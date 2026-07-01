НИТЦЕ ПОЛ ГЕНРИ
НИТЦЕ ПОЛ ГЕНРИ - американский государственный и политический деятель.
Из семьи университетского профессора. В 1928 году окончил Гарвардский университет.
В 1929-1938 годы работал в инвестиционном банке «Dillon, Read & Co.», в 1939-1941 годы его вице-президент. В 1940 году по приглашению своего делового партнёра Дж. Форрестола, административного помощника Ф.Д. Рузвельта, переехал в Вашингтон, поступил на государственную службу.
В 1942-1943 годы руководитель подразделения в Министерстве блокады, затем в иностранной экономической администрации. В 1943 году один из основателей Высшей школы международных исследований (с 1950 года при Университете Джонcа Хопкинса; в 1989 году названа в честь П.Г. Нитце). В 1944-1946 годы вице-президент группы экспертов по изучению эффективности стратегических бомбардировок США в годы Второй мировой войны.
В 1946 году поступил на службу в Государственный департемент, занял пост заместителя начальника управления международной торговой политики, участвовал в разработке Маршалла плана. В 1949 году заместитель начальника, в 1950-1953 годы начальник Совета политического планирования Государственного департамента. В апреле 1950 года главный автор директивы в области безопасности СНБ-68, нацеливавшей США на активное противодействие расширению международного влияния СССР и призывавшей к увеличению ассигнований на развитие вооруж. сил (подписана Г. Трумэном 30 сентября 1950 года; одна из концептуальных основ американской внешней политики в отношении СССР до 1970-х годов).
С приходом на пост президента США Д.Д. Эйзенхауэра покинул Государстсвенный департамент, вернулся в бизнес. В ноябре 1957 года один из авторов доклада комиссии под пред. Х. Р. Гейтера, ошибочно указавшего на постепенное отставание США от СССР в военной области. В 1960 году входил в «мозговой трест» Дж.Ф. Кеннеди, после его победы на президентских выборах назначен заместитель министра обороны по проблемам международной безопасности (январь 1961 - ноябрь 1963 годы).
Во время Берлинского кризиса 1958-1963 годов (см. Берлинские кризисы) и Карибского кризиса 1962 года занимал жёсткую позицию: призывал западные государства использовать все стратегические возможности для защиты Берлина, выступал против морской блокады Кубы, за развёртывание непосредственных военных действий. Не поддержал решение Кеннеди связать вывод советских ракет с Кубы с ликвидацией амер. ракетных баз на территории Турции.
В ноябре 1963 года назначен министром ВМФ. Уделял особое внимание кадровой политике (создал в составе министерства специальное подразделение по улучшению системы подготовки и отбора персонала), поддержал провалившийся в дальнейшем проект создания истребителя-бомбардировщика (Tactical Fighter Experimental) для ВМФ США. В июне 1967 - январе 1969 годы заместитель министра обороны. Совместно с Р. Макнамарой выступал за прекращение «Вьетнамской войны» и начало мирных переговоров с Демократической Республикой Вьетнам (т. н. формула Сан-Антонио; озвучена президентом Л.Б. Джонсоном 29 сентября 1967 год).
В 1969-1973 годы член делегации США на переговорах с Советским Союзом об ограничении стратегических вооружений. В 1973-1976 годы заместитель министра обороны. Во второй половине 1970-х годов член влиятельной группы экспертов (т. н. Team B), призывавшей (на основе неверных оценок советского военного потенциала) к резкому увеличению расходов США на вооружение. В 1979 году активно выступал против ратификации Сенатом США Договора ОСВ-2 (см. Договоры об ограничении стратегических вооружений 1972, 1979 годов), объявляя его слишком выгодным для СССР. В 1981-1984 годы глава делегации США на переговорах с Советским Союзом об ограничении ядерных вооружений в Европе. В 1987-1989 годы специальный советник государственного секретаря Дж. Шульца, затем президента Р. Рейгана по вопросам контроля над вооружениями.
П.Г.Нитце - автор ряда работ по проблемам внешней политики США, сокращения вооружений, вопросам стратегии, мемуаров («From Hiroshima to Glasnost: at the center of decision - a memoir», 1989 год; «Paul H. Nitze on national security and arms control», 1990 год; «Paul H. Nitze on the future», 1991 год, и др.). В честь П.Г. Нитце назван один из миноносцев ВМФ США.