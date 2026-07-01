НИНБО
НИНБО (кит. «Умиротворённые волны» - указывает на удобную гавань и на государственный контроль над побережьем) - город в Восточном Китае, в северо-восточной части провинции Чжэцзян.
Население 838,8 тыс. челрвек (2012 год; с пригородами св. 1,3 млн. человек). Образует городскую агломерацию (городской округ площадью 9365 км2) с населением свыше 7,6 млн. человек. Расположен близ побережья Восточно-Китайского моря, к югу от залива Ханчжоувань, на реках Юнцзян (отсюда неофициальное название Нинбо - Юн) и Фынхуацзян (правый приток Юнцзян). Крупный узел железных дорог (в т. ч. скоростное сообщение с городами Шанхай, Ханчжоу, Вэньчжоу и др.) и автомагистралей. Автомобильным мостом через зал. Ханчжоувань (2008 год; длина 36 км) связан с городами Цзясин и Шанхай, мостовым переходом (2009 год; длина 27 км) соединён с прибрежным о. Чжоушаньдао. Морской порт - один из крупнейших в стране (включает 6 портовых районов на территории Нинбо и пригородов). Международный аэропорт Лишэ. Строится метрополитен (с 2009 года; сдача в эксплуатацию намечена на 2014 года).
Первые городские стены возведены при династии Восточной Цзинь в 400 году. Город неоднократно переименовывался в средние века, наиболее известно название Минчжоу (современное название с 1381 года); через него проходил морской маршрут Великого шёлкового пути; велась активная торговля с Японией и Кореей. В период династии Тан один из крупнейших портов. Нинбо и его окрестности становятся одним из центров буддизма в Китае. Для проживавших в городе мусульманских купцов в 1003 году построена мечеть Цинчжэньсы (перестроена в 1699 году; реконструирована в 1987 году). В начале XVI века в Нинбо начинается торговля с европейцами, которые называли его Лямпо [очевидно, искажённое название, взятое из местного диалекта; описан в книге «Странствия» португ. моряка и писателя Ф.М. Пинту (1509-1583 годы) и др.]. Первая португальская колония на территории Нинбо основана в 1542 или 1540 году (в 1542 или 1545 году разгромлена местным населением).
При династии Мин (1368-1644 годы) в устье р. Юнцзян была построена крепость Чжэньхайкоу (позднее перестраивалась; сохранились стены, рвы, башни и т. д.), которая защищала город от японских пиратов в XV-XVI веках, набегов португальцев в XVI века, в ходе военных конфликтов XIX века. В 1841 году, во время т. н. 1-й опиумной войны (см. Англо-китайская война 1840-1842 годов), Нинбо был временно захвачен британскими войсками. По Нанкинскому договору 1842 году стал одним из 5 китайских портов, открытых для торговли и поселения британских граждан. В 1864 году в течение 6 мес удерживался тайпинами (см. Тайпинское восстание 1851-1864 годы). Подвергся нападению франц. эскадры в ходе китайско-французской войны 1884-1885 годов.
Деловой и исторический центр города находится на левом берегу р. Фынхуацзян, в р-не Хайшу. Здесь расположен ансамбль главной площади Тянь-И с высотными офисными зданиями и гостиницами, торговыми центрами и пр. сооружениями (2002 год), а также католич. собором Успения Богоматери в стиле неоготики (1865-1866 годы, парная колокольня - 1918 год, реконструирован в 2000 году; на месте одноим. собора, построенного в 1648 году, снесённого в 1723 году). Также в центре Нинибо - Барабанная башня (фундаменты - 821 год, осн. здание - 1434 год, башенка с часами - 1935 год), павильон «Тяньи» (Тяньигэ; здание старейшей в Китае частной б-ки, основанной в 1561 году чиновником Фан Цинем; из около 70 тыс. рукописей и старопечатных книг сохранилось 13 тыс.; ныне музей), 7-ярусная пагода Тяньфэн (695 год, многократно перестраивалась, современная постройка - 1989 год) и храм Чэнхуанмяо, гор. божества Нинбо (основан в 1371 году, перестроен в 1884 году, арх. Су Сяо), окружённое парком искусств. оз. Юэху (Лунное озеро; 636 или 833 году). К северу от центра Нинбо, в месте слияния рек Юнцзян, Фынхуацзян и Юйяоцзян, в р-не Цзянбэй, находятся неоготической, с чертами китайской архитектуры, католический собор Св. Сердца (др. название - Семь печалей Богородицы; основан в 1713 году; 1872 год, башня - 1890 год), набережная Старый Бунд (Лаовайтан) р. Юнцзян, застроенная в колониальном стиле (вторая половина XIX века), здания Музея искусств Нинбо (2002-2005 годы, архит. бюро «Amateur Design Studio») и Большого театра Нинбо (2002-2004 годы, арх. Ф. Роллан). В северной части города - здание Музея Нинбо (2008 год, архит. бюро «Amateur Design Studio»).
В Гаоцяочжэнь, р-н Иньчжоу (северо-западный пригород Нинбо), - Парк культуры Лян-Чжу, одно из мест, связываемых со сказанием о трагической любви Лян Шаньбо и Чжу Интай. Там расположены посвящённый памяти влюблённых храм (397 год; многократно обновлялся) и могила (раскопки показали, что характеристики погребальных конструкций и инвентаря соответствуют статусу чиновника цзиньского времени, каким и был Лян Шаньбо).
Среди вузов - Технологический институт Нинбо (1921 год; филиал Чжэцзянского ун-та Ваньли), Технологический университет (1983 год; официально утверждён в 1997 году), Университет Нинбо (1986 год), британско-китайский Университет Ноттингема в Нинбо (2005 год). Ряд музеев (в т. ч. Музей Нинбо, Музей одежды, Музей искусств Нинбо) и театров (включая Большой театр Нинбо).
Крупный экономичесский центр Восточного Китая. Важнейшая отрасль хозяйства - услуги транспорта и логистика. Грузооборот морского порта 433 млн. т (2011 год; 2-е место в Китае после Шанхая и 4-е место в мире), св. 15 млн. контейнеров ДФЭ (2011 год; 6-е место в мире); портовые комплексы и терминалы (в т. ч. глубоководные, способные принимать суда грузоподъёмностью до 400 тыс. т дедвейта) на побережье зал. Ханчжоувань (портовые районы Бэйлунь и Чжэньхай), по берегам р. Юнцзян (до места её впадения в зал. Ханчжоувань), на о. Чжоушаньдао и др. Основные грузы - нефть и нефтепродукты (крупнейший в стране терминал для транзита нефти в р-не Чжэньхай), концентраты железных руд, уголь, химикаты, зерно. Морская паромная переправа Нинбо - Чжоушань (на о. Чжоушаньдао).
Один из крупнейших в Китае центров производства бытовых электроприборов, в т. ч. холодильников и морозильных камер (компания «Yuyao Hengyang Electric Appliance Co.» и др.), различных видов бытового кухонного оборудования (электрич. вытяжки, водонагреватели, электрические и газовые плиты и др.) и осветит. приборов [предприятия «China Shuaikang Group Co.» (др. назв. - «Sacon Group»)]. Быстро развивается выпуск новейших видов бытовых электронных приборов (в т. ч. мобильных телефонов; «Ningbo Bird Co.»), полупроводников и др. Нинбо - один из крупнейших в мире центров производства термопластоавтоматов (машин литья под давлением изделий из пластмасс; предприятия компаний «Ningbo Haitian Group» и др.). Производство автомобильных комплектующих (ок. 2,3 тыс. предприятий; ведущая компания - «Huaixiang Group»). Предприятия группы компаний «Ningbo Yunsheng Group» выпускают электромоторы, автомобильные приборы, муз. инструменты и др. Нинбо - крупнейший в стране центр произ-ва канцелярских товаров. Развиты нефтеперерабатывающая (НПЗ мощностью 23 млн. т компании «Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company») и нефтехимическая (совместное китайско-южнокорейское предприятие «Ningbo LG Yongxing Chemical Co.» и др.), целлюлозно-бумажная промышленность, высокотехнологичные произ-ва новых конструкционных материалов. Многие предприятия китайских, совместных (с участием иностраных фирм) и зарубежных компаний размещены в спец. индустриальных зонах: Экономич. и технологич. зона развития Нинбо, Государственная индустриальная зона развития высоких технологий Нинбо, Зона свободной торговли Нинбо, индустриальный парк Нордик (предприятия иностранного частного капитала).
В районе Юйяо (к западу от Нинбо) раскопаны свайные дома неолитической культуры Хэмуду (действует музей).
В 15 км к северу от Нинбо - буддийский храм Баогосы; упоминается в документах династии Восточная Хань, много раз перестраивался; 2 колонны с буддийскими надписями установлены при династии Тан; гл. зал из дерева без единого гвоздя построен в 1013 году. В 20 км к востоку от Нинбо - буддийский храм Ашоки (Аюйвансы) - один из важнейших центров направления чань (упоминания с 282 года; достраивался в 405 году, 502 году). Знаменит пагодой, построенной при династии Тан и реконструированной при династии Юань, где хранится реликварий с мощами (т. н. сарира) Будды. Историю храма описал Су Ши. В 25 км к востоку от Нинбо расположен чаньский храм Тяньтунсы, один из самых больших (76,4 тыс. м2) буддийских храмов Китая (300 год, многократно перестраивался, после наводнения в 1587 году отстроен заново). Там в 1223-1227 годы проходил практику и обрёл просветление япон. монах Догэн; в середине XV века работал японский художник Сэссю.
В 35 км на юго-запад от Нинбо, в пос. Сикоу (у. Фынхуа), - музейный комплекс, посвящённый родившемуся там (как и его сын Цзян Цзинго) Чан Кайши; реконструированы облик и интерьер нескольких усадеб китайских крестьян и торговцев конеца XIX - первой трети XX веков; представлены материалы, посвящённые деятельности клана Цзянов.
Близ Нинбо - города Цычэн и Цяньтун с сохранившейся историч. планировкой и застройкой эпохи династий Мин и Цин.