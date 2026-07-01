НИППУР

НИППУР (Ну­ф­фар, Ниф­фер) - один из важ­ней­ших го­ро­дов Древ­ней Ме­со­пота­мии на юге современного Ира­ка (при­мер­но в 150 км юго-вос­точ­нее Ба­гда­да).

Ны­не раз­ва­ли­ны го­ро­да скры­ты под груп­пой ог­ром­ных хол­мов, воз­вы­шаю­щих­ся бо­лее чем на 20 м над ок­ру­жаю­щей рав­ни­ной. Впер­вые по­се­ле­ние поя­ви­лось здесь в 6-м тыс. до н. э. Од­но из пер­вых упо­ми­на­ний Нипура со­дер­жит­ся в т. н. Спи­ске шу­мер­ских го­ро­дов, со­став­лен­ном в конце IV тысячилетия до н. э. В это же вре­мя в Ниппуре был воз­ве­дён хра­мо­вый ком­плекс бо­га Эн­ли­ля, глав­но­го бо­га ме­со­по­там­ско­го пан­те­о­на, и го­род стал важ­ней­шим са­краль­ным цен­тром Ме­со­по­та­мии. Осо­бая роль Ниппура, воз­мож­но, оп­ре­де­ля­лась его гео­гра­фическое по­ло­же­ни­ем в цен­тре южной Ме­со­по­та­мии на мес­те эт­нической и лин­гвис­тической гра­ни­цы ме­ж­ду дву­мя куль­тур­ны­ми груп­па­ми: шу­ме­ра­ми на юге и ак­кад­ца­ми на се­ве­ре.

Ниппур ни­ко­гда не был сто­ли­цей. Тем не ме­нее в III тысячилетии и боль­шей час­ти II тысячилетия до н. э. го­род иг­рал ре­шаю­щую роль в по­ли­тич. жиз­ни Ме­со­по­та­мии. В Ниппуре ме­со­по­там­ские пра­ви­те­ли долж­ны бы­ли по­лу­чать от бо­же­ст­ва под­твер­жде­ние сво­их прав на пре­стол; цар­ская власть не счи­та­лась ле­ги­тим­ной без при­зна­ния её в нип­пур­ских хра­мах. В бла­го­дар­ность за это ца­ри при­но­си­ли бо­га­тые да­ры мно­го­численным хра­мам Ниппура, ве­ли в го­ро­де строи­тель­ст­во и ре­кон­ст­рук­цию хра­мов, об­щественных зда­ний, городских стен и ка­на­лов. Ниппур был цен­тром строительных про­грамм многих ца­рей Ме­со­по­та­мии - от Эн­ме­бара­ге­си, пра­вив­ше­го в Ки­ше (XXVIII век до н. э.), до Аш­шур­ба­на­па­ла (VII век до н. э.).

Ниппур не раз пе­ре­жи­вал пе­рио­ды воз­вы­ше­ния и упад­ка, не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся за­вое­ва­нию и раз­ру­ше­нию, но сно­ва под­ни­мал­ся, че­му во мно­гом спо­соб­ст­во­ва­ла его роль свя­щен­но­го го­ро­да. Пер­вое боль­шое воз­вы­ше­ние го­ро­да про­изош­ло при ца­рях III ди­на­стии Ура (XX-XXI века до н. э.). Ос­но­ва­тель этой ди­на­стии Ур-Нам­му зна­чи­тель­но рас­ши­рил и за­но­во от­стро­ил ог­ром­ный хра­мо­вый ком­плекс Эн­ли­ля (Экур), а так­же при­ка­зал воз­вес­ти ря­дом с хра­мом трёх­ступен­ча­тую баш­ню (зик­ку­рат) со свя­ти­ли­щем. То­гда же бы­ла про­ве­де­на ре­кон­ст­рук­ция хра­ма бо­ги­ни Инан­ны, а городские сте­ны очер­ти­ли гра­ни­цы Ниппура, ко­то­рые в основном со­хра­ня­лись и в по­сле­дую­щие ве­ка. Го­род пред­став­лял со­бой в пла­не не­ров­ный пря­мо­уголь­ник пло­ща­дью около 150 га и был ок­ру­жён сте­на­ми с де­вя­тью во­ро­та­ми.

С воз­ник­но­ве­ни­ем ва­ви­лон­ско­го государства в начале II тысячилетия до н. э. ре­лигиозный и по­ли­тический центр стра­ны пе­ре­мес­тил­ся в Ва­ви­лон. Бог Мар­дук - по­кро­ви­тель Ва­ви­ло­на стал гла­вой пан­те­о­на, ему бы­ли пе­ре­да­ны многие ат­ри­бу­ты Эн­ли­ля, и Экур ока­зал­ся до не­ко­то­рой сте­пе­ни за­бро­шен­ным. Но­вое воз­вы­ше­ние Ниппура про­изош­ло в XIV веке до н. э. в прав­ле­ние кас­сит­ской ди­на­стии, ко­гда в го­ро­де про­во­ди­лись мас­штаб­ное строи­тель­ст­во и ре­кон­ст­рук­ция хра­мов и городских стен. Со­хра­нил­ся фраг­мент гли­ня­ной таб­лич­ки то­го вре­ме­ни, на ко­то­рой на­ри­со­ван план час­ти го­ро­да и сде­ла­ны по­яс­ни­тель­ные над­пи­си.

На про­тя­же­нии всей сво­ей ис­то­рии Ниппур ос­та­вал­ся на осо­бом по­ло­же­нии сре­ди го­ро­дов Ме­со­по­та­мии, по­лу­чая от них ре­гу­ляр­ные при­но­ше­ния в ви­де сельско-хозяйственных про­дук­тов и раз­но­об­раз­ных ре­мес­лен­ных из­де­лий. Бо­га­тые да­ры в хра­мы Ниппура по­свя­ща­ли не толь­ко пра­ви­те­ли, но и мно­гие ча­ст­ные ли­ца, при­хо­див­шие сю­да со свои­ми прось­ба­ми к бо­гам. При этом го­род, ок­ру­жён­ный ог­ром­ны­ми мас­си­ва­ми по­лей, са­дов, рыб­ных уго­дий, оста­вал­ся жи­вым хо­зяйств. ор­га­низ­мом, в ко­то­ром бы­ли тес­но объ­е­ди­не­ны гос., хра­мо­вая и ча­ст­ная сфе­ры. На­се­ле­ние го­ро­да за­ни­ма­лось сельским хозяйством, ре­мес­лом и тор­гов­лей. Зна­чительную часть го­ро­жан со­став­ля­ли слу­жи­те­ли хра­мов, чи­нов­ни­ки различных ран­гов и пис­цы. Около 1250 года до н. э. Ниппур по­лу­чил пра­во са­мо­управ­ле­ния, а его жи­те­ли - пол­ное ос­во­бо­ж­де­ние от по­вин­но­стей.

Ог­ром­ную роль иг­рал Ниппур как куль­тур­ный центр Ме­со­по­та­мии. Шко­лы при нип­пур­ских хра­мах за­ни­ма­ли ве­ду­щее ме­сто в сис­те­ме об­ра­зо­ва­ния и со­хра­нении пис­цо­вых тра­ди­ций. При рас­коп­ках го­ро­да най­де­ны де­сят­ки ты­сяч таб­ли­чек с кли­но­пис­ны­ми тек­ста­ми на шу­мер­ском и ак­кад­ском язы­ках. Сре­ди них - са­мые древ­ние вер­сии эпо­са о Гиль­га­ме­ше и ми­фа о Со­тво­ре­нии ми­ра, адм., юри­дич., ме­ди­цин­ские и школь­ные тек­сты, а так­же хра­мо­вые и ча­ст­ные ар­хивы (с середины III тысячилетия до V века до н. э.). В Ниппуре об­на­ру­же­на б. ч. всех из­вест­ных шу­мер­ских литературных тек­стов, а так­же цар­ские над­пи­си всех пе­рио­дов ис­то­рии Ме­со­по­та­мии.

По­сле то­го как в конце XIII века до н. э. Ниппур под­верг­ся раз­ру­ше­нию, ве­ро­ят­но в ре­зуль­та­те на­бе­га эла­ми­тян, на­сту­пил оче­ред­ной дол­гий пе­ри­од от­но­сительной за­бро­шен­но­сти го­ро­да. Толь­ко в конце VIII века до н. э., ко­гда Ва­ви­ло­ния бы­ла за­воё­ва­на ас­си­рий­ца­ми, Ниппур вновь на­чал воз­ро­ж­дать­ся. В середины VII века до н. э. Экур был от­рес­тав­ри­ро­ван и от­стро­ен ещё пыш­нее преж­не­го. В хо­де вой­ны ме­ж­ду Ва­ви­ло­ни­ей и Ас­си­ри­ей, на­чав­шей­ся в кон­це прав­ле­ния Аш­шур­ба­на­па­ла, Ниппур в те­че­ние 10 лет це­ной боль­ших ли­ше­ний со­хра­нял вер­ность ас­сирийскому ца­рю.

В по­сле­дую­щие сто­ле­тия, в прав­ле­ние но­во­ва­ви­лон­ской ди­на­стии и персилской ди­на­стии Ахе­ме­ни­дов, Ниппур по-преж­не­му ос­та­вал­ся важ­ным хо­зяйственным и фи­нан­совым цен­тром, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют мно­го­численные де­ло­вые до­ку­мен­ты и пре­ж­де все­го ар­хив се­мьи Му­ра­шу (V век до н. э.), ко­то­рая в те­че­ние дли­тель­но­го вре­ме­ни кон­тро­ли­ро­ва­ла сельско-хозяфйственное и ре­мес­лен­ное про­изводство и фи­нан­со­вые по­то­ки на б. ч. тер­ри­то­рии южной Ме­со­по­та­мии.

Го­род ос­та­вал­ся оби­тае­мым и в пер­вые ве­ка н. э., но све­де­ний от это­го вре­ме­ни со­хра­ни­лось ма­ло. В конце VII века н. э. это был обыч­ный му­сульманский го­род с не­боль­ши­ми об­щи­на­ми иу­де­ев и хри­сти­ан. В по­след­ние де­ся­ти­ле­тия су­ще­ст­во­ва­ния Нипура в нём на­хо­ди­лась ре­зи­ден­ция епи­ско­па Ас­си­рий­ской церк­ви Вос­то­ка. Около 800 года Ниппур был окон­ча­тель­но за­бро­шен, по­сколь­ку из­ме­не­ние рус­ла Ев­фра­та сде­ла­ло не­воз­мож­ным снаб­же­ние го­ро­да во­дой, и по­сте­пен­но это ме­сто пре­вра­ти­лось в пус­ты­ню.

Пер­вые рас­коп­ки древ­не­го го­ро­да про­из­вёл О.Г. Лей­ард (1851 год). Полно­мас­штаб­ные рас­коп­ки ве­лись в 1889-1900 годы экс­пе­ди­ци­ей Пен­силь­ван­ско­го универсиета под руководством Дж.П. Пе­тер­са, Х.В. Хиль­прех­та и Дж.Х. Хейт­са. В 1948-1990 годы рас­коп­ки про­дол­жа­ла экс­пе­ди­ция Вос­точ­но­го института Чи­ка­го в со­труд­ни­че­ст­ве с Му­зе­ем ар­хео­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии Пен­силь­ван­ско­го университета.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)