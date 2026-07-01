НИСИДА КИТАРО
НИСИДА КИТАРО - японский философ, основатель киотской философской школы.
По окончании Токийского императорского университета (1894 год) по специальности философия работал школьным учителем, продолжая занятия философией и практикуя дзен-буддизм. В 1910-1928 годы профессор Киотского университета.
К. Нисида предпринял попытку создания филосовской системы, адекватно описывающей буддийский образ мышления в системе западных филоской категорий. Используя терминологию У. Джеймса и А. Бергсона, в работе «Исследование добра» («Дзен-но кэнкю», 1911 год) и др. сформулировал теорию «чистого опыта», предшествующего разделению на субъект и объект, дух и материю и позволяющего непосредственно видеть вещи такими, как они есть, ощущая собств. единство со всем миром. Основной формой «чистого опыта», являющегося, согласно Н., основой морали и религии, считал изначальную абсолютно свободную волю. Переосмысляя идеи И. Канта, неокантианцев, Э. Гуссерля и особенно И. Г. Фихте, К. Нисида в работах «Интуиция и рефлексия в самосознании» («Дзикаку ни окэру тёккан то хансэй», 1917 год), «Проблемы сознания» (1920 год), «Искусство и мораль» («Гэйдзюцу то дотоку», 1923 год) сформулировал утверждавшую тождество познающего и познаваемого концепцию самопостижения (дзикаку) истинной реальности через сознания отд. людей.
Интерпретируя буддийское представление о ничто как основе бытия, в работах «От действующего к созерцающему» («Хатараку моно кара миру моно э», 1927 год), «Фундаментальные проблемы философии» («Тэцугаку-но компон мондай», 1933-1934 годы) и др. сформулировал теорию «абсолютного ничто» (дзэттай му), в котором пребывают все вещи, представляя собой продукты его самоопределения.
Анализируя структуру буддийского религиозного сознания, сформулировал лёгшие в основу его экзистенциальной онтологии принципы «логики абсолютно противоречивого тождества», которую он характеризовал как «логику восточноазиатского буддизма», противопоставляя её западной логике. В работе «Логика места и религиозное мировоззрение» («Басётэки ронри то сюкётэки сэкайкан», 1945 год) интерпретировал религиозное чувство как стремление воссоединиться с Абсолютом (Богом/Буддой), стать единым с истоком и основой мироздания, обнаруживая его внутри себя.
Сочинения:
Fundamental problems of philosophy. Tokyo, 1970;
Art and Morality. Honolulu, 1973; Дзэнсю. Токио, 1978. Т. 1–19;
Intuition and reflection in self-consciousness. Albany, 1987;
An inquiry into the good. New Haven, 1990.