НИШАПУР

НИШАПУР - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Ира­на , в ос­та­не (про­вин­ции) Хо­ра­сан-Ре­за­ви.

Население 223,7 тыс. человек (2011 год). Рас­по­ло­жен у южного под­но­жия хреб­та Би­на­луд. Че­рез Нишапур про­хо­дят железнодорожная и ав­то­ма­ги­ст­раль из Те­ге­ра­на в Меш­хед.

Ос­но­ван в эпо­ху Са­са­ни­дов пред­по­ло­жи­тель­но ша­хин­ша­хом Ша­пу­ром I (241-272 годы). Средне-персидское название го­ро­да - Ной- Ша­пур (Но­вый Ша­пур). С V-VI веков один из цен­тров не­сто­ри­ан­ст­ва. По­сле вклю­чения в со­став арабского Ха­ли­фа­та (середина VII века) Нишапур - один из круп­ных (население свыше 100 тыс. человек, площадь око­ло 17 км2) тор­го­вых го­ро­дов на Ве­ли­ком шёл­ко­вом пу­ти на Вос­то­ке ис­лам­ско­го ми­ра. В IX веке сто­ли­ца государства Та­хи­ри­дов, в X веке - Хо­ра­сан­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва государства Са­ма­ни­дов. На ру­бе­же X-XI веков вхо­дил в чис­ло круп­ней­ших го­ро­дов ми­ра (на­счи­ты­вал до 125 тыс. жителей). В XI-XII веках Нишапур - од­на из ре­зи­ден­ций Ве­ли­ких Сель­джу­ков (см. Сель­джу­ки­ды). В 1153 году раз­ру­шен огу­за­ми, в 1221 году - мон­го­ла­ми ; поч­ти всё на­се­ле­ние по­гиб­ло. В XIV-XV веках вновь от­стро­ен, но зна­че­ние его ста­ло па­дать; в 1722 году ра­зо­рён аф­ган­ца­ми. В пе­ри­од сво­его рас­цве­та (X-XII века) Нишапур был из­вес­тен раз­ви­ти­ем де­ко­ра­тив­ных ячеи­стых кон­ст­рук­ций («му­кар­нас», или «ста­лак­ти­тов») в ар­хи­тек­ту­ре, так­же про­из-вом рас­пис­ной гла­зу­ро­ван­ной ке­ра­ми­ки, из­де­лий из стек­ла, же­ле­за, брон­зы, свин­ца, до­бы­чей би­рю­зы, вы­ра­щи­ва­ни­ем хлоп­ка, из­го­тов­ле­ни­ем разл. сор­тов тка­ней. Центр му­сульманского бо­го­сло­вия и об­ра­зо­ва­ния, ро­ди­на и ме­сто твор­че­ст­ва по­этов Ома­ра Хай­я­ма и Фа­ри­да ад-Ди­на Мо­хам­ме­да Ат­та­ра, жи­во­пис­ца Ке­маль оль-Моль­ка (1847-1940 годы).

Современный Нишапур де­лит­ся на Ста­рый го­род и Но­вый го­род, раз­би­тые по квад­рат­ной сет­ке, с пе­ре­кре­щи­ваю­щи­ми­ся главными ули­ца­ми. На тер­ри­то­рии средне-векевого Нишапура рас­коп­ка­ми 1935-1940 и 1947-1948 годов от­кры­ты по­стройки из сыр­цо­во­го и обож­жён­но­го кир­пи­ча (ком­плекс мед­ре­се IX-XIII веков, двор­цы, жи­лые до­ма, ба­ни) с раз­но­об­раз­ным де­ко­ром: за­стек­лён­ные окон­ные ре­шёт­ки и рез­ные с рас­крас­кой ор­на­мен­таль­ные па­не­ли из сту­ка, об­ли­цов­ки тер­ра­ко­той и гла­зу­ро­ван­ны­ми из­раз­ца­ми , на­стен­ные фре­ски (сце­ны охо­ты). Пят­нич­ная ме­четь (1494-1995 годы); к юго-за­па­ду от современного Нишапура, в рай­оне Шадь­ях - са­ды с ме­мо­риа­ла­ми има­ма Мах­ру­ка (мав­зо­лей X века, ме­четь XVI-XVII веков), Ома­ра Хай­яма (1963 год, арх. X. Сей­хун), Ат­та­ра (XV, XVIII, XX века) и Ке­ма­ля оль-Моль­ка (1962 год).

Нишапура - центр рай­она оро­шае­мо­го зем­ле­де­лия (хлоп­чат­ник, зер­но­вые, мас­лич­ные куль­ту­ры; са­ды, ви­но­град­ни­ки; жи­вот­но­вод­ст­во). Пи­ще­вая и лёг­кая (ко­же­вен­ная и др.) промышленность. Тра­диционные про­мыс­лы, в т. ч. из­го­тов­ле­ние из­де­лий из би­рю­зы (до­бы­ча близ го­ро­да).

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