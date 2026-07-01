НИТЕРОЙ
НИТЕРОЙ (Niterói) - город на юго-востоке Бразилии, штат Рио-де-Жанейро.
Население 492,6 тыс. человек (2012 год). Расположен у входа в бухту Гуанабара (на её восточном берегу), напротив г. Рио-де-Жанейро (соединён с ним мостом длиной около 13,3 км, 1969-1974 годы; один из самых протяжённых в Латинской Америке). Морской порт местного значения; паромное сообщение с Рио-де-Жанейро. Железнодорожная станция (соединён веткой длиной 33 км с г. Итабораи).
Основан в 1573 году на землях, пожалованных португальской короной индейцам тупи. В 1834-1975 годы административный центр провинции (с 1890 года штата) Рио-де-Жанейро (в 1894-1903 годы столица штата временно переносилась в г. Петрополис). С 1835 года статус города и современное название.
Нитерой - один из важных культурно-историчесских центров страны. К старейшим сохранившимся сооружениям относятся укрепления [крепость Санту-Крус-да-Барра (основана в середине XVI века; часовня Санта- Барбара, 1612 год), форты Баран-ду-Риу- Бранку (вторая половина XVI века), Счастливого пути (на о. Боа-Виажен; около 1702 года; барочная часовня Носа-Сеньора-да-Боа-Виажен, около 1650 года), Грагоата (ок. 1700 года)] и церкви [Сан-Франсиску-Шавиер (1662-1696 годы, арх. Л. Гонсалвис), Сан-Лоренсу- дус-Индиус (1627 год, перестроена в 1769 году), Сан-Домингус-ди-Гусман (1652 год, перестроена в 1897-1901 и 1907 годы)], а также монастырь Сан-Тереза (XVIII век; c 1977 года Археологический музей Итайпу).
В центре Нитерой - регулярная сетка улиц; преобладает застройка конца XIX - начала XX веков. Там расположены площади Республики со зданиями Законодательной ассамблеи штата (ныне Муниципальный совет), Форума (судебные учреждения), полицейского управления, лицея им. Н. Песаньи (все закончены между 1917 и 1919 годами, архитекторы Э. Депюи-Тесен, П. Кампофьорито), библиотеки штата (ныне Городская библиотека; 1927-1935 годы, арх. Кампофьорито; все - в русле эклектизма) и монументом «Триумф Республики» (1925-1927 годы, скульптор Ж.О. Коррея Лима; демонтирован в 1970 году, восстановлен в 1989 году), а также административные здания «Дворец Арарибоя» в стиле необарокко (1909-1910 годы) и «Муниципальный дворец» в формах классицизма (1914 год, инж. В. Машаду). К юго-востоку от центра Нитерой находится базилика Носа-Сеньора-Аушилиадора в русле эклектизма (1901-1918 годы, арх. Д. Дельпиано). Среди построек середина XX века - здание Института им. Витала Бразила в стиле модернизма (1943 год, арх. А.В. Бразил). Вдоль набережной Нитерой расположены спроектированные О. Нимейером сооружения т. н. Дороги Нимейера: Музей современного искусства (1996 год), ансамбль пл. Жуселину Кубичека (2003 год), Мемориал Р. Силвейры (2003 год), терминал паромов Шаритас (2004 год), «Театро Популар» (2007 год), здание Фонда О. Нимейера (2010 год; все - в стиле модернизма).
В Нитерой - 6 университетов, в т. ч. Федеральный университет Флуминенсе (1960 год; один из главных исследовательских центров Бразилии), филиал Университета Кандиду Мендис. Среди музеев Нитерой - художественный «Антониу Паррейрас» (основан в 1941 году, открыт в 1942 году; здание - 1893 год), Инга (1991 год; здание - 1860 год; собрание документов, коллекция фарфора, живописи и др.); Дом-музей социолога Оливейры Вианы (1955; после реорганизации открыт в 1979 году). Государственный нефтяной компанией «Petrobras» создаётся (с 2001 года) Музей бразильского кино. Муниципальный театр «Жуан Каэтану» (1827 год; открыт после реставрации в 1995 году) и др. Многочисленные парки, в т. ч. городской (1976 год, пл. 15 га), Сан-Бенту (1908 год), Монтейру Лобату (1978 год); сад Фонсека (1906 год, в нём - городской мини-зоопарк); орхидеарий «Флоралия» (1956 год; крупнейший в Лат. Америке). Стадион «Каю Мартинс» (1941 год; 12 тыс. мест).
Нитерой - один из наиболее благоприятных для проживания бразильских городов (по оценкам, по качеству жизни занимает 3-е место в стране и 1-е в штате). Основа городской экономики – сфера услуг, в т. ч. торговля, туристический бизнес, операции с недвижимостью, услуги в области рекламы, графического и веб-дизайна. Один из ведущих финансовых (представительства банков HSBC, Bradesco, Banco Real, Itaú, Sudameris, CEF) и торговых (офисы крупных торговых компаний, неск. крупных торгово-развлекательных центров) центров штата. Центр туризма (по числу отдыхающих Нитерой - 3-й в штате после городов Рио-де-Жанейро и Армасан-дус-Бузиус), гл. обр. культурно-познавательного и пляжного (в черте города - песчаные пляжи Итакуатиара, Камбоиньяс, Икараи). Судостроение и судоремонт: верфи компаний «Aliança S. A. Indústria Naval e Empresa de Navegação» (в т. ч. суда для снабжения мор. нефтебуровых платформ по заказу компании «Petrobras»), «Promar», «Crucero do Sul», «Ultratec» и др. Морские сервисные центры компаний «Superpesa» (в т. ч. перевозки негабаритных грузов), «Rolls-Royce» (крупнейший центр, обслуживающий страны Лат. Америки), «Subsea 7». Предприятия нефтесервисной компании «Wellstream» (ныне в составе амер. «General Electric»; производство гибких металлопластмассовых труб и соединений для нефтедобывающей пром-сти), нефтехимич. компаний «Alfa Marine Derivados de Petr ́oleo», «DuPont do Brasil». Пищевая (выделяются рыбоконсервная – в т. ч. завод компании «Fridusa Frigoríficos», мукомольная, сахарная отрасли), текстильная промышленность; производство фармацевтической продукции (предприятия компаний «Ciprofar», «Albatroz Farmac ̂eutica», «Gefarma», «Hemafarma» и др.).