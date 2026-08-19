Низáм аль-­Мульк

Низáм аль-­Мульк ( араб . «Порядок Царства» — почетное прозвание, настоящее имя — Абу Али аль-­Хасан ибн Али ат-­Туси) (10.04.1018 или 1019/20, Радкан, близ Туса — 14.10.1092, Сахна, близ Нехавенда) — сановник Сельджукидов . Из семьи мелкого хорасанского землевладельца, служившего в налоговом ведомстве Государства Газневидов . Получил образование у богословов и законоведов Туса. При наместнике Хорасана Алп-­Арслане возглавлял чиновничество всей области, а после его восхождения на престол стал вазиром . При Малик-шахе продолжил карьеру как глава гражданской администрации всего Сельджукского султаната, фактически выполняя функции регента при малолетнем государе. Стремился сдерживать усиление присутствия огузов в центральных областях Ирана, отправляя их на рубежи державы. Покровительствовал арабской и персидской словесности, мусульманской учености. В конце 1060‑х основал сеть медресе , известных как Низамийя (наиболее значительное — в Багдаде), в том числе для противодействия исмаилитов государству , в котором видел важнейшую внутреннюю угрозу. В 1080‑е преследовал Хасана ибн ас-­Саббаха . Заколот неким Бу-­Тахиром Аррани, который на пути из Багдада в Исфахан пробрался к его паланкину под видом суфия. Ответственность за убийство была возложена на исмаилитов , хотя возможно и участие придворной клики во главе с султаншей Теркен-­хатун и соперником Н. а.-М. — Тадж аль-­Мульком. В приписываемом Н. а.-М. трактате на новоперсидском языке — «Книга о правлении» («Сийасат-нама»; другое название «Жития царей» (Сийар ал-мулук); старейшая рукопись — XIII в.) — проводится идея централизации верховной власти с опорой на дееспособных чиновников, в традиции Тахиридов и Саманидов , которая, в конечном итоге, восходит через Аббасидов к Сасанидам .

Соч. : Сиасет-намэ. Книга о правлении везира XI столетия Низам-ал-­Мулька / Пер. с перс. Б. М. Заходера. М. – Л., 1949.

Лит .: Rizvi S. A. A. Nizam al-Mulk Tusi: his Contribution to Statecraft, Political Theory, and the Art of Government. Lahore, 1978; Lambton A. K. S. The Dilemma of Government in Islamic Persia: the Siyasat-nama of Nizam al-­Mulk // Iran: Journal of the British Institute of Persian Stu­dies. London, 1984. Vol. 22. Р. 55–66. Т. К. Кораев.