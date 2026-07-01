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НИШАТ ШИРВАНИ
НИШАТ ШИРВАНИ - азербайджанский поэт.
Родился в Шемахе, получил образование в медресе.
После захвата родного города турками поселился в г. Сальяны, находившемся под контролем России.
Из литературного наследия Нишат Ширвани сохранилось несколько газелей, проникнутых скорбными размышлениями о превратностях судьбы, неразделённой любви, отсутствии верных друзей.
Лирика Нишат Ширвани продолжает традиции Физули; её отличают эмоциональность и простота языка, приближенного к разговорной речи, использование изобразительных средств, характерных для устного народного творчества.
Сочинения:
Антология азербайджанской поэзии. М., 1960. Т. 2. С. 76–77.
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