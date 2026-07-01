НИТТИ ФРАНЧЕСКО САВЕРИО ВИНЧЕНЦО ДЕ ПАОЛА

НИТТИ ФРАНЧЕСКО САВЕРИО ВИНЧЕНЦО ДЕ ПАОЛА- итальянский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи государственного слу­жа­ще­го. C 1882 года учил­ся в клас­сическом ли­цее им. Вик­то­ра Эм­ма­нуи­ла в Неа­по­ле . В 1890 году по­лу­чил ди­плом юри­ста.

Со­труд­ни­чал в ря­де итальянских га­зет и жур­на­лов, с 1894 года главный ре­дак­тор журнала «La Ri­for­ma Sociale». В 1899 году по­лу­чил долж­ность про­фес­со­ра в университете Не­апо­ля по спе­ци­аль­но­сти фи­нан­сы и фи­нан­со­вое пра­во; так­же пре­по­да­вал в Выс­шей сельско-хозяйственной шко­ле в Пор­ти­чи. В 1900-е годы за­слу­жил се­бе ре­пу­та­цию од­но­го из вид­ных пред­ста­ви­те­лей ме­ри­дио­на­лиз­ма.

В ра­бо­те «Се­вер и Юг» («Nord e Sud», 1900 год), опи­ра­ясь на ста­ти­стические ма­те­риа­лы, рас­смот­рел при­чи­ны эко­но­мические не­ра­вен­ст­ва итальянских ре­гио­нов. В 1904 году из­бран де­пу­та­том итальянского пар­ла­мен­та от Ра­ди­каль­ной пар­тии. Раз­ра­ба­ты­вал про­ек­ты со­дей­ст­вия раз­ви­тию Юга: спец. за­ко­ны по Ка­лаб­рии и Не­апо­лю (1906 год), по соз­да­нию ис­кусственых во­до­хра­ни­лищ на ре­ках Тир­со и Не­то (1913 год). В 1911-1914 годы министр сельского хозяйства, промышленности и тор­гов­ли в пра­ви­тель­ст­ве Дж. Джо­лит­ти , ав­тор за­ко­но­про­ек­та о стра­хо­ва­нии жиз­ни, ко­то­рый по­ло­жил на­ча­ло Национальному институту стра­хо­ва­ния (ИНА).

В 1917-1919 годы министр фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­ве В.Э. Ор­лан­до. В 1917 году уч­ре­дил Национальный институт об­ме­на ва­лют, в том же го­ду стал од­ним из ос­но­ва­те­лей Общества по ока­за­нию по­мо­щи бывшим сол­да­там и раз­ви­тию ме­лио­ра­ции не­об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель.

23 июня 1919 года - 15 июня 1920 года председаиель СМ Ита­лии. Про­во­дил жё­ст­кую на­ло­го­вую по­ли­ти­ку (в т. ч. в от­но­ше­нии выс­ших сло­ёв об­ще­ст­ва), по­ощ­рял раз­ви­тие итальянского экс­пор­та. При Ф.С.В. де П. Нитти офи­ци­аль­но вве­дён 8-ча­со­вой ра­бо­чий день. Во внеш­ней по­ли­ти­ке основное вни­ма­ние Нитти бы­ло со­сре­до­то­че­но на ре­ше­нии т. н. ад­риа­тического во­про­са [оп­ре­де­ле­ние гра­ниц Ита­лии с Ко­ро­лев­ст­вом сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (КСХС)]. Не под­дер­жал экс­пе­ди­цию Г. Д’Аннунцио в Фиу­ме, в сентябре 1919 года вы­сту­пил за ре­ше­ние во­про­са о государственной при­над­леж­но­сти го­ро­да ди­плома­тическими сред­ст­ва­ми. От­ка­зал­ся от от­прав­ки итальянского экс­пе­диционного кор­пу­са на Кав­каз, пла­ни­ро­вав­шей­ся Ор­лан­до. В апреле 1920 года при­нял уча­стие в кон­фе­рен­ции Ан­тан­ты в Сан-Ре­мо. Внёс зна­чительный вклад в под­го­тов­ку Ра­палль­ско­го до­го­во­ра о гра­ни­це Ита­лии и КСХС (12 ноября 1920 год).

Ле­том 1922 года до­би­вал­ся соз­да­ния национальной коа­ли­ции и до­сти­же­ния мир­но­го со­гла­ше­ния с фа­ши­ста­ми. В но­ябре 1922 года от­ка­зал­ся при­знать ле­ги­тим­ность пра­ви­тель­ст­ва Б. Мус­со­ли­ни . В ию­не 1924 года, по­сле раз­граб­ле­ния до­ма Нитти в Ри­ме и не­од­но­крат­ных уг­роз фи­зической рас­пра­вы, уе­хал в Швей­ца­рию, за­тем во Фран­цию.

В 1930-х годы вёл ак­тив­ную ан­ти­фа­ши­ст­скую дея­тель­ность, ока­зы­вал по­мощь К. Рос­сел­ли и Г. Саль­ве­ми­ни. В августе 1943 года аре­сто­ван гес­та­по в Ту­лу­зе и де­пор­ти­ро­ван в Ти­роль. Ос­во­бо­ж­дён в мае 1945 года.

Вер­нул­ся в Ита­лию, в 1945-1946 годы член Национального со­ве­та, в 1946-1948 годы депутат Кон­сти­туционной ас­самб­леи, в 1948-1953 годы се­на­тор. Один из идей­ных вдох­но­ви­те­лей по­ли­тического дви­же­ния Национальный де­мо­кра­тический аль­янс (об­ра­зо­ван по­сле смер­ти Н. в мар­те 1953 года; после не­уда­чи на все­об­щих вы­бо­рах в ию­ле 1953 года был рас­пу­щен).

Сочинения:

На­ро­до­на­се­ле­ние и об­ще­ст­вен­ный строй. СПб., 1898;

Ос­нов­ные на­ча­ла фи­нан­со­вой нау­ки. М., 1904;

La ricchezza dell’Italia. Quan­to è ricca l’Italia. Come è distribuita la ricchez­za in Italia. Roma, 1905;

Ев­ро­па без ми­ра. П.; М., 1923;

Ев­ро­па над безд­ной. П., 1923; Scritti politici. Bari, 1959–1980. Vol. 1–7.