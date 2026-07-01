НИССКИЙ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

НИССКИЙ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российски жи­во­пи­сец, гра­фик, народный художник РСФСР (1965 год), действительный член Академии художеств СССР (1958 год).

Обу­чал­ся в ху­дожественной сту­дии Губ­по­лит­прос­ве­та в Го­ме­ле (1919-1921 годы) у А.Я. Бы­хов­ско­го, за­тем во Вхуте­ма­се - Вху­теи­не в Мо­ск­ве (1923-1930 годы) у А.Д. Дре­ви­на и Р.Р. Фаль­ка. Уже в его ди­плом­ной ра­бо­те («Вос­ста­ние фран­цуз­ских мо­ря­ков в Одес­се», 1929 год, ГТГ), ис­пол­нен­ной под руководством Б. Уи­ца, за­мет­но влия­ние мас­те­ров Об­ще­ст­ва ху­дож­ни­ков-стан­ко­вис­тов (осо­бен­но А.А. Дей­не­ки), ко­то­рое оп­ре­де­ли­ло даль­ней­ший путь ху­дож­ни­ка. С 1932 года ак­тив­но уча­ст­во­вал в ху­дожественной жиз­ни Мо­сквы .

Его ра­бо­ты «Осень. Се­ма­фо­ры» (1932 год, ГТГ), «На пу­тях» (1933 год, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Вол­го­град) - яр­кие при­ме­ры ин­ду­ст­ри­аль­но­го пей­за­жа, трак­то­ван­но­го ост­ро и вы­ра­зи­тель­но. В 1930-е годы об­ра­тил­ся к ба­таль­ной ма­ри­не («Ма­нёв­ры Чер­но­мор­ско­го фло­та», 1937 год, Центральный му­зей Воо­ру­жён­ных Сил, Мо­ск­ва). К ба­таль­но­му жан­ру об­ра­щал­ся так­же во вре­мя Великой Отечественной вой­ны ; ра­бо­тал в «Ок­нах ТАСС». Со второй половины 1940-х годов от­да­вал пред­поч­те­ние пей­за­жу («Бе­ло­рус­ский пей­заж», 1947 год, МГУ; «У бе­ре­гов Даль­не­го Вос­то­ка», 1950 год, КГ, Фео­до­сия).

По­сте­пен­но в ху­дожественой ма­не­ре Г.Г. Нисский на­чал пре­об­ла­дать пре­дель­ный ла­ко­низм пла­стические ре­ше­ния, цве­то­вые пят­на объ­е­ди­ни­лись в пло­ско­ст­ные зо­ны. Стрем­ле­ние со­хра­нить тра­ди­ции ОСТа и ув­ле­че­ние твор­че­ст­вом А.И. Ку­инд­жи ощу­ти­мы в кар­ти­нах вторй половины 1950-х годов («Мо­ск­ва. Ночь 1941 года», 1958 год, Ху­дожественный му­зей, Сим­фе­ро­поль; «Под­мос­ков­ная ро­ка­да», 1957 год, КГ, Львов; «Под­мос­ко­вье. Фев­раль», 1957 год, ГТГ; «Кол­хоз "За­го­рье"», 1959-1960 годы, ГРМ; «На­тюр­морт с вят­ской иг­руш­кой», 1965-1966 годы, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Биш­кек; так­же мно­го­числ. гуа­ши), ока­зав­ших влия­ние на ста­нов­ле­ние су­ро­во­го сти­ля.

Ра­бо­тал так­же в об­ласти книж­ной ил­лю­ст­ра­ции («Цу­си­ма» А.С. Но­ви­ко­ва-При­боя, 1934-1935 годы) и мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си (пан­но для фаб­ри­ки-кух­ни в Фи­лях, 1932 год, не сохр.).

С 1967 года по со­стоя­нию здо­ро­вья пре­кра­тил ра­бо­ту. На­гра­ж­дён брон­зо­вы­ми ме­да­ля­ми Все­мир­ных вы­ста­вок в Па­ри­же (1937 год) и Брюс­се­ле (1958 год). Государственная премия СССР (1951 год).