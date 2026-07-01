НИШАПУР
НИШАПУР - город на северо-востоке Ирана, в остане (провинции) Хорасан-Резави.
Население 223,7 тыс. человек (2011 год). Расположен у южного подножия хребта Биналуд. Через Нишапур проходят железнодорожная и автомагистраль из Тегерана в Мешхед.
Основан в эпоху Сасанидов предположительно шахиншахом Шапуром I (241-272 годы). Средне-персидское название города - Ной- Шапур (Новый Шапур). С V-VI веков один из центров несторианства. После включения в состав арабского Халифата (середина VII века) Нишапур - один из крупных (население свыше 100 тыс. человек, площадь около 17 км2) торговых городов на Великом шёлковом пути на Востоке исламского мира. В IX веке столица государства Тахиридов, в X веке - Хорасанского наместничества государства Саманидов. На рубеже X-XI веков входил в число крупнейших городов мира (насчитывал до 125 тыс. жителей). В XI-XII веках Нишапур - одна из резиденций Великих Сельджуков (см. Сельджукиды). В 1153 году разрушен огузами, в 1221 году - монголами; почти всё население погибло. В XIV-XV веках вновь отстроен, но значение его стало падать; в 1722 году разорён афганцами. В период своего расцвета (X-XII века) Нишапур был известен развитием декоративных ячеистых конструкций («мукарнас», или «сталактитов») в архитектуре, также произ-вом расписной глазурованной керамики, изделий из стекла, железа, бронзы, свинца, добычей бирюзы, выращиванием хлопка, изготовлением разл. сортов тканей. Центр мусульманского богословия и образования, родина и место творчества поэтов Омара Хайяма и Фарида ад-Дина Мохаммеда Аттара, живописца Кемаль оль-Молька (1847-1940 годы).
Современный Нишапур делится на Старый город и Новый город, разбитые по квадратной сетке, с перекрещивающимися главными улицами. На территории средне-векевого Нишапура раскопками 1935-1940 и 1947-1948 годов открыты постройки из сырцового и обожжённого кирпича (комплекс медресе IX-XIII веков, дворцы, жилые дома, бани) с разнообразным декором: застеклённые оконные решётки и резные с раскраской орнаментальные панели из стука, облицовки терракотой и глазурованными изразцами, настенные фрески (сцены охоты). Пятничная мечеть (1494-1995 годы); к юго-западу от современного Нишапура, в районе Шадьях - сады с мемориалами имама Махрука (мавзолей X века, мечеть XVI-XVII веков), Омара Хайяма (1963 год, арх. X. Сейхун), Аттара (XV, XVIII, XX века) и Кемаля оль-Молька (1962 год).
Нишапура - центр района орошаемого земледелия (хлопчатник, зерновые, масличные культуры; сады, виноградники; животноводство). Пищевая и лёгкая (кожевенная и др.) промышленность. Традиционные промыслы, в т. ч. изготовление изделий из бирюзы (добыча близ города).