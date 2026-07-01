НИНДЗЮЦУ

НИНДЗЮЦУ - в переводе с японского языка - ис­кус­ство быть не­ви­ди­мым, бое­вое ис­кус­ст­во, сло­жив­шее­ся в средневековой. Япо­нии , на­прав­лен­ное на ди­вер­си­он­ную и раз­ве­ды­ва­тель­ную дея­тель­ность.

1-й слог-ие­рог­лиф «нин» оз­на­ча­ет «под­кра­ды­вать­ся или кра­сть­ся», 2-й - «тех­ни­ка или иск-во». Лю­дей, вла­дею­щих ниндзюцо, на­зы­ва­ли нин­дзя. Кро­ме из­вест­ных са­му­рай­ских уме­ний и на­вы­ков, свя­зан­ных с вла­де­ни­ем различными ви­да­ми ору­жия и тех­ни­кой ру­ко­паш­но­го боя, ниндзюцу вклю­ча­ло так­же искусство мас­ки­ров­ки (хэн­сёд­зю­цу), искусство убе­гать от пре­вы­шаю­ще­го си­лой про­тив­ника (го­тонд­зю­цу), про­ник­но­ве­ние на вра­же­скую тер­ри­то­рию (то­сё­куд­зю­цу), уме­ние дрес­си­ро­вать жи­вот­ных (нин­по ину­буэ), тех­ни­ку пе­ре­дви­же­ния бе­гом и пе­шим ша­гом (сан­сад­зю­цу), искусство за­жи­га­ния сиг­наль­ных ог­ней (но­ро­нид­зю­цу), искусство вы­да­вать се­бя за дру­го­го че­ло­ве­ка - пе­ре­во­пло­ще­ния (ги­сод­зю­цу) и др.

Специальное сна­ря­же­ние нинд­зя вклю­ча­ло: руч­ные и нож­ные ког­ти (метал­лические пла­сти­ны с ши­па­ми) для взби­рания на сте­ну (аси­ко); длин­ный ка­нат с крю­ком на кон­це (ка­ги­на­ва); склад­ную лод­ку (ка­ма ика­да); различные ви­ды сна­добий - по­ни­жаю­щее жа­ж­ду, сно­твор­ное и взбод­ряю­щее, уст­ра­няю­щее за­пах и по­ро­ж­даю­щие его (напр., за­пах ло­шадей), ле­чеб­ные, от­рав­ляю­щие и т. д.; бам­бу­ко­вую ды­хат. труб­ку (час­то для это­го ис­поль­зо­ва­лись нож­ны ме­ча), при­ме­няе­мую для дол­го­го на­хо­ж­де­ния под во­дой (мид­зуд­зу­цу); ле­та­тель­ный ап­па­рат (хи­то­ва­си), на­по­ми­наю­щий современный па­ра­шют; мас­ку и др.

Сре­ди фи­зических и пси­хо­ло­гически бое­вых на­вы­ков и уме­ний нинд­зя бы­ли эле­мен­ты ска­ло­ла­за­ния и ла­за­ния по де­ревь­ям, ов­ла­де­ния осо­бой тех­ни­кой прыж­ков с боль­шой вы­со­ты и прыж­ков в дли­ну для пре­одо­ле­ния рвов или за­пад­ни, прыж­ков в вы­со­ту, ов­ла­де­ния осо­бым кра­ду­щим­ся ша­гом, зна­ния ле­чеб­ных и ядо­ви­тых свойств рас­те­ний, уме­ния при­тво­рить­ся мёрт­вым. Кро­ме то­го, нинд­зя тре­ни­ро­ва­ли свои ощу­ще­ния и от­ли­ча­лись осо­бой ост­ро­той зре­ния, слу­ха, па­мя­ти, вла­де­ли искусством гип­но­за и осо­бым язы­ком об­ще­ния, не­по­нят­ным по­сто­рон­ним.

Ме­то­ди­ки фор­ми­ро­ва­ния этих на­вы­ков и прин­ци­пы вос­пи­та­ния вои­нов-ни­н­д­зя бы­ли свя­за­ны с ре­лигиозной буд­ди­ст­ской прак­ти­кой ме­ди­та­ции, приё­ма­ми даос­ской ма­гии и син­то­ис­тско­го ри­туа­ла и прак­ти­че­ски срос­лись с ни­ми. Различные шко­лы ни­нд­зя су­ще­ст­во­ва­ли в рам­ках се­мей­ных тра­ди­ций, где об­уче­ние на­чи­на­лось с ран­не­го дет­ст­ва. Од­на­ко при до­сти­же­нии оп­ре­де­лён­но­го воз­рас­та уче­ник про­хо­дил об­ряд по­свя­ще­ния, пред­по­ла­гаю­щий клят­ву на вер­ность кла­ну, со­хра­не­нию его тайн и сле­до­ва­нию др. прин­ци­пов, сре­ди ко­то­рых бы­ли зап­рет уби­вать че­ло­ве­ка без не­об­хо­ди­мо­сти, чи­нить на­си­лие или про­ли­вать кровь. На­ру­ше­ние клят­вы мог­ло по­влечь за со­бой смерть от рук чле­нов кла­на.

Окон­ча­тель­ное ста­нов­ле­ние кла­нов нин­д­зя при­шлось на ко­нец вой­ны Гэм­пэй меж­ду до­ма­ми Ми­на­мо­то и Тай­ра около 1185 года, хо­тя пер­вые тай­ные аген­ты - раз­вед­чи­ки-ди­вер­сан­ты по­яви­лись на­мно­го рань­ше - в IX-XII веках. Ими ста­но­ви­лись воинств. от­шель­ни­ки мо­на­хи-ми­сти­ки, да­ос­ские и буд­дий­ские мо­на­хи, бе­жав­шие из Ки­тая, и др. Рас­цвет ни­н­д­зя при­шёл­ся на пе­ри­од Сэн­го­ку дзи­дай. Каж­дый пра­ви­тель счи­тал не­об­хо­ди­мым под­дер­жи­вать свя­зь с каким-либо кла­ном ни­н­д­зя. Зна­че­ние ни­нд­зя зна­чит. сни­зи­лось пос­ле ус­та­нов­ле­ния в Япо­нии сё­гу­на­та То­ку­га­ва и пре­кра­ще­ния меж­до­усоб­ных войн.

Из­вест­но свыше 40 важ­ней­ших сти­лей ниндзюцу, ха­рак­тер­ных для раз­ных ок­ру­гов и про­вин­ций Япо­нии. Са­мые мо­гу­ще­ст­вен­ные кла­ны нинд­зя в конце XVI века бы­ли ком­пакт­но со­сре­до­то­че­ны на тер­ри­то­рии ле­си­стых и гор­ных рай­онов Ига и Ко­га, к вос­то­ку от оз. Би­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)