НИОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1937 ГОДА

НИОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1937 ГОДА - о кол­лек­тив­ных ме­рах борь­бы с пи­рат­ски­ми дей­ст­вия­ми под­вод­ных ло­док.

С на­ча­лом Гражданской вой­ны в Ис­па­нии 1936-1939 годов (см. в ст. Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов) обо­ст­ри­лась си­туа­ция с обес­пе­че­ни­ем без­о­пас­но­сти су­до­ход­ст­ва в Сре­ди­зем­ном мо­ре. Ко­раб­ли, сле­до­вав­шие в пор­ты рес­пуб­ли­кан­ской Ис­па­нии, не­од­но­крат­но под­вер­га­лись на­па­де­ни­ям под­вод­ных ло­док. Рес­пуб­ли­кан­цы и пра­ви­тель­ст­во СССР счи­та­ли от­вет­ст­вен­ной за на­паде­ния Ита­лию, од­на­ко пра­ви­тель­ст­во Б. Мус­со­ли­ни от­ри­ца­ло свою при­ча­ст­ность.

Пра­ви­тель­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, офи­ци­аль­но про­во­дя по­лити­ку не­вме­ша­тель­ст­ва (см. Ко­ми­тет по не­вме­ша­тель­ст­ву в ис­пан­ские де­ла), опа­са­лись даль­ней­ше­го обо­ст­ре­ния об­ста­нов­ки в Сре­ди­зем­но­мо­рье и про­дол­же­ния атак на свои тор­го­вые ко­раб­ли. Они вы­сту­пи­ли с ини­циа­ти­вой про­ве­де­ния кон­фе­рен­ции по вы­ра­бот­ке кол­лек­тив­ных дей­ст­вий по борь­бе с пи­рат­ски­ми дей­ст­вия­ми под­вод­ных ло­док. При­гла­ше­ния уча­ст­во­вать в кон­фе­рен­ции в г. Ни­он (Швей­ца­рия) бы­ли на­прав­ле­ны пра­ви­тель­ст­вам Ал­ба­нии, Бол­га­рии, Гер­ма­нии, Гре­ции, Егип­та, Ита­лии, Ру­мы­нии, СССР, Тур­ции, Юго­сла­вии. Гер­ма­ния, Ита­лия и Ал­ба­ния от уча­стия от­ка­за­лись. Кон­фе­рен­ция в Нио­не от­кры­лась 10 сентября, её пред­се­да­те­лем был из­бран министр иностранных дел Фран­ции И. Дель­бос. Основные пунк­ты бу­ду­ще­го со­гла­ше­ния со­гла­со­ва­ны к 11 сентября; 14 сентября оно бы­ло под­пи­са­но (от СССР - М.М. Лит­ви­но­вым ).

Уча­ст­ни­ки Нионского соглаения обя­за­лись за­щи­щать тор­го­вые су­да «всех стран, не уча­ст­вую­щих в вой­не в Ис­па­нии» и под­твер­жда­ли пра­ви­ла дей­ст­вий под­вод­ных ло­док про­тив тор­го­вых су­дов (не­об­хо­ди­мость вы­са­дить ко­ман­ду и пас­са­жи­ров до за­то­п­ле­ния суд­на и др.), ут­вер­ждён­ные Лон­дон­ским до­го­во­ром от 22 апреля 1930 года и про­то­ко­лом от 6 ноября 1936 года. В це­лях борь­бы с дей­ст­вия­ми под­вод­ных ло­док, на­ру­шаю­щи­ми дан­ные пра­ви­ла, уча­ст­ни­ки Нионского соглашения взя­ли на се­бя от­вет­ст­вен­ность за обес­пе­че­ние безо­пас­но­сти в различных морских зо­нах: Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция - во всём Сре­ди­зем­но­мо­рье (за ис­клю­че­ни­ем Тир­рен­ско­го м.) вплоть до прол. Дар­да­нел­лы; др. го­су­дар­ст­ва - в сво­их тер­ри­то­ри­аль­ных во­дах. Зо­на пат­ру­ли­ро­ва­ния советских ко­раб­лей ог­ра­ни­чи­ва­лась Чёр­ным мо­рем. В осо­бых пра­ви­лах ого­ва­ри­вал­ся по­ря­док про­хо­да в Сре­ди­зем­ном море под­вод­ных ло­док и тор­го­вых ко­раб­лей уча­ст­ни­ков Нионского соглашения 17 сентября 1937 года в Же­не­ве ими бы­ло под­пи­са­но до­пол­нит. со­гла­ше­ние, рас­про­стра­нив­шее пра­ви­ла Нионского соглашения на слу­чаи на­па­де­ния на тор­го­вые су­да над­вод­ных ко­раб­лей и са­мо­лё­тов.

29 сентября 1937 года к Нионскому соглашению при­сое­ди­ни­лась Ита­лия. Дей­ст­вия уча­ст­ни­ков Нионского соглашения, главным образом британских и французских ВМФ, по­зво­ли­ли к маю 1938 года до­бить­ся пре­кра­ще­ния на­па­де­ний на тор­го­вые су­да. В августе 1938 года пат­ру­ли­ро­ва­ние бы­ло пре­кра­ще­но.

Нионское соглашение тра­ди­ци­он­но рас­смат­ри­ва­ет­ся как при­мер эф­фек­тив­ных кол­лек­тив­ных дей­ст­вий го­су­дарств по про­ти­во­дей­ст­вию аг­рес­сив­ной по­ли­ти­ке. В то же вре­мя не­ред­ко вы­ска­зы­ва­ет­ся мне­ние, что эф­фек­тив­ность Нионского соглашения объ­яс­ня­ет­ся не дей­ст­вия­ми уча­ст­ни­ков со­гла­ше­ния, а тем, что ещё до его под­пи­са­ния 4 сентября итальянским ру­ко­вод­ством, опа­сав­шим­ся кон­флик­та с Ве­лико­бри­та­ни­ей, бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о пре­кра­ще­нии ис­поль­зо­ва­ния под­вод­ных ло­док про­тив тор­го­вых су­дов.

Исторические источники:

Со­б­ра­ние по­ста­нов­ле­ний и рас­по­ря­же­ний пра­ви­тель­ст­ва Сою­за Со­вет­ских Со­циа­ли­сти­че­ских Рес­пуб­лик. 1938. № 16;

League of Nations. Treaty Series, 1937–1938. Gen., 1938. Vol. 181;

British and foreign state papers. L., 1950. Vol. 141;

The laws of armed conflicts: a collection of conventions, resolutions, and other documents / Ed. by D. Schindler, J. Toman. 3rd ed. Dordrecht, 1988.

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