«НИВЕЛЯ ОПЕРАЦИЯ» 1917 ГОДА

«НИВЕЛЯ ОПЕРАЦИЯ» 1917 ГОДА- крупнейшая наступательная операция британо-французских войск в ходе Первой мировой войны , проведённая 9 апреля - 5 мая с целью добиться решающего перелома на Западном фронте.

На­зва­ние по­лу­чи­ла по фа­ми­лии глав­но­ко­мандующего французскими вой­ска­ми генерала Р.Ж. Ни­ве­ля, под ру­ко­во­дством ко­то­ро­го бы­ла раз­ра­бо­та­на.

За­мы­сел «Нивеля опервации» пре­ду­смат­ри­вал про­рыв германской обо­ро­ны 2 уда­ра­ми: глав­ный - си­ла­ми французских 5, 6, 10 и 1-й ар­мий ме­ж­ду Рейм­сом и Суа­со­ном (фронт 40 км) в на­прав­ле­нии на Ир­сон; вспо­мо­га­тель­ный - британской 3-й, ча­стью сил 1-й и 5-й ар­мий из р-на Ар­рас на уча­ст­ке 20 км в на­прав­ле­нии на Ва­лан­сь­ен. Французские 3-я и 4-я ар­мии, а так­же британская 4-я ар­мия обес­пе­чи­ва­ли на­сту­паю­щие вой­ска с флан­гов. На главном на­прав­ле­нии в 1-м эше­ло­не дей­ст­во­ва­ли 2 бри­га­ды российской императорской ар­мии, на­прав­лен­ные в 1916 году во Фран­цию (см. Рус­ский экс­пе­ди­ци­он­ный кор­пус). Для про­ве­де­ния опе­ра­ции со­юз­ни­ки при­влек­ли свыше 100 пехотной и 10 кав. ди­ви­зий, 11 тыс. ору­дий, 200 тан­ков и около 1,5 тыс. са­мо­лё­тов. На на­прав­ле­нии главного уда­ра дей­ст­во­ва­ли 59 пехотных и 7 кав. ди­ви­зий, св. 5 тыс. ору­дий, 200 тан­ков и около 1 тыс. са­мо­лё­тов, ко­то­рым про­ти­во­стоя­ли германские 1-я и 7-я ар­мии, на­счи­ты­вав­шие 27 пехотных ди­ви­зий, свыше 2,4 тыс. ору­дий и 640 са­мо­лё­тов. Двой­ное пре­вос­ход­ст­во в си­лах и сред­ст­вах у со­юз­ни­ков бы­ло и на вспо­мо­гательных на­прав­ле­ни­ях.

Пе­рей­дя 9 и 12 апреля в на­сту­п­ле­ние на вспо­мо­гательных на­прав­ле­ни­ях, бри­та­но-французские вой­ска до­би­лись ог­ра­ниченных ус­пе­хов и втя­ну­лись в за­тяж­ные бои. На на­прав­ле­нии главного уда­ра 7-12 апреля французские вой­ска про­ве­ли артиллерийскую под­го­тов­ку, но не­на­ст­ная по­го­да и сла­бо­раз­ви­тая сеть на­блю­дательных пунк­тов сде­ла­ли её ма­ло­эф­фек­тив­ной. По­это­му ата­ку германской по­зи­ций от­ло­жи­ли до 16 апреля, а арт. под­го­тов­ку про­дол­жи­ли (сно­ва не­удач­но). Дли­тель­ная артеллирийская под­го­тов­ка по­зво­ли­ла германскому ко­ман­до­ва­нию раз­га­дать пла­ны про­тив­ни­ка, от­вес­ти часть войск с пе­ре­до­вых по­зи­ций и ук­ре­пить обо­ро­ну. На­чав­шее­ся 16 апреля на­сту­п­ле­ние французской пе­хо­ты и тан­ков (128 ед.), со­про­во­ж­дав­шее­ся ог­не­вым ва­лом, бы­ло встре­че­но ор­га­ни­зо­ван­ным артиллерийским и пу­ле­мёт­ным ог­нём про­тив­ни­ка и, не­смот­ря на пер­во­на­чаль­ный ус­пех (за­хва­че­ны 1-я и час­тич­но 2-я ли­нии обо­ро­ны), французские вой­ска, по­не­ся зна­чительные по­те­ри (бы­ли унич­то­же­ны 57, по др. дан­ным, 118 тан­ков), вы­ну­ж­де­ны бы­ли отой­ти. По­пыт­ки про­рвать германскую обо­ро­ну в по­сле­дую­щие дни (до 5 мая) не до­стиг­ли це­ли.

Про­вал «Нивеля операции» явил­ся ре­зуль­та­том не­удач­но­го вы­бо­ра на­прав­ле­ния главного уда­ра (в наи­бо­лее силь­но ук­ре­п­лён­ных пунк­тах), по­те­ри вне­зап­но­сти на­сту­п­ле­ния, от­сут­ст­вия взаи­мо­дей­ст­вия ме­ж­ду на­сту­пав­ши­ми груп­пи­ров­ка­ми и ро­да­ми войск. В хо­де «Нивеля операции» французские вой­ска по­те­ря­ли уби­ты­ми и ра­не­ны­ми 180 тыс. человек, британские вой­ска - 160 тыс. человек, российские вой­ска - около 5,2 тыс. уби­ты­ми; германские вой­ска - свыше 163 тыс. человек, в т. ч. около 29 тыс. плен­ны­ми. Ог­ром­ные по­те­ри в «Нивеля оперици», по­лу­чив­шей название «бой­ня Ни­ве­ля», вы­зва­ли вос­ста­ния и вол­не­ния в не­сколь­ких французских кор­пу­сах (в т. ч. в российских бри­га­дах), ко­то­рые бы­ли по­дав­ле­ны но­вым глав­но­ко­мандующим А.Ф. Пе­те­ном .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)