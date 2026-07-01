НИНБО

НИНБО (кит. «Уми­ро­тво­рён­ные вол­ны» - ука­зы­ва­ет на удоб­ную га­вань и на государственный ко­нт­роль над по­бе­ре­жь­ем) - го­род в Восточном Ки­тае , в северо-восточной час­ти провинции Чжэц­зян.

Население 838,8 тыс. челрвек (2012 год; с при­го­ро­да­ми св. 1,3 млн. человек). Об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию (городской ок­руг площадью 9365 км2) с населением свыше 7,6 млн. человек. Рас­по­ло­жен близ по­бе­ре­жья Вос­точ­но-Ки­тай­ско­го мо­ря, к югу от залива Хан­чжо­увань, на ре­ках Юнц­зян (от­сю­да не­официальное название Нинбо - Юн) и Фын­ху­ац­зян (пра­вый при­ток Юнц­зян). Круп­ный узел же­лез­ных до­рог (в т. ч. ско­ро­ст­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Шан­хай, Хан­чжоу, Вэнь­чжоу и др.) и ав­то­ма­ги­ст­ра­лей. Ав­то­мо­биль­ным мос­том че­рез зал. Хан­чжо­увань (2008 год; дли­на 36 км) свя­зан с го­ро­да­ми Цзя­син и Шан­хай, мос­то­вым пе­ре­хо­дом (2009 год; дли­на 27 км) со­еди­нён с при­бреж­ным о. Чжоу­шань­дао. Морской порт - один из круп­ней­ших в стра­не (вклю­ча­ет 6 пор­то­вых рай­онов на тер­ри­то­рии Нинбо и при­го­ро­дов). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ли­шэ. Стро­ит­ся мет­ро­по­ли­тен (с 2009 года; сда­ча в эк­сплуа­та­цию на­ме­че­на на 2014 года).

Пер­вые городские сте­ны воз­ве­де­ны при ди­на­стии Восточной Цзинь в 400 году. Го­род не­одно­крат­но пе­ре­име­но­вывал­ся в сред­ние ве­ка, наи­бо­лее из­ве­ст­но название Мин­ч­жоу (современное название с 1381 года); че­рез не­го про­хо­дил мор­ской мар­шрут Ве­ли­ко­го шёл­ко­во­го пу­ти; ве­лась ак­тив­ная тор­гов­ля с Япо­ни­ей и Ко­ре­ей. В пе­ри­од ди­на­стии Тан один из круп­ней­ших пор­тов. Нинбо и его ок­ре­ст­но­сти ста­но­вят­ся од­ним из це­нт­ров буд­диз­ма в Ки­тае. Для про­жи­вав­ших в го­ро­де му­сульманских куп­цов в 1003 году по­ст­ро­е­на ме­четь Цин­чжэнь­сы (пе­ре­ст­рое­на в 1699 году; ре­кон­струи­ро­ва­на в 1987 году). В начале XVI века в Нинбо на­чи­на­ет­ся тор­гов­ля с ев­ро­пей­ца­ми, ко­то­рые на­зы­ва­ли его Лям­по [оче­вид­но, ис­ка­жён­ное на­зва­ние, взя­тое из ме­ст­но­го диа­лек­та; опи­сан в книге «Стран­ст­вия» пор­туг. мо­ря­ка и пи­са­те­ля Ф.М. Пин­ту (1509-1583 годы) и др.]. Пер­вая пор­тугальская ко­ло­ния на тер­ри­то­рии Нинбо ос­но­ва­на в 1542 или 1540 году (в 1542 или 1545 году раз­гром­ле­на ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем).

При ди­на­стии Мин (1368-1644 годы) в устье р. Юнцзян бы­ла по­ст­рое­на кре­пость Чжэнь­хай­коу (по­зд­нее пе­ре­ст­раи­ва­лась; со­хра­ни­лись сте­ны, рвы, баш­ни и т. д.), ко­то­рая за­щи­ща­ла го­род от японских пи­ра­тов в XV-XVI веках, на­бе­гов пор­ту­галь­цев в XVI века, в хо­де во­енных конф­лик­тов XIX века. В 1841 году, во вре­мя т. н. 1-й опи­ум­ной войны (см. Анг­ло-ки­тай­ская вой­на 1840-1842 годов), Нинбо был вре­мен­но за­хва­чен британскими вой­ска­ми. По Нан­кин­ско­му до­го­во­ру 1842 году стал од­ним из 5 китайских пор­тов, от­кры­тых для тор­гов­ли и по­се­ле­ния британских гра­ж­дан. В 1864 году в те­че­ние 6 мес удер­жи­вал­ся тай­пи­на­ми (см. Тайпинское восстание 1851-1864 годы). Под­верг­ся на­па­де­нию франц. эс­кад­ры в хо­де ки­тай­ско-фран­цуз­ской вой­ны 1884-1885 годов.

Де­ло­вой и ис­то­рический центр го­ро­да на­хо­дит­ся на ле­вом бе­ре­гу р. Фынху­а­цзян, в р-не Хай­шу. Здесь рас­по­ло­жен ан­самбль главной площади Тянь-И с вы­сот­ны­ми офис­ны­ми зда­ния­ми и гос­ти­ни­ца­ми, тор­го­вы­ми цен­тра­ми и пр. со­ору­же­ния­ми (2002 год), а так­же ка­то­лич. со­бо­ром Ус­пе­ния Бо­го­ма­те­ри в сти­ле нео­го­ти­ки (1865-1866 годы, пар­ная ко­ло­коль­ня - 1918 год, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2000 году; на ме­сте од­но­им. со­бо­ра, по­ст­ро­ен­но­го в 1648 году, сне­сён­но­го в 1723 году). Так­же в цен­тре Нинибо - Ба­ра­бан­ная баш­ня (фун­да­мен­ты - 821 год, осн. зда­ние - 1434 год, ба­шен­ка с ча­са­ми - 1935 год), па­виль­он «Тяньи» (Тяньигэ; зда­ние ста­рей­шей в Ки­тае ча­ст­ной б-ки, ос­но­ван­ной в 1561 году чи­нов­ни­ком Фан Ци­нем; из около 70 тыс. ру­ко­пи­сей и ста­ро­пе­чат­ных книг со­хра­ни­лось 13 тыс.; ны­не му­зей), 7-ярус­ная па­го­да Тянь­фэн (695 год, мно­го­крат­но пе­рестраи­ва­лась, современная по­строй­ка - 1989 год) и храм Чэнху­ан­мяо, гор. бо­же­ст­ва Нинбо (ос­но­ван в 1371 году, пе­ре­стро­ен в 1884 году, арх. Су Сяо), ок­ру­жён­ное пар­ком ис­кусств. оз. Юэху (Лун­ное озе­ро; 636 или 833 году). К се­ве­ру от цен­тра Нинбо, в мес­те слия­ния рек Юнц­зян, Фынху­ац­зян и Юй­яоц­зян, в р-не Цзян­бэй, на­хо­дят­ся нео­го­тической, с чер­та­ми китайской ар­хи­тек­ту­ры, ка­то­лический со­бор Св. Серд­ца (др. название - Семь пе­ча­лей Бо­го­ро­ди­цы ; ос­но­ван в 1713 году; 1872 год, баш­ня - 1890 год), на­бе­реж­ная Ста­рый Бунд (Лао­вай­тан) р. Юнц­зян, за­стро­ен­ная в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле (вторая половина XIX века), зда­ния Му­зея ис­кусств Нинбо (2002-2005 годы, ар­хит. бю­ро «Amateur Design Studio») и Боль­шо­го те­ат­ра Нинбо (2002-2004 годы, арх. Ф. Рол­лан). В северной час­ти го­ро­да - зда­ние Му­зея Нинбо (2008 год, ар­хит. бю­ро «Ama­teur Design Studio»).

В Гаоцяоч­жэнь, р-н Инь­чжоу (северо-западный при­го­род Нинбо), - Парк куль­ту­ры Лян-Чжу, од­но из мест, свя­зы­вае­мых со ска­за­ни­ем о тра­гической люб­ви Лян Шань­бо и Чжу Ин­тай. Там рас­по­ло­же­ны по­свя­щён­ный па­мя­ти влюб­лён­ных храм (397 год; мно­го­крат­но об­нов­лял­ся) и мо­ги­ла (рас­коп­ки по­ка­за­ли, что ха­рак­те­ри­сти­ки по­гре­баль­ных кон­ст­рук­ций и ин­вен­та­ря со­от­вет­ст­ву­ют ста­ту­су чи­нов­ни­ка цзинь­ско­го вре­ме­ни, ка­ким и был Лян Шань­бо).

Сре­ди ву­зов - Тех­но­ло­гический институт Нинбо (1921 год; фи­ли­ал Чжэц­зян­ско­го ун-та Вань­ли), Тех­но­ло­гический университет (1983 год; офи­ци­аль­но ут­вер­ждён в 1997 году), Университет Нинбо (1986 год), британско-китайский Университет Нот­тин­ге­ма в Нинбо (2005 год). Ряд му­зе­ев (в т. ч. Му­зей Нинбо, Му­зей одеж­ды, Му­зей ис­кусств Нинбо) и те­ат­ров (вклю­чая Боль­шой те­атр Нинбо).

Круп­ный эко­но­мичесский центр Восточного Ки­тая. Важ­ней­шая от­расль хо­зяй­ст­ва - ус­лу­ги транс­пор­та и ло­ги­сти­ка. Гру­зо­обо­рот морского пор­та 433 млн. т (2011 год; 2-е ме­сто в Ки­тае по­сле Шан­хая и 4-е место в ми­ре), св. 15 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ (2011 год; 6-е место в мире); пор­то­вые ком­плек­сы и тер­ми­на­лы (в т. ч. глу­бо­ко­вод­ные, спо­соб­ные при­ни­мать су­да гру­зо­подъ­ём­но­стью до 400 тыс. т дед­вей­та) на по­бе­ре­жье зал. Хан­чжоу­вань (пор­то­вые рай­оны Бэй­лунь и Чжэнь­хай), по бе­ре­гам р. Юн­ц­зян (до мес­та её впа­де­ния в зал. Хан­чжо­увань), на о. Чжо­у­шань­дао и др. Основные гру­зы - нефть и неф­те­про­дук­ты (круп­ней­ший в стра­не тер­ми­нал для тран­зи­та неф­ти в р-не Чжэнь­хай), кон­цент­ра­ты же­лез­ных руд, уголь, хи­ми­ка­ты, зер­но. Морская па­ром­ная пе­ре­пра­ва Нин­бо - Чжо­ушань (на о. Чжоу­шань­дао).

Один из круп­ней­ших в Ки­тае цен­тров про­изводства бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров, в т. ч. хо­ло­диль­ни­ков и мо­ро­зиль­ных ка­мер (ком­па­ния «Yuyao Hengyang Electric Appliance Co.» и др.), различных ви­дов бы­то­во­го ку­хон­но­го обо­ру­до­ва­ния (элек­трич. вы­тяж­ки, во­до­на­гре­ва­те­ли, элек­трические и га­зо­вые пли­ты и др.) и ос­ве­тит. при­бо­ров [пред­при­ятия «China Shuai­kang Group Co.» (др. назв. - «Sacon Group»)]. Бы­ст­ро раз­ви­ва­ет­ся вы­пуск но­вей­ших ви­дов бы­то­вых элек­трон­ных при­бо­ров (в т. ч. мо­биль­ных те­ле­фо­нов; «Ningbo Bird Co.»), по­лу­про­вод­ни­ков и др. Нинбо - один из круп­ней­ших в ми­ре цен­тров про­изводства тер­мо­пла­сто­ав­то­ма­тов (ма­шин ли­тья под дав­ле­ни­ем из­де­лий из пла­ст­масс; пред­при­ятия ком­па­ний «Ningbo Haitian Group» и др.). Про­изводство ав­то­мо­биль­ных ком­плек­тую­щих (ок. 2,3 тыс. пред­при­ятий; ве­ду­щая ком­па­ния - «Hu­aixiang Group»). Пред­при­ятия груп­пы ком­па­ний «Ningbo Yunsheng Group» вы­пус­ка­ют элек­тро­мо­то­ры, ав­то­мо­биль­ные при­бо­ры, муз. ин­ст­ру­мен­ты и др. Нинбо - круп­ней­ший в стра­не центр про­из-ва кан­це­ляр­ских то­ва­ров. Раз­ви­ты неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щая (НПЗ мощ­но­стью 23 млн. т ком­па­нии «Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company») и неф­те­хи­ми­че­ская (со­вме­ст­ное китайско-юж­но­ко­рей­ское пред­при­ятие «Ningbo LG Yongxing Chemical Co.» и др.), цел­люлоз­но-бу­маж­ная промышленность, вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­из-ва но­вых кон­ст­рук­ци­он­ных ма­те­риа­лов. Мно­гие пред­при­ятия ки­тай­ских, со­вме­ст­ных (с уча­сти­ем иностраных фирм) и за­ру­беж­ных ком­па­ний раз­ме­ще­ны в спец. ин­ду­ст­ри­аль­ных зо­нах: Эко­но­мич. и тех­но­ло­гич. зо­на раз­ви­тия Нинбо, Государственная ин­ду­ст­ри­аль­ная зо­на раз­ви­тия вы­со­ких тех­но­ло­гий Нинбо, Зо­на сво­бод­ной тор­гов­ли Нинбо, ин­ду­ст­ри­аль­ный парк Нор­дик (пред­при­ятия иностранного ча­ст­но­го ка­пи­та­ла).

В райо­не Юйяо (к за­па­ду от Нинбо) рас­ко­па­ны свай­ные до­ма нео­ли­тической куль­ту­ры Хэ­му­ду (дей­ст­ву­ет му­зей).

В 15 км к се­ве­ру от Нинбо - буд­дий­ский храм Бао­го­сы; упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­тах ди­на­стии Восточная Хань, мно­го раз пе­ре­ст­раи­вал­ся; 2 ко­лон­ны с буд­дий­ски­ми над­пи­ся­ми ус­та­нов­ле­ны при ди­на­стии Тан; гл. зал из де­ре­ва без еди­но­го гвоз­дя по­ст­ро­ен в 1013 году. В 20 км к вос­то­ку от Нинбо - буд­дий­ский храм Ашо­ки (Аюй­ван­сы) - один из важ­ней­ших це­нт­ров на­прав­ле­ния чань (упо­ми­на­ния с 282 года; до­ст­раи­вал­ся в 405 году, 502 году). Зна­ме­нит па­го­дой, по­ст­ро­ен­ной при ди­на­стии Тан и ре­кон­ст­руи­ро­ван­ной при ди­на­стии Юань, где хра­нит­ся ре­лик­ва­рий с мо­ща­ми (т. н. са­ри­ра) Буд­ды. Ис­то­рию хра­ма опи­сал Су Ши. В 25 км к во­сто­ку от Нинбо рас­по­ло­жен чань­ский храм Тянь­тун­сы, один из са­мых боль­ших (76,4 тыс. м2) буд­дий­ских хра­мов Ки­тая (300 год, мно­го­крат­но пе­ре­ст­раи­вал­ся, пос­ле на­вод­не­ния в 1587 году от­ст­ро­ен за­но­во). Там в 1223-1227 годы про­хо­дил прак­ти­ку и об­рёл про­свет­ле­ние япон. мо­нах До­гэн; в середине XV века ра­бо­тал японский ху­дож­ник Сэс­сю.

В 35 км на юго-запад от Нинбо, в пос. Си­коу (у. Фын­хуа), - му­зей­ный ком­п­лекс, по­свя­щён­ный ро­див­ше­му­ся там (как и его сын Цзян Цзин­го) Чан Кай­ши; ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны об­лик и ин­терь­ер не­сколь­ких уса­деб китайских кре­сть­ян и тор­гов­цев конеца XIX - первой трети XX веков; пред­став­ле­ны ма­те­риа­лы, по­свя­щён­ные дея­тель­но­сти кла­на Цзя­нов.

Близ Нинбо - го­ро­да Цы­чэн и Цянь­тун с со­хра­нив­шей­ся ис­то­рич. пла­ни­ров­кой и за­строй­кой эпо­хи ди­на­стий Мин и Цин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)