НИТРАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО
НИТРАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО (словац. Nitrianske kniežatstvo, венг. Nyitrai Fejedelemség) - славянское княжество в IX - начале XII веков на западе современной Словакии.
Первый известный нитранский князь - Прибина. В 833 году он был изгнан великоморавским кн. Моймиром I (см. Моймировичи), присоединившим Нитранское княжество к Великоморавской державе. Моймир I предпринял попытку христианизации Нитрянского княжества, пригласив из Пассау священников, которые до этого около 831 года крестили Моравию. Во время правления великоморавского кн. Ростислава (846-870 годы) Нитрянским княжеством управлял его племянник Святополк (около 862-871 годов), ставший затем князем Великой Моравии (871-894 годы). После того как перед смертью Святополк разделил власть в Великой Моравии между своими сыновьями, нитранским князем стал Святополк II (894-899 годы), который подчинялся старшему брату, великоморавскому кн. Моймиру II (894-906 годы). В 898-899 годы Святополк II поднял против брата восстание, после неудачи которого бежал в Баварию, где и умер в изгнании (около 906 года). После падения Великоморавской державы и пресечения династии Моймировичей завершился период развития Моравии и Нитранское княжество в рамках единого государства.
В первой половине X века, согласно венгерским источникам, Нитранским княжеством управлял венгерский воевода Лель, но, возможно, первым венг. князем в Нитре был уже его отец Тас. В 955 году Лель погиб во время похода в Германию. Он не имел наследников, в связи с чем Нитранское княжество перешло к Арпадам, став их удельным княжеством. При венгерском князе Гезе (ок. 971 года, по др. данным, 972-997 годы) удельным нитранским князем был его младший брат Михай. В 995 году Михай был отстранён от власти Гезой, который поставил во главе Нитрянского княжества своего сына - Иштвана (Стефана) (995-997 год). В 1001 году Нитранское княжество завоёвано польским кн. Болеславом Храбрым (см. Болеслав I). Он не смог удержать его за собой, вскоре уступив Нитрнское княжество сыну Михая - Владиславу Лысому.
В период польского господства Нитрянское княжество занимало обширные территории. На юге оно простиралось до Дуная, Новоградских гор (Терчиной долины), гор. Буковске-Врхи, далее до Тисы между устьем р. Слана (Шайо) и р. Бодрог. На востоке границы княжества доходили до гребней гор Земпленске-Врхи и Сланске-Врхи. В 1029 году венгерский король Иштван I одержал победу над младшим братом и наследником Владислава - Вазулом, заключив последнего в тюрьму. Нитранским князем он поставил своего сына Имре (Эмерика) (1029-1931 годы), который ещё с 1023 года являлся бихарским князем (по назв. комитата Бихар в Венгрии).
Правителями Нитрянского княжества далее были сын Владислава - Домослав (1042, 1046-1048 годы), сын Вазула - Бела (1048-1060 годы), сыновья Белы - Геза (1063-1074 годы), Владислав (1074-1077 годы) и Ламперт (1077-1795 годы), наконец, сын Гезы - Альмош (1095-1108 годы). Правитель Нитрянсого княжества занимал высокое место в системе престолонаследия в Венгерском королевстве. После смерти венг. короля он был его преемником на престоле, передавая владение Нитрянского княжества подчинённому ему бихарскому князю. Тем самым Нитрянское княжества рассматривалось как неотъемлемая часть Венгерского королевства. В начале XII века ситуация изменилась. В 1108 году венгерский король Кальман (Коломан) с целью обеспечить наследование престола своему сыну Иштвану низложил и ослепил нитранского и бихарского кн. Альмоша. Около 1110 года Ниитрянское княжество было ликвидировано.