НИНОШВИЛИ ЭГНАТЕ ФОМИЧ
НИНОШВИЛИ ЭГНАТЕ ФОМИЧ (псевдоним; настоящая фамилия - Ингороква) - грузинский писатель.
Родился в крестьянской семье. Учился в Озургетской духовной семинарии (не окончил).
В 1885-1888 годы жил в Тифлисе; работал наборщиком.
Начинал как публицист в 1887 году.
Один из лидеров-основателей «Третьей группы» («Месаме- даси», 1892 год) - литературно-политического объединения, пропагандировавшего марксизм на территории Закавказья.
Автор исторического романа «Восстание в Гурии» (1888-1889 годы, опубл. в 1902 году) о крестьянском восстании 1841 года. В рассказах и повестях описывал социальное расслоение грузинской деревни после отмены крепостного права, деградацию дворянства, разрушение патриархального сельского быта и пролетаризацию крестьянства: «Гогиа Уишвили» (1890 год), «Озеро Палеостоми» (1891 год), «Симона» (1892 год), «Кристинэ» (1893 год), «Рыцарь нашей отчизны» (1894 год) и др.
Для произведений Э.Ф. Ниношвили характерно динамическое развитие сюжета, жизнеутверждающий пафос.
Сочинения:
Полн. собр. соч. Тб., 1928. Т. 1–2 (на груз. яз.);
Соч. Тб., 1950. Т. 1–2; Избранное. Тб., 1979;
Соч. Тб., 1984 (на груз. яз.).