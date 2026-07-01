НИТЕРОЙ

НИТЕРОЙ (Niterói) - го­род на юго-вос­то­ке Бра­зи­лии, штат Рио-де-Жа­ней­ро.

Население 492,6 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен у вхо­да в бух­ту Гуа­на­ба­ра (на её восточном бе­ре­гу), на­про­тив г. Рио-де-Жа­ней­ро (со­еди­нён с ним мос­том дли­ной около 13,3 км, 1969-1974 годы; один из са­мых про­тя­жён­ных в Латинской Аме­ри­ке). Морской порт ме­ст­но­го зна­че­ния; па­ром­ное со­об­ще­ние с Рио-де-Жа­ней­ро. Железнодорожная стан­ция (со­еди­нён вет­кой дли­ной 33 км с г. Ита­бо­раи).

Ос­но­ван в 1573 году на зем­лях, по­жа­ло­ван­ных пор­тугальской ко­ро­ной ин­дей­цам ту­пи. В 1834-1975 годы административный центр про­вин­ции (с 1890 года шта­та) Рио-де-Жа­ней­ро (в 1894-1903 годы сто­ли­ца шта­та вре­мен­но пе­ре­но­си­лась в г. Пе­тро­по­лис). С 1835 года ста­тус го­ро­да и современное название.

Нитерой - один из важ­ных куль­тур­но-ис­то­ричесских цен­тров стра­ны. К ста­рей­шим со­хра­нив­шим­ся со­ору­же­ни­ям от­но­сят­ся ук­ре­п­ле­ния [кре­пость Сан­ту-Крус-да-Бар­ра (ос­но­ва­на в середине XVI века; ча­сов­ня Сан­та- Бар­ба­ра, 1612 год), фор­ты Ба­ран-ду-Риу- Бран­ку (вторая половина XVI века), Сча­ст­ли­во­го пу­ти (на о. Боа-Виа­жен; около 1702 года; ба­роч­ная ча­сов­ня Но­са-Сень­о­ра-да-Боа-Виа­жен, около 1650 года), Гра­гоа­та (ок. 1700 года)] и церк­ви [Сан-Фран­си­ску-Ша­ви­ер (1662-1696 годы, арх. Л. Гон­сал­вис), Сан-Ло­рен­су- дус-Ин­ди­ус (1627 год, пе­ре­строе­на в 1769 году), Сан-До­мин­гус-ди-Гус­ман (1652 год, пе­ре­строе­на в 1897-1901 и 1907 годы)], а так­же монастырь Сан-Те­ре­за (XVIII век; c 1977 года Ар­хео­ло­гический му­зей Итай­пу).

В цен­тре Нитерой - ре­гу­ляр­ная сет­ка улиц; пре­об­ла­да­ет за­строй­ка конца XIX - начала XX веков. Там рас­по­ло­же­ны площади Рес­пуб­ли­ки со зда­ния­ми За­ко­но­дательной ас­самб­леи шта­та (ны­не Му­ни­ци­паль­ный со­вет), Фо­ру­ма (су­деб­ные уч­ре­ж­де­ния), по­ли­цей­ско­го управ­ле­ния, ли­цея им. Н. Пе­са­ньи (все за­кон­че­ны ме­ж­ду 1917 и 1919 годами, ар­хи­тек­то­ры Э. Де­пюи-Те­сен, П. Кам­по­фьо­ри­то), биб­лио­те­ки шта­та (ны­не Городская библиотека; 1927-1935 годы, арх. Кам­пофь­о­ри­то; все - в рус­ле эк­лек­тиз­ма) и мо­ну­мен­том «Три­умф Рес­пуб­ли­ки» (1925-1927 годы, скульп­тор Ж.О. Кор­рея Ли­ма; де­мон­ти­ро­ван в 1970 году, вос­ста­нов­лен в 1989 году), а так­же административные зда­ния «Дво­рец Ара­ри­боя» в сти­ле нео­ба­рок­ко (1909-1910 годы) и «Му­ни­ци­паль­ный дво­рец» в фор­мах клас­си­циз­ма (1914 год, инж. В. Ма­ша­ду). К юго-вос­то­ку от цен­тра Нитерой на­хо­дит­ся ба­зи­ли­ка Но­са-Сень­о­ра-Ау­ши­лиа­до­ра в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1901-1918 годы, арх. Д. Дель­пиа­но). Сре­ди по­стро­ек середина XX века - зда­ние Института им. Ви­та­ла Бра­зи­ла в сти­ле мо­дер­низ­ма (1943 год, арх. А.В. Бра­зил). Вдоль на­бе­реж­ной Нитерой рас­по­ло­же­ны спро­ек­ти­ро­ван­ные О. Ни­мей­е­ром со­ору­же­ния т. н. До­ро­ги Ни­мей­е­ра: Му­зей современного искусства (1996 год), ан­самбль пл. Жу­се­ли­ну Ку­би­че­ка (2003 год), Ме­мо­ри­ал Р. Сил­вей­ры (2003 год), тер­ми­нал па­ро­мов Ша­ри­тас (2004 год), «Те­ат­ро По­пу­лар» (2007 год), зда­ние Фон­да О. Ни­мей­ера (2010 год; все - в сти­ле мо­дер­низ­ма).

В Нитерой - 6 уни­вер­си­те­тов, в т. ч. Фе­де­раль­ный университет Флу­ми­нен­се (1960 год; один из глав­ных ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров Бра­зи­лии), филиал Университета Кан­ди­ду Мен­дис. Сре­ди му­зе­ев Нитерой - ху­до­же­ст­вен­ный «Ан­то­ниу Пар­рей­рас» (ос­но­ван в 1941 году, от­крыт в 1942 году; зда­ние - 1893 год), Ин­га (1991 год; зда­ние - 1860 год; со­б­ра­ние до­ку­мен­тов, кол­лек­ция фар­фо­ра, жи­во­пи­си и др.); Дом-му­зей со­цио­ло­га Оли­вей­ры Виа­ны (1955; по­сле ре­ор­га­ни­за­ции от­крыт в 1979 году). Государственный неф­тя­ной ком­па­ни­ей «Pet­rob­ras» соз­да­ёт­ся (с 2001 года) Му­зей бразильского ки­но. Му­ни­ци­паль­ный те­атр «Жу­ан Ка­эта­ну» (1827 год; от­крыт по­сле рес­тав­ра­ции в 1995 году) и др. Мно­го­численные пар­ки, в т. ч. го­род­ской (1976 год, пл. 15 га), Сан-Бен­ту (1908 год), Мон­тей­ру Ло­ба­ту (1978 год); сад Фон­се­ка (1906 год, в нём - городской ми­ни-зоо­парк); ор­хи­деа­рий «Фло­ра­лия» (1956 год; круп­ней­ший в Лат. Аме­рике). Ста­ди­он «Каю Мар­тинс» (1941 год; 12 тыс. мест).

Нитерой - один из наи­бо­лее бла­го­при­ят­ных для про­жи­ва­ния бразильских го­ро­дов (по оцен­кам, по ка­че­ст­ву жиз­ни за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в стра­не и 1-е в шта­те). Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг, в т. ч. тор­гов­ля, ту­ри­стический биз­нес, опе­ра­ции с не­дви­жи­мо­стью, ус­лу­ги в об­лас­ти рек­ла­мы, гра­фи­че­ско­го и веб-ди­зай­на. Один из ве­ду­щих фи­нан­со­вых (пред­ста­ви­тель­ст­ва бан­ков HSBC, Bradesco, Banco Real, Itaú, Sudameris, CEF) и тор­го­вых (офи­сы круп­ных тор­го­вых ком­па­ний, неск. круп­ных тор­го­во-раз­вле­ка­тель­ных цен­тров) цен­тров шта­та. Центр ту­риз­ма (по чис­лу от­ды­хаю­щих Нитерой - 3-й в шта­те после го­ро­дов Рио-де-Жа­ней­ро и Ар­ма­сан-дус-Бу­зи­ус), гл. обр. куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го и пляж­но­го (в чер­те го­ро­да - пес­ча­ные пля­жи Ита­куа­тиа­ра, Кам­бо­инь­яс, Ика­раи). Су­до­строе­ние и су­до­ре­монт: вер­фи ком­па­ний «Ali­ança S. A. Indústria Naval e Empresa de Na­ve­gação» (в т. ч. су­да для снаб­же­ния мор. неф­те­бу­ро­вых плат­форм по за­ка­зу ком­па­нии «Petrobras»), «Promar», «Cru­ce­ro do Sul», «Ultratec» и др. Морские сер­вис­ные цен­тры ком­па­ний «Superpesa» (в т. ч. пе­ре­воз­ки не­га­ба­рит­ных гру­зов), «Rolls-Royce» (круп­ней­ший центр, об­слу­жи­ваю­щий стра­ны Лат. Аме­ри­ки), «Subsea 7». Пред­при­ятия неф­те­сер­вис­ной ком­па­нии «Wellstream» (ны­не в со­ста­ве амер. «General Electric»; про­изводство гиб­ких ме­тал­ло­пла­ст­мас­со­вых труб и со­еди­не­ний для неф­те­до­бы­ваю­щей пром-сти), неф­те­хи­мич. ком­па­ний «Alfa Marine De­ri­vados de Petr ́oleo», «DuPont do Bra­sil». Пи­ще­вая (вы­де­ля­ют­ся ры­бо­кон­серв­ная – в т. ч. за­вод ком­па­нии «Fridusa Frigorí­ficos», му­ко­моль­ная, са­хар­ная от­рас­ли), тек­стиль­ная промышленность; про­изводство фар­ма­цев­тической про­дук­ции (пред­при­ятия ком­па­ний «Ciprofar», «Albat­roz Farmac ̂eutica», «Gefarma», «Hema­farma» и др.).

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