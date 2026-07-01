НИУЭ

НИУЭ (Niue) - ко­рал­ло­вый ост­ров в южной час­ти Ти­хо­го океана, в По­ли­не­зии , в 2200 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Но­вой Зе­лан­дии; «са­мо­управ­ляю­щая­ся тер­ри­то­рия в сво­бод­ной ас­со­циа­ции с Но­вой Зе­лан­ди­ей».

Площадь 260 км2. Население 1,27 тыс. человек (2012 год; с середины 1960-х годов со­кра­ти­лось в 4 раза за счёт по­сто­ян­ного от­то­ка в Но­вую Зе­лан­дию и Ав­ст­ра­лию), в основном по­ли­не­зий­цы. Свыше 80% ве­рую­щих - пред­ста­ви­те­ли про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (гл. обр. кон­гре­га­цио­на­ли­сты). Административный центр - Ало­фи (560 человек, 2012 год). Официальный язык - анг­лий­ский, рас­про­стра­нён язык ни­уэ (от­но­сит­ся к по­ли­не­зий­ским язы­кам). Де­неж­ная еди­ни­ца - но­во­зе­ланд­ский дол­лар (име­ет хо­ж­де­ние дол­лар Ниуэ, пре­им. для кол­лек­цио­ни­ро­ва­ния). Административное де­ле­ние - 13 ок­ру­гов.

Ост­ров за­се­лён около 900 года пре­имущественно по­ли­не­зий­ца­ми с Са­моа, Тон­га и о-вов Ку­ка. Де­фи­цит пре­сной во­ды и пло­до­род­ных почв за­труд­нял даль­ней­шую ко­ло­ни­за­цию ост­ро­ва. От­крыт в 1774 году британским море­пла­ва­те­лем Дж. Ку­ком, на­зван Ди­ким (Са­видж, Savage). Од­ной из от­ли­чительных черт со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции Ниуэ бы­ла вы­бор­ность вер­хов­но­го во­ж­дя, ти­тул ко­то­ро­го не на­сле­до­вал­ся. Ин­сти­тут ко­ро­лев­ской вла­сти был за­им­ст­во­ван у Са­моа и Тон­га не ра­нее начала XVIII века. С конца 1830-х годов на­ча­лось про­ник­но­ве­ние на Ниуэ ев­ро­пей­цев, в 1846 году Лон­дон­ским мис­сио­нер­ским обществом ос­но­ва­на британская про­тес­тант­ская мис­сия.

В апреле 1900 года по пред­ло­же­нию ко­ро­ля Ниуэ ост­ров пе­ре­шёл под про­тек­то­рат Британской им­пе­рии и был вклю­чён в Британские За­пад­но-Ти­хо­оке­ан­ские тер­ри­то­рии. В ию­не 1901 года ан­нек­си­ро­ван Но­вой Зе­лан­ди­ей в об­мен на под­держ­ку Ве­ли­ко­бри­та­нии в анг­ло-бур­ской вой­не 1899-1902 годы. В 1965 году по­лу­чил ог­ра­ниченную ав­то­но­мию, в 1974 году - внутренне са­мо­управ­ле­ние в рам­ках «сво­бод­ной ас­со­циа­ции» с Но­вой Зе­лан­ди­ей, ве­даю­щей во­про­са­ми обо­ро­ны и внеш­них сно­ше­ний. В октябре 1974 года по­сле все­об­ще­го го­ло­со­ва­ния при­ня­та Кон­сти­ту­ция Ниуэ. За­ко­но­дательная власть бы­ла пе­ре­да­на Ас­самб­лее Ниуэ из 20 чле­нов, ис­пол­ни­тель­ная - пра­ви­тель­ст­ву. Пред­ста­ви­те­лем Но­вой Зе­лан­дии на Ниуэ яв­ля­ет­ся вер­хов­ный ко­мис­сар, на­зна­чае­мый по со­гла­со­ва­нию ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми Ниуэ и Но­вой Зе­лан­дии.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - селькое хозйство (за­ня­та б. ч. ра­бо­таю­щих). Важ­ная со­став­ляю­щая государственного до­хо­да - вы­пуск кол­лек­ци­он­ных поч­то­вых ма­рок. Ниуэ в зна­чительной сте­пе­ни за­ви­сит от фи­нан­со­вой по­мо­щи Но­вой Зе­лан­дии, а так­же Ав­ст­ра­лии. Су­ще­ст­вен­ный ущерб хо­зяй­ст­ву на­но­сят тро­пич. ура­га­ны (по­след­ний, наи­бо­лее мощ­ный, - Ге­та в 2004 году; ущерб оце­ни­ва­ет­ся в 60 млн. долл.). Основные экс­порт­ные куль­ту­ры: ко­ко­со­вая паль­ма, тро­пические фрук­ты (ба­на­ны, лайм, ма­ра­куйя, па­пайя), таро, ва­ниль. Для внутреннего по­треб­ле­ния вы­ра­щи­ва­ют ма­ни­ок, ба­тат, ямс и др. В начале XXI века вне­дря­ет­ся т. н. эко­ло­ги­че­ское (ор­га­ни­че­ское) зем­ле­де­лие (без при­ме­не­ния хи­мич. пре­па­ра­тов). Раз­во­дят до­маш­ний скот. Пче­ло­вод­ст­во. Ры­бо­лов­ст­во. Мел­кие пред­при­ятия по про­изводству коп­ры, пе­ре­ра­бот­ке тро­пич. фрук­тов и ово­щей. Ре­мес­лен­ное про­изводство су­ве­ни­ров. Раз­ви­ва­ет­ся ме­ж­ду­нар. ту­ризм (св. 4,6 тыс. человек в 2009 году): эко­ло­ги­че­ский, мор­ской оз­до­ро­ви­тель­ный, вод­но-спор­тив­ный (дай­винг, ры­бал­ка и др.). Для сти­му­ли­ро­ва­ния фи­нан­со­во­го сек­то­ра в 2002 году соз­да­на осо­бая эко­но­мическая зо­на Ни­уэ (в т. ч. про­да­жа ли­цен­зий на вы­лов ры­бы).

Дли­на ав­то­до­рог 120 км. Об­щественного транс­пор­та нет. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ха­нан (к югу от Ало­фи). При­чал для не­боль­ших су­дов (в Ало­фи).

Стои­мость то­вар­но­го им­пор­та мно­го­крат­но пре­вы­ша­ет стои­мость экс­пор­та (со­от­вет­ст­вен­но 9 млн. долл. и 200 тыс. долл.; середина 2000-х годов). Экс­порт: коп­ра, мёд, ва­ниль, тро­пические фрук­ты и ово­щи, су­ве­ни­ры. Им­порт: про­до­вольственные и промышленный то­ва­ры, то­п­ли­во, транс­порт­ные сред­ст­ва, жи­вой скот. Главный внеш­не­тор­го­вый парт­нёр - Но­вая Зе­лан­дия (свыше 80% то­ва­ро­обо­ро­та).

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