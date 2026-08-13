Нишапу́р

Нишапу́р — город на северо-­востоке Ирана, в провинции Хорасан-­Разави. Численность населения — 264 тыс. человек (2016). Расположен у южного подножия хребта Биналуд, посреди Кучано-­Мешхедской долины — важнейшего аграрного района Хорасана .

Основан в середине III в.: название ( среднеперс . Нев-­Шапур) — по имени Шапура I или Шапура II . В V–VI вв. — митрополия Церкви Востока . После арабских завоеваний (с 650–651) — в числе крупнейших торговых городов на Великом шелковом пути (численность населения — свыше 100 тыс. человек, площадь около 17 кв. км). В IX в. — резиденция Тахиридов , в X в. — наместника-­полководца (сипахсалар) Саманидов . В государстве Газневидов — один из важнейших центров на востоке мира ислама . В XI–XII вв. — столица Великих Сельджукидов (наряду с Мервом ). В период расцвета славился инновациями в архитектуре, производством расписной глазурованной керамики, текстиля, изделий из стекла, железа, бронзы, свинца, добычей бирюзы. Очаг мусульманского богословия и образования, родина поэтов Омара Хайяма и Фарид ад-­Дина Аттара. В 1153 разрушен огузами . В 1221 полностью опустошен в ходе монгольских завоеваний . В XIV–XV вв. вновь отстроен (Пятничная мечеть, 1494–1495), но с XVI в. потерял значение. В 1722 разорен пуштунами.

Современный Н. делится на Старый и Новый город, разбитые по квадратной сетке, с перекрещивающимися главными улицами. Раскопками экспедиции музея «Метрополитен» 1935–1940 и 1947–1948 открыты постройки из сырцового и обожженного кирпича (комплекс медресе IX–XIII вв., дворцы, жилые дома, бани) с разнообразным богатым декором. К юго-западу от современного Н. — зона старого города Шадьях с садами, где расположены памятные здания в честь потомка Мухаммада , Мухаммада аль-­Махрука (мавзолей X в., мечеть XVI–XVII вв.), и Аттара (XV, XVIII, XX вв.), а также возведенные в 1962–1963 по проектам Х. Сейхуна мавзолеи над могилами Хайяма и основоположника реалистической живописи в Иране Камаль-оль-­Молька (1847–1940).

Ист .: ан-­Найсабури . Тарих-и Нишапур. Тегеран, 1960.

Лит .: Bulliet R. W. The Patricians of Nishapur. A Study in Medieval Islamic Social History. Cambridge (Ma.), 1972; Wilkinson C. Nishāpur. Some Early Islamic Buildings and Their Decoration. New York, 1987. Янь Миньцзя.