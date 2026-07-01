НИППУР
НИППУР (Нуффар, Ниффер) - один из важнейших городов Древней Месопотамии на юге современного Ирака (примерно в 150 км юго-восточнее Багдада).
Ныне развалины города скрыты под группой огромных холмов, возвышающихся более чем на 20 м над окружающей равниной. Впервые поселение появилось здесь в 6-м тыс. до н. э. Одно из первых упоминаний Нипура содержится в т. н. Списке шумерских городов, составленном в конце IV тысячилетия до н. э. В это же время в Ниппуре был возведён храмовый комплекс бога Энлиля, главного бога месопотамского пантеона, и город стал важнейшим сакральным центром Месопотамии. Особая роль Ниппура, возможно, определялась его географическое положением в центре южной Месопотамии на месте этнической и лингвистической границы между двумя культурными группами: шумерами на юге и аккадцами на севере.
Ниппур никогда не был столицей. Тем не менее в III тысячилетии и большей части II тысячилетия до н. э. город играл решающую роль в политич. жизни Месопотамии. В Ниппуре месопотамские правители должны были получать от божества подтверждение своих прав на престол; царская власть не считалась легитимной без признания её в ниппурских храмах. В благодарность за это цари приносили богатые дары многочисленным храмам Ниппура, вели в городе строительство и реконструкцию храмов, общественных зданий, городских стен и каналов. Ниппур был центром строительных программ многих царей Месопотамии - от Энмебарагеси, правившего в Кише (XXVIII век до н. э.), до Ашшурбанапала (VII век до н. э.).
Ниппур не раз переживал периоды возвышения и упадка, неоднократно подвергался завоеванию и разрушению, но снова поднимался, чему во многом способствовала его роль священного города. Первое большое возвышение города произошло при царях III династии Ура (XX-XXI века до н. э.). Основатель этой династии Ур-Намму значительно расширил и заново отстроил огромный храмовый комплекс Энлиля (Экур), а также приказал возвести рядом с храмом трёхступенчатую башню (зиккурат) со святилищем. Тогда же была проведена реконструкция храма богини Инанны, а городские стены очертили границы Ниппура, которые в основном сохранялись и в последующие века. Город представлял собой в плане неровный прямоугольник площадью около 150 га и был окружён стенами с девятью воротами.
С возникновением вавилонского государства в начале II тысячилетия до н. э. религиозный и политический центр страны переместился в Вавилон. Бог Мардук - покровитель Вавилона стал главой пантеона, ему были переданы многие атрибуты Энлиля, и Экур оказался до некоторой степени заброшенным. Новое возвышение Ниппура произошло в XIV веке до н. э. в правление касситской династии, когда в городе проводились масштабное строительство и реконструкция храмов и городских стен. Сохранился фрагмент глиняной таблички того времени, на которой нарисован план части города и сделаны пояснительные надписи.
На протяжении всей своей истории Ниппур оставался на особом положении среди городов Месопотамии, получая от них регулярные приношения в виде сельско-хозяйственных продуктов и разнообразных ремесленных изделий. Богатые дары в храмы Ниппура посвящали не только правители, но и многие частные лица, приходившие сюда со своими просьбами к богам. При этом город, окружённый огромными массивами полей, садов, рыбных угодий, оставался живым хозяйств. организмом, в котором были тесно объединены гос., храмовая и частная сферы. Население города занималось сельским хозяйством, ремеслом и торговлей. Значительную часть горожан составляли служители храмов, чиновники различных рангов и писцы. Около 1250 года до н. э. Ниппур получил право самоуправления, а его жители - полное освобождение от повинностей.
Огромную роль играл Ниппур как культурный центр Месопотамии. Школы при ниппурских храмах занимали ведущее место в системе образования и сохранении писцовых традиций. При раскопках города найдены десятки тысяч табличек с клинописными текстами на шумерском и аккадском языках. Среди них - самые древние версии эпоса о Гильгамеше и мифа о Сотворении мира, адм., юридич., медицинские и школьные тексты, а также храмовые и частные архивы (с середины III тысячилетия до V века до н. э.). В Ниппуре обнаружена б. ч. всех известных шумерских литературных текстов, а также царские надписи всех периодов истории Месопотамии.
После того как в конце XIII века до н. э. Ниппур подвергся разрушению, вероятно в результате набега эламитян, наступил очередной долгий период относительной заброшенности города. Только в конце VIII века до н. э., когда Вавилония была завоёвана ассирийцами, Ниппур вновь начал возрождаться. В середины VII века до н. э. Экур был отреставрирован и отстроен ещё пышнее прежнего. В ходе войны между Вавилонией и Ассирией, начавшейся в конце правления Ашшурбанапала, Ниппур в течение 10 лет ценой больших лишений сохранял верность ассирийскому царю.
В последующие столетия, в правление нововавилонской династии и персилской династии Ахеменидов, Ниппур по-прежнему оставался важным хозяйственным и финансовым центром, о чём свидетельствуют многочисленные деловые документы и прежде всего архив семьи Мурашу (V век до н. э.), которая в течение длительного времени контролировала сельско-хозяфйственное и ремесленное производство и финансовые потоки на б. ч. территории южной Месопотамии.
Город оставался обитаемым и в первые века н. э., но сведений от этого времени сохранилось мало. В конце VII века н. э. это был обычный мусульманский город с небольшими общинами иудеев и христиан. В последние десятилетия существования Нипура в нём находилась резиденция епископа Ассирийской церкви Востока. Около 800 года Ниппур был окончательно заброшен, поскольку изменение русла Евфрата сделало невозможным снабжение города водой, и постепенно это место превратилось в пустыню.
Первые раскопки древнего города произвёл О.Г. Лейард (1851 год). Полномасштабные раскопки велись в 1889-1900 годы экспедицией Пенсильванского универсиета под руководством Дж.П. Петерса, Х.В. Хильпрехта и Дж.Х. Хейтса. В 1948-1990 годы раскопки продолжала экспедиция Восточного института Чикаго в сотрудничестве с Музеем археологии и антропологии Пенсильванского университета.