НИРНЗЕЕ ЭРНСТ РИШАРД

НИРНЗЕЕ ЭРНСТ РИШАРД - российский ар­хи­тек­тор, ин­же­нер-строи­тель.

О пер­вых го­дах жиз­ни Э.Р. Нирнзее прак­тиче­ски ни­че­го не из­вест­но, рав­но как и о его профессиональном об­ра­зо­ва­нии.

В 1898 году Э.Р. Нирнзее пе­ре­ехал из Вар­ша­вы в Мо­ск­ву, в 1900 году по­лу­чил сви­де­тель­ст­во Тех­ни­че­ско-стро­ительного комитета МВД на пра­во про­изводства стро­ительных ра­бот, то­гда же от­крыл собственную ар­хитектурную мас­тер­скую; в Мо­ск­ве на­хо­дят­ся все его по­строй­ки (пре­имущественные до­ход­ные до­ма - свыше 40 реа­ли­зо­ван­ных про­ек­тов).

Сре­ди пер­вых за­ка­зов Э.Р. Нирнзее - про­ек­ты ре­кон­ст­рук­ции и над­строй­ки су­ще­ст­вую­щих зда­ний; пер­вым пол­но­стью спро­ек­ти­ро­ван­ным им со­ору­же­ни­ем стал 2-этаж­ный жи­лой дом на Пе­тер­бург­ском шос­се (ны­не Ле­нин­град­ский проспект) для т-ва та­бач­ной фаб­ри­ки «Га­бай» (1901 год). Э.Р. Нирнзее ра­бо­тал во всех ис­поль­зо­вав­ших­ся то­гда ар­хит. сти­лях (ха­рак­тер­но для эпо­хи мо­дер­на ) и про­па­ган­ди­ро­вал «ком­мер­че­ский», т. е. удов­ле­тво­ряю­щий за­про­сы за­каз­чи­ка, под­ход к про­ек­ти­ро­ва­нию. Так, до­ход­ные до­ма на Пят­ниц­кой ул. (1902 год), Но­во­сло­бод­ской ул. (1903 год), Ос­то­жен­ке (1904 год), в Кур­ба­тов­ском пе­ре­ул­ке (ны­не ул. Кли­маш­ки­на, 1905 год) и в Ер­мо­ла­ев­ском пе­ре­ул­ке (1909 год) вы­пол­не­ны в сти­ли­сти­ке французского ар ну­во, чер­ты вик­то­ри­ан­ской нео­го­ти­ки при­сут­ст­ву­ют в об­ли­ке до­ход­но­го до­ма Е.И. Кур­ни­ко­ва (1904 год), а мо­да на «се­вер­ный мо­дерн» от­ра­зи­лась в собственном до­ход­ном до­ме Э.Р. Нирнзее в Трёх­пруд­ном пе­ре­ул­ке с уг­ло­вой ба­шен­кой-«скво­реч­ни­ком» и ха­рак­тер­ны­ми 6-уголь­ны­ми ок­на­ми со ско­шен­ным вер­хом (1911 год).

Наи­боль­шую из­вест­ность сре­ди по­стро­ек Э.Р. Нирнзее по­лу­чил дру­гой при­над­ле­жав­ший ему дом - 11-этаж­ный «Дом де­шё­вых квар­тир» («Дом Нирн­зее»; 1912-1913 годы) в Боль­шом Гнезд­ни­ков­ском пе­ре­ул­ке; кро­ме ма­ло­га­ба­рит­ных квар­тир (1-3-ком­нат­ных) с кух­ня­ми-ни­ша­ми, в нём рас­по­ла­га­лись те­атр-ка­ба­ре «Ле­ту­чая мышь», кон­тор­ские по­ме­ще­ния, а на пло­ской кров­ле, слу­жив­шей смот­ро­вой пло­щад­кой, ра­бо­та­ли ка­фе, ки­но­те­атр «Кры­ша» и кар­тин­ная га­ле­рея. Но­ва­тор­ст­вом от­ли­ча­лась не толь­ко пла­ни­ров­ка, но и об­щее ар­хитектурное ре­ше­ние зда­ния: ли­шён­ные де­ко­ра дво­ро­вые фа­са­ды фак­ти­че­ски пред­вос­хи­ща­ют эс­те­ти­ку кон­ст­рук­ти­виз­ма. В то же вре­мя от­дел­ка главного фа­са­да (ке­ра­мическая об­ли­цов­ка стен, фи­гур­ный ат­тик, леп­ной рас­тительный де­кор и вен­чаю­щее зда­ние ке­ра­мическое пан­но с изо­бра­же­ни­ем ле­бе­дей) не­сёт ощу­ти­мый от­пе­ча­ток мо­дер­на. Несколько со­ору­же­ний Э.Р. Нирнзее по­стро­ил в сти­ле не­о­клас­си­циз­ма: до­ход­ные до­ма Н.Ф. Ка­пы­ри­на (1911-1912 годы), М.И. Ба­ба­ни­на (1912-1913 годы) и др.

Э.Р. Нирнзее стра­ст­но ув­ле­кал­ся ав­то­мо­би­ля­ми, был член Московского ав­то­мо­биль­но­го общества, уча­ст­ни­ком од­но­го из пер­вых в Рос­сии ав­то­про­бе­гов Мо­ск­ва - Яро­славль - Мо­ск­ва.

Как счи­та­ет­ся, по­кон­чил с со­бой, хо­тя до­ку­мен­таль­ных сви­де­тельств не со­хра­ни­лось.