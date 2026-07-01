НИТЦЕ ПОЛ ГЕНРИ

НИТЦЕ ПОЛ ГЕНРИ - американский государственный и политический деятель.

Из се­мьи уни­вер­си­тет­ско­го про­фес­со­ра. В 1928 году окон­чил Гар­вард­ский университет.

В 1929-1938 годы работал в ин­ве­стиционном бан­ке «Dillon, Read & Co.», в 1939-1941 годы его ви­це-пре­зи­дент. В 1940 году по при­гла­ше­нию сво­его де­ло­во­го парт­нё­ра Дж. Фор­ре­сто­ла, административного по­мощ­ни­ка Ф.Д. Руз­вель­та , пе­ре­ехал в Ва­шинг­тон, по­сту­пил на государственную служ­бу.

В 1942-1943 годы ру­ко­во­ди­тель под­раз­де­ле­ния в Министерстве бло­ка­ды, за­тем в иностранной эко­но­мической ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 1943 году один из ос­но­ва­те­лей Выс­шей шко­лы ме­ж­ду­народных ис­сле­до­ва­ний (с 1950 года при Университете Джонcа Хоп­кин­са; в 1989 году на­зва­на в честь П.Г. Нитце). В 1944-1946 годы ви­це-пре­зи­дент груп­пы экс­пер­тов по изу­че­нию эф­фек­тив­но­сти стра­те­гических бом­бар­ди­ро­вок США в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны.

В 1946 году по­сту­пил на служ­бу в Государственный департемент, за­нял пост заместителя на­чаль­ни­ка управ­ле­ния ме­ж­ду­народной тор­го­вой по­ли­ти­ки, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке Мар­шал­ла пла­на. В 1949 году заместитель на­чаль­ни­ка, в 1950-1953 годы на­чаль­ник Со­ве­та по­ли­тического пла­ни­ро­ва­ния Государственного департамента. В апреле 1950 года главный ав­тор ди­рек­ти­вы в об­лас­ти безо­пас­но­сти СНБ-68, на­це­ли­вав­шей США на ак­тив­ное про­ти­во­дей­ст­вие рас­ши­ре­нию ме­ж­ду­народного влия­ния СССР и при­зы­вав­шей к уве­ли­че­нию ас­сиг­но­ва­ний на раз­ви­тие во­оруж. сил (под­пи­са­на Г. Тру­мэ­ном 30 сентября 1950 года; од­на из кон­цеп­ту­аль­ных ос­нов американской внеш­ней по­ли­ти­ки в от­но­ше­нии СССР до 1970-х годов).

С при­хо­дом на пост пре­зи­ден­та США Д.Д. Эй­зен­хау­эра по­ки­нул Государстсвенный департамент, вер­нул­ся в биз­нес. В но­ябре 1957 года один из ав­то­ров док­ла­да ко­мис­сии под пред. Х. Р. Гей­те­ра, оши­боч­но ука­зав­ше­го на по­сте­пен­ное от­ста­ва­ние США от СССР в во­енной об­лас­ти. В 1960 году вхо­дил в «моз­го­вой трест» Дж.Ф. Кен­не­ди, по­сле его по­бе­ды на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах на­зна­чен заместитель министра обо­ро­ны по про­бле­мам ме­ж­ду­народной безо­пас­но­сти (январь 1961 - но­ябрь 1963 годы).

Во вре­мя Бер­лин­ско­го кри­зи­са 1958-1963 годов (см. Бер­лин­ские кри­зи­сы) и Ка­риб­ско­го кри­зи­са 1962 года за­ни­мал жё­ст­кую по­зи­цию: при­зы­вал западные го­су­дар­ства ис­поль­зо­вать все стра­те­гические воз­мож­но­сти для за­щи­ты Бер­ли­на, вы­сту­пал про­тив морской бло­ка­ды Ку­бы, за раз­вёр­ты­ва­ние не­по­сред­ст­вен­ных во­енных дей­ст­вий. Не под­дер­жал ре­ше­ние Кен­не­ди свя­зать вы­вод советских ра­кет с Ку­бы с ли­к­ви­да­ци­ей амер. ра­кет­ных баз на тер­ри­то­рии Тур­ции.

В но­ябре 1963 года на­зна­чен ми­ни­ст­ром ВМФ. Уде­лял осо­бое вни­ма­ние кад­ро­вой по­ли­ти­ке (со­з­дал в со­ста­ве министерства специальное под­раз­де­ле­ние по улуч­ше­нию сис­те­мы под­го­тов­ки и от­бо­ра пер­со­на­ла), под­дер­жал про­ва­лив­ший­ся в даль­ней­шем про­ект соз­да­ния ис­тре­би­те­ля-бом­бар­ди­ров­щи­ка (Tactical Fighter Experimental) для ВМФ США. В ию­не 1967 - январе 1969 годы заместитель министра обо­ро­ны. Совместно с Р. Мак­на­ма­рой вы­сту­пал за прекращение «Вьет­нам­ской вой­ны» и на­ча­ло мир­ных пе­ре­го­во­ров с Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­кой Вьет­нам (т. н. фор­му­ла Сан-Ан­то­нио; оз­ву­че­на пре­зи­ден­том Л.Б. Джон­со­ном 29 сентября 1967 год).

В 1969-1973 годы член де­ле­га­ции США на пе­ре­го­во­рах с Советским Сою­зом об ог­ра­ни­че­нии стра­те­гических воо­ру­же­ний. В 1973-1976 годы заместитель министра обо­ро­ны. Во второй половине 1970-х годов член влия­тель­ной груп­пы экс­пер­тов (т. н. Team B), при­зы­вав­шей (на ос­но­ве не­вер­ных оце­нок советского во­енного по­тен­циа­ла) к рез­ко­му уве­ли­че­нию рас­хо­дов США на во­ору­же­ние. В 1979 году ак­тив­но вы­сту­пал про­тив ра­ти­фи­ка­ции Се­на­том США До­го­во­ра ОСВ-2 (см. До­го­во­ры об ог­ра­ни­че­нии стра­те­ги­че­ских воо­ру­же­ний 1972, 1979 годов), объ­яв­ляя его слиш­ком вы­год­ным для СССР. В 1981-1984 годы гла­ва де­ле­га­ции США на пе­ре­го­во­рах с Советским Сою­зом об ог­ра­ни­че­нии ядер­ных воо­ру­же­ний в Ев­ро­пе. В 1987-1989 годы специальный со­вет­ник государственного сек­ре­та­ря Дж. Шуль­ца, за­тем пре­зи­ден­та Р. Рей­га­на по во­про­сам кон­тро­ля над воо­ру­же­ния­ми.

П.Г.Нитце - ав­тор ря­да ра­бот по про­бле­мам внеш­ней по­ли­ти­ки США, со­кра­ще­ния во­ору­же­ний, во­про­сам стра­те­гии, ме­муа­ров («From Hiroshima to Glasnost: at the center of decision - a memoir», 1989 год; «Paul H. Nitze on national security and arms control», 1990 год; «Paul H. Nitze on the future», 1991 год, и др.). В честь П.Г. Нитце на­зван один из ми­но­нос­цев ВМФ США.