НИНЕВИЯ (греч. Νινευΐ ; ассир. Нинуа)
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Один из важнейших городов древней Месопотамии, на восточном (левом) берегу р. Тигр (на севере совр. Ирака), столица Ассирии в 7 в. до н. э. Руины Н. скрыты под холмами Куюнджик («овечка») и Телль-Неби-Юнус («Пророк Иона»), находящимися напротив совр. г. Мосул.
Раннеземледельч. поселение возникло в 6-м тыс. до н. э. При раскопках, проведённых здесь в 1930-е гг. (англ. археолог М. Маллован), обнаружилось родство керамики древнейшего слоя (Ниневит I) с культурой Хассуна. Более поздние слои сопоставимы с культурами Халаф и Убейд. В 3-м тыс. до н. э. Н., наряду с Ашшуром и Арбелами, представляла собой город-государство, имевший торговые связи с шумерским югом Месопотамии. В 24–22 вв. до н. э. Н., очевидно, попала под власть Аккада, о чём свидетельствуют сооружение аккадским царём Маништушу храма богини Иштар в Н., находка там бронзовой головы первого аккадского царя Саргона. Главными храмами в Н. были храмы Набу и Иштар, которая именовалась Ниневийской и, помимо традиционных своих функций – богини любви и воительницы, считалась целительницей. В нач. 2-го тыс. до н. э. Н. упоминается в текстах архива Мари. В 18 в. до н. э. вошла в состав Вавилонского царства (Н. и храм Иштар – Эмешмеш упоминаются в Прологе к Хаммурапи законам). В 15–14 вв. до н. э. Н. подчинялась Митанни. Цари Митанни (Шуттарна II, Тушратта) ради укрепления дружбы с Египтом дважды посылали в 14 в. фараону Аменхотепу III статую Иштар Ниневийской для исцеления от болезни. После победы ассирийцев над Митанни в 13 в. Н. прочно вошла в состав Ассир. гос-ва. Тиглатпаласар I сделал Н. царской резиденцией, реставрировал храм Иштар и построил царский дворец. Однако с этого поч. места её оттеснили: в 9 в. Кальху, ставший резиденцией Ашшурнацирапала II и Салманасара III, затем Дур-Шаррукин, выстроенный в 8 в. Саргоном II. Н. достигла расцвета в правление Синаххериба и Ашшурбанапала. Описание строит. работ в Н. содержится в летописях этих царей.
Начало археологич. раскопкам Н. было положено в 1842 франц. исследователем П. Э. Ботта, который произвёл зондаж холма Куюнджик. Масштабные раскопки холма и отождествление обнаруженных руин с Н. осуществил О. Г. Лейард в 1846–51. Затем раскопки продолжили др. англ. археологи – Г. К. Роулинсон (1851–52), О. Рассам (1851–54), В. Лофтус (1854–55), Дж. Смит (1873–74), в 1903–05 и 1927–32 – экспедиции Брит. музея. В 1950–60-е гг. раскопки холма Телль-Неби-Юнус вели ирак. археологи Фуад Сафар, Наджи аль-Асил и др. В 1980–90 исследование холмов проводила амер. археологич. миссия. В районе холма Куюнджик находится постоянная база Ниневийской археологической экспедиции Директората древностей Ирака.
В сочетании с описаниями Н. в библейских книгах пророков Ионы и Наума восстанавливается облик Н. 7 в. до н. э. По словам Ионы (Кн. Ионы. 3:3), Н. – «город великий…, на три дня ходьбы». Протяжённость стен Н. составляла 12 км, город имел чёткую планировку. В результате раскопок были открыты Юго- западный и Восточный дворцы Синаххериба, Северный дворец Ашшурбанапала, дворец и арсенал Асархаддона, храмы Набу и Иштар, зиккурат, остатки крепостных стен (внешней и внутренней – 25-метровой высоты) с 15 воротами (названными в честь богов Сина, Шамаша, Нергала, Адада и др.) и башнями, процессионная дорога шириной в 26 м, ремесленный квартал, остатки террас, на которых Синаххериб разместил царские сады. Сады и парки с экзотич. растениями и животными располагались также по всему городу и берегу реки. Он же провёл в Н. из сев. горных районов 80-километровый акведук, обеспечивавший город чистой водой. Дворцы Н. строились из дорогих материалов (дерево, камень), стены декорировались алебастровыми барельефами с изображением сцен воен. сражений, царской охоты, религ. церемоний и триумфов. У входов во дворцы стояли статуи духов-охранителей в облике человекобыков и человекольвов. Обнаружено много трофеев, привезённых в Н. из Египта, Сирии, Финикии, Элама и др. Во дворцах Синаххериба и Ашшурбанапала и храма Набу обнаружены клинописные архивы-библиотеки (ок. 30 тыс. глиняных табличек на аккадском яз.). В Н. также найдены арамейские эпиграфич. тексты. В 612 до н. э. Н. в ходе войны, предпринятой против Ассирии Мидией и Вавилонией, после двухмесячной осады была взята штурмом и до основания разрушена. При последних раскопках амер. археологов в воротах Шамаша обнаружились останки погибших воинов противоборствующих сторон и предметы их вооружения. В последующие три века сведения о Н. отсутствуют. В эпоху Селевкидов на её месте находился небольшой город. В эпоху Рим. империи в 1 в. н. э. Н. известна как воен. колония и торговый центр под назв. Niniva Claudiopolis (или Claudia Ninus). Новое разрушение Н. перенесла во время завоевания Месопотамии Сасанидами в 3 в. н. э., и вплоть до исламской эпохи её территория была малообитаемой. В дальнейшем у холма Телль-Наби-Юнус возникла араб. деревня, а сам холм стал почитаться как мусульманская и христианская святыня – могила пророка Ионы. В кон. 20 в. в районе холма Куюнджик велись работы по реставрации части гор. стен, ворот и башен. Воспоминания о Н. сохранились в библейской ветхозаветной традиции, в историч. и лит. произведениях античных авторов (Геродот, Диодор, Страбон, Павсаний, Арриан, Квинт Курций Руф, Лукиан и др.), а также в местном фольклоре и христианских религ. текстах («молитва ниневитян» и др.).
Автор: С. С. Соловьёва.