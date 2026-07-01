НЬИРЕДЬХАЗА
НЬИРЕДЬХАЗА - город на востоке Венгрии, административный центр области Сабольч-Сатмар-Берег.
Население 114,4 тысяч человек (2013). Расположен в левобережной части Среднедунайской низменности (природная область Альфёльд), недалеко от границ со Словакией, Румынией и Украиной. Крупный транспортный узел (автомобильные и железнодорожные магистрали панъевропейского транспортного коридора Венеция - Будапешт - Киев). Ближайший международный аэропорт - Ферихедь, близ Будапешта.
В письменных источниках впервые упоминается в 1219 году как селение Ньир (Nyír), входившее в домен короля Венгрии. Разорён в ходе нашествия Батыя в 1241 году. С начала XIV века во владениях рода Баториев. С 1326 года современное название. С 1605 года под властью И. Бочкаи, который поселил в Ньиредьхаза гайдуков и предоставил им особые права и привилегии. После смерти Бочкаи (1606) в составе Трансильванского княжества (до 1620 года). В 1635, 1638 годах лишён Государственным собранием Венгрии привилегий, жители города Ньиредьхаза возвращены «в состояние крепостной зависимости». В XVII-XVIII веках пострадал от войн, голода и эпидемий (в 1750 году население города Ньиредьхаза насчитывало около 80 семей). В результате политики графа Ференца Каройи, поселившего в 1753-1757 годах в городе Ньиредьхаза свыше 2 тысяч выходцев из комитата Бекеш и северных горных районов Венгрии (в основном словаков-лютеран), этноконфессиональный состав его населения резко изменился. Новые поселенцы были освобождены от отработок в пользу феодала в обмен на денежную ренту. В 1786 году Иосиф II закрепил за городом Ньиредьхаза статус торгово-ремесленного посёлка (лат. oppidum). К этому времени в городе Ньиредьхаза ежегодно проводились 4 ярмарки, его население насчитывало 7,5 тысяч человек. В 1803 и 1824 годах жители двух частей города Ньиредьхаза, зависимые от графов Дежёфи и Каройи, выкупили «на вечные времена» свои феодальные повинности. В 1837 году город Ньиредьхаза получил от короля городские привилегии. В 1-й половине XIX века состояла из многочисленных хуторов. Летом 1849 года место расквартирования российских войск, участвовавших в подавлении Революции 1848-1849 годов (смотри Венгерский поход 1849 года). Во 2-й половине XIX века. Ньиредьхаза начала приобретать городской облик. В 1858 году соединена железной дорогой с Дебреценом. С 1876 года административный центр комитата Сабольч (в 1923-1938 годах Сабольч и Унг, с 1950 года медье Сабольч-Сатмар, с 1990-х годов медье Сабольч-Сатмар-Берег). В 1850-1910 годах население города Ньиредьхаза увеличилось более чем в 2 раза (с 14,4 до 38,2 тысяч человек), доля венгров возросла до 97%. К началу XX века получили развитие ряд отраслей промышленности, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции (табачная, мукомольная, консервная и др.), а также металлургия, производство бумаги. После провозглашения Венгерской советской республики 1919 года в городе Ньиредьхаза сформирован городской Совет рабочих и солдатских депутатов. В апреле 1919 - феврале 1920 годов города Ньиредьхаза оккупирован румынскими войсками. Во время 2-й мировой войны в марте 1944 года в город Ньиредьхаза введены германские войска. В октябре 1944 года место ожесточённых боёв: 21 октября город освобождён войсками 2-го Украинского фронта Красной Армии в ходе Дебреценской операции, 27 октября вновь захвачен германскими войсками, 31 октября окончательно освобождён советскими войсками в ходе Будапештской операции 1944-1945 годов. После окончания войны в рамках соглашения между Чехословакией и Венгрией об обмене населением (27.02.1946) несколько сотен словацких семей покинули город. Во время Венгерского восстания 1956 года в городе Ньиредьхаза действовал сформированный местными жителями Временный городской совет рабочих. Во 2-й половине XX века активно развивался как промышленный, туристический и образовательный центр.
В центральной части города, в районе площадей Героев и Л. Кошута, сохранились: однобашенные барочная евангелическая церковь (1784-1786, архитектор Дж. Априлис), неоготическая кальвинистская церковь (1873-1882), двухбашенные греко-католическая церковь Святого Николая (1895-1897), римско-католический кафедральный собор в неороманском стиле (1902-1904, архитектор В. Надь). В духе эклектизма построены: Ратуша (1842, неоренессансный фасад - 1872, архитектор К. Бенко), здания евангелической гимназии (1887, архитектор Я. Бобула) и начальной школы (1891-1893), администрации комитата (1891-1893), гостиница «Корона» (1893–96), Театр имени Ж. Морица (1894, все - архитектор И. Алпар); дворец греко-католического епископа (1908), сберегательный банк (1912, архитектор Й. Хуберт), синагога (1924-1932). В начале XX века развернулось строительство в стиле модерн: бывшая гостиница «Бристоль» (1909), здание бывшего слеьскохозяйственного банка «Сабольч» (1911, архитектор А.К. Кё- рёшши), дворцовый комплекс «Крyди Вигадo» (1911, архитектор И. Пазар), дворец «Ньирвиз» (1913-1914, архитекторы Д. Папп, Ф. Сабольч), частные особняки. Памятники: Л. Кошуту (скульптор Д. Бетлен), павшим в 1-й мировой войне (1928, скульптор Ж. Кишфалуди-Штробль), павшим во 2-й мировой войне (так называемый памятник венгерским гусарам, 1997), основателям города (2001, скульптор Б. Надь).
Греко-католический теологический институт (1950); университетский колледж города Ньиредьхаза (2000). Музеи: имени А. Йоша (1868; краеведческий; с 1971 года - в бывшем здании Совета финансов, 1925), греко-католического церковного искусства, этнографический под открытым небом в Шоштофюрдё (1979; постройки XVIII-XIX веков из 5 регионов Венгрии, в том числе церковь Святого Иоанна Крестителя, 1784, с колокольней, 1757), гидротехнический. Художественная галерея. Зоопарк (1974). Ботанический сад.
Ньиредьхаза - крупный промышленный центр с традиционной специализацией на переработке сельскохозяйственной продукции. Наиболее развиты плодоовощеконсервная (штаб-квартира и предприятие венгерской компании «EKO Konzervipari Kft», завод инд. компании «Global Green» и др.), мукомольная и комбикормовая (штаб-квартира и предприятие венгерского агропромышленного холдинга «ABO»), мясная, кондитерская, табачно-ферментационная (фабрика американской компании «Universal Corporation»), винодельческая (к северу от города - винодельческий район Токай-Хедьялья) промышленность. На рубеже XX-XXI веков в городе Ньиредьхаза появилось значительное число предприятий - филиалов иностранных корпораций. Среди крупнейших - заводы шведской компании «Electrolux» (0,9 млн. холодильников, 2009), франц. «Michelin» (шины для легковых автомобилей), датской «Lego» (детские конструкторы из пластмасс). Производство пластмасс и резинотехнических изделий, пневматических подвесок, элементов внутренней обшивки салонов автомобилей, металлоконструкций, обуви, упаковочных материалов и др. на заводах ряда германских, австрийских и британских компаний. Сфера услуг представлена предприятиями транспорта, связи, торговли, финансового сектора и др. В 2007 году при содействии германской компании E.ON сооружена ТЭЦ на природном газе (мощность 49 МВт).
К юго-востоку от города Ньиредьхаза, в городе Мариапоч, - греко-католический монастырь Богородицы с барочным собором (1731-1756; икона «Плачущая Мадонна» - 1676).
Источники:
Nyíregyházi testamentumok, 1789–1848 / Szerk. É. Kujbusné Mecsei. Nyíregyháza, 1995;
Nyíregyháza kiváltságlevele, 1837 / Szerk. F. Nagy. Nyíregyháza, 1997;
Nyíregyh ́aza ̈onkorm ́anyzata, 1753–1848 / Szerk. ́E. Kujbusné Mecsei. Nyíregyháza, 2003.