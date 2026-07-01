НИСИНОМИЯ

НИСИНОМИЯ - го­род в Япо­нии , пре­фек­ту­ра Хио­го.

Население 484,7 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на юго-за­па­де центральной час­ти о. Хон­сю, на северном по­бе­ре­жье зал. Оса­ка Внут­рен­не­го Япон­ско­го моря, ме­ж­ду го­ро­да­ми Оса­ка и Ко­бе; по р. Му­ко про­хо­дит восточная гра­ни­ца с г. Ама­га­са­ки. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог, сре­ди ко­то­рых ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли «Мей­син» (Ко­ма­ки - Ни­си­но­мия) и «Тю­го­ку» (Суй­та - Си­мо­но­се­ки). Че­рез Нисимонию про­хо­дит (б. ч. в тон­не­ле Рок­ко) ли­ния «Санъё» (Оса­ка - Фу­куо­ка) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен» (бли­жай­шие стан­ции рас­по­ло­же­ны в Ко­бе и Оса­ке). Морской порт Ама­га­са­ки-Ни­си­но­мия-Асия с декабря 2007 года ад­ми­ни­ст­ра­тив­но вхо­дит в со­став пор­та Хан­син (объ­е­ди­ня­ет 4 пор­та, вклю­чая Ко­бе, Оса­ку и Са­каи-Сем­бо­ку) в зал. Оса­ка.

По­се­ле­ние на мес­те современного го­ро­да сфор­ми­ро­ва­лось во­круг син­тои­ст­ско­го свя­ти­ли­ща Эби­су (ос­но­ва­но не позд­нее XII века; ны­не Ни­си­но­мия-дзинд­зя). В пе­ри­од сё­гу­на­та То­ку­га­ва стал цен­тром про­из­вод­ст­ва са­ке (пер­вые упо­ми­на­ния о его из­го­тов­ле­нии в Нисинонии от­но­сят­ся к XV веку), раз­ви­ва­лись тор­гов­ля, ре­мёс­ла, ры­бо­лов­ст­во. Железнодорожное со­об­ще­ние с 1874 года. Ста­тус го­ро­да с 1925 года. В января 1995 года силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ния.

Тер­ри­то­рия Нисинонии (об­щая площадь 100 км2) вы­тя­ну­та с юга на се­вер на 20 км. На юге вдоль по­бе­ре­жья (вклю­чая от­воё­ван­ные у мо­ря зем­ли) про­жи­ва­ет б. ч. на­се­ле­ния, рас­по­ло­же­ны порт и га­вань для яхт, скон­цен­три­ро­ва­на основная часть промышленных пред­прия­тий. Северная часть Нисинонии - под­но­жие и скло­ны го­ры Рок­ко (вхо­дит в со­став национального пар­ка Се­тонай­кай), где на­хо­дят­ся уще­лье Хо­рай­кё и тер­маль­ные ис­точ­ни­ки Та­кэ­дао. В Нисимонии - син­тои­ст­ские свя­ти­ли­ща: Хи­ро­та-дзинд­зя (со­глас­но «Ни­хон сё­ки», ос­но­ва­но в III веке; в честь не­го на­зван го­род - Ни­си-но-мия, «западное свя­ти­ли­ще»), Ко­си­кии­ва-дзинд­зя; буд­дий­ские мо­на­сты­ри То­код­зи (Мон­до-Якуд­зин; 829 год), Кан­нод­зи (831 год), Дзю­ринд­зи (833 год), Дзё­кёд­зи (ос­но­ван в эпо­ху Ка­ма­ку­ра). В рай­оне га­ва­ни рас­по­ло­же­ны де­рев. ма­як Имад­зу (1810 год, рес­тав­ри­ро­ван в 1984 году) и арт. ба­та­рея (1866 год). Со­хра­ни­лись зда­ния по­след­ней тре­ти XIX века в ду­хе ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры: быв. на­чаль­ная шко­ла Има­д­зу Рок­ка­ку­до (1882 год), дом Кид­зю­ро Та­цуу­ма (1888 год); по­строй­ки первой половины XX века, со­че­таю­щие эле­мен­ты западного и японского тра­диционного зод­че­ст­ва: гос­ти­ни­ца «Ко­си­эн» (ны­не жен­ский Университет Му­ко­га­ва; 1930 год, арх. Эн­до Ара­та), дом се­мьи Яма­мо­то (1938 год); так­же в Нисиномии - жен­ский мон. Де­вы Ма­рии ор­де­на трап­пи­стов в сти­ле мо­дер­низ­ма (1969 год, арх. Му­ра­но То­го).

Институт древ­них куль­тур Ку­ро­ка­ва (1950 год, на совр. мес­те с 1974 года). Не­го­су­дарств. ун-ты: Кван­сэй-га­ку­ин (Кан­сэй-га­ку­ин; 1889, ста­тус университета с 1932 года), Ко­нан (1919 год, ста­тус университета с 1951 года), жен­ский Му­ко­га­ва (1939 год, ста­тус университета с 1949 года), От­эмаэ (1946 год, статус университета с 1966 года). Ху­дожественные му­зеи: Ота­ни (1972 год), Эга­ва (1973 год), Та­цуу­ма (1976 год). Му­зеи: са­ке Ха­ку­си­ка (1982 год), го­род­ской (1985 год, ис­то­рия и куль­ту­ра Нисономии), музыкальных шка­ту­лок Хо­риэ (1993 год; около 330 экс­по­на­тов), мор. ра­ко­вин (1999 год, арх. Ан­до Та­дао; в кол­лек­ции 5 тыс. шт., 2 тыс. ви­дов), крае­ведческий му­зей дер. Яма­гу­ти (вклю­че­на в со­став Нисономии в 1951 год) и др. Центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств пре­фек­ту­ры Хио­го (2005 год; зда­ние в рус­ле нео­мо­дер­низ­ма, 2002-2005 годы, ар­хитектурное бю­ро «Nik­ken Sekkei»). Ку­коль­ный те­атр Эби­су­дза (2008 год). Лесопарк Кабутояма (1970 год) и бо­та­нический сад Ки­тая­ма (1982 год; ок. 200 ви­дов де­ревь­ев). На бейс­боль­ном ста­дио­не «Хан­син-Ко­си­эн» (1924 год, ре­кон­ст­рук­ция 2007-2010 годы; ок. 48 тыс. мест) еже­год­но про­во­дит­ся нац. чем­пио­нат сре­ди ву­зов; в 2010 году от­крыт Му­зей ис­то­рии ста­дио­на.

Нисономия - де­ло­вой и ин­ду­ст­ри­аль­ный центр в со­ста­ве промышленной зо­ны Кей­хан­син. Основная роль в эко­но­ми­ке го­ро­да иг­ра­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 3/4 ра­бо­таю­щих, конец 2000-х годов), в т. ч. ту­ризм: ре­ли­ги­оз­ный (еже­год­но в ян­ва­ре празд­ник в Ни­си­но­мия-дзинд­зя при­вле­ка­ет св. 1 млн. человек), куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, спор­тив­ный и раз­вле­ка­тель­ный. Ве­ду­щая от­расль промышленности - пи­ще­вку­со­вая, в т. ч. вы­пуск ал­ко­голь­ных на­пит­ков. Про­изводство са­ке («Hakushika» с 1662 года, «Ozeki» с 1711 года, «Hakutaka» с 1862 года, «Nihonsakari» с 1889 года); дей­ст­ву­ют за­во­ды ком­па­нии «Asahi Bre­weries» (пи­во­ва­рен­ный) и её под­раз­де­ле­ния «Nikka Whisky Distil­ling Co.» (вы­пуск ли­кё­ров). Пред­при­ятия ме­тал­лур­гии («JFE Steel Corporation» - про­изводство не­ржа­вею­щей ста­ли), ма­ши­но­строе­ния (в т. ч. «Furuno Electric Co.» - гид­ро­ло­ка­ци­он­ное, на­ви­га­ци­он­ное и ком­му­ни­ка­ци­он­ное обо­ру­до­ва­ние, хи­мич. ана­ли­за­то­ры; «Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.» - специальный ав­то­транс­порт: гру­зо­вой, в т. ч. са­мо­сва­лы, ав­то­цис­тер­ны, бе­то­но­во­зы и др.; «Shizuki Electric Co.» - кон­ден­са­то­ры и элек­тро­обо­ру­до­ва­ние), хи­ми­че­ской («MEC Com­pany»), сте­коль­ной («Nihon Yama­mu­ra Glass Co.» - ис­сле­до­ва­тель­ский центр «New Glass» и про­изводство ма­те­риа­лов для плаз­мен­ных па­не­лей и элек­трон­ных из­де­лий, стек­ло­та­ры) и по­ли­гра­фической промышленности. Тра­диционные кус­тар­ные про­мыс­лы: япон. бу­ма­га «ва­си» (с XVII века, в р-не Над­зио; дей­ст­ву­ет учеб­ный центр), из­де­лия из бам­бу­ка, све­чи. В пре­де­лах го­ро­да на зем­лях сельскохозяйственного на­зна­че­ния вы­ра­щи­ва­ют рис (на се­ве­ре) и ово­щи (на юге).

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