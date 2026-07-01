НИВА
НИВА - российский еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал.
Выходил в Санкт-Петербурге в 1870-1918 годы в издательстве А.Ф. Маркса, был рассчитан на массового читателя.
В «Ниве» печатались произведения А.А. Блока, П.Д. Боборыкина, И.А. Бунина, И.А. Гончарова, Н.С. Лескова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, Д.С. Мережковского, Вас.И. Немировича-Данченко, И.Н. Потапенко, Л.Н. Толстого (в 1899 году - роман «Воскресение»), А.А. Фета, А.П. Чехова и др.
Публиковались биографические очерки о крупных деятелях культуры, библиографические заметки, статьи по археологии, естествознанию, географии, педагогике, спорту и др. С 1891 года в качестве бесплатного приложения к «Ниве» издавались сочинения многих русских и иностранных писателей, что обеспечило журналу большие тиражи и популярность.