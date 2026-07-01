НИСТЕР

НИСТЕР, Дер Нис­тер (псевдоним; настоящие имя и фамилия - Пин­хас Мен­де­ле­вич Ка­га­но­вич) - еврейский пи­са­тель. Пи­сал на иди­ше.

Ро­дил­ся в за­жи­точ­ной семье. По­лу­чил тра­диционное об­ра­зо­ва­ние в хе­де­ре и ие­ши­ве; ув­лёк­ся ха­си­диз­мом. В 1905 году по­се­лил­ся в Кие­ве , где сбли­зил­ся с Д.Р. Бер­гель­со­ном, Д.Н. Гоф­штей­ном, Л.М. Квит­ко; в 1922-1925 годы в Бер­ли­не и Гам­бур­ге, за­тем вер­нул­ся в Ки­ев; в 1928-1941 годы жил в Харь­ко­ве, в 1941-1942 годы в эва­куа­ции в Таш­кен­те, с 1943 года в Мо­ск­ве.

Де­бю­ти­ро­вал сборником сти­хо­тво­ре­ний в про­зе «Ду­мы и мо­ти­вы» («Ге­дан­кен ун мо­тивн», 1907 год). Ис­пы­тал воз­дей­ст­вие русского и ев­ропейского сим­во­лиз­ма. К ран­ним про­из­ве­де­ни­ям от­но­сят­ся: рас­сказ «Кле­о­пат­ра» (1908 год), сборник рас­ска­зов «Вы­ше зем­ли» («Хехер фун дер эрд», 1910 год), по­этический сборник «Пес­ня и мо­лит­ва» («Ге­занг ун ге­бэт», 1912 год).

Под влия­ни­ем И.Л. Пе­ре­ца об­ра­тил­ся к жан­ру мис­ти­ко-сим­во­лических ска­за­ний в ду­хе На­хма­на из Брац­ла­ва, в ко­то­рых ши­ро­ко ис­поль­зо­вал биб­лей­ские, тал­му­дические, каб­ба­ли­стические мо­ти­вы, об­ра­зы еврейского и славянского фольк­ло­ра: «Сказ­ка об от­шель­ни­ке и ко­зе» («А май­се мит а но­зир ун мит а ци­ге­ле», 1913 год), сборники «Во­об­ра­же­ние» («Ге­дахт», т. 1–2, 1922-1923 годы), «Из мо­их вла­де­ний» («Фун май­не ги­тер», 1929 год). Под­вер­гал­ся об­ви­не­ни­ям со сто­ро­ны европейских про­ле­тар­ских пи­са­те­лей в «мел­ко­бур­жу­аз­ном на­цио­на­лиз­ме» и «кле­ри­ка­лиз­ме». Пы­та­ясь при­спо­со­бить­ся к тре­бо­ва­ни­ям со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма, на­чал ра­бо­ту над ро­ма­ном «О 1905 го­де» («Фун финфтн йор»; не окон­чен, опубл. в 1964 году), вы­пус­тил кни­гу пу­те­вых очер­ков «Три сто­ли­цы» («Драй хойп­тштет», 1934 год).

С середины 1930-х годов при­сту­пил к соз­да­нию ис­то­рического ро­ма­на о кри­зи­се тра­диционных ус­то­ев еврейского об­ще­ст­ва в 1870-е годы - «Се­мья Маш­бер» («Ди миш­по­хе Маш­бер», т. 1, М., 1939 год; т. 2, Нью-Йорк, 1948 год; рус. пер. 1985 год, пе­ре­из­дан в 2010 году), в ко­то­ром мис­ти­ко-сим­во­лические мо­ти­вы со­сед­ст­ву­ют с эт­но­гра­фическими за­ри­сов­ка­ми еврейского бы­та Бер­ди­че­ва. Борь­бе польских ев­ре­ев-ан­ти­фа­ши­стов в го­ды ок­ку­па­ции по­свя­щён сборник рас­ска­зов «Жерт­вы» («Кар­бо­нес», 1943 год) и др.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Нистера: сти­хотворные сказ­ки для де­тей «Сказ­ка о пе­ту­хе» («А май­се мит а хон»), «Ко­зоч­ка» («Дос ци­ге­ле», обе 1917 год, с иллюстрациями М.З. Ша­га­ла), и др. Пе­ре­во­дил Х.К. Ан­дер­се­на, Дж. Лон­до­на, Л.Н. Тол­сто­го , И.С. Тур­ге­не­ва. Твор­че­ст­во Нистера от­ра­зи­ло важ­ней­шие тен­ден­ции еврейского мо­дер­низ­ма, со­еди­нив­ше­го еврейскую эзо­те­рическую тра­ди­цию с литературным сим­во­лиз­мом, эле­мен­та­ми реа­ли­стической по­эти­ки, ми­фо­ло­гическими и фольк­лор­ны­ми мо­ти­ва­ми.

Аре­сто­ван 19 февраля 1949 года по де­лу Еврейского ан­ти­фа­ши­ст­ско­го ко­ми­те­та (ЕАК), осуж­дён по об­ви­не­нию в на­цио­на­лиз­ме, при­го­во­рён к 10 го­дам за­клю­че­ния. Реа­би­ли­тиро­ван по­смерт­но.

Сочинения:

Чер­ти. Сказ­ка о зе­ле­ном че­ло­веч­ке // Тяж­ба с вет­ром. Ев­рей­ская ли­те­ра­тур­ная сказ­ка. М., 2007.