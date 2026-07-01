НИССКИЙ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
НИССКИЙ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российски живописец, график, народный художник РСФСР (1965 год), действительный член Академии художеств СССР (1958 год).
Обучался в художественной студии Губполитпросвета в Гомеле (1919-1921 годы) у А.Я. Быховского, затем во Вхутемасе - Вхутеине в Москве (1923-1930 годы) у А.Д. Древина и Р.Р. Фалька. Уже в его дипломной работе («Восстание французских моряков в Одессе», 1929 год, ГТГ), исполненной под руководством Б. Уица, заметно влияние мастеров Общества художников-станковистов (особенно А.А. Дейнеки), которое определило дальнейший путь художника. С 1932 года активно участвовал в художественной жизни Москвы.
Его работы «Осень. Семафоры» (1932 год, ГТГ), «На путях» (1933 год, Музей изобразительных искусств, Волгоград) - яркие примеры индустриального пейзажа, трактованного остро и выразительно. В 1930-е годы обратился к батальной марине («Манёвры Черноморского флота», 1937 год, Центральный музей Вооружённых Сил, Москва). К батальному жанру обращался также во время Великой Отечественной войны; работал в «Окнах ТАСС». Со второй половины 1940-х годов отдавал предпочтение пейзажу («Белорусский пейзаж», 1947 год, МГУ; «У берегов Дальнего Востока», 1950 год, КГ, Феодосия).
Постепенно в художественой манере Г.Г. Нисский начал преобладать предельный лаконизм пластические решения, цветовые пятна объединились в плоскостные зоны. Стремление сохранить традиции ОСТа и увлечение творчеством А.И. Куинджи ощутимы в картинах вторй половины 1950-х годов («Москва. Ночь 1941 года», 1958 год, Художественный музей, Симферополь; «Подмосковная рокада», 1957 год, КГ, Львов; «Подмосковье. Февраль», 1957 год, ГТГ; «Колхоз "Загорье"», 1959-1960 годы, ГРМ; «Натюрморт с вятской игрушкой», 1965-1966 годы, Музей изобразительных искусств, Бишкек; также многочисл. гуаши), оказавших влияние на становление сурового стиля.
Работал также в области книжной иллюстрации («Цусима» А.С. Новикова-Прибоя, 1934-1935 годы) и монументальной живописи (панно для фабрики-кухни в Филях, 1932 год, не сохр.).
С 1967 года по состоянию здоровья прекратил работу. Награждён бронзовыми медалями Всемирных выставок в Париже (1937 год) и Брюсселе (1958 год). Государственная премия СССР (1951 год).