НИНДЗЮЦУ
НИНДЗЮЦУ - в переводе с японского языка - искусство быть невидимым, боевое искусство, сложившееся в средневековой. Японии, направленное на диверсионную и разведывательную деятельность.
1-й слог-иероглиф «нин» означает «подкрадываться или красться», 2-й - «техника или иск-во». Людей, владеющих ниндзюцо, называли ниндзя. Кроме известных самурайских умений и навыков, связанных с владением различными видами оружия и техникой рукопашного боя, ниндзюцу включало также искусство маскировки (хэнсёдзюцу), искусство убегать от превышающего силой противника (готондзюцу), проникновение на вражескую территорию (тосёкудзюцу), умение дрессировать животных (нинпо инубуэ), технику передвижения бегом и пешим шагом (сансадзюцу), искусство зажигания сигнальных огней (норонидзюцу), искусство выдавать себя за другого человека - перевоплощения (гисодзюцу) и др.
Специальное снаряжение ниндзя включало: ручные и ножные когти (металлические пластины с шипами) для взбирания на стену (асико); длинный канат с крюком на конце (кагинава); складную лодку (кама икада); различные виды снадобий - понижающее жажду, снотворное и взбодряющее, устраняющее запах и порождающие его (напр., запах лошадей), лечебные, отравляющие и т. д.; бамбуковую дыхат. трубку (часто для этого использовались ножны меча), применяемую для долгого нахождения под водой (мидзудзуцу); летательный аппарат (хитоваси), напоминающий современный парашют; маску и др.
Среди физических и психологически боевых навыков и умений ниндзя были элементы скалолазания и лазания по деревьям, овладения особой техникой прыжков с большой высоты и прыжков в длину для преодоления рвов или западни, прыжков в высоту, овладения особым крадущимся шагом, знания лечебных и ядовитых свойств растений, умения притвориться мёртвым. Кроме того, ниндзя тренировали свои ощущения и отличались особой остротой зрения, слуха, памяти, владели искусством гипноза и особым языком общения, непонятным посторонним.
Методики формирования этих навыков и принципы воспитания воинов-ниндзя были связаны с религиозной буддистской практикой медитации, приёмами даосской магии и синтоистского ритуала и практически срослись с ними. Различные школы ниндзя существовали в рамках семейных традиций, где обучение начиналось с раннего детства. Однако при достижении определённого возраста ученик проходил обряд посвящения, предполагающий клятву на верность клану, сохранению его тайн и следованию др. принципов, среди которых были запрет убивать человека без необходимости, чинить насилие или проливать кровь. Нарушение клятвы могло повлечь за собой смерть от рук членов клана.
Окончательное становление кланов ниндзя пришлось на конец войны Гэмпэй между домами Минамото и Тайра около 1185 года, хотя первые тайные агенты - разведчики-диверсанты появились намного раньше - в IX-XII веках. Ими становились воинств. отшельники монахи-мистики, даосские и буддийские монахи, бежавшие из Китая, и др. Расцвет ниндзя пришёлся на период Сэнгоку дзидай. Каждый правитель считал необходимым поддерживать связь с каким-либо кланом ниндзя. Значение ниндзя значит. снизилось после установления в Японии сёгуната Токугава и прекращения междоусобных войн.
Известно свыше 40 важнейших стилей ниндзюцу, характерных для разных округов и провинций Японии. Самые могущественные кланы ниндзя в конце XVI века были компактно сосредоточены на территории лесистых и горных районов Ига и Кога, к востоку от оз. Бива.