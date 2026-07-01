НИНОШВИЛИ ЭГНАТЕ ФОМИЧ

НИНОШВИЛИ ЭГНАТЕ ФОМИЧ (псевдоним; настоящая фамилия - Ин­го­ро­к­ва) - грузинский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. Учил­ся в Озур­гет­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (не окон­чил).

В 1885-1888 годы жил в Тиф­ли­се; ра­бо­тал на­бор­щи­ком.

На­чи­нал как пуб­ли­цист в 1887 году.

Один из ли­де­ров-ос­но­ва­те­лей «Треть­ей груп­пы» («Ме­са­ме- да­си», 1892 год) - литературно-по­ли­тического объ­е­ди­не­ния, про­па­ган­ди­ро­вав­ше­го мар­ксизм на тер­ри­то­рии За­кав­ка­зья.

Ав­тор ис­то­рического ро­ма­на «Вос­ста­ние в Гу­рии» (1888-1889 годы, опубл. в 1902 году) о кре­сть­ян­ском вос­ста­нии 1841 года. В рас­ска­зах и по­вес­тях опи­сы­вал со­ци­аль­ное рас­слое­ние грузинской де­рев­ни по­сле от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва, де­гра­да­цию дво­рян­ст­ва , раз­ру­ше­ние пат­ри­ар­халь­но­го сель­ско­го бы­та и про­ле­та­ри­за­цию кре­сть­ян­ст­ва: «Го­гиа Уи­шви­ли» (1890 год), «Озе­ро Па­лео­сто­ми» (1891 год), «Си­мо­на» (1892 год), «Кри­сти­нэ» (1893 год), «Ры­царь на­шей от­чиз­ны» (1894 год) и др.

Для про­из­ве­де­ний Э.Ф. Ниношвили ха­рак­тер­но ди­намическое раз­ви­тие сю­же­та, жиз­не­ут­вер­ждаю­щий па­фос.

Сочинения:

Полн. собр. соч. Тб., 1928. Т. 1–2 (на груз. яз.);

Соч. Тб., 1950. Т. 1–2; Из­бран­ное. Тб., 1979;

Соч. Тб., 1984 (на груз. яз.).