НИТТИ ФРАНЧЕСКО САВЕРИО ВИНЧЕНЦО ДЕ ПАОЛА
НИТТИ ФРАНЧЕСКО САВЕРИО ВИНЧЕНЦО ДЕ ПАОЛА- итальянский государственный и политический деятель.
Из семьи государственного служащего. C 1882 года учился в классическом лицее им. Виктора Эммануила в Неаполе. В 1890 году получил диплом юриста.
Сотрудничал в ряде итальянских газет и журналов, с 1894 года главный редактор журнала «La Riforma Sociale». В 1899 году получил должность профессора в университете Неаполя по специальности финансы и финансовое право; также преподавал в Высшей сельско-хозяйственной школе в Портичи. В 1900-е годы заслужил себе репутацию одного из видных представителей меридионализма.
В работе «Север и Юг» («Nord e Sud», 1900 год), опираясь на статистические материалы, рассмотрел причины экономические неравенства итальянских регионов. В 1904 году избран депутатом итальянского парламента от Радикальной партии. Разрабатывал проекты содействия развитию Юга: спец. законы по Калабрии и Неаполю (1906 год), по созданию искусственых водохранилищ на реках Тирсо и Нето (1913 год). В 1911-1914 годы министр сельского хозяйства, промышленности и торговли в правительстве Дж. Джолитти, автор законопроекта о страховании жизни, который положил начало Национальному институту страхования (ИНА).
В 1917-1919 годы министр финансов в правительстве В.Э. Орландо. В 1917 году учредил Национальный институт обмена валют, в том же году стал одним из основателей Общества по оказанию помощи бывшим солдатам и развитию мелиорации необрабатываемых земель.
23 июня 1919 года - 15 июня 1920 года председаиель СМ Италии. Проводил жёсткую налоговую политику (в т. ч. в отношении высших слоёв общества), поощрял развитие итальянского экспорта. При Ф.С.В. де П. Нитти официально введён 8-часовой рабочий день. Во внешней политике основное внимание Нитти было сосредоточено на решении т. н. адриатического вопроса [определение границ Италии с Королевством сербов, хорватов и словенцев (КСХС)]. Не поддержал экспедицию Г. Д’Аннунцио в Фиуме, в сентябре 1919 года выступил за решение вопроса о государственной принадлежности города дипломатическими средствами. Отказался от отправки итальянского экспедиционного корпуса на Кавказ, планировавшейся Орландо. В апреле 1920 года принял участие в конференции Антанты в Сан-Ремо. Внёс значительный вклад в подготовку Рапалльского договора о границе Италии и КСХС (12 ноября 1920 год).
Летом 1922 года добивался создания национальной коалиции и достижения мирного соглашения с фашистами. В ноябре 1922 года отказался признать легитимность правительства Б. Муссолини. В июне 1924 года, после разграбления дома Нитти в Риме и неоднократных угроз физической расправы, уехал в Швейцарию, затем во Францию.
В 1930-х годы вёл активную антифашистскую деятельность, оказывал помощь К. Росселли и Г. Сальвемини. В августе 1943 года арестован гестапо в Тулузе и депортирован в Тироль. Освобождён в мае 1945 года.
Вернулся в Италию, в 1945-1946 годы член Национального совета, в 1946-1948 годы депутат Конституционной ассамблеи, в 1948-1953 годы сенатор. Один из идейных вдохновителей политического движения Национальный демократический альянс (образован после смерти Н. в марте 1953 года; после неудачи на всеобщих выборах в июле 1953 года был распущен).
Сочинения:
Народонаселение и общественный строй. СПб., 1898;
Основные начала финансовой науки. М., 1904;
La ricchezza dell’Italia. Quanto è ricca l’Italia. Come è distribuita la ricchezza in Italia. Roma, 1905;
Европа без мира. П.; М., 1923;
Европа над бездной. П., 1923; Scritti politici. Bari, 1959–1980. Vol. 1–7.