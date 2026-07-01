НИЗАМ АЛЬ-МУЛЬК
НИЗАМ АЛЬ-МУЛЬК, Низам ал-Мулк (араб. - порядок царства, почётное имя; настоящее имя - Абу Али ал-Хасан ибн Али ибн Исхак ат-Туси) - сановник Сельджукского султаната.
Из семьи мелкого хорасанского землевладельца, служившего в налоговом ведомстве при Газневидах.
В отрочестве получил религиозно-юридическое образование у богословов и законоведов Туса, молодость провёл в Газни, куда его отец бежал из захваченного сельджуками Хорасана. Затем вернулся на родину и поступил на службу к наместнику - царевичу Алп-Арслану, а после восхождения последнего на престол стал вазиром (с 1063 года). Продолжил карьеру при Мелик-шахе, возглавив державную бюрократию.
В приписываемом ему трактате «Книга о правлении» [«Сийасат-наме»; др. название «Жития царей» («Сийар аль-мулук»); старейшая рукопись - XIII века; имеется несколько изданий персонального текста, а также русский, турейский, французский, немецкий и английский переводы] проводится мысль о необходимости централизации верховной власти, опирающейся на дееспособное чиновничество.
Основал сеть медресе, известных как Низамийя (наиболее значительное - в Багдаде), в т. ч. для противодействия активности крайних шиитов, в которых он видел важнейшую внутреннюю угрозу для Сельджукидов. В 1080-е годы преследовал видного исмаилитского деятеля Хасана ибн Саббаха.
Низам аль-Мульк был заколот неким Бу Тахиром Аррани, пробравшимся под видом суфия к его паланкину на пути из Багдада в Исфахан. Ответственность за убийство Низам аль-Мульк была возложена на исмаилитов, хотя не исключено и участие придворной клики во главе с женой султана Теркен-хатун и соперником Низам аль-Мулькла - Тадж аль-Мульком.