­ди­ну и по­сту­пил на служ­бу к на­ме­ст­ни­ку - ца­ре­ви­чу Алп-Арс­ла­ну, а по­сле вос­хо­ж­де­ния по­след­не­го на пре­стол стал ва­зи­ром (с 1063 года). Про­дол­жил карь­е­ру при Ме­лик-ша­хе, воз­гла­вив дер­жав­ную бю­ро­кра­тию.

В при­пи­сы­вае­мом ему трак­та­те «Кни­га о прав­ле­нии» [«Сий­а­сат-на­ме»; др. название «Жи­тия ца­рей» («Сий­ар аль-му­лук»); ста­рей­шая ру­ко­пись - XIII века; име­ет­ся несколько из­да­ний персонального тек­ста, а так­же русский, турейский, французский, немецкий и английский пе­ре­во­ды] про­во­дит­ся мысль о не­об­хо­ди­мо­сти цен­тра­ли­за­ции вер­хов­ной вла­сти, опи­раю­щей­ся на дее­спо­соб­ное чи­нов­ни­че­ст­во.

Ос­но­вал сеть мед­ресе, из­вест­ных как Ни­за­мийя (наи­бо­лее зна­чи­тель­ное - в Ба­гда­де), в т. ч. для про­ти­во­дей­ст­вия ак­тив­но­сти край­них ши­и­тов, в ко­то­рых он ви­дел важ­ней­шую внутреннюю уг­ро­зу для Сель­джу­ки­дов. В 1080-е годы пре­сле­до­вал вид­но­го ис­маи­лит­ско­го дея­те­ля Ха­са­на ибн Саб­ба­ха.

Низам аль-Мульк был за­ко­лот не­ким Бу Та­хи­ром Ар­ра­ни, про­брав­шим­ся под ви­дом су­фия к его па­лан­ки­ну на пу­ти из Баг­да­да в Ис­фа­хан. От­вет­ст­вен­ность за убий­ст­во Низам аль-Мульк бы­ла воз­ло­же­на на ис­маи­ли­тов, хо­тя не ис­клю­че­но и уча­стие при­двор­ной кли­ки во гла­ве с же­ной сул­та­на Тер­кен-ха­тун и со­пер­ни­ком Низам аль-Мулькла - Тадж аль-Муль­ком.