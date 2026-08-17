НИТГАРД (лат. Nithardus)

Франкский хронист, автор сочинения «О раздорах сыновей Людовика Благочестивого ».

Нитгард приходился внуком Карлу Великому и племянником императора Людовика Благочестивого. Матерью Нитгарда была дочь Карла, Берта, а отцом — Ангильберт, один из ближайших советников императора. Благодаря своему происхождению, Нитгард был вхож в высшие круги франкской аристократии, участвовал в принятии важных решений, неоднократно выполнял различные миссии и имел возможность наблюдать беспрестанные споры, царившие при дворе Людовика I между его сыновьями, двоюродными братьями Нитгарда, Карлом Лысым , Людовиком Немецким и Лотарем.

В 814 г. Нитгард был назначен графом Понтье. Несмотря на то, что Нитгард был мирянином, он занял пост аббата Сен-Рикье, а также был главным советником молодого Карла Лысого. Нитгарду довелось поучаствовать в войне Карла Лысого против Лотаря. В 841 г. Нитгард командовал флангом армии Карала в битве при Фонтене. Нитгард погиб в середине 840-х гг., вероятно, в битве с викингами.

«О раздорах сыновей Людовика Благочестивого» Нитгарда — важнейший источника о событиях 814–841 гг. Н. начал писать свой труд по настоянию Карал Лысого. Нитгард писал о событиях, которым он был свидетелем, кроме того, он работал под патронатом Карла Лысого, поэтому в его повествовании Карл Лысый изображается непричастным к возникновению самых тяжелых конфликтов того времени. Основные причины кризиса империи, по мнению Нитгарда, — злонамеренность Лотаря и слабость Людовика I. Сочинение состоит из 4-х книг. В первой Нитгард восхваляет Карла Великого и сетует на неспособность Людовика I поддерживать в империи спокойствие. Вторая книга посвящена борьбе трех сыновей Людовика между собой и завершается описанием битвы при Фонтене. Третья и четвертая книги — рассказ о том, как Людовик Немецкий и Кард Лысый пришли к Верденскому соглашению. В третьей книге Нитгард приводит знаменитую Страсбургскую клятву, которая считается первым примером старофранцузского языка.

Сочинения:

«О раздорах сыновей Людовика Благочестивого».