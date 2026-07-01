НИШСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1923 ГОДА
НИШСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1923 ГОДА - соглашение между Болгарией и Королевством сербов, хорватов и словенцев (КСХС) по пограничным вопросам.
Заключено 23 марта 1923 года в г. Ниш по результатам двусторонней конференции (1-17 марта 1923 год).
Нишское соглашение являлось попыткой нормализовать отношения между Болгарией и КСХС, обострившиеся в результате деятельности Внутренней македонской революционной организации (ВМРО). Она направляла вооруженные отряды (четы) с болгарской территории в Вардарскую Македонию, находившуюся в составе КСХС, и оправдывала свои действия борьбой с сербской ассимиляторской политикой в отношении славянского населения Македонии. Вопреки попыткам болгарской делегации во главе с полковником генштаба С. Нойковым добиться на конференции комплексного рассмотрения проблемы, делегация КСХС (во главе с началом отдела общественной безопасности МВД Ж. Лазичем) сумела свести переговоры лишь к тактическим вопросам, связанным с безопасностью границы между двумя государствами и ответственностью болгарской стороны за нелегальный переход отрядов ВМРО.
Несколько раз конференция находилась на грани срыва, но по личному настоянию главы болгарского правительства, лидера Болгарского земледельческого народного союза (БЗНС) А. Стамболийского предложения делегации КСХС были приняты с некоторыми редакционными поправками.
Нишское соглашение предусматривало ряд мер по взаимной охране границы (особенно в юго-восточном секторе) для прекращения её пересечения четами ВМРО: расширение полномочий представителей гражданской и военной власти в приграничных районах; вырубка лесов на расстоянии 100 м от пограничной линии и др. Однако не допускалось вступление на болгарскую территорию воинских частей КСХС, преследующих четы. Также облегчалось положение лиц, обладавших недвижимостью по обеим сторонам границы, и упрощалась процедура возвращения беженцев в Македонию. Стамболийский пошёл на сближение с КСХС, надеясь получить от него поддержку при решении вопроса о выходе Болгарии к Эгейскому морю. В связи с этим Нишское соглашение усилило подозрительность по отношению к Болгарии со стороны Греции, Италии и Румынии. Однако его подписание благоприятно отразилось на переговорах о реструктуризации долга Болгарии по репарациям (см. Нёйиский мирный договор 1919 года).
За исключением БЗНС, все политические партии Болгарии восприняли крайне отрицательно сам факт заключения Нишского соглашения, т. к. его условия [опубликованные полуофициально в газетах «Земеделско знаме» (№ 93 от 5 мая 1923 года) и «Победа» (№ 376 от 11 мая 1923 года)] не содержали никаких обязательств правительства КСХС по изменению ситуации в Вардарской Македонии. Оппозиция необоснованно обвиняла Стамболийского в принятии неких тайных обязательств перед КСХС за счёт населения Македонии. ВМРО также считала Нишское соглашение предательством интересов Болгарии и активно участвовала в подготовке военно-государственного переворота в Софии 9 июня 1923 года, закончившегося свержением и жестоким убийством Стамболийского. Хотя новое правительство А. Цанкова заявило о признании Нишского соглашения, практически оно осталось нереализованным.