НИЯЗИ
НИЯЗИ (псевдоним; настоящие имя и фамилия - Ниязи Зульфугар оглы Гаджибеков-Тагизаде) - азербайджанский дирижёр, композитор, народный артист СССР (1959 год), Герой Социалистического Труда (1982 год).
Сын З. Гаджибекова (см. в ст. Гаджибековы), племянник У. Гаджибекова, который сыграл значительную роль в творческом формировании Ниязи.
В 1926-1931 годы учился в Москве (по композиции у М.Ф. Гнесина), Ленинграде и др. городах, в 1934 году окончил аспирантуру Азербайджанской консерватории.
На развитие дирижёрского искусства Ниязи оказали влияние А.В. Павлов-Арбенин, Л.П. Штейнберг, Н.С. Голованов, А.В. Гаук, О. Фрид.
Участвовал в организации Азербайджанского государственного симфонического оркестра, с 1938 года до конца жизни (с перерывами) его художественный руководитель и главный дирижёр.
С 1937 года дирижёр, в 1951-1952 и 1958-1965 годы главный дирижёр, в 1961-1965 годы также директор Азербайджанского театра оперы и балета. В 1979-1984 годы директор и главный дирижёр Азербайджанской филармонии.
Сыграл значительную роль в пропаганде произведений азербайджанских композиторов, в 1962 году в Ленинградском театре оперы и балета дирижировал премьерой балета «Легенда о любви» А. Меликова, был одним из лучших интерпретаторов оперы «Кёроглы» У. Гаджибекова и симфонических мугамов Ф. Амирова.
Автор романтической оперы «Хосров и Ширин» (по Низами Гянджеви; 1942 год, Баку), балета «Читра» (по Р. Тагору; 1960 год, Куйбышев; 2-я ред. - 1972 год, Баку), симфонич. мугама «Раст» (1949 год; под руководством автора исполнен во многих странах, записан на грампластинки), песен, музыки для театра и кино.
Государственная премия СССР (1951, 1952 годы). Государственная премия Азербайджанской ССР (1967 год).