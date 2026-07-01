НЬИРЕДЬХАЗА

НЬИРЕДЬХАЗА - город на востоке Венгрии, административный центр области Сабольч-Сатмар-Берег.

Население 114,4 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен в ле­во­бе­реж­ной ча­сти Сред­не­ду­най­ской низ­мен­но­сти (при­род­ная об­ласть Аль­фёльд), не­да­ле­ко от гра­ниц со Сло­ва­ки­ей, Ру­мы­ни­ей и Ук­раи­ной. Круп­ный транс­порт­ный узел (ав­то­мо­биль­ные и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли панъ­ев­ро­пей­ско­го транс­порт­но­го ко­ри­до­ра Ве­не­ция - Бу­да­пешт - Ки­ев). Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - Фе­ри­хедь, близ Бу­да­пеш­та.

В письменных ис­точ­ни­ках впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1219 году как се­ле­ние Ньир (Ny­ír), вхо­див­шее в до­мен ко­ро­ля Венг­рии. Ра­зо­рён в хо­де на­ше­ст­вия Ба­тыя в 1241 году. С начала XIV века во вла­де­ни­ях ро­да Ба­то­риев. С 1326 года современное название. С 1605 года под вла­стью И. Боч­каи, ко­то­рый по­се­лил в Ньиредьхаза гай­ду­ков и пре­дос­та­вил им осо­бые пра­ва и при­ви­ле­гии. По­сле смер­ти Боч­каи (1606) в со­ста­ве Тран­силь­ван­ско­го княжества (до 1620 года). В 1635, 1638 годах ли­шён Государственным со­б­ра­ни­ем Венг­рии при­ви­ле­гий, жи­те­ли города Ньиредьхаза воз­вра­ще­ны «в со­стоя­ние кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти». В XVII-XVIII веках по­стра­дал от войн, го­ло­да и эпи­де­мий (в 1750 году на­се­ле­ние города Ньиредьхаза на­счи­ты­ва­ло около 80 се­мей). В ре­зуль­та­те по­ли­ти­ки графа Фе­рен­ца Ка­ройи, по­се­лив­ше­го в 1753-1757 годах в городе Ньиредьхаза свыше 2 тысяч вы­ход­цев из ко­ми­та­та Бе­кеш и северных гор­ных рай­онов Венг­рии (в основном сло­ва­ков-лю­те­ран), эт­но­кон­фес­сио­наль­ный со­став его на­селе­ния рез­ко из­ме­нил­ся. Но­вые по­се­лен­цы бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от от­ра­бо­ток в поль­зу фео­да­ла в об­мен на де­неж­ную рен­ту. В 1786 году Ио­сиф II за­кре­пил за городом Ньиредьхаза ста­тус тор­го­во-ре­мес­лен­но­го по­сёл­ка (лат. op­pidum). К это­му вре­ме­ни в городе Ньиредьхаза еже­год­но про­во­ди­лись 4 яр­мар­ки, его на­се­ле­ние на­счи­ты­ва­ло 7,5 тысяч человек. В 1803 и 1824 годах жи­те­ли двух час­тей города Ньиредьхаза, за­ви­си­мые от гра­фов Де­жё­фи и Ка­ройи, вы­ку­пи­ли «на веч­ные вре­ме­на» свои феодальные по­вин­но­сти. В 1837 году город Ньиредьхаза по­лу­чи­л от ко­ро­ля городские при­ви­ле­гии. В 1-й половине XIX века со­сто­яла из мно­го­численных ху­то­ров. Ле­том 1849 года ме­сто рас­квар­ти­ро­ва­ния российских войск, уча­ст­во­вав­ших в по­дав­ле­нии Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов (смотри Вен­гер­ский по­ход 1849 года). Во 2-й половине XIX века. Ньиредьхаза на­ча­ла при­об­ре­тать городской об­лик. В 1858 году со­еди­не­на же­лез­ной до­ро­гой с Деб­ре­це­ном. С 1876 года административный центр ко­ми­та­та Са­больч (в 1923-1938 годах Са­больч и Унг, с 1950 года ме­дье Са­больч-Сат­мар, с 1990-х годов ме­дье Са­больч-Сат­мар-Бе­рег). В 1850-1910 годах на­се­ле­ние города Ньиредьхаза уве­ли­чи­лось бо­лее чем в 2 раза (с 14,4 до 38,2 тысяч человек), до­ля венг­ров воз­рос­ла до 97%. К началу XX века по­лу­чи­ли раз­ви­тие ряд от­рас­лей промышленности, свя­зан­ных с пе­ре­ра­бот­кой сельскохозяйственной про­дук­ции (та­бач­ная, му­ко­моль­ная, кон­серв­ная и др.), а так­же ме­тал­лур­гия, про­изводство бу­ма­ги. По­сле про­воз­гла­ше­ния Вен­гер­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года в городе Ньиредьхаза сфор­ми­ро­ван городской Со­вет ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. В апреле 1919 - феврале 1920 годов города Ньиредьхаза ок­ку­пи­ро­ван румынскими вой­ска­ми. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны в мар­те 1944 года в город Ньиредьхаза вве­де­ны германские вой­ска. В октябре 1944 года ме­сто ожес­то­чён­ных бо­ёв: 21 октября го­род ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми 2-го Украинского фрон­та Крас­ной Ар­мии в хо­де Деб­ре­цен­ской опе­ра­ции, 27 ок­тяб­ря вновь за­хва­чен германскими вой­ска­ми, 31 октября окон­ча­тель­но ос­во­бо­ж­дён советскими вой­ска­ми в хо­де Бу­да­пешт­ской опе­ра­ции 1944-1945 годов . По­сле окон­ча­ния вой­ны в рам­ках со­гла­ше­ния ме­ж­ду Че­хо­сло­ва­ки­ей и Венг­ри­ей об об­ме­не на­се­ле­ни­ем (27.02.1946) несколько со­тен сло­вацких се­мей по­ки­ну­ли го­род. Во вре­мя Вен­гер­ско­го вос­ста­ния 1956 года в городе Ньиредьхаза дей­ст­во­вал сфор­ми­ро­ван­ный ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми Временный городской со­вет ра­бо­чих. Во 2-й половине XX века ак­тив­но раз­ви­вал­ся как промышленный, ту­ри­стический и об­ра­зо­вательный центр.

В центральной час­ти го­ро­да, в рай­оне пло­ща­дей Ге­ро­ев и Л. Ко­шу­та, со­хра­ни­лись: од­но­ба­шен­ные ба­роч­ная еван­ге­лическая цер­ковь (1784-1786, архитектор Дж. Ап­ри­лис), нео­го­тическая каль­ви­ни­ст­ская цер­ковь (1873-1882), двух­ба­шен­ные гре­ко-ка­то­лическая церковь Святого Ни­ко­лая (1895-1897), рим­ско-ка­то­лический ка­фед­раль­ный со­бор в нео­ро­ман­ском сти­ле (1902-1904, архитектор В. Надь). В ду­хе эк­лек­тиз­ма по­строе­ны: Ра­ту­ша (1842, не­о­ре­нес­санс­ный фа­сад - 1872, архитектор К. Бен­ко), зда­ния еван­ге­лической гим­на­зии (1887, архитектор Я. Бо­бу­ла) и на­чаль­ной шко­лы (1891-1893), ад­ми­ни­ст­ра­ции ко­ми­та­та (1891-1893), гос­ти­ни­ца «Ко­ро­на» (1893–96), Те­атр имени Ж. Мо­ри­ца (1894, все - архитектор И. Ал­пар); дво­рец гре­ко-ка­то­лического епи­ско­па (1908), сбе­ре­га­тель­ный банк (1912, архитектор Й. Ху­берт), си­на­го­га (1924-1932). В начале XX века раз­вер­ну­лось строи­тель­ст­во в сти­ле мо­дерн: бывшая гос­ти­ни­ца «Бри­столь» (1909), зда­ние бывшего слеьскохозяйственного бан­ка «Са­больч» (1911, архитектор А.К. Кё- рёш­ши), двор­цо­вый ком­плекс «Крyди Ви­гадo» (1911, архитектор И. Па­зар), дво­рец «Ньи­р­виз» (1913-1914, ар­хи­тек­то­ры Д. Папп, Ф. Са­больч), ча­ст­ные особ­ня­ки. Па­мят­ни­ки: Л. Ко­шу­ту (скульп­тор Д. Бет­лен), пав­шим в 1-й ми­ро­вой вой­не (1928, скульп­тор Ж. Киш­фа­лу­ди-Штробль), пав­шим во 2-й ми­ро­вой вой­не (так называемый па­мят­ник венгерским гу­са­рам, 1997), ос­но­ва­те­лям го­ро­да (2001, скульп­тор Б. Надь).

Гре­ко-ка­то­лический теологический институт (1950); уни­вер­си­тет­ский кол­ледж города Ньиредьхаза (2000). Му­зеи: имени А. Йо­ша (1868; крае­вед­че­ский; с 1971 года - в бывшем зда­нии Со­ве­та фи­нан­сов, 1925), гре­ко-ка­то­лического цер­ков­но­го искусства, эт­но­гра­фи­че­ский под от­кры­тым не­бом в Шош­то­фюр­дё (1979; по­строй­ки XVIII-XIX веков из 5 ре­гио­нов Венг­рии, в том числе цер­ковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, 1784, с ко­ло­коль­ней, 1757), гид­ро­тех­ни­че­ский. Ху­дожественная га­ле­рея. Зоо­парк (1974). Бо­та­нический сад.

Ньиредьхаза - круп­ный промышленный центр с тра­диционной спе­циа­ли­за­ци­ей на пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственной про­дук­ции. Наи­бо­лее раз­ви­ты пло­до­ово­ще­кон­серв­ная (штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятие венгерской ком­па­нии «EKO Konzervipari Kft», за­вод инд. компании «Global Green» и др.), му­ко­моль­ная и ком­би­кор­мо­вая (штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятие венгерского аг­ро­промышленного хол­дин­га «ABO»), мяс­ная, кон­ди­тер­ская, та­бач­но-фер­мен­та­ци­он­ная (фаб­ри­ка американской компании «Universal Corpo­ra­tion»), ви­но­дель­чес­кая (к се­ве­ру от го­ро­да - ви­но­дель­че­ский рай­он То­кай-Хедь­я­лья) промышленность. На ру­бе­же XX-XXI веков в городе Ньиредьхаза поя­ви­лось зна­чительное чис­ло пред­при­ятий - фи­лиа­лов иностранных кор­по­ра­ций. Сре­ди круп­ней­ших - за­во­ды шведской ком­па­нии «Elect­rol­ux» (0,9 млн. хо­ло­диль­ни­ков, 2009), франц. «Michelin» (ши­ны для лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей), дат­ской «Lego» (дет­ские кон­ст­рук­то­ры из пла­ст­масс). Про­изводство пла­ст­масс и ре­зи­но­тех­нических из­де­лий, пнев­ма­тических под­ве­сок, эле­мен­тов внутренней об­шив­ки са­ло­нов ав­то­мо­би­лей, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, обу­ви, упако­воч­ных ма­те­риа­лов и др. на за­во­дах ря­да германских, австрийских и британских ком­па­ний. Сфе­ра ус­луг пред­став­ле­на пред­при­ятия­ми транс­пор­та, свя­зи, тор­гов­ли, фи­нан­со­во­го сек­то­ра и др. В 2007 году при со­дей­ст­вии германской ком­па­нии E.ON со­ору­же­на ТЭЦ на при­род­ном га­зе (мощ­ность 49 МВт).

К юго-вос­то­ку от города Ньиредьхаза, в го­ро­де Ма­риа­поч, - гре­ко-ка­то­лический монастырь Бо­го­ро­ди­цы с ба­роч­ным со­бо­ром (1731-1756; ико­на «Пла­чу­щая Ма­дон­на» - 1676).

Ис­точники:

Nyíregyházi testamentumok, 1789–1848 / Szerk. É. Kujbusné Mecsei. Nyí­re­gy­há­za, 1995;

Nyíregyháza kiváltságlevele, 1837 / Szerk. F. Nagy. Nyíregyháza, 1997;

Nyíre­gy­h ́aza ̈onkorm ́anyzata, 1753–1848 / Szerk. ́E. Kuj­busné Mecsei. Nyíregyháza, 2003.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)