«НИВЕЛЯ ОПЕРАЦИЯ» 1917 ГОДА
«НИВЕЛЯ ОПЕРАЦИЯ» 1917 ГОДА- крупнейшая наступательная операция британо-французских войск в ходе Первой мировой войны, проведённая 9 апреля - 5 мая с целью добиться решающего перелома на Западном фронте.
Название получила по фамилии главнокомандующего французскими войсками генерала Р.Ж. Нивеля, под руководством которого была разработана.
Замысел «Нивеля опервации» предусматривал прорыв германской обороны 2 ударами: главный - силами французских 5, 6, 10 и 1-й армий между Реймсом и Суасоном (фронт 40 км) в направлении на Ирсон; вспомогательный - британской 3-й, частью сил 1-й и 5-й армий из р-на Аррас на участке 20 км в направлении на Валансьен. Французские 3-я и 4-я армии, а также британская 4-я армия обеспечивали наступающие войска с флангов. На главном направлении в 1-м эшелоне действовали 2 бригады российской императорской армии, направленные в 1916 году во Францию (см. Русский экспедиционный корпус). Для проведения операции союзники привлекли свыше 100 пехотной и 10 кав. дивизий, 11 тыс. орудий, 200 танков и около 1,5 тыс. самолётов. На направлении главного удара действовали 59 пехотных и 7 кав. дивизий, св. 5 тыс. орудий, 200 танков и около 1 тыс. самолётов, которым противостояли германские 1-я и 7-я армии, насчитывавшие 27 пехотных дивизий, свыше 2,4 тыс. орудий и 640 самолётов. Двойное превосходство в силах и средствах у союзников было и на вспомогательных направлениях.
Перейдя 9 и 12 апреля в наступление на вспомогательных направлениях, британо-французские войска добились ограниченных успехов и втянулись в затяжные бои. На направлении главного удара 7-12 апреля французские войска провели артиллерийскую подготовку, но ненастная погода и слаборазвитая сеть наблюдательных пунктов сделали её малоэффективной. Поэтому атаку германской позиций отложили до 16 апреля, а арт. подготовку продолжили (снова неудачно). Длительная артеллирийская подготовка позволила германскому командованию разгадать планы противника, отвести часть войск с передовых позиций и укрепить оборону. Начавшееся 16 апреля наступление французской пехоты и танков (128 ед.), сопровождавшееся огневым валом, было встречено организованным артиллерийским и пулемётным огнём противника и, несмотря на первоначальный успех (захвачены 1-я и частично 2-я линии обороны), французские войска, понеся значительные потери (были уничтожены 57, по др. данным, 118 танков), вынуждены были отойти. Попытки прорвать германскую оборону в последующие дни (до 5 мая) не достигли цели.
Провал «Нивеля операции» явился результатом неудачного выбора направления главного удара (в наиболее сильно укреплённых пунктах), потери внезапности наступления, отсутствия взаимодействия между наступавшими группировками и родами войск. В ходе «Нивеля операции» французские войска потеряли убитыми и ранеными 180 тыс. человек, британские войска - 160 тыс. человек, российские войска - около 5,2 тыс. убитыми; германские войска - свыше 163 тыс. человек, в т. ч. около 29 тыс. пленными. Огромные потери в «Нивеля оперици», получившей название «бойня Нивеля», вызвали восстания и волнения в нескольких французских корпусах (в т. ч. в российских бригадах), которые были подавлены новым главнокомандующим А.Ф. Петеном.