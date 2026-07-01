НИТИРЭН ДЗЭННИТИМАРО

НИТИРЭН ДЗЭННИТИМАРО - японский буд­дий­ский мо­нах, мыс­ли­тель, ос­но­ва­тель шко­лы Хок­кэ-сю (Цве­ток дхар­мы), на­зван­ной впо­след­ст­вии его име­нем.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка (мать Д. Нитирэна при­над­ле­жа­ла к ари­сто­кра­тическому ро­ду Киё­ва­ра). В воз­рас­те 12 лет стал мо­на­хом шко­лы Тэн­дай, док­три­ны ко­то­рой лег­ли в ос­но­ву его уче­ния.

Д. Нитирэн рас­смат­ри­вал ис­то­рический пе­ри­од, в ко­то­рый он жил, как вре­мя упад­ка буд­диз­ма. Счи­тал един­ст­вен­но воз­мож­ным пу­тём дос­ти­же­ния спа­се­ния в этих ус­ло­ви­ях прак­ти­ку мо­лит­вен­но­го вос­слав­ле­ния на­зва­ния Ло­то­со­вой сут­ры («На­му-мё­хо-рэн­гэ-кё»), в ко­то­ром, по его мне­нию, за­ко­ди­ро­ва­на суть ис­тин­но­го уче­ния Буд­ды в его аб­со­лют­ной ипо­ста­си, что долж­но спо­соб­ст­во­вать про­бу­ж­де­нию у че­ло­ве­ка собств. при­роды буд­ды и об­ре­те­нию бла­го­ден­ст­вия в дан­ной жиз­ни.

Од­ним из важ­ней­ших по­ло­же­ний уче­ния Д. Нитирэна яв­ля­ет­ся так­же док­три­на о воз­мож­но­сти пре­вра­ще­ния го­су­дар­ст­ва в «зем­лю Буд­ды» бла­го­да­ря дея­тель­но­сти бод­хи­саттв по рас­про­стра­не­нию ис­тин­но­го уче­ния Ло­то­со­вой сут­ры. Д. Нитирэн пре­сле­до­вал­ся вла­стя­ми за при­зы­вы к ис­ко­ре­не­нию всех др. буд­дий­ских школ, ко­то­рые он об­ви­нял в по­стиг­ших Япо­нию бед­ст­ви­ях (эко­но­мический упа­док, эпи­де­мии и др.), на­стаи­вая на ис­клю­чительные ис­тин­но­сти собственных уче­ния.

Основные со­чи­не­ния Д. Нитирэна - «Рас­су­ж­де­ние об ус­та­нов­ле­нии спра­вед­ли­во­сти и спо­кой­ст­вия в стра­не», «Трак­тат об от­кры­ва­нии глаз», «Трак­тат об ис­тин­но-по­чи­тае­мом как сред­ст­ве со­зер­ца­ния серд­ца» и др.

В XX веке на ба­зе идей Д. Нитирэна в Япо­нии воз­ник­ли мас­со­вые ор­га­ни­за­ции буд­ди­стов-ми­рян, наи­бо­лее круп­ные из ко­то­рых - Рэй ю кай, Рис­сё ко­сэй кай и Со­ка гак­кай.

Сочинения:

Ни­ти­рэн дай­сё­нин го­сё дзэн­сю: В 61 т. То­кио, 1981;

Selected writings / Ed. Ph. B. Yam­polsky. N. Y., 1990;

Рас­су­ж­де­ния об ус­та­нов­ле­нии спра­вед­ли­во­сти и спо­кой­ст­вия в стра­не. Трак­тат об от­кры­ва­нии глаз. Трак­тат об ис­тин­но-по­чи­тае­мом [как сред­ст­ве] по­сти­же­ния су­ти [бы­тия] // Иг­на­то­вич А.Н. Шко­ла Ни­ти­рэн. М., 2002.