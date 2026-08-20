НИОБА, НИОБЕЯ (др.-греч. Νιoβη, лат. Nioba, Niobe)

В древнегреческой мифологии дочь Тантала , супруга фиванского царя Амфиона.

Ниоба имела многочисленное потомство: согласно Гомеру, шесть сыновей и шесть дочерей (Il., XXIV, 604; это самое ранние упоминание о Ниобе в литературной традиции, и миф о ней и ее детях здесь упоминается как хорошо известный), Овидий говорит о семи сыновьях и семи дочерях (Met., VI, 182-183), в других версиях это число варьируется от трех до двадцати. Гордясь своими детьми, Ниоба оскорбила богиню Лето, мать Аполлона и Артемиды, поставив себя выше богини, которая имела только сына и дочь. Тогда Лето призвала своих детей, и они стрелами из луков убили всех детей Ниобы (Аполлон – сыновей, а Артемида – дочерей, см.: Il., XXIV, 604-609). После гибели детей Амфион покончил с собой, а сама Ниоба окаменела от горя. Согласно одной из версий мифа, один или двое детей Ниобы уцелели, чаще всего называется младшая дочь или младший сын (Apollod., III, 5, 6; Paus., II, 21, 9; V, 16, 4).

В античном искусстве самыми распространенными сюжетами мифа была гибель Ниобид и скорбь матери. Этот миф был популярен и в европейском изобразительном искусстве, к нему обращались Караваджо, Л. Тинторетто, Ж. Л. Давид и др.

Иллюстрация :

Раненая Ниобида. Мрамор. Ок. 430 г. до н.э. Рим, Национальный музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова