НИТРАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

НИТРАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО (сло­вац. Nit­rianske kniežatstvo, венг. Nyitrai Fejede­lemség) - славянское кня­же­ст­во в IX - начале XII веков на за­па­де современной Сло­ва­кии.

Пер­вый из­вест­ный нитранс­кий князь - При­би­на . В 833 году он был из­гнан ве­ли­ко­мо­рав­ским кн. Мой­ми­ром I (см. Мой­ми­ро­ви­чи), при­сое­ди­нив­шим Нитранское княжество к Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­ве. Мой­мир I пред­при­нял по­пыт­ку хри­стиа­ни­за­ции Нитрянского княжества, при­гла­сив из Пас­сау свя­щен­ни­ков, ко­то­рые до это­го около 831 года кре­сти­ли Мо­ра­вию. Во вре­мя прав­ле­ния ве­ли­ко­мо­рав­ско­го кн. Рос­ти­сла­ва (846-870 годы) Нитрянским княжеством управ­лял его пле­мян­ник Свя­то­полк (около 862-871 годов), став­ший за­тем кня­зем Великой Мо­ра­вии (871-894 годы). По­сле то­го как пе­ред смер­тью Свя­то­полк раз­де­лил власть в Великой Мо­ра­вии ме­ж­ду свои­ми сы­новь­я­ми, нитранс­ким кня­зем стал Свя­то­полк II (894-899 годы), ко­то­рый под­чи­нял­ся стар­ше­му бра­ту, ве­ли­ко­мо­рав­ско­му кн. Мой­ми­ру II (894-906 годы). В 898-899 годы Свя­то­полк II под­нял про­тив бра­та вос­ста­ние, по­сле не­уда­чи ко­то­ро­го бе­жал в Ба­ва­рию , где и умер в из­гна­нии (около 906 года). По­сле па­де­ния Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы и пре­се­че­ния ди­на­стии Мой­ми­ро­ви­чей за­вер­шил­ся пе­ри­од раз­ви­тия Мо­ра­вии и Нитранское княжество в рам­ках еди­но­го го­су­дар­ст­ва.

В первой половине X века, со­глас­но венгерским ис­точ­ни­кам, Нитранским княжеством управ­лял венгерский вое­во­да Лель, но, воз­мож­но, пер­вым венг. кня­зем в Нит­ре был уже его отец Тас. В 955 году Лель по­гиб во вре­мя по­хо­да в Гер­ма­нию. Он не имел на­след­ни­ков, в свя­зи с чем Нитранское княжество пе­ре­шло к Ар­па­дам, став их удель­ным кня­же­ст­вом. При венгерском князе Ге­зе (ок. 971 года, по др. дан­ным, 972-997 годы) удель­ным нитранс­ким кня­зем был его млад­ший брат Ми­хай. В 995 году Ми­хай был от­стра­нён от вла­сти Ге­зой, ко­то­рый по­ста­вил во гла­ве Нитрянского княжества сво­его сы­на - Иш­тва­на (Сте­фа­на) (995-997 год). В 1001 году Нитранское княжество за­воё­ва­но польским кн. Бо­ле­сла­вом Храб­рым (см. Бо­ле­слав I). Он не смог удер­жать его за со­бой, вско­ре ус­ту­пив Нитрнское княжество сы­ну Ми­хая - Вла­ди­сла­ву Лы­со­му.

В пе­ри­од польского гос­под­ства Нитрянское княжество за­ни­ма­ло об­шир­ные тер­ри­то­рии. На юге оно про­сти­ра­лось до Ду­ная, Ново­град­ских гор (Тер­чи­ной до­ли­ны), гор. Бу­ков­ске-Врхи, да­лее до Ти­сы ме­ж­ду усть­ем р. Сла­на (Шайо) и р. Бод­рог. На вос­то­ке гра­ницы кня­же­ст­ва до­хо­ди­ли до греб­ней гор Зем­плен­ске-Врхи и Слан­ске-Врхи. В 1029 году венгерский ко­роль Иш­тван I одер­жал по­бе­ду над млад­шим бра­том и на­след­ни­ком Вла­ди­сла­ва - Ва­зу­лом, за­клю­чив по­след­не­го в тюрь­му. Нитранс­ким кня­зем он по­ста­вил сво­его сы­на Им­ре (Эме­ри­ка) (1029-1931 годы), ко­то­рый ещё с 1023 года яв­лял­ся би­хар­ским кня­зем (по назв. ко­ми­та­та Би­хар в Венг­рии).

Пра­ви­те­ля­ми Нитрянского княжества да­лее бы­ли сын Вла­ди­сла­ва - До­мо­слав (1042, 1046-1048 годы), сын Ва­зу­ла - Бе­ла (1048-1060 годы), сы­но­вья Бе­лы - Ге­за (1063-1074 годы), Вла­ди­слав (1074-1077 годы) и Лам­перт (1077-1795 годы), на­ко­нец, сын Ге­зы - Аль­мош (1095-1108 годы). Пра­ви­тель Нитрянсого княжества за­ни­мал вы­со­кое ме­сто в сис­те­ме пре­сто­ло­нас­ле­дия в Венгерском ко­ро­лев­ст­ве. По­сле смер­ти венг. ко­ро­ля он был его пре­ем­ни­ком на пре­сто­ле, пе­ре­да­вая вла­де­ние Нитрянского княжества под­чи­нён­но­му ему би­хар­ско­му кня­зю. Тем са­мым Нитрянское княжества рас­смат­ри­ва­лось как не­отъ­ем­ле­мая часть Венгерского ко­ро­лев­ст­ва. В начале XII века си­туа­ция из­ме­ни­лась. В 1108 году венгерский ко­роль Каль­ман (Ко­ло­ман) с це­лью обес­пе­чить на­сле­до­ва­ние пре­сто­ла сво­ему сы­ну Иш­тва­ну низ­ло­жил и ос­ле­пил нитранс­ко­го и би­хар­ско­го кн. Аль­мо­ша. Около 1110 года Ниитрянское княжество бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но.

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