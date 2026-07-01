НИСИДА КИТАРО

НИСИДА КИТАРО - японский фи­ло­соф, ос­но­ва­тель ки­от­ской фи­лософской шко­лы.

По окон­ча­нии То­кий­ско­го императорского университета (1894 год) по спе­ци­аль­но­сти фи­ло­со­фия ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем, про­дол­жая за­ня­тия фи­ло­со­фи­ей и прак­ти­куя дзен-буд­дизм . В 1910-1928 годы профессор Ки­от­ско­го университета.

К. Нисида пред­при­нял по­пыт­ку соз­дания фи­лосовской сис­те­мы, аде­к­ват­но опи­сы­ваю­щей буд­дий­ский об­раз мыш­ле­ния в сис­те­ме за­пад­ных фи­лоской ка­те­го­рий. Ис­поль­зуя тер­ми­но­ло­гию У. Джейм­са и А. Берг­со­на , в ра­бо­те «Ис­сле­до­ва­ние до­б­ра» («Дзен-но кэн­кю», 1911 год) и др. сфор­му­ли­ро­вал тео­рию «чис­то­го опы­та», пред­ше­ст­вую­ще­го раз­де­ле­нию на субъ­ект и объ­ект, дух и ма­те­рию и по­зво­ляю­ще­го не­по­сред­ст­вен­но ви­деть ве­щи та­ки­ми, как они есть, ощу­щая собств. един­ст­во со всем ми­ром. Основной фор­мой «чис­то­го опы­та», яв­ляю­ще­го­ся, со­глас­но Н., ос­но­вой мо­ра­ли и ре­ли­гии, счи­тал из­на­чаль­ную аб­со­лют­но сво­бод­ную во­лю. Пе­ре­ос­мыс­ляя идеи И. Кан­та, нео­кан­ти­ан­цев, Э. Гус­сер­ля и осо­бен­но И. Г. Фих­те, К. Нисида в ра­бо­тах «Ин­туи­ция и реф­лек­сия в са­мо­соз­на­нии» («Дзи­ка­ку ни окэ­ру тёк­кан то хан­сэй», 1917 год), «Про­бле­мы соз­на­ния» (1920 год), «Ис­кус­ст­во и мо­раль» («Гэйд­зю­цу то до­то­ку», 1923 год) сфор­му­ли­ро­вал ут­вер­ждав­шую то­ж­де­ст­во по­знаю­ще­го и по­зна­вае­мо­го кон­цеп­цию са­мо­по­сти­же­ния (дзи­ка­ку) ис­тин­ной ре­аль­но­сти че­рез соз­на­ния отд. лю­дей.

Ин­тер­пре­ти­руя буд­дий­ское пред­став­ле­ние о ни­что как ос­но­ве бы­тия, в ра­бо­тах «От дей­ст­вую­ще­го к со­зер­цаю­ще­му» («Ха­та­ра­ку мо­но ка­ра ми­ру мо­но э», 1927 год), «Фун­да­мен­таль­ные про­бле­мы фи­ло­со­фии» («Тэ­цу­га­ку-но ком­пон мон­дай», 1933-1934 годы) и др. сфор­му­ли­ро­вал тео­рию «аб­со­лют­но­го ни­что» (дзэт­тай му), в ко­то­ром пре­бы­ва­ют все ве­щи, пред­став­ляя со­бой про­дук­ты его са­мо­оп­ре­де­ле­ния.

Ана­ли­зи­руя струк­ту­ру буд­дий­ско­го ре­лигиозного соз­на­ния, сфор­му­ли­ро­вал лёг­шие в ос­но­ву его эк­зи­стен­ци­аль­ной он­то­ло­гии прин­ци­пы «ло­ги­ки аб­со­лют­но про­ти­во­ре­чи­во­го то­ж­де­ст­ва», ко­то­рую он ха­рак­те­ри­зо­вал как «ло­ги­ку вос­точ­ноази­ат­ско­го буд­диз­ма», про­ти­во­пос­тав­ляя её западной ло­ги­ке. В ра­бо­те «Ло­ги­ка мес­та и ре­ли­ги­оз­ное ми­ро­воз­зре­ние» («Ба­сё­тэ­ки рон­ри то сю­кё­тэ­ки сэ­кай­кан», 1945 год) ин­тер­пре­ти­ро­вал ре­лигиозное чув­ст­во как стрем­ле­ние вос­со­еди­нить­ся с Аб­со­лю­том (Бо­гом/ Буд­дой ), стать еди­ным с ис­то­ком и ос­но­вой ми­ро­зда­ния, об­на­ру­жи­вая его внут­ри се­бя.

Сочинения:

Fundamental problems of philosophy. To­kyo, 1970;

Art and Morality. Honolulu, 1973; Дзэн­сю. То­кио, 1978. Т. 1–19;

Intuition and reflection in self-consciousness. Al­bany, 1987;

An inquiry into the good. New Haven, 1990.