НИНЕВИЯ (греч. Νινευΐ ; ассир. Нинуа) На чтение: 1 минута

Один из важ­ней­ших го­ро­дов древ­ней Ме­со­по­та­мии, на вос­точ­ном (ле­вом) бе­ре­гу р. Тигр (на се­ве­ре совр. Ира­ка), сто­ли­ца Ас­си­рии в 7 в. до н. э. Руи­ны Н. скры­ты под хол­ма­ми Ку­юнд­жик («овеч­ка») и Телль-Не­би-Юнус («Про­рок Ио­на»), на­хо­дя­щи­ми­ся на­про­тив совр. г. Мо­сул.

Ран­не­зем­ле­дельч. по­се­ле­ние воз­ник­ло в 6-м тыс. до н. э. При рас­коп­ках, про­ве­дён­ных здесь в 1930-е гг. (англ. ар­хео­лог М. Мал­ло­ван), об­на­ру­жи­лось род­ст­во ке­ра­ми­ки древ­ней­ше­го слоя (Ни­не­вит I) с куль­ту­рой Хас­су­на. Бо­лее позд­ние слои со­по­ста­ви­мы с куль­ту­ра­ми Ха­лаф и Убейд. В 3-м тыс. до н. э. Н., на­ря­ду с Аш­шу­ром и Ар­бе­ла­ми, пред­став­ля­ла со­бой го­род-го­су­дар­ст­во, имев­ший тор­го­вые свя­зи с шу­мер­ским югом Ме­со­пота­мии. В 24–22 вв. до н. э. Н., оче­вид­но, по­па­ла под власть Ак­ка­да, о чём сви­де­тель­ст­вуют со­ору­же­ние ак­кад­ским ца­рём Ма­ниш­ту­шу хра­ма бо­ги­ни Иш­тар в Н., на­ход­ка там брон­зо­вой го­ло­вы пер­во­го ак­кад­ско­го ца­ря Сар­го­на. Глав­ны­ми хра­ма­ми в Н. бы­ли хра­мы На­бу и Иш­тар, ко­то­рая име­но­ва­лась Ни­не­вий­ской и, по­ми­мо тра­ди­ци­он­ных сво­их функ­ций – бо­ги­ни люб­ви и вои­тель­ни­цы, счи­та­лась це­ли­тель­ни­цей. В нач. 2-го тыс. до н. э. Н. упо­ми­на­ет­ся в тек­стах ар­хи­ва Ма­ри. В 18 в. до н. э. во­шла в со­став Ва­ви­лон­ско­го цар­ст­ва (Н. и храм Иш­тар – Эмеш­меш упо­ми­на­ют­ся в Про­ло­ге к Хам­му­ра­пи за­ко­нам). В 15–14 вв. до н. э. Н. под­чи­ня­лась Ми­тан­ни. Ца­ри Ми­тан­ни (Шут­тар­на II, Туш­рат­та) ра­ди ук­ре­п­ле­ния друж­бы с Егип­том два­ж­ды по­сы­ла­ли в 14 в. фа­рао­ну Амен­хо­те­пу III ста­тую Иш­тар Ни­не­вий­ской для ис­це­ле­ния от бо­лез­ни. По­сле по­бе­ды ас­си­рий­цев над Ми­тан­ни в 13 в. Н. проч­но во­шла в со­став Ас­сир. гос-ва. Тиг­лат­па­ла­сар I сде­лал Н. цар­ской ре­зи­ден­ци­ей, рес­тав­ри­ро­вал храм Иш­тар и по­стро­ил цар­ский дво­рец. Од­на­ко с это­го поч. мес­та её от­тес­ни­ли: в 9 в. Каль­ху, став­ший ре­зи­ден­ци­ей Аш­шур­на­ци­ра­па­ла II и Сал­ма­на­са­ра III, за­тем Дур-Шар­ру­кин, вы­стро­ен­ный в 8 в. Сар­го­ном II. Н. дос­тиг­ла рас­цвета в прав­ле­ние Си­наххе­ри­ба и Аш­шур­ба­на­па­ла. Опи­са­ние стро­ит. ра­бот в Н. со­дер­жит­ся в ле­то­пи­сях этих ца­рей.

На­ча­ло ар­хео­ло­гич. рас­коп­кам Н. бы­ло по­ло­же­но в 1842 франц. ис­сле­до­ва­те­лем П. Э. Бот­та, ко­то­рый про­из­вёл зон­даж хол­ма Ку­юнд­жик. Мас­штаб­ные рас­коп­ки хол­ма и ото­жде­ст­в­ле­ние об­на­ру­жен­ных ру­ин с Н. осу­ще­ст­вил О. Г. Лей­ард в 1846–51. За­тем рас­коп­ки про­дол­жи­ли др. англ. ар­хео­ло­ги – Г. К. Роу­лин­сон (1851–52), О. Рас­сам (1851–54), В. Лоф­тус (1854–55), Дж. Смит (1873–74), в 1903–05 и 1927–32 – экс­пе­ди­ции Брит. му­зея. В 1950–60-е гг. рас­коп­ки хол­ма Телль-Не­би-Юнус ве­ли ирак. ар­хео­ло­ги Фу­ад Са­фар, Над­жи аль-Асил и др. В 1980–90 ис­сле­до­ва­ние хол­мов про­во­ди­ла амер. ар­хео­ло­гич. мис­сия. В рай­оне хол­ма Ку­юнд­жик на­хо­дит­ся по­сто­ян­ная ба­за Ни­не­вий­ской ар­хео­ло­гиче­ской экс­пе­ди­ции Ди­рек­то­ра­та древ­но­стей Ира­ка.

В со­че­та­нии с опи­са­ния­ми Н. в биб­лей­ских кни­гах про­ро­ков Ио­ны и Нау­ма вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся об­лик Н. 7 в. до н. э. По сло­вам Ио­ны (Кн. Ио­ны. 3:3), Н. – «го­род ве­ли­кий…, на три дня ходь­бы». Про­тя­жён­ность стен Н. со­став­ля­ла 12 км, го­род имел чёт­кую пла­ни­ров­ку. В ре­зуль­та­те рас­ко­пок бы­ли от­кры­ты Юго- за­пад­ный и Вос­точ­ный двор­цы Си­наххе­ри­ба, Се­вер­ный дво­рец Аш­шур­ба­на­па­ла, дво­рец и ар­се­нал Асар­хад­до­на, хра­мы На­бу и Иш­тар, зик­ку­рат, ос­тат­ки кре­по­ст­ных стен (внеш­ней и внут­рен­ней – 25-мет­ро­вой вы­со­ты) с 15 во­ро­та­ми (на­зван­ны­ми в честь бо­гов Си­на, Ша­ма­ша, Нер­га­ла, Ада­да и др.) и баш­ня­ми, про­цес­си­он­ная до­ро­га ши­ри­ной в 26 м, ре­мес­лен­ный квар­тал, ос­тат­ки тер­рас, на ко­то­рых Си­наххе­риб раз­мес­тил цар­ские са­ды. Са­ды и пар­ки с эк­зо­тич. рас­те­ния­ми и жи­вот­ны­ми рас­по­ла­га­лись так­же по все­му го­ро­ду и бе­ре­гу ре­ки. Он же про­вёл в Н. из сев. гор­ных рай­онов 80-ки­ло­мет­ро­вый ак­ве­дук, обес­пе­чи­вав­ший го­род чис­той во­дой. Двор­цы Н. строи­лись из до­ро­гих ма­те­риа­лов (де­ре­во, ка­мень), сте­ны де­ко­ри­ро­ва­лись але­ба­ст­ро­вы­ми ба­рель­е­фа­ми с изо­бра­же­ни­ем сцен во­ен. сра­же­ний, цар­ской охо­ты, ре­лиг. це­ре­мо­ний и три­ум­фов. У вхо­дов во двор­цы стоя­ли ста­туи ду­хов-ох­ра­ни­те­лей в об­ли­ке че­ло­ве­ко­бы­ков и че­ло­ве­коль­вов. Об­на­ру­же­но мно­го тро­фе­ев, при­ве­зён­ных в Н. из Егип­та, Си­рии, Фи­ни­кии, Эла­ма и др. Во двор­цах Си­нах­хе­ри­ба и Аш­шур­ба­на­па­ла и хра­ма На­бу об­на­ру­же­ны кли­но­пис­ные ар­хи­вы-биб­лио­те­ки (ок. 30 тыс. гли­ня­ных таб­ли­чек на ак­кад­ском яз.). В Н. так­же най­де­ны ара­мей­ские эпи­гра­фич. тек­сты. В 612 до н. э. Н. в хо­де вой­ны, пред­при­ня­той про­тив Ас­си­рии Ми­ди­ей и Ва­ви­ло­ни­ей, по­сле двух­ме­сяч­ной оса­ды бы­ла взя­та штур­мом и до ос­но­ва­ния раз­ру­ше­на. При по­след­них рас­коп­ках амер. ар­хео­ло­гов в во­ро­тах Ша­ма­ша об­на­ру­жи­лись ос­тан­ки по­гиб­ших вои­нов про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон и пред­ме­ты их воо­ру­же­ния. В по­сле­дую­щие три ве­ка све­де­ния о Н. от­сут­ст­ву­ют. В эпо­ху Се­лев­ки­дов на её мес­те на­хо­дил­ся не­боль­шой го­род. В эпо­ху Рим. им­пе­рии в 1 в. н. э. Н. из­вест­на как во­ен. ко­ло­ния и тор­го­вый центр под назв. Niniva Claudio­polis (или Claudia Ninus). Но­вое раз­ру­ше­ние Н. пе­ре­не­сла во вре­мя за­вое­ва­ния Ме­со­по­та­мии Са­са­ни­да­ми в 3 в. н. э., и вплоть до ис­лам­ской эпо­хи её тер­ри­то­рия бы­ла ма­ло­оби­тае­мой. В даль­ней­шем у хол­ма Телль-На­би-Юнус воз­ник­ла араб. де­рев­ня, а сам холм стал по­чи­тать­ся как му­суль­ман­ская и хри­сти­ан­ская свя­ты­ня – мо­ги­ла про­ро­ка Ио­ны. В кон. 20 в. в рай­оне хол­ма Ку­юнд­жик ве­лись ра­бо­ты по рес­тав­ра­ции час­ти гор. стен, во­рот и ба­шен. Вос­по­ми­на­ния о Н. со­хра­ни­лись в биб­лей­ской вет­хо­за­вет­ной тра­ди­ции, в ис­то­рич. и лит. про­из­ве­де­ни­ях ан­тич­ных ав­то­ров (Ге­ро­дот, Дио­дор, Стра­бон, Пав­са­ний, Ар­ри­ан, Квинт Кур­ций Руф, Лу­ки­ан и др.), а так­же в ме­ст­ном фольк­ло­ре и хри­сти­ан­ских ре­лиг. тек­стах («мо­лит­ва ни­не­ви­тян» и др.).

Автор: С. С. Со­ловь­ё­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)