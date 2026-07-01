НИМВЕГЕНСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1678-1679 ГОДОВ

НИМВЕГЕНСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ 1678-1679 ГОДОВ - до­го­во­ры ме­ж­ду коа­ли­ци­ей го­су­дарств во гла­ве с Фран­ци­ей (Фран­ция, Анг­лия, Шве­ция) и ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ци­ей во гла­ве с Рес­пуб­ли­кой Со­еди­нён­ных про­вин­ций (Ни­дер­лан­ды; им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии и б. ч. кня­зей им­пе­рии, в т. ч. кур­фюрст Бран­ден­бург­ский; Ис­па­ния; Да­ния), за­вер­шив­шие Гол­ланд­скую вой­ну 1672-1678 годов.

Под­пи­са­ны в г. Ним­ве­ген (ны­не Ней­ме­ген, Ни­дер­лан­ды). Вы­ход из вой­ны Анг­лии (1674 год), во­енные ус­пе­хи ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции и се­рия народных вос­ста­ний во Фран­ции вы­ну­ди­ли Лю­до­ви­ка XIV в 1676 году на­чать мир­ные пе­ре­го­во­ры.

Со­глас­но за­клю­чён­но­му 10 августа 1678 года фран­ко-ни­дерландскому мир­но­му до­го­во­ру, Фран­ция ос­тав­ля­ла за­ня­тую ею тер­ри­то­рию княжества Оран­ско­го, Маа­ст­рихт и от­ме­ня­ла вве­дён­ный Ж.Б. Коль­бе­ром в 1667 году вы­со­кий та­мо­жен­ный та­риф, под­ры­вав­ший ни­дерландскую тор­гов­лю, а Рес­пуб­ли­ка Со­еди­нён­ных про­вин­ций при­зна­ва­ла пра­ва Фран­ции на ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния в Гвиа­не и Се­не­га­ле.

По фран­ко-испанскому до­го­во­ру (17 сентября 1678 год) Ис­па­ния ус­ту­па­ла Фран­ции Франш-Кон­те и ряд тер­ри­то­рий в Испанских Ни­дер­лан­дах (Кас­сель, Ва­лан­сь­ен, Сент-Омер, Ипр, Кам­бре и др.), а Фран­ция воз­вра­ща­ла Ис­па­нии часть южно-ни­дерландских зе­мель, при­сое­ди­нён­ных по Ахен­ско­му ми­ру 1668 года (Шар­ле­руа, Кур­тре, Тур­не, Дуэ, Ау­де­нар­де и др.), Лим­бург и Пуч­сер­ду (в Ка­та­ло­нии).

По до­го­во­ру со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей (5 февраля 1679 года), под­твер­ждав­ше­му ус­ло­вия Вест­фаль­ско­го ми­ра 1648 года, Фран­ция по­лу­ча­ла Фрай­бург-им-Брайс­гау, но при этом от­ка­зы­ва­лась от со­дер­жа­ния гар­ни­зо­на в им­пер­ской кре­по­сти Фи­липпс­бург на Рей­не, со­гла­ша­лась на вос­ста­нов­ле­ние гер­цог­ст­ва Ло­та­рин­гия, за­ня­то­го ею в 1670 году, при ус­ло­вии пе­ре­да­чи ей Нан­си. По­след­нее по­ло­же­ние до­го­во­ра не бы­ло вы­пол­не­но, и французские вой­ска ос­та­лись на тер­ри­то­рии гер­цог­ст­ва.

За­клю­чён­ный 29 июня 1679 года ме­ж­ду Фран­ци­ей и Шве­ци­ей, с од­ной сто­ро­ны, и Бран­ден­бур­гом - с дру­гой, Сен-Жер­мен­ский мир 1679 года оп­ре­де­лил ус­ло­вия вы­хо­да из вой­ны Бран­ден­бур­га.

По­след­ним в ря­ду Нимвегенских мирных договоров стал шведско-ни­дерландский до­го­вор (12 октября 1679 год), пре­кра­тив­ший со­стоя­ние вой­ны ме­ж­ду дву­мя го­су­дар­ст­ва­ми без тер­ри­то­ри­аль­ных из­ме­не­ний.

Нимвегенские мирные договоры яви­лись круп­ным ди­пло­ма­тическим ус­пе­хом Фран­ции и ук­ре­пи­ли её ге­ге­мо­нию в Ев­ро­пе. Тек­сты Нимвегенских мирных договоров впер­вые бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны не на латинском язы­ке, как бы­ло при­ня­то в ев­ропейской ди­пло­ма­тии пре­ж­де, а на французском язы­ке.

Исторические источники:

Actes et memoires des négociations de la paix de Nimègue. Amst., 1680. Vol. 1–7. Graz, 1974. Vol. 1–4.

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