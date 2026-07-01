В закладки

НИШАТ ШИРВАНИ

НИШАТ ШИРВАНИ - а зербайджанский по­эт.

Ро­дил­ся в Ше­ма­хе, по­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в мед­ре­се.

По­сле за­хва­та род­но­го го­ро­да тур­ка­ми по­се­лил­ся в г. Саль­я­ны, на­хо­див­шем­ся под кон­тро­лем Рос­сии.

Из литературного на­сле­дия Нишат Ширвани со­хра­ни­лось несколько га­зе­лей , про­ник­ну­тых скорб­ны­ми раз­мыш­ле­ния­ми о пре­врат­но­стях судь­бы, не­раз­де­лён­ной люб­ви, от­сут­ст­вии вер­ных дру­зей.

Ли­ри­ка Нишат Ширвани про­дол­жа­ет тра­ди­ции Фи­зу­ли; её от­ли­ча­ют эмо­цио­наль­ность и про­сто­та язы­ка, при­бли­жен­но­го к разговорной ре­чи, ис­поль­зо­ва­ние изо­бра­зительных средств, ха­рак­тер­ных для уст­но­го народного твор­че­ст­ва.

Сочинения:

Ан­то­ло­гия азер­бай­джан­ской по­эзии. М., 1960. Т. 2. С. 76–77.