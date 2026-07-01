НИМВЕГЕНСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1678-1679 ГОДОВ
НИМВЕГЕНСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1678-1679 ГОДОВ - договоры между коалицией государств во главе с Францией (Франция, Англия, Швеция) и антифранцузской коалицией во главе с Республикой Соединённых провинций (Нидерланды; император Священной Рим. империи и б. ч. князей империи, в т. ч. курфюрст Бранденбургский; Испания; Дания), завершившие Голландскую войну 1672-1678 годов.
Подписаны в г. Нимвеген (ныне Неймеген, Нидерланды). Выход из войны Англии (1674 год), военные успехи антифранцузской коалиции и серия народных восстаний во Франции вынудили Людовика XIV в 1676 году начать мирные переговоры.
Согласно заключённому 10 августа 1678 года франко-нидерландскому мирному договору, Франция оставляла занятую ею территорию княжества Оранского, Маастрихт и отменяла введённый Ж.Б. Кольбером в 1667 году высокий таможенный тариф, подрывавший нидерландскую торговлю, а Республика Соединённых провинций признавала права Франции на колониальные владения в Гвиане и Сенегале.
По франко-испанскому договору (17 сентября 1678 год) Испания уступала Франции Франш-Конте и ряд территорий в Испанских Нидерландах (Кассель, Валансьен, Сент-Омер, Ипр, Камбре и др.), а Франция возвращала Испании часть южно-нидерландских земель, присоединённых по Ахенскому миру 1668 года (Шарлеруа, Куртре, Турне, Дуэ, Ауденарде и др.), Лимбург и Пучсерду (в Каталонии).
По договору со Священной Римской империей (5 февраля 1679 года), подтверждавшему условия Вестфальского мира 1648 года, Франция получала Фрайбург-им-Брайсгау, но при этом отказывалась от содержания гарнизона в имперской крепости Филиппсбург на Рейне, соглашалась на восстановление герцогства Лотарингия, занятого ею в 1670 году, при условии передачи ей Нанси. Последнее положение договора не было выполнено, и французские войска остались на территории герцогства.
Заключённый 29 июня 1679 года между Францией и Швецией, с одной стороны, и Бранденбургом - с другой, Сен-Жерменский мир 1679 года определил условия выхода из войны Бранденбурга.
Последним в ряду Нимвегенских мирных договоров стал шведско-нидерландский договор (12 октября 1679 год), прекративший состояние войны между двумя государствами без территориальных изменений.
Нимвегенские мирные договоры явились крупным дипломатическим успехом Франции и укрепили её гегемонию в Европе. Тексты Нимвегенских мирных договоров впервые были опубликованы не на латинском языке, как было принято в европейской дипломатии прежде, а на французском языке.
Исторические источники:
Actes et memoires des négociations de la paix de Nimègue. Amst., 1680. Vol. 1–7. Graz, 1974. Vol. 1–4.