НИУЭ
НИУЭ (Niue) - коралловый остров в южной части Тихого океана, в Полинезии, в 2200 км к северо-востоку от Новой Зеландии; «самоуправляющаяся территория в свободной ассоциации с Новой Зеландией».
Площадь 260 км2. Население 1,27 тыс. человек (2012 год; с середины 1960-х годов сократилось в 4 раза за счёт постоянного оттока в Новую Зеландию и Австралию), в основном полинезийцы. Свыше 80% верующих - представители протестантских деноминаций (гл. обр. конгрегационалисты). Административный центр - Алофи (560 человек, 2012 год). Официальный язык - английский, распространён язык ниуэ (относится к полинезийским языкам). Денежная единица - новозеландский доллар (имеет хождение доллар Ниуэ, преим. для коллекционирования). Административное деление - 13 округов.
Остров заселён около 900 года преимущественно полинезийцами с Самоа, Тонга и о-вов Кука. Дефицит пресной воды и плодородных почв затруднял дальнейшую колонизацию острова. Открыт в 1774 году британским мореплавателем Дж. Куком, назван Диким (Савидж, Savage). Одной из отличительных черт социальной организации Ниуэ была выборность верховного вождя, титул которого не наследовался. Институт королевской власти был заимствован у Самоа и Тонга не ранее начала XVIII века. С конца 1830-х годов началось проникновение на Ниуэ европейцев, в 1846 году Лондонским миссионерским обществом основана британская протестантская миссия.
В апреле 1900 года по предложению короля Ниуэ остров перешёл под протекторат Британской империи и был включён в Британские Западно-Тихоокеанские территории. В июне 1901 года аннексирован Новой Зеландией в обмен на поддержку Великобритании в англо-бурской войне 1899-1902 годы. В 1965 году получил ограниченную автономию, в 1974 году - внутренне самоуправление в рамках «свободной ассоциации» с Новой Зеландией, ведающей вопросами обороны и внешних сношений. В октябре 1974 года после всеобщего голосования принята Конституция Ниуэ. Законодательная власть была передана Ассамблее Ниуэ из 20 членов, исполнительная - правительству. Представителем Новой Зеландии на Ниуэ является верховный комиссар, назначаемый по согласованию между правительствами Ниуэ и Новой Зеландии.
Основа экономики - селькое хозйство (занята б. ч. работающих). Важная составляющая государственного дохода - выпуск коллекционных почтовых марок. Ниуэ в значительной степени зависит от финансовой помощи Новой Зеландии, а также Австралии. Существенный ущерб хозяйству наносят тропич. ураганы (последний, наиболее мощный, - Гета в 2004 году; ущерб оценивается в 60 млн. долл.). Основные экспортные культуры: кокосовая пальма, тропические фрукты (бананы, лайм, маракуйя, папайя), таро, ваниль. Для внутреннего потребления выращивают маниок, батат, ямс и др. В начале XXI века внедряется т. н. экологическое (органическое) земледелие (без применения химич. препаратов). Разводят домашний скот. Пчеловодство. Рыболовство. Мелкие предприятия по производству копры, переработке тропич. фруктов и овощей. Ремесленное производство сувениров. Развивается междунар. туризм (св. 4,6 тыс. человек в 2009 году): экологический, морской оздоровительный, водно-спортивный (дайвинг, рыбалка и др.). Для стимулирования финансового сектора в 2002 году создана особая экономическая зона Ниуэ (в т. ч. продажа лицензий на вылов рыбы).
Длина автодорог 120 км. Общественного транспорта нет. Международный аэропорт Ханан (к югу от Алофи). Причал для небольших судов (в Алофи).
Стоимость товарного импорта многократно превышает стоимость экспорта (соответственно 9 млн. долл. и 200 тыс. долл.; середина 2000-х годов). Экспорт: копра, мёд, ваниль, тропические фрукты и овощи, сувениры. Импорт: продовольственные и промышленный товары, топливо, транспортные средства, живой скот. Главный внешнеторговый партнёр - Новая Зеландия (свыше 80% товарооборота).