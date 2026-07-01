НИТИРЭН ДЗЭННИТИМАРО
НИТИРЭН ДЗЭННИТИМАРО - японский буддийский монах, мыслитель, основатель школы Хоккэ-сю (Цветок дхармы), названной впоследствии его именем.
Из семьи чиновника (мать Д. Нитирэна принадлежала к аристократическому роду Киёвара). В возрасте 12 лет стал монахом школы Тэндай, доктрины которой легли в основу его учения.
Д. Нитирэн рассматривал исторический период, в который он жил, как время упадка буддизма. Считал единственно возможным путём достижения спасения в этих условиях практику молитвенного восславления названия Лотосовой сутры («Наму-мёхо-рэнгэ-кё»), в котором, по его мнению, закодирована суть истинного учения Будды в его абсолютной ипостаси, что должно способствовать пробуждению у человека собств. природы будды и обретению благоденствия в данной жизни.
Одним из важнейших положений учения Д. Нитирэна является также доктрина о возможности превращения государства в «землю Будды» благодаря деятельности бодхисаттв по распространению истинного учения Лотосовой сутры. Д. Нитирэн преследовался властями за призывы к искоренению всех др. буддийских школ, которые он обвинял в постигших Японию бедствиях (экономический упадок, эпидемии и др.), настаивая на исключительные истинности собственных учения.
Основные сочинения Д. Нитирэна - «Рассуждение об установлении справедливости и спокойствия в стране», «Трактат об открывании глаз», «Трактат об истинно-почитаемом как средстве созерцания сердца» и др.
В XX веке на базе идей Д. Нитирэна в Японии возникли массовые организации буддистов-мирян, наиболее крупные из которых - Рэй ю кай, Риссё косэй кай и Сока гаккай.
Сочинения:
Нитирэн дайсёнин госё дзэнсю: В 61 т. Токио, 1981;
Selected writings / Ed. Ph. B. Yampolsky. N. Y., 1990;
Рассуждения об установлении справедливости и спокойствия в стране. Трактат об открывании глаз. Трактат об истинно-почитаемом [как средстве] постижения сути [бытия] // Игнатович А.Н. Школа Нитирэн. М., 2002.