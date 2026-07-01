НИЯЗИ

НИЯЗИ (псевдоним; настоящие имя и фамилия - Ния­зи Зуль­фу­гар ог­лы Гад­жи­бе­ков-Та­ги­за­де) - азербайджанский ди­ри­жёр, ком­по­зи­тор, народный артист СССР (1959 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1982 год).

Сын З. Гад­жи­бе­ко­ва (см. в ст. Гад­жи­бе­ко­вы), пле­мян­ник У. Гад­жи­бе­ко­ва, ко­то­рый сыг­рал зна­чительную роль в творческом фор­ми­ро­ва­нии Ниязи.

В 1926-1931 годы учил­ся в Мо­ск­ве (по ком­по­зи­ции у М.Ф. Гне­си­на), Ле­нин­гра­де и др. го­ро­дах, в 1934 году окон­чил ас­пи­ран­ту­ру Азербайджанской кон­сер­ва­то­рии.

На раз­ви­тие ди­ри­жёр­ско­го искусства Ниязи ока­за­ли влия­ние А.В. Пав­лов-Ар­бе­нин, Л.П. Штейн­берг, Н.С. Го­ло­ва­нов, А.В. Га­ук , О. Фрид.

Уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Азербайджанского государственного сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, с 1938 года до кон­ца жиз­ни (с пе­ре­ры­ва­ми) его художественный руководитель и главный ди­ри­жёр.

С 1937 года ди­ри­жёр, в 1951-1952 и 1958-1965 годы главный ди­ри­жёр, в 1961-1965 годы так­же ди­рек­тор Азербайджанского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. В 1979-1984 годы ди­рек­тор и главный ди­ри­жёр Азербайджанской фи­лар­мо­нии.

Сыг­рал зна­чительную роль в про­па­ган­де про­из­ве­де­ний азербайджанских ком­по­зи­то­ров, в 1962 году в Ле­нинградском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та ди­рижи­ро­вал пре­мье­рой ба­ле­та «Ле­ген­да о люб­ви» А. Ме­ли­ко­ва, был од­ним из луч­ших ин­тер­пре­та­то­ров опе­ры «Кё­рог­лы» У. Га­джи­бе­ко­ва и сим­фо­нических му­га­мов Ф. Ами­ро­ва.

Ав­тор ро­ман­тической опе­ры «Хос­ров и Ши­рин» (по Ни­за­ми Гянд­же­ви; 1942 год, Ба­ку), ба­ле­та «Чит­ра» (по Р. Та­го­ру; 1960 год, Куй­бы­шев; 2-я ред. - 1972 год, Ба­ку), сим­фо­нич. му­га­ма «Раст» (1949 год; под ру­ко­во­дством ав­то­ра ис­пол­нен во мно­гих стра­нах, за­пи­сан на грам­пла­стин­ки), пе­сен, му­зы­ки для те­ат­ра и ки­но.

Государственная премия СССР (1951, 1952 годы). Государственная премия Азербайджанской ССР (1967 год).