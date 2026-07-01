НИВА

НИВА - российский еже­не­дель­ный ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный литературно-ху­дожественный и на­учно-по­пу­ляр­ный жур­нал.

Вы­хо­дил в Санкт-Пе­тер­бур­ге в 1870-1918 годы в издательстве А.Ф. Мар­кса , был рас­счи­тан на мас­со­во­го чи­та­те­ля.

В «Ниве» пе­ча­та­лись про­из­ве­де­ния А.А. Бло­ка, П.Д. Бо­бо­ры­ки­на, И.А. Бу­ни­на, И.А. Гон­ча­ро­ва , Н.С. Лес­ко­ва, Д.Н. Ма­ми­на-Си­би­ря­ка, Д.С. Ме­реж­ков­ско­го, Вас.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко, И.Н. По­та­пен­ко, Л.Н. Тол­сто­го (в 1899 году - ро­ман «Вос­кре­се­ние»), А.А. Фе­та, А.П. Че­хо­ва и др.

Пуб­ли­ко­ва­лись био­гра­фические очер­ки о круп­ных дея­те­лях куль­ту­ры, биб­лио­гра­фические за­мет­ки, ста­тьи по ар­хео­ло­гии, ес­те­ст­во­зна­нию, гео­гра­фии, пе­да­го­ги­ке, спор­ту и др. С 1891 года в ка­че­ст­ве бес­плат­но­го при­ло­же­ния к «Ниве» из­да­ва­лись со­чи­не­ния многих русских и иностранных пи­са­те­лей, что обес­пе­чи­ло жур­на­лу боль­шие ти­ра­жи и по­пу­ляр­ность.

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