НИВХИ
НИВХИ. Самоназвания - нивх, нивхгу, нивух, нивах, нибах - человек; устаревшее русское - гиляки, народ в России.
Живут в низовьях р. Амур и на о. Сахалин (в основном на севере - в сёлах Некрасовка и Рыбновск Охинского р-на, а также в с. Чир-Унвд Тымовского р-на и в поселке городского типа Ноглики на восточном побережье). Делятся на группы: восточно-сахалинская, западно-сахалинская, тымовско-александровская, амурская, левобережно-лиманская и правобережно-лиманская. Численность 4,7 тыс. человек (2010 год, перепись), из них 2,1 тыс. человек в Хабаровском крае (в осн. в Николаевском и в Ульчском районах) и 2,3 тыс. человек в Сахалинской обл. Говорят в основном по-русски; 0,2 тыс. человек сохраняют нивхский язык. Верующие - православные.
Традиционно нивхи рассматривали как автохтонное население нижнего Амура и Сахалина (российские исследователи Л.И. Шренк, А.М. Золотарёв, М.Г. Левин, А.П. Окладников, Ч.М. Таксами); были распространены также гипотезы об их родстве с северо-американскими индейцами (Л.Я. Штернберг, В.И. Иохельсон) и о происхождении нивхи с юга и их связях с корейцами и тунгусо-маньчжурскими народами (Е.А. Крейнович, Б. Лауфер). До появления на Охотском побережье первой волны тунгусов (XV-XVI века) нивхи занимали территорию до р. Уда на севере, где контактировали с коряками (Окладников); на Сахалине до XX века жили в основном на восточном и западном побережье Северного Сахалина и в низовьях р. Поронай. Многие нивхские роды имели айнское, нанайское, негидальское, орокское и ульчское происхождение. Контакты с русскими с XVII века. С середины XIX века среди нивхи действовали русские миссионеры. В 1897 году насчитывали 4,6 тыс. человек. С 1950-х годов резко падает число владеющих нивхским языкаом (с 76,3% в 1959 году до 23,2% в 1989 году). В 1990-е годы появляются нивхские родовые хозяйства. Нивхи включены в список коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Традиционная культура типична для народов Приамурья, Приморья и Сахалина (см. статью Народы в томе Россия). До XX века имели летние и зимние поселения. С мая по октябрь занимались в основном рыболовством (главным образом лососёвые), с октября по март - пушным промыслом, весной по насту охотились на оленя и лося (до середины XIX века не знали огнестрельного оружия), круглый год добывали морского зверя (в т. ч. с помощью плавного гарпуна тла длиной до 35 м). Летом передвигались на лодках - долблёных с лопатообразными кормой и носом (мла му) и дощатых плоскодонных, типа кит. сампана (калмр му, тыркр му), зимой - на лыжах (голицы - лак, обшитые - энь) и прямокопыльных нартах амурского типа (ту) в собачьей упряжке «ёлочкой». Зимнее жилище - землянка пирамидальной или усечённо-пирамидальной формы (то-рыв, торыф) с зимним входом через полуподземный коридор и летним - через светодымовое отверстие в кровле. Были известны полуподземные (мив-тыв) и наземные (лочурла-тыв, чад-рыв) каркасные и срубные деревянные постройки. Полуземлянки отапливались двумя очагами (посвящёнными морскому и лесному хозяевам), чад-рыв - каном. Со второй половины XIX века распространяется русская изба (лоча-рыф). Летом жили в срубных свайных постройках (кэ-рыф, ке-рыв); сваи и фронтонные доски покрывались резным орнаментом.
Одежда первоначально шилась из тюленьей и рыбьей кожи, с XIX века - из ткани китайского и русского производства, включала короткие штаны с ноговицами и туникообразный правозапашной халат восточно-азиатского типа с надставленными рукавами и правой полой, каймой по левой поле и шарообразными пуговицами на правом боку. Головной убор - коническая шляпа: у мужчин - из бересты (хиб хак), у женщин - из ткани (чиск хак). Мужчины заплетали одну, женщины - две косы.
В XIX веке существовали патрилинейные роды (хар, хал - буквально «ствол»), владевшие промысловой территорией, обрядовым домом и кладбищем, с общим родовым именем и сводом личных имён, которыми не мог пользоваться другой род. Род возглавляли совет старейшин и его лидер (хоймар, пилан); с XIX века администрацией назначались старосты («князцы»). Существовали межродовые экзогамные объединения (доха), патриархальная семья (до 40 человек) и домашнее рабство. Практиковался матрилатеральный кросскузенный брак с трёхродовым союзом (каждый род отдавал девушек в «род зятьёв» и брал жён в «роде тестей»). Были распространены авункулат, левират, групповой брак (мужчина имел право на сестёр своей жены, жён своих старших братьев и на их сестёр, младших сестёр своей матери и жён своего дяди по матери; при этом браки с жёнами дядей по отцу и с племянницами были строго запрещены), колыбельный сговор, брачный выкуп (с середины XIX века) и отработка за невесту, временная матрилокальность брака, кровная месть и выкуп за убийство (тхусинд). Система терминов родства бифуркативного типа в поколении эго и среди младших сиблингов родителей и бифуркативно-линейного типа среди старших сиблингов родителей; зафиксирован генерац. скос типа «омаха». Сиблинги делятся по относительному возрасту без разграничения по полу. Характерен культ родового огня, который зажигался от хранившегося у родового старейшины огнива на новоселье, медвежий праздник и т. п.
Сохранялись культы животных (медведя, касатки и др.), священных деревьев, демиурга Тайрнанда (Тайхнада), морского хозяина Тол-ыза (Толызнга), лесного хозяина Пал-ыза (Палызнга), хозяина грома Тыынта в виде птицы, хозяев дома (тыв-ыз; их фигурки хранились в почётном месте дома), очага (тугр-ыз) и родового огнива (которое ломалось при разделе семьи) и др. Известны мифологич. сюжеты о сотворении суши водоплавающей птицей или синицей, о нескольких солнцах, о сожительстве человека с рыбой, медведем и др., о близнецах как порождении женщины и медведя и др. Основные ритуалы - зимние или зимне-летние жертвоприношения Небу (тлырох чыунид), спуск и подъём лодок, медвежий праздник, осенняя ритуальная охота на медведя (строго в пределах своей родовой промысловой территории). Были распространены трупосожжение (выкс, выкз тоф), наземное, для детей - воздушное (на деревьях, в дуплах) погребение. Шаманство было менее развито, чем у других народов Приамурья.
Развиты аппликация по рыбьей коже, меховая мозаика (у женщин), резьба по дереву и кости, обработка металла (у мужчин); большой ценностью считались копья с инкрустацией из меди и серебра. Характерен криволинейный орнамент амуро-сахалинского типа. «Достоверные» повествоват. рассказы (тулгур) - мифы, былички, легенды о межродовых конфликтах, о несчастной любви и т. п. - исполняли вечером или ночью, некоторые сюжеты были запретны для женщин и неженатых мужчин. Сказки (нызит) - о животных, о юноше-сироте, бытовые – включают поющиеся монологи действующих лиц. У сахалинских Нивхи существовал эпический жанр (настунд/настурш), который полностью пелся либо исполнялся с чередованием речи и пения. Ритуалы медвежьего праздника сопровождаются мифологическими текстами, женской игрой на идиофоне в виде одного или двух брёвен (зас тяс / тятятхас / тятян чхар), женскими танцами (тихдь/тьигынд) с погремушками разных видов. Шаманские песнопения (чам / чамн лудь, чамлунд) сопровождаются игрой на бубне (кас) с помошью колотушки (кастяс / кастярш) и звоном подвесок шаманского пояса (янпан / ян пу), иногда - ударами двух жердей. Известны погребальные песни-плачи (кер-ёдь / черионд), «психоделическое» женское пение (хандудь / хаудант).
Лирический фольклор: любовные песни-иносказания (валхлу / алхтунд / алхтурш), песни-импровизации (лу / лунд / лудь), бытовые песни (нанакэ, калпо), дразнилки (чалф-лылф), колыбельные и др. песни. Для традиционных песен характерны формульные напевы, в современных песнях происходит закрепление текстов за определёнными напевами. Раннефольклорный тип вокальной музыки Нивхи характеризуется специфическими приёмами темброартикуляции (кыхьюдь - тремолированное пение, кенген - фальцетное пение с выраженной назализацией). Музыкальные инструменты: однострунный смычковый тынр / тынгрын (репертуар - песенные мелодии и программные наигрыши); варганы 2 видов - дуговой и пластинчатый (канга / конгон); аэрофоны - свистки из тростника, тальника, птичьей кости, длинная труба (кальни) из полого стебля зонтичного растения (использовались в качестве охотничьих манков, обрядовых и развлекательных инструментов); вихревой аэрофон пувс / хирэн (в прошлом обрядовый, ныне детский).
Дополнительная литература
Шренк Л.И. Об инородцах Амурского края. СПб., 1883–1903. Т. 1–3;
Штернберг Л.Я. Сахалинские гиляки // Этнографическое обозрение. 1893. № 2;
Штернберг Л.Я. Материалы по изучению гиляцкого языка и фольклора. СПб., 1908. Т. 1;
Таксами Ч.М. Нивхи. (Современное хозяйство, культура и быт). Л., 1967;
Таксами Ч.М. Основные проблемы этнографии и истории нивхов: середина XIX – начало XX в. Л., 1976;
Крейнович Е.А. Нивхгу. Загадочные обитатели Сахалина и Амура. М., 1973;
Пропп В.Я. Чукотский миф и гиляцкий эпос // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976;
Карабанова С.Ф. Танцы малых народов юга Дальнего Востока СССР как историко-этнографический источник. М., 1979;
Сиськова А.В. Жанры традиционного фольклора сахалинских нивхов на современном этапе // Традиции и современность в культуре народов Дальнего Востока. Владивосток, 1983;
Сиськова А.В. Традиционные музыкальные инструменты нивхов Сахалина // Культура народов Дальнего Востока: Традиции и современность. Владивосток, 1984.
Иллюстрации:
Фото А.В. Смоляк. Нивхская женщина в традиционном зимнем халате. 1960.
Нивхский резчик по дереву В.С. Лампан. Фото 2002. ИИАЭ ДВО РАН.