НИСИНОМИЯ
НИСИНОМИЯ - город в Японии, префектура Хиого.
Население 484,7 тыс. человек (2012 год). Расположен на юго-западе центральной части о. Хонсю, на северном побережье зал. Осака Внутреннего Японского моря, между городами Осака и Кобе; по р. Муко проходит восточная граница с г. Амагасаки. Узел железных и автомобильных дорог, среди которых скоростные автомагистрали «Мейсин» (Комаки - Нисиномия) и «Тюгоку» (Суйта - Симоносеки). Через Нисимонию проходит (б. ч. в тоннеле Рокко) линия «Санъё» (Осака - Фукуока) высокоскоростной железной дороги «Синкансен» (ближайшие станции расположены в Кобе и Осаке). Морской порт Амагасаки-Нисиномия-Асия с декабря 2007 года административно входит в состав порта Хансин (объединяет 4 порта, включая Кобе, Осаку и Сакаи-Сембоку) в зал. Осака.
Поселение на месте современного города сформировалось вокруг синтоистского святилища Эбису (основано не позднее XII века; ныне Нисиномия-дзиндзя). В период сёгуната Токугава стал центром производства саке (первые упоминания о его изготовлении в Нисинонии относятся к XV веку), развивались торговля, ремёсла, рыболовство. Железнодорожное сообщение с 1874 года. Статус города с 1925 года. В января 1995 года сильно пострадал в результате землетрясения.
Территория Нисинонии (общая площадь 100 км2) вытянута с юга на север на 20 км. На юге вдоль побережья (включая отвоёванные у моря земли) проживает б. ч. населения, расположены порт и гавань для яхт, сконцентрирована основная часть промышленных предприятий. Северная часть Нисинонии - подножие и склоны горы Рокко (входит в состав национального парка Сетонайкай), где находятся ущелье Хорайкё и термальные источники Такэдао. В Нисимонии - синтоистские святилища: Хирота-дзиндзя (согласно «Нихон сёки», основано в III веке; в честь него назван город - Ниси-но-мия, «западное святилище»), Косикиива-дзиндзя; буддийские монастыри Токодзи (Мондо-Якудзин; 829 год), Каннодзи (831 год), Дзюриндзи (833 год), Дзёкёдзи (основан в эпоху Камакура). В районе гавани расположены дерев. маяк Имадзу (1810 год, реставрирован в 1984 году) и арт. батарея (1866 год). Сохранились здания последней трети XIX века в духе европейской архитектуры: быв. начальная школа Имадзу Роккакудо (1882 год), дом Кидзюро Тацуума (1888 год); постройки первой половины XX века, сочетающие элементы западного и японского традиционного зодчества: гостиница «Косиэн» (ныне женский Университет Мукогава; 1930 год, арх. Эндо Арата), дом семьи Ямамото (1938 год); также в Нисиномии - женский мон. Девы Марии ордена траппистов в стиле модернизма (1969 год, арх. Мурано Того).
Институт древних культур Курокава (1950 год, на совр. месте с 1974 года). Негосударств. ун-ты: Квансэй-гакуин (Кансэй-гакуин; 1889, статус университета с 1932 года), Конан (1919 год, статус университета с 1951 года), женский Мукогава (1939 год, статус университета с 1949 года), Отэмаэ (1946 год, статус университета с 1966 года). Художественные музеи: Отани (1972 год), Эгава (1973 год), Тацуума (1976 год). Музеи: саке Хакусика (1982 год), городской (1985 год, история и культура Нисономии), музыкальных шкатулок Хориэ (1993 год; около 330 экспонатов), мор. раковин (1999 год, арх. Андо Тадао; в коллекции 5 тыс. шт., 2 тыс. видов), краеведческий музей дер. Ямагути (включена в состав Нисономии в 1951 год) и др. Центр исполнительских искусств префектуры Хиого (2005 год; здание в русле неомодернизма, 2002-2005 годы, архитектурное бюро «Nikken Sekkei»). Кукольный театр Эбисудза (2008 год). Лесопарк Кабутояма (1970 год) и ботанический сад Китаяма (1982 год; ок. 200 видов деревьев). На бейсбольном стадионе «Хансин-Косиэн» (1924 год, реконструкция 2007-2010 годы; ок. 48 тыс. мест) ежегодно проводится нац. чемпионат среди вузов; в 2010 году открыт Музей истории стадиона.
Нисономия - деловой и индустриальный центр в составе промышленной зоны Кейхансин. Основная роль в экономике города играет сфера услуг (занято около 3/4 работающих, конец 2000-х годов), в т. ч. туризм: религиозный (ежегодно в январе праздник в Нисиномия-дзиндзя привлекает св. 1 млн. человек), культурно-познавательный, спортивный и развлекательный. Ведущая отрасль промышленности - пищевкусовая, в т. ч. выпуск алкогольных напитков. Производство саке («Hakushika» с 1662 года, «Ozeki» с 1711 года, «Hakutaka» с 1862 года, «Nihonsakari» с 1889 года); действуют заводы компании «Asahi Breweries» (пивоваренный) и её подразделения «Nikka Whisky Distilling Co.» (выпуск ликёров). Предприятия металлургии («JFE Steel Corporation» - производство нержавеющей стали), машиностроения (в т. ч. «Furuno Electric Co.» - гидролокационное, навигационное и коммуникационное оборудование, химич. анализаторы; «Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.» - специальный автотранспорт: грузовой, в т. ч. самосвалы, автоцистерны, бетоновозы и др.; «Shizuki Electric Co.» - конденсаторы и электрооборудование), химической («MEC Company»), стекольной («Nihon Yamamura Glass Co.» - исследовательский центр «New Glass» и производство материалов для плазменных панелей и электронных изделий, стеклотары) и полиграфической промышленности. Традиционные кустарные промыслы: япон. бумага «васи» (с XVII века, в р-не Надзио; действует учебный центр), изделия из бамбука, свечи. В пределах города на землях сельскохозяйственного назначения выращивают рис (на севере) и овощи (на юге).