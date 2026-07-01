НИШСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1923 ГОДА

НИШСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1923 ГОДА - соглашение ме­ж­ду Бол­га­ри­ей и Ко­ро­лев­ст­вом сер­бов , хор­ва­тов и сло­вен­цев (КСХС) по по­гра­ничным во­про­сам.

За­клю­че­но 23 марта 1923 года в г. Ниш по ре­зуль­та­там дву­сто­рон­ней кон­фе­рен­ции (1-17 марта 1923 год).

Нишское соглашение яв­ля­лось по­пыт­кой нор­ма­ли­зо­вать от­но­ше­ния ме­ж­ду Бол­га­ри­ей и КСХС, обо­ст­рив­шие­ся в ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти Внут­рен­ней ма­кедонской ре­во­люционной организации (ВМРО). Она на­прав­ля­ла воо­руженные от­ря­ды (че­ты) с болгарской тер­ри­то­рии в Вар­дар­скую Ма­ке­до­нию, на­хо­див­шую­ся в со­ста­ве КСХС, и оп­рав­ды­ва­ла свои дей­ст­вия борь­бой с сербской ас­си­ми­ля­тор­ской по­ли­ти­кой в от­но­ше­нии славянского на­се­ле­ния Ма­ке­до­нии. Во­пре­ки по­пыт­кам болгарской де­ле­га­ции во гла­ве с полковником ген­шта­ба С. Ной­ко­вым до­бить­ся на кон­фе­рен­ции ком­плекс­но­го рас­смот­ре­ния про­бле­мы, де­ле­га­ция КСХС (во гла­ве с началом от­де­ла об­щественной безо­пас­но­сти МВД Ж. Ла­зи­чем) су­ме­ла све­сти пе­ре­го­во­ры лишь к так­тическим во­про­сам, свя­зан­ным с безо­пас­но­стью гра­ни­цы ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми и от­вет­ст­вен­но­стью болгарской сто­ро­ны за не­ле­галь­ный пе­ре­ход от­ря­дов ВМРО.

Не­сколь­ко раз кон­фе­рен­ция на­хо­ди­лась на гра­ни сры­ва, но по лич­но­му на­стоя­нию гла­вы болгарского пра­ви­тель­ст­ва, ли­де­ра Бол­гар­ско­го зем­ле­дель­че­ско­го на­род­но­го сою­за (БЗНС) А. Стам­бо­лий­ско­го пред­ло­же­ния де­ле­га­ции КСХС бы­ли при­ня­ты с не­ко­то­рыми ре­дакционными по­прав­ка­ми.

Нишское соглашение пре­ду­смат­ри­ва­ло ряд мер по вза­им­ной ох­ра­не гра­ни­цы (осо­бен­но в юго-восточном сек­то­ре) для пре­кра­ще­ния её пе­ре­се­че­ния че­та­ми ВМРО: рас­ши­ре­ние пол­но­мо­чий пред­ста­ви­те­лей гражданской и во­енной вла­сти в при­гра­нич­ных рай­онах; вы­руб­ка ле­сов на рас­стоя­нии 100 м от по­гра­нич­ной ли­нии и др. Од­на­ко не до­пус­ка­лось всту­п­ле­ние на болгарскую тер­ри­то­рию во­ин­ских час­тей КСХС, пре­сле­дую­щих че­ты. Так­же об­лег­ча­лось по­ло­же­ние лиц, об­ла­дав­ших не­дви­жи­мо­стью по обе­им сто­ро­нам гра­ни­цы, и уп­ро­ща­лась про­це­ду­ра воз­вра­ще­ния бе­жен­цев в Ма­ке­до­нию. Стам­бо­лий­ский по­шёл на сбли­же­ние с КСХС, на­де­ясь по­лу­чить от не­го под­держ­ку при ре­ше­нии во­про­са о вы­хо­де Бол­га­рии к Эгей­ско­му мо­рю. В свя­зи с этим Нишское соглашение уси­ли­ло по­доз­ри­тель­ность по от­но­ше­нию к Бол­га­рии со сто­ро­ны Гре­ции, Ита­лии и Ру­мы­нии. Од­на­ко его под­пи­са­ние бла­го­при­ят­но от­ра­зи­лось на пе­ре­го­во­рах о ре­ст­рук­ту­ри­за­ции дол­га Бол­га­рии по ре­па­ра­ци­ям (см. Нёйи­ский мир­ный до­го­вор 1919 года).

За ис­клю­че­ни­ем БЗНС, все по­ли­тические пар­тии Бол­га­рии вос­при­ня­ли край­не от­ри­ца­тель­но сам факт за­клю­че­ния Нишского соглашения, т. к. его ус­ло­вия [опуб­ли­ко­ван­ные по­луофи­ци­аль­но в га­зе­тах «Зе­ме­дел­ско зна­ме» (№ 93 от 5 мая 1923 года) и «По­бе­да» (№ 376 от 11 мая 1923 года)] не со­дер­жа­ли ни­ка­ких обя­за­тельств пра­ви­тель­ст­ва КСХС по из­ме­не­нию си­туа­ции в Вар­дар­ской Ма­ке­до­нии. Оп­по­зи­ция не­обос­но­ван­но об­ви­ня­ла Стам­бо­лий­ско­го в при­ня­тии не­ких тай­ных обя­за­тельств пе­ред КСХС за счёт на­се­ле­ния Ма­ке­до­нии. ВМРО так­же счи­та­ла Нишское соглашение пре­да­тель­ст­вом ин­те­ре­сов Бол­га­рии и ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в под­го­тов­ке во­енно-государственного пе­ре­во­ро­та в Со­фии 9 июня 1923 года, за­кон­чив­ше­го­ся свер­же­ни­ем и жес­то­ким убий­ст­вом Стам­бо­лий­ско­го. Хо­тя но­вое пра­витель­ст­во А. Цан­ко­ва зая­ви­ло о при­зна­нии Нишского соглашения, прак­ти­че­ски оно ос­та­лось не­реа­ли­зо­ван­ным.

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