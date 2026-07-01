НИОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1937 ГОДА
НИОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1937 ГОДА - о коллективных мерах борьбы с пиратскими действиями подводных лодок.
С началом Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов (см. в ст. Испанская революция 1931-1939 годов) обострилась ситуация с обеспечением безопасности судоходства в Средиземном море. Корабли, следовавшие в порты республиканской Испании, неоднократно подвергались нападениям подводных лодок. Республиканцы и правительство СССР считали ответственной за нападения Италию, однако правительство Б. Муссолини отрицало свою причастность.
Правительства Великобритании и Франции, официально проводя политику невмешательства (см. Комитет по невмешательству в испанские дела), опасались дальнейшего обострения обстановки в Средиземноморье и продолжения атак на свои торговые корабли. Они выступили с инициативой проведения конференции по выработке коллективных действий по борьбе с пиратскими действиями подводных лодок. Приглашения участвовать в конференции в г. Нион (Швейцария) были направлены правительствам Албании, Болгарии, Германии, Греции, Египта, Италии, Румынии, СССР, Турции, Югославии. Германия, Италия и Албания от участия отказались. Конференция в Нионе открылась 10 сентября, её председателем был избран министр иностранных дел Франции И. Дельбос. Основные пункты будущего соглашения согласованы к 11 сентября; 14 сентября оно было подписано (от СССР - М.М. Литвиновым).
Участники Нионского соглаения обязались защищать торговые суда «всех стран, не участвующих в войне в Испании» и подтверждали правила действий подводных лодок против торговых судов (необходимость высадить команду и пассажиров до затопления судна и др.), утверждённые Лондонским договором от 22 апреля 1930 года и протоколом от 6 ноября 1936 года. В целях борьбы с действиями подводных лодок, нарушающими данные правила, участники Нионского соглашения взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности в различных морских зонах: Великобритания и Франция - во всём Средиземноморье (за исключением Тирренского м.) вплоть до прол. Дарданеллы; др. государства - в своих территориальных водах. Зона патрулирования советских кораблей ограничивалась Чёрным морем. В особых правилах оговаривался порядок прохода в Средиземном море подводных лодок и торговых кораблей участников Нионского соглашения 17 сентября 1937 года в Женеве ими было подписано дополнит. соглашение, распространившее правила Нионского соглашения на случаи нападения на торговые суда надводных кораблей и самолётов.
29 сентября 1937 года к Нионскому соглашению присоединилась Италия. Действия участников Нионского соглашения, главным образом британских и французских ВМФ, позволили к маю 1938 года добиться прекращения нападений на торговые суда. В августе 1938 года патрулирование было прекращено.
Нионское соглашение традиционно рассматривается как пример эффективных коллективных действий государств по противодействию агрессивной политике. В то же время нередко высказывается мнение, что эффективность Нионского соглашения объясняется не действиями участников соглашения, а тем, что ещё до его подписания 4 сентября итальянским руководством, опасавшимся конфликта с Великобританией, было принято решение о прекращении использования подводных лодок против торговых судов.
Исторические источники:
Собрание постановлений и распоряжений правительства Союза Советских Социалистических Республик. 1938. № 16;
League of Nations. Treaty Series, 1937–1938. Gen., 1938. Vol. 181;
British and foreign state papers. L., 1950. Vol. 141;
The laws of armed conflicts: a collection of conventions, resolutions, and other documents / Ed. by D. Schindler, J. Toman. 3rd ed. Dordrecht, 1988.