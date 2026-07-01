НИСТЕР
НИСТЕР, Дер Нистер (псевдоним; настоящие имя и фамилия - Пинхас Менделевич Каганович) - еврейский писатель. Писал на идише.
Родился в зажиточной семье. Получил традиционное образование в хедере и иешиве; увлёкся хасидизмом. В 1905 году поселился в Киеве, где сблизился с Д.Р. Бергельсоном, Д.Н. Гофштейном, Л.М. Квитко; в 1922-1925 годы в Берлине и Гамбурге, затем вернулся в Киев; в 1928-1941 годы жил в Харькове, в 1941-1942 годы в эвакуации в Ташкенте, с 1943 года в Москве.
Дебютировал сборником стихотворений в прозе «Думы и мотивы» («Геданкен ун мотивн», 1907 год). Испытал воздействие русского и европейского символизма. К ранним произведениям относятся: рассказ «Клеопатра» (1908 год), сборник рассказов «Выше земли» («Хехер фун дер эрд», 1910 год), поэтический сборник «Песня и молитва» («Гезанг ун гебэт», 1912 год).
Под влиянием И.Л. Переца обратился к жанру мистико-символических сказаний в духе Нахмана из Брацлава, в которых широко использовал библейские, талмудические, каббалистические мотивы, образы еврейского и славянского фольклора: «Сказка об отшельнике и козе» («А майсе мит а нозир ун мит а цигеле», 1913 год), сборники «Воображение» («Гедахт», т. 1–2, 1922-1923 годы), «Из моих владений» («Фун майне гитер», 1929 год). Подвергался обвинениям со стороны европейских пролетарских писателей в «мелкобуржуазном национализме» и «клерикализме». Пытаясь приспособиться к требованиям социалистического реализма, начал работу над романом «О 1905 годе» («Фун финфтн йор»; не окончен, опубл. в 1964 году), выпустил книгу путевых очерков «Три столицы» («Драй хойптштет», 1934 год).
С середины 1930-х годов приступил к созданию исторического романа о кризисе традиционных устоев еврейского общества в 1870-е годы - «Семья Машбер» («Ди мишпохе Машбер», т. 1, М., 1939 год; т. 2, Нью-Йорк, 1948 год; рус. пер. 1985 год, переиздан в 2010 году), в котором мистико-символические мотивы соседствуют с этнографическими зарисовками еврейского быта Бердичева. Борьбе польских евреев-антифашистов в годы оккупации посвящён сборник рассказов «Жертвы» («Карбонес», 1943 год) и др.
Среди других произведений Нистера: стихотворные сказки для детей «Сказка о петухе» («А майсе мит а хон»), «Козочка» («Дос цигеле», обе 1917 год, с иллюстрациями М.З. Шагала), и др. Переводил Х.К. Андерсена, Дж. Лондона, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева. Творчество Нистера отразило важнейшие тенденции еврейского модернизма, соединившего еврейскую эзотерическую традицию с литературным символизмом, элементами реалистической поэтики, мифологическими и фольклорными мотивами.
Арестован 19 февраля 1949 года по делу Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), осуждён по обвинению в национализме, приговорён к 10 годам заключения. Реабилитирован посмертно.
Сочинения:
Черти. Сказка о зеленом человечке // Тяжба с ветром. Еврейская литературная сказка. М., 2007.