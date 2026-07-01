НИРНЗЕЕ ЭРНСТ РИШАРД
НИРНЗЕЕ ЭРНСТ РИШАРД - российский архитектор, инженер-строитель.
О первых годах жизни Э.Р. Нирнзее практически ничего не известно, равно как и о его профессиональном образовании.
В 1898 году Э.Р. Нирнзее переехал из Варшавы в Москву, в 1900 году получил свидетельство Техническо-строительного комитета МВД на право производства строительных работ, тогда же открыл собственную архитектурную мастерскую; в Москве находятся все его постройки (преимущественные доходные дома - свыше 40 реализованных проектов).
Среди первых заказов Э.Р. Нирнзее - проекты реконструкции и надстройки существующих зданий; первым полностью спроектированным им сооружением стал 2-этажный жилой дом на Петербургском шоссе (ныне Ленинградский проспект) для т-ва табачной фабрики «Габай» (1901 год). Э.Р. Нирнзее работал во всех использовавшихся тогда архит. стилях (характерно для эпохи модерна) и пропагандировал «коммерческий», т. е. удовлетворяющий запросы заказчика, подход к проектированию. Так, доходные дома на Пятницкой ул. (1902 год), Новослободской ул. (1903 год), Остоженке (1904 год), в Курбатовском переулке (ныне ул. Климашкина, 1905 год) и в Ермолаевском переулке (1909 год) выполнены в стилистике французского ар нуво, черты викторианской неоготики присутствуют в облике доходного дома Е.И. Курникова (1904 год), а мода на «северный модерн» отразилась в собственном доходном доме Э.Р. Нирнзее в Трёхпрудном переулке с угловой башенкой-«скворечником» и характерными 6-угольными окнами со скошенным верхом (1911 год).
Наибольшую известность среди построек Э.Р. Нирнзее получил другой принадлежавший ему дом - 11-этажный «Дом дешёвых квартир» («Дом Нирнзее»; 1912-1913 годы) в Большом Гнездниковском переулке; кроме малогабаритных квартир (1-3-комнатных) с кухнями-нишами, в нём располагались театр-кабаре «Летучая мышь», конторские помещения, а на плоской кровле, служившей смотровой площадкой, работали кафе, кинотеатр «Крыша» и картинная галерея. Новаторством отличалась не только планировка, но и общее архитектурное решение здания: лишённые декора дворовые фасады фактически предвосхищают эстетику конструктивизма. В то же время отделка главного фасада (керамическая облицовка стен, фигурный аттик, лепной растительный декор и венчающее здание керамическое панно с изображением лебедей) несёт ощутимый отпечаток модерна. Несколько сооружений Э.Р. Нирнзее построил в стиле неоклассицизма: доходные дома Н.Ф. Капырина (1911-1912 годы), М.И. Бабанина (1912-1913 годы) и др.
Э.Р. Нирнзее страстно увлекался автомобилями, был член Московского автомобильного общества, участником одного из первых в России автопробегов Москва - Ярославль - Москва.
Как считается, покончил с собой, хотя документальных свидетельств не сохранилось.